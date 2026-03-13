GOAL вспоминает футболистов, которые сумели впечатлить суровых критиков L’Equipe безупречными выступлениями — от Олега Саленко до Эрлинга Холанна и Федерико Вальверде.

В составе мадридского «Реала», который буквально переполнен галактикос, Федерико Вальверде редко оказывается в центре внимания, несмотря на очевидную значимость для команды.

Однако в среду уругваец все же оказался в лучах софитов: его потрясающий хет-трик в первом тайме позволил «сливочным» уверенно справиться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Этот матч принес Вальверде и одну из самых редких наград в футбольной журналистике — оценку 10/10 от L'Équipe.

Французское издание известно своим жестким и принципиальным подходом к оценке выступлений игроков. Получить от них идеальную десятку — событие почти уникальное, и каждый такой случай неизменно становится темой для обсуждений.

Но иногда журналистам просто не остается выбора — настолько безупречной оказывается игра отдельных футболистов. В таких случаях они снимают маску строгих критиков и признают выдающееся выступление. GOAL вспоминает 20 игроков, которым удалось получить эту высшую оценку.

Франк Созе и Брюно Мартини

Франция U21 — Греция U21 3:0, 1988 год

Первыми футболистами, получившими идеальную десятку, стали молодые французские таланты Франк Созе и Брюно Мартини. После нулевой ничьей в первом матче финала молодежного чемпионата Европы против сборной Греции «трехцветные» приняли соперника в Безансоне и одержали памятную победу.

Франк Созе globallookpress.com

Созе стал ключевой фигурой встречи, оформив эффектный дубль, а Мартини совершил серию впечатляющих спасений, позволив своей команде сохранить преимущество.

Оба затем сделали яркую карьеру. Созе провел более 500 матчей в национальных чемпионатах и забил 102 гола, выступая на позициях защитника и полузащитника. Мартини стал легендой «Осера», дошел до основной сборной Франции, а позже работал тренером вратарей национальной команды.

Олег Саленко

Россия — Камерун 6:1, 1994 год

Даже самые строгие критики из L'Équipe не могли лишить Олега Саленко высшей оценки после его феерического выступления на ЧМ-1994 в США.

Олег Саленко globallookpress.com

Саленко остается единственным футболистом в истории, забившим пять голов в одном матче чемпионата мира. Ранее он также отличился в игре против сборной Швеции, благодаря чему разделил «Золотую бутсу» турнира с Христо Стоичковым — и это при том, что Россия не смогла выйти из группы.

Ларс Виндфельд

«Орхус» — «Нант» 1:0, 1997 год

Перед стартом первого раунда Кубка УЕФА сезона-1997/98 мало кто верил, что датский «Орхус» способен навязать борьбу «Нанту». Однако дома андердог сумел удержать ничью 2:2, а затем вырвал победу 1:0 в ответной встрече. Гол забил Торбен Пехник, однако настоящим героем стал Ларс Виндфельд.

Вратарь провел один из лучших матчей в своей карьере, вытащив все, что только можно, и оставив французов в полном недоумении. Печально, что при всем этом Виндфельд так и не сыграл за национальную сборную. Спасибо, Петер Шмейхель!

Лионель Месси

«Барселона» — «Арсенал» 4:1, 2010 год

Потребовалось целых 13 лет, прежде чем L'Équipe вновь решилась поставить кому-то идеальную десятку. Засуху прервал длинноволосый парень из Аргентины.

Лионель Месси globallookpress.com

Это был один из тех вечеров, когда Лионель Месси на пике формы был просто неудержим в большом матче. Его команда нуждалась в этом выступлении после ничьей 2:2 в первой игре на «Эмирейтс» против «Арсенала».

Лионель Месси

«Барселона» — «Байер» 7:1, 2012 год

И снова здравствуй, старый друг. На этот раз Месси установил рекорд Лиги чемпионов, забив пять мячей в одном матче. «Барселона» уничтожила «Байер», в воротах которого стоял растерянный Бернд Лено.

«Барселона» globallookpress.com

«Блоха» дважды перебрасывал его изящными «парашютами», а при четвертом голе немецкий вратарь отбил мяч прямо на ногу аргентинцу.

Роберт Левандовский

«Боруссия» Дортмунд — «Реал» 4:1, 2013 год

Полуфиналы Лиги чемпионов 2013 года стали символом смены сил в европейском футболе: влияние Испании ослабло, а немецкие клубы вышли на первый план. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уверенно разобрались соответственно с «Барселоной» и «Реалом».

Роберт Левандовский globallookpress.com

Одним из лидеров этой «революции» стал Роберт Левандовский. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» форвард шокировал «сливочных», оформив покер. Этот выдающийся вечер стал предвестником того, во что позже превратился нападающий сборной Польши — в беспощадного бомбардира и рекордсмена, которого мы знаем сегодня.

Карлос Эдуардо

«Генгам» — «Ницца» 2:7, 2014 год

В сезоне-2014/15 Карлос Эдуардо забил за «Ниццу» десять голов — и половину из них он оформил в одном матче, когда его команда разгромила «Генгам» со счетом 7:2.

Карлос Эдуардо globallookpress.com

Самым эффектным получился первый мяч: красивый штрафной примерно с 30 метров, удар внутренней стороной стопы. Мяч изящно опустился прямо под перекладину — настоящий шедевр.

Неймар

«ПСЖ» — «Дижон» 8:0, 2018 год

После серии идеальных оценок в начале 2010-х L'Équipe заставила ждать четыре года после выступления Карлоса Эдуардо, прежде чем снова поставить кому-то десятку.

Неймар (слева) globallookpress.com

Эту серию прервал Неймар, забивший половину голов «ПСЖ» в знаменитой победе 8:0 над «Дижоном». Уже на четвертой минуте парижане открыли счет, задав тон вечеру, который стал настоящим кошмаром для «сов» — они просто не смогли ничего противопоставить хозяевам.

Душан Тадич

«Реал» — «Аякс» 1:4, 2019 год

Проигрывая 1:2 перед ответной игрой 1/8 финала Лиги чемпионов, «Аякс» сотворил сенсацию, разгромив «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:1.

Душан Тадич (в центре) globallookpress.com

Ключевую роль в этом триумфе сыграл бывший нападающий «Саутгемптона» Душан Тадич. Серб забил один гол и отдал две результативные передачи, став мотором команды Эрика тен Хага. Тот вечер в Мадриде, пожалуй, стал лучшим матчем в карьере Тадича.

Лукас Моура

«Аякс» — «Тоттенхэм» 2:3, 2019 год

Если спасение команды на грани вылета и выход в финал Лиги чемпионов не заслуживает оценки 10/10, то что тогда заслуживает?

Лукас Моура globallookpress.com

После незаметного первого тайма Лукас Моура взорвал игру после перерыва. Бразилец быстро оформил дубль, приблизив «шпор» к историческому финалу. А затем, уже в компенсированное время второго тайма, он забил еще раз — буквально на последних секундах матча.

В финале «Тоттенхэм» все же уступил «Ливерпулю», но третий гол Моуры остается одним из самых ярких напоминаний о том, почему футбол считается лучшей игрой в мире.

Серж Гнабри

«Тоттенхэм» — «Бавария» 2:7, 2019 год

От одного из величайших дней в истории «Тоттенхэма» — к одному из самых болезненных...

Проиграть 2:7 неприятно само по себе, но унижение стало еще сильнее из-за того, что бывший воспитанник академии «Арсенала» Серж Гнабри оформил хет-трик и добавил к нему голевую передачу.

Серж Гнабри globallookpress.com

Этот матч фактически стал моментом, когда немец окончательно заявил о себе как о мировой звезде. И это особенно впечатляет, если вспомнить, что всего несколькими годами ранее он не мог закрепиться в составе «Вест Бромвича» у Тони Пьюлиса.

Килиан Мбаппе

Франция — Казахстан 8:0, 2021 год

За свою пока еще сравнительно короткую карьеру Килиан Мбаппе выдал немало матчей мирового уровня, но лишь один из них был удостоен максимальной оценки от L'Équipe.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Повод был не самый громкий — отборочный матч ЧМ против Казахстана на «Парк де Пренс». Тем не менее, Мбаппе стал первым игроком в истории сборной Франции, забившим четыре мяча в одном матче, так что оценка 10/10 выглядит более чем заслуженной.

Альбан Ляфон

«Нант» — «ПСЖ» 3:1, 2022 год

«ПСЖ» редко проигрывает в Лиге 1, а если это все же происходит, вратарь соперника обычно должен провести матч жизни. Именно это и сделал Альбан Ляфон. Голкипер помог «Нанту» сохранить сенсационное преимущество в три мяча к перерыву и довести дело до победы.

Альбан Ляфон globallookpress.com

По ходу встречи парижане набрали 3,93 xG, однако смогли забить лишь однажды — благодаря серии невероятных спасений Ляфона.

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 6:3, 2022 год

Вторую оценку 10/10 в 2022 году L'Équipe поставила Эрлингу Холанну после абсолютно одностороннего манчестерского дерби.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвежец оформил третий подряд домашний хет-трик в матчах против «Манчестер Юнайтед», став первым игроком в истории АПЛ, кому это удалось. К тому же, форвард отметился результативной передачей. И не удивляйтесь, если в ближайшие годы он получит еще несколько идеальных оценок.

Доминик Ливакович

Хорватия — Бразилия 1:1, пен. 4:2, 2022 год

Голкипер сборной Хорватии стал настоящим героем четвертьфинала ЧМ-2022, практически в одиночку остановив мощную атаку Бразилии. По ходу матча он совершил невероятные 11 сейвов — цифра, которая сама по себе выглядит фантастически.

Доминик Ливакович globallookpress.com

В серии пенальти Ливакович тоже сыграл ключевую роль: именно его спасение после удара Родриго оказалось решающим. Хорваты выиграли серию и вышли в полуфинал.

Эрлинг Холанн

«Манчестер Сити» — «Лейпциг» 7:0, 2023 год

Эрлинг Холанн оформил свой пятый хет-трик в феноменальном сезоне‑2022/23, забив пять мячей «Лейпцигу» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был второй случай в его карьере, когда L’Equipe поставила ему идеальную десятку. Единственное разочарование вечера — решение Хосепа Гвардиолы заменить норвежца за полчаса до конца матча, лишив его шанса на исторический «дабл-хет-трик».

Адемола Лукман

«Аталанта» — «Байер» 3:0, 2024 год

Перед финалом Лиги Европы 2024 года «Аталанта» считалась явным аутсайдером в противостоянии с «Байером». Немецкий клуб выиграл Бундеслигу без единого поражения и находился всего в двух матчах от идеального сезона во всех турнирах. Но у Адемолы Лукмана были свои планы.

Адемола Лукман globallookpress.com

Вингер сборной Нигерии оформил потрясающий хет-трик, трижды эффектно завершив атаки команды Джан Пьеро Гасперини, которая в Дублине полностью переиграла коллектив Хаби Алонсо.

Лукман буквально закружил оборону «Байера» и заслуженно забрал мяч с собой.

Донован Леон

«Осер» — «ПСЖ» 0:0, 2024 год

Имя Донована Леона вряд ли было широко известно даже во Франции, не говоря уже о международной аудитории. Но в 32 года он получил свой звездный час, выдав один из лучших вратарских матчей в истории Лиги 1.

Голкипер совершил 11 сейвов и сохранил ворота «сухими» в игре против лидера чемпионата — «ПСЖ». Для новичка элиты это был результат, равный победе. Парижане, которые в следующие полгода выиграют и чемпионат Франции, и Лигу чемпионов, так и не смогли пробить голкипера, который в тот вечер творил невозможное.

Дезире Дуэ

«ПСЖ» — «Интер» 5:0, 2025 год

На протяжении многих лет «ПСЖ» считался объектом насмешек в Лиге чемпионов. Доминируя во Франции и обладая двумя самыми дорогими футболистами в истории — Неймаром и Килианом Мбаппе — парижане регулярно терпели неудачи в Европе.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Но в сезоне 2024/25, уже без Мбаппе, появился новый «ПСЖ» — молодая, яркая команда, игра которой раскрылась под руководством Луиса Энрике. Наградой стал первый Кубок европейских чемпионов в истории клуба — эффектная победа 5:0 над «Интером» в финале.

Главным героем вечера в Мюнхене стал 19-летний Дезире Дуэ: он ассистировал при первом голе Ашрафа Хакими, а затем забил дважды сам. Таким образом, он стал первым игроком в истории, напрямую поучаствовавшим в трех голах в финале Лиги чемпионов.

За 67 минут на поле юный француз буквально играл с обороной «Интера», выдав по-настоящему виртуозное выступление и показав, что перед ним открыт весь футбольный мир.

Стоит отметить и еще один факт: L'Équipe также поставила оценку 10/10 Луису Энрике, который стал первым тренером в истории, выигравшим европейский требл с двумя разными клубами.

Жуан Невеш

«Тулуза» — «ПСЖ» 3:6, 2025 год

Кто сказал, что Лига 1 — скучный чемпионат? Феерическая победа «ПСЖ» со счетом 6:3 в гостях у «Тулузы» в первые недели сезона-2025/26 подарила болельщикам все, что только можно ожидать от футбольного спектакля: девять голов, нереализованный пенальти и множество ярких эпизодов. Но главным героем стал Жуан Невеш, который оформил хет-трик.

Жуан Невеш globallookpress.com

Невеш не ограничился одним точным ударом через себя — он забил два таких мяча. Два удара «ножницами». С интервалом всего в семь минут. Причем все это произошло уже в первые 14 минут встречи. Невероятно.

К перерыву действующие чемпионы Франции вели 4:1 — отличились также Брадли Баркола и Усман Дембеле. Во втором тайме Дембеле реализовал пенальти, забив пятый мяч, а затем Невеш мощным ударом отправил шестой гол в сетку и оформил хет-трик.

После такого выступления у журналистов L'Équipe просто не осталось выбора — только поставить идеальные 10/10.

Федерико Вальверде

«Реал» — «Манчестер Сити» 3:0, 2026 год

Без Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Родриго, выбывших из‑за травм, ожидания от «Реала» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов‑2025/26 против «Манчестер Сити» были минимальными. Но у Федерико Вальверде оказался свой план.

Федерико Вальверде globallookpress.com

С капитанской повязкой на руке уругваец устроил настоящий спектакль на правом фланге атаки мадридцев и еще до перерыва оформил хет-трик, фактически решив судьбу первого матча.

Особенно впечатляли его действия в подыгрыше: например, перед третьим голом Вальверде эффектно перебросил мяч через голову Марка Гехи. Завершение атак тоже было безупречным — Джанлуиджи Доннарумма не имел шансов спасти свою команду.

В тот вечер на «Сантьяго Бернабеу» один из самых недооцененных героев мадридского клуба наконец оказался в центре внимания и получил заслуженные овации.