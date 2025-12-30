GOAL составил список игроков, которые могут стать главными героями предстоящего трансферного окна.

До открытия трансферного окна остаются считанные дни. Клубы вновь будут лихорадочно искать усиление. В январе 2025-го в топ-лигах Европы и английском Чемпионшипе было потрачено 1,2 млрд фунтов — это самый высокий показатель за семь лет. Причем на долю одного только «Манчестер Сити» пришелся 191 млн фунтов.

У «Ман Сити» были вторые по величине расходы в истории зимних трансферов. По этому показателю они уступили лишь печально известной «закупке» «Челси» в 2023 году. «Горожане» потратились на таких игроков, как Нико Гонсалес, Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов и Витор Рейс. «Астон Вилла», «Борнмут» и «Вулверхэмптон» тоже не скромничали, однако большинство клубов Премьер-лиги воздержались от дорогостоящих сделок.

Однако на этот раз намечается совершенно другой сценарий. Дело в том, что ряд известных игроков явно настроены покинуть свои клубы. Кроме того, как обычно, есть те, кто готов платить много и сразу.

Мохаммед Салах («Ливерпуль»)

В апреле Салах подписал новый двухлетний контракт с «Ливерпулем». Но спустя всего девять месяцев «Египетский король» готов к скандальному уходу, который грозит запятнать его наследие на «Энфилде».

Салах обвинил «Ливерпуль» в том, что его «подставили» (дословно «бросили под автобус»), и заявил, что у него больше нет никаких отношений с Арне Слотом, после того как 6 декабря в матче против «Лидс Юнайтед» он в третий раз подряд остался на скамейке запасных.

Слот немедленно исключил Салаха из заявки на следующий матч Лиги чемпионов против «Интера» и дал понять, что тот не вернется в состав, пока не принесет извинений.

Похоже, нидерландец добился своего, так как Салах вернулся, сыграв в домашнем матче против «Брайтона». Однако, когда любимец публики аплодировал домашним трибунам после игры, эмоции в его глазах были очевидны для всех, и многие расценили это как прощание.

Сейчас Салах находится на Кубке африканских наций, тогда как представители Саудовской Про-лиги подтвердили, что он остается их целью.

В этом сезоне Салах впервые начал демонстрировать признаки спада, а это значит, что для «красных» это может быть последним шансом получить за него большую сумму. Рычаги давления, полученные благодаря продлению контракта, вряд ли будут действовать после этой зимы.

Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд)

По информации BILD, Адейеми сообщил боссам «Боруссии», что хочет уйти. Поговаривают, что на переезде в крупный европейский мегаполис настаивает его девушка. Игрок сборной Германии сменил агентов и начал продавливать январский трансфер. Очевидно, что у него не будет проблем с выбором нового клуба.

Интерес к Адейеми приписывают «Интеру», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу». При этом «Дортмунд» оценивает 23-летнего игрока примерно в 75 млн фунтов. Цена выглядит сильно завышенной, учитывая, что Карим забил всего 14 голов в Бундеслиге за три сезона, а также тот факт, что недавно он был втянут в юридический скандал.

Однако способность Адейеми сыграть на любой позиции в атаке делает его привлекательным активом. «Арсеналу» не помешала бы еще одна опция в нападении, учитывая трудности Виктора Дьекереша и травмы Кая Хаверца, а «Манчестер Юнайтед» нужна качественная подмена для Беньямина Шешко.

У Адейеми все еще огромный нераскрытый потенциал, и в долгосрочной перспективе эти вложения могут окупиться.

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Опорные полузащитники нынче удовольствие не из дешевых, по крайней мере, в Премьер-лиге. Энцо Фернандес, Деклан Райс и Мойсес Кайседо обошлись своим клубам в суммы, превышающие 100 млн фунтов, и талисман «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон может стать следующим в этом списке.

По данным журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, именно такова минимальная цена, которую «Ноттингем Форест» запрашивает за игрока сборной Англии.

Клубу уже известно о «конкретном» интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». К таким крупным инвестициям нельзя относиться легкомысленно, но «красным дьяволам» отчаянно нужна настоящая «шестерка» — игрок, у которого есть «физика», чтобы защищать оборону, и техника, чтобы задавать ритм игре. Андерсон определенно подходит под это описание.

Однако сообщается, что «Ливерпуль» тоже подумывает о подписании 23-летнего хавбека уже в январе. В этой гонке участвует и его бывший клуб — «Ньюкасл».

Если разгорится аукцион, итоговая сумма может побить рекорды, хотя The Telegraph утверждает, что «Ноттингем Форест» не намерен продавать своего лидера в середине сезона.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

Летом 2025-го Гехи был настолько близок к переходу в «Ливерпуль», что даже успел сняться в официальном презентационном ролике. Но «Кристал Пэлас» заблокировал сделку прямо перед дедлайном.

«Красные» по-прежнему заинтересованы в подписании Гехи, но теперь у них есть несколько серьезных конкурентов: Daily Mail утверждает, что речь идет о «Ман Сити», «Баварии» и «Атлетико».

Контракт Гехи истекает в конце сезона, и, поскольку всё указывает на то, что он не собирается продлевать соглашение, весьма вероятно, что «Кристал Пэлас» рассмотрит любые предложения на зимнем рынке.

Кому-то в этой истории точно повезет, учитывая внушительный прогресс Гехи. Прямо сейчас он является одним из лучших центральных защитников АПЛ.

Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд)

Шлоттербек сейчас просто нарасхват. «Барселона» и «Реал» Мадрид уже несколько месяцев следят за звездой «Боруссии», а BILD утверждает, что «Бавария» тоже надеется переманить к себе надежного защитника. Мюнхенцы рассматривают его как стратегическую альтернативу Дайо Упамекано, который вскоре станет свободным агентом.

«Ливерпулю» также приписывают интерес к 26-летнему игроку сборной Германии, чей контракт с «Боруссией» истекает в 2027 году.

«Дортмунд» активно пытается уговорить Шлоттербека продлить соглашение. При этом клуб потребует не менее 50 млн фунтов, если защитник будет настаивать на трансфере. Это не такая уж и большая цена, учитывая его уровень игры, а также лидерские качества. Также сообщается, что сам игрок рассчитывает продолжить карьеру в английской Премьер-лиги.

Антуан Семеньо («Борнмут»)

Есть ли сейчас в Премьер-лиге вингер лучше, чем Антуан Семеньо? Если верить статистике и общим впечатлениям, ответ очевиден — нет.

Лидер «Борнмута» заслужил всеобщее признание за свое впечатляющее умение играть обеими ногами и захватывающую дух скорость, которая ставила в тупик бесконечную вереницу защитников.

«Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проявляли разную степень интереса к Семеньо перед январским окном, именно тогда вступит в силу его широко обсуждаемый пункт об отступных в размере 65 млн фунтов. На нынешнем рынке это сущие копейки за проверенного в АПЛ 25-летнего игрока, чьи лучшие годы карьеры еще впереди.

Однако, хотя Семеньо кажется идеальной заменой Салаху в «Ливерпуле», сейчас преобладает мнение, что в гонке за игроком сборной Ганы лидирует «Манчестер Сити».

Сообщается, что сам Антуан хочет решить вопрос со своим будущим как можно скорее. Весьма вероятно, что Семеньо переберется на «Этихад» уже в первую неделю после открытия трансферного окна.

Рубен Невеш («Аль-Хиляль»)

The Times утверждает, что Невеш ищет возможность вернуться в Премьер-лигу после двух с половиной лет в Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля», которому так и не удалось убедить бывшую звезду «Вулверхэмптона» продлить контракт.

«Олд Траффорд» называют «очевидным местом назначения» для Невеша из-за бесконечных проблем «Манчестер Юнайтед» в центре поля: Рубену Амориму все еще не хватает профильного диспетчера, способного контролировать темп игры.

Невеш провел 253 матча в составе «Вулвз» и доказал, что на него можно рассчитывать на самом высоком уровне, о чем также свидетельствуют его выступления в сборной Португалии.

«Вест Хэм» также входит в список претендентов на 28-летнего хавбека, но возможность присоединиться к такому клубу, как «Манчестер Юнайтед», и воссоединиться с соотечественником Бруну Фернандешем наверняка будет слишком заманчивой.

«Красные дьяволы» могут урвать Невеша всего за 18 млн фунтов. Сделка должна пройти гладко, учитывая, что летом «Аль-Хиляль» может потерять португальца бесплатно.

Конор Галлахер («Атлетико» Мадрид)

В конце ноября Sky Sports сообщил, что 16 клубов Премьер-лиги проявили интерес к Конору Галлахеру с момента его перехода в мадридский «Атлетико» из «Челси» за 33 млн фунтов в августе 2024 года.

Это лишь подтверждает, насколько высоко его ценят на Туманном Альбионе. Бывший полузащитник «Кристал Пэлас» произвел сильное впечатление в своем первом сезоне в столице Испании, но в то же время под руководством Диего Симеоне он перестал быть гарантированным игроком старта.

Сам Галлахер признался, что не удовлетворен своим положением в команде, учитывая, что до чемпионата мира остается всего лишь полгода.

The Guardian утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов взять Галлахера в аренду, но «Атлетико», по слухам, предпочитает полноценный трансфер, чтобы вернуть свои первоначальные инвестиции.

Это может открыть дверь для таких клубов, как «Тоттенхэм» и «Лидс». В ценовой категории Галлахера не так много более надежных полузащитников формата «бокс-ту-бокс», и мощный шестимесячный отрезок в знакомой обстановке может стать для него шансом попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

Марк-Андре тер Стеген («Барселона»)

Тер Стеген вернулся в состав «Барселоны» в матче Кубка Испании против «Гвадалахары», полностью восстановившись после операции на спине.

Однако главный тренер каталонского клуба Ханси Флик дал понять, что это была разовая акция. Жоан Гарсия и Войцех Щенсный теперь являются основными вратарями на «Камп Ноу», а тер Стеген был временно лишен капитанской повязки еще в августе после отказа предоставить Ла Лиге свои медицинские данные (что позволило бы клубу высвободить 50% его зарплаты для регистрации других игроков).

Похоже, пути назад нет: Mundo Deportivo сообщает, что клубы из Турции и Саудовской Аравии могут предложить тер Стегену путь к спасению.

Также возможен вариант с переездом в Премьер-лигу: «Астон Вилла» уже связывалась с «Барсой», чтобы узнать условия сделки.

33-летний немец остается отличным вратарем с отличной реакцией, но неясно, рассматривает ли «Астон Вилла» его на роль первого номера, учитывая, что Эмилиано Мартинес все еще в команде.

Кенан Йылдыз («Ювентус»)

«Ювентус» рискует потерять свой самый ценный актив. Контракт Йылдыза рассчитан до 2029 года, но он считает, что его текущая зарплата не соответствует его важности для команды, и, по данным Tuttosport, настаивает на продлении, которое поставило бы его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками клуба.

Прорыва в переговорах пока нет, и сообщается, что «Арсенал» уже связался с агентом Йылдыза Жорже Мендешем, чтобы обсудить возможность перехода.

Говорят, что главного тренера «Арсенала» Микеля Артету привлекла универсальность 20-летнего форварда, в связи с чем, лондонский клуб может сделать заманчивое предложение уже в январе.

Йылдыз — главная звезда нынешнего «Ювентуса», который мучительно ищет свою идентичность, и у турка достаточно таланта и упорства, чтобы вписаться в состав лидеров Премьер-лиги.

Впрочем, интерес к игроку сборной Турции также приписывают «Челси», «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу». Сам «Юве» оценивает Кенана в баснословные 80 млн фунтов.