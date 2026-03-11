Автор ESPN Райан О'Хэнлон изучает шесть ключевых метрик прошлых победителей Лиги чемпионов и пытается понять, какая команда сегодня действительно соответствует профилю будущего триумфатора.

За последние десять лет трофей Лиги чемпионов поднимали шесть клубов: «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Эти команды также составляют шесть из восьми клубов на так называемом «серебряном пути» — верхней половине сетки Лиги чемпионов-2026, как ее обозначает УЕФА.

В сумме у этих клубов 31 титул победителя турнира, а еще 15 раз они доходили до финала, но уступали. При этом максимум одна из этих команд сможет добраться до решающего матча нынешнего сезона.

На другой стороне, назовем ее «синим путем», ситуация куда скромнее. Последний титул среди этих клубов датируется 2015 годом, а все восемь команд вместе взятые имеют лишь пять Кубков чемпионов и еще девять проигранных финалов. Кроме «Барселоны», ни у одного клуба на этой стороне сетки нет ни одного трофея Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне мы уже получили нового чемпиона, и нынешняя сетка вновь открывает реальную возможность повторения такого сценария. Хотя их шансы далеки от 50%, «Арсенал» идет заметным фаворитом у букмекеров.

Но станет ли он чемпионом? Как и каждый год, мы обратимся к данным по всем предыдущим чемпионам турнира, для которых доступна расширенная статистика, и попробуем определить, какая из 16 оставшихся команд больше всего похожа на будущего победителя.

Все данные, если не указано иное, предоставлены компаниями Opta и Stats Perform.

Показатель №1: результативность

Чтобы оценить силу атаки, важнее смотреть не только на забитые мячи, но и на то, какие моменты команда создает. Поэтому используется гибридный показатель, который автор называет «скорректированными голами»: 70% xG + 30% реальных голов. Такой микс точнее отражает реальную мощь команды, чем сухая статистика забитых мячей.

«Челси» — победитель Лиги чемпионов 2011/12 globallookpress.com

Минимальная планка здесь, как и во многих других метриках, определяется «Челси», который сенсационно выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, заняв лишь шестое место в АПЛ.

В том сезоне команда под руководством Роберто Ди Маттео набирала в среднем 1,61 скорректированного гола за матч — показатель, который лишь совсем немного превышает результат другой чемпионской команды «Челси», выигравшей турнир девять лет спустя.

Какие команды не проходят этот порог в нынешнем розыгрыше? Нам приходится попрощаться с тремя представителями «синего пути» и одним клубом из «серебряного». Ниже необходимого уровня оказались: «Атлетико» — 1,58, «Аталанта» — 1,52, «Ньюкасл» — 1,52, «Тоттенхэм» — 1,13

Также исключаются «Спортинг», «Галатасарай» и «Будё-Глимт». Причина проста: за последние 15 сезонов ни один клуб вне топ-5 европейских лиг не доходил даже до финала.

Если вам нужны более аналитические аргументы, почему эти команды не выглядят как будущие чемпионы: у «Будё-Глимт» был пятый худший показатель разницы xG на лиговом этапе среди всех участников; «Галатасарай» забил всего шесть голов без учета пенальти на той же стадии; «Спортинг» по ударам уступил соперникам 87–118 в матчах лигового этапа.

Выбывают: «Атлетико», «Аталанта», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Галатасарай», «Будё-Глимт», «Спортинг»

Остаются: «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал», «Челси», «Байер»

Показатель №2: предотвращение голов

Говорят, что оборона выигрывает чемпионаты — по крайней мере, раньше это правило работало почти безотказно.

«Бавария» — победитель Лиги чемпионов 2012/13 globallookpress.com

За последние 15 лет Лига чемпионов действительно покорялась нескольким по‑настоящему элитным оборонительным командам: «Челси»‑2021, «Барселоне»‑2011 и 2015, «Ливерпулю»‑2019, «Баварии»‑2013.

Все они пропускали менее 0,85 скорректированного гола за матч. Но большинство недавних победителей держались ближе к отметке около 1,0. Это признак тактического сдвига в европейском футболе? Или же подобные колебания — просто статистическая случайность? Посмотрим.

Худшая оборона среди всех чемпионов — это та же команда, у которой была худшая атака: «Челси» образца 2012 года. Тогда лондонцы пропускали в среднем 1,22 скорректированного гола за игру.

Среди команд, оставшихся в турнире, лишь одна показывает еще более слабые оборонительные показатели — и это снова «Челси». В нынешнем сезоне их показатель составляет 1,29 скорректированного пропущенного гола за матч.

Лондонцы допускают 11 ударов по своим воротам в среднем за игру, и лишь несколько команд из оставшихся участников позволяют соперникам бить чаще. Только «Барселона» дает соперникам создавать моменты опаснее — следствие ее агрессивного, почти максималистского высокого прессинга.

При этом «Ливерпуль» (1,22) и «Барселона» (1,21) едва‑едва вписываются в допустимый диапазон.

Выбывает: «Челси»

Остаются: «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал», «Байер».

Показатель №3: прессинг

Около десяти лет назад Рогер Шмидт наглядно показывал в «Байере», насколько разрушительным может быть агрессивный, вертикальный футбол. Команда не просто высоко прессинговала — после отбора она стремилась как можно быстрее нанести удар по воротам. Та модель была уникальной, и с тех пор мало кто смог воспроизвести ее в чистом виде.

«Байер» globallookpress.com

Нынешний «Байер» на ту команду совершенно не похож. Если судить по показателю PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие), то это самая пассивная команда по прессингу среди всех оставшихся участников Лиги чемпионов.

Самым агрессивным прессингом среди всех победителей ЛЧ может похвастаться «Барселона» Луиса Энрике‑2015 — фантастические 6,98 PPDA.

Это та же команда, которая почти никому не позволяла забивать и имела в атаке каких‑то случайных ребят по имени Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. Лично для меня это лучшая команда, которую я когда-либо видел в футболе.

Самым пассивным прессингом среди чемпионов отличился, неудивительно, «Челси»‑2012 — 13,26 PPDA. А значит, нынешний «Байер» с его 13,44 PPDA не проходит минимальный порог и выбывает из списка потенциальных победителей.

Выбывает: «Байер»

Остаются: «Арсенал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал».

Показатель №4: частота навесов

В отличие от предыдущих метрик, здесь важен не максимум и не минимум, а золотая середина. Мы ищем команды, которые находятся между крайними значениями по частоте навесов.

Почему это важно? В среднем навесы считаются не самым эффективным способом создания моментов, однако полностью отказываться от них тоже нельзя. Команде необходимо растягивать оборону соперника по ширине и создавать угрозу через фланги.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Если команда никогда не навешивает — это плохо. Если подает слишком часто — это тоже плохо. Сбалансированная модель атаки использует навесы как один из инструментов, но не как основной.

Исторически победители Лиги чемпионов находились в диапазоне от 8,4% до 19,7% навесов среди передач в финальной трети поля. Нижняя граница — «ПСЖ» прошлого сезона (8,4%), верхняя — снова «Челси» образца 2012 года (19,7%).

Среди нынешних участников только «Тоттенхэм» превышал верхний порог, но куда интереснее, что несколько фаворитов не дотягивают до нижнего: «Барселона» — 8,0%, «Бавария» — 7,7%, «ПСЖ» — 7,4%.

Ключевой вопрос для всех трех команд в плей-офф: сумеют ли они создавать качественные моменты против мощной, организованной обороны, если игра вынудит их чаще атаковать флангами?

Выбывают: «Бавария», «Барселона», «ПСЖ»

Остаются: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал»

Показатель №5: темп игры

Практически невозможно полностью контролировать каждый матч в Лиге чемпионов. Уровень соперников здесь чрезвычайно высок, а стиль игры часто отличается от того, к чему команды привыкли в своих национальных чемпионатах. К тому же, когда два клуба встречаются дважды за короткий промежуток времени, тактические слабости гораздо легче выявить и использовать.

«Ливерпуль» — победитель Лиги чемпионов 2018/19 globallookpress.com

Иными словами, чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна уметь выживать и даже преуспевать в матчах, где контроль ускользает, а игра превращается в быстрый обмен атаками. Однако после пандемии футбол заметно изменился, и к прежним тенденциям он пока не вернулся.

В 2019 году матчи «Ливерпуля» в среднем включали 99,1 владения на команду — на тот момент это был самый высокий показатель среди победителей турнира в нашей выборке. Уже через год «Бавария» подняла планку до 99,8.

Но затем все изменилось: последние пять победителей ЛЧ — это команды с самыми низкими показателями владений за весь период наблюдений. Нижнюю границу установил «Манчестер Сити»‑2023 — 78,5 владения на команду. Показатель перестал снижаться, поэтому именно эту отметку мы принимаем за минимально допустимую.

А это означает, что сразу два претендента не проходят по этому критерию: «Арсенал» — 77,2 владения и «Реал» — 78,2 владения.

Выбывают: «Арсенал», «Реал»

Остаются: «Манчестер Сити», «Ливерпуль»

Показатель №6: структура обороны

Существует множество способов выстраивать оборону и выигрывать трофеи.

Можно высоко прессинговать и не подпускать соперника к своей штрафной. Можно глубоко садиться в защиту, перекрывая пространство в финальной трети поля. А можно выбрать средний блок, который сдерживает соперника примерно в районе центральной линии и ломает его позиционные атаки.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Мы видели команды, которые добивались выдающихся результатов в обороне, используя каждый из этих подходов. Но есть одна вещь, которую мы практически не наблюдали у чемпионов: успешную оборону, позволяющую сопернику свободно получать мяч в центре поля.

Средний показатель по Европе в этом сезоне — соперник получает мяч примерно в 17,52 метра от центра поля. При этом каждый из последних 15 победителей Лиги чемпионов держал соперников еще дальше от центра. Минимальное значение среди чемпионов — 17,58 метра у «Манчестер Сити»‑2023.

Плохая новость для «Ливерпуля»: мерсисайдцы позволяют соперникам получать мяч в 16,76 метра от центра. Это не только ближе к центру, чем у любого предыдущего победителя турнира, но и ближе, чем у всех команд топ-5 европейских лиг, кроме шести, в нынешнем сезоне.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В итоге остается «Манчестер Сити». Это может показаться странным, учитывая, что нынешняя версия «Сити» — возможно, одна из трех-четырех слабейших команд, которыми руководил Хосеп Гвардиола.

Но любопытно другое: нынешний «Манчестер Сити» удивительно… обычный. Раньше команды Гвардиолы почти всегда находились на каком-то тактическом экстремуме — будь то контроль мяча, интенсивность прессинга или продвижение мяча вперед. Теперь же они выглядят просто как очень хорошая команда, без ярко выраженных стилистических крайностей.

На длинной дистанции из 38 матчей национального чемпионата такой подход работает не идеально, поэтому «Манчестер Сити» и уступает «Арсеналу» в чемпионской гонке АПЛ. Но, возможно, именно такой баланс лучше подходит для четырех раундов плей-офф против сильнейших команд мира.

Победитель: «Манчестер Сити».