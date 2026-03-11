Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Стамбуле получился шумным, нервным и временами хаотичным. «Галатасарай» воспользовался атмосферой «Сами Йен», быстро забил и удержал минимальное преимущество перед ответной встречей на «Энфилде». «Ливерпуль» же снова столкнулся с проблемами, которые преследуют команду Арне Слота весь сезон — ошибки в обороне, уязвимость на стандартах и слишком расточительная атака.

Результат матча Галатасарай Стамбул 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Марио Лемина 7' Галатасарай: Угурджан Чакыр, Уилфрид Синго, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс, Лукас Торрейра ( Эрен Эврен Эльмалы 90' ), Марио Лемина ( Роланд Шаллаи 77' ), Габриэл Сара ( Саша Боэ 87' ), Ноа Ланг ( Юнус Акгюн 77' ), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz ( Илкай Гюндоган 90' ) Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Милош Керкез ( Жереми Фримпонг 60' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Джо Гомес, Флориан Вирц ( Коди Матес Гакпо 73' ), Доминик Собослаи, Мохамед Салах ( Эндрю Робертсон 60' ), Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Уго Экитике Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 90' — Милош Керкез 34', Вирджил ван Дейк 55', Райан Гравенберх 88', Доминик Собослаи 90+6'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 9 Удары мимо 6 46 Владение мячом 54 7 Угловые удары 4 8 Офсайды 2 11 Фолы 18

Матчи в Стамбуле редко бывают скучными, и эта встреча не стала исключением. С первых минут шум трибун буквально накрывал поле, и «Галатасарай» очень быстро нашёл способ превратить атмосферу в преимущество. Парадоксально, но первые минуты лучше провёл «Ливерпуль». Гости активно прессинговали и уже в первые минуты создали несколько опасных моментов. Самый явный возник после ошибки вратаря Чакыра, когда Флориан Вирц пробил мимо пустых ворот из-за штрафной. Это был тот момент, который во многом предопределил весь остальной сценарий. «Ливерпуль» снова не реализовал шанс — и почти сразу за это заплатил.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Галатасарай» забивает со стандарта, Мамардашвили спасает от разгрома

Едва ли не первая полноценная атака хозяев завершилась голом. Габриэл Сара подал угловой, Виктор Осимхен выиграл воздух на дальней штанге и скинул мяч вдоль ворот, а Марио Лемина оказался первым на мяче и с нескольких метров отправил его в сетку. Это был уже десятый пропущенный «Ливерпулем» гол после угловых в нынешнем сезоне — тревожный показатель для штаба Слота.

Марио Лемина празднует гол globallookpress.com

Сам Лемина, к слову, забил свой первый мяч в сезоне, но сделал это в самый нужный момент. После гола «Галатасарай» навязал свою игру с быстрыми переходами, активными флангами и постоянными забросами в штрафную на Осимхена.

Гости получили бы ещё парочку мячей в первом тайме, если бы не Георгий Мамардашвили. Грузинский вратарь вышел в основе из-за травмы Алисона и получил крайне сложную задачу — играть на одном из самых шумных стадионов Европы против команды, которая активно нагружала штрафную.

После пропущенного гола Мамардашвили буквально несколько раз подряд спас «Ливерпуль». Сначала отбил опасный кросс Ноа Ланга, который мог залететь в дальний угол, а затем достал мяч из ближнего угла после удара головой Давинсона Санчеса. Во многом именно игра вратаря не позволила «Галатасараю» уйти на перерыв с более комфортным преимуществом. И это было важно, потому что у «Ливерпуля» всё-таки появлялись шансы вернуться в матч.

«Галатасарай» – «Ливерпуль» globallookpress.com

У «Ливерпуля» были моменты, мешала реализация и ВАР

Несмотря на давление трибун и проблемы в обороне, «Ливерпуль» всё равно создавал моменты. Вирц и Юго Экитике регулярно находили пространство между линиями, Алексис Макаллистер подключался из глубины, а Доминик Собослаи активно искал передачи в штрафную. Но ключевая проблема команды Слота — реализация — всё ещё не решена.

Экитике не смог переиграть Чакыра в выходе один на один, Вирц несколько раз ошибался в последней фазе атак, а моменты после перехватов часто заканчивались неточными решениями. Ситуацию символично описывает эпизод с заменой Мохамеда Салаха. Египтянин, проводивший свой 81-й матч в Лиге чемпионов за клуб, был почти незаметен и покинул поле уже в начале второго тайма.

«Галатасарай» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Во втором тайме матч мог окончательно «уплыть» от «Ливерпуля». После ошибки Ибраимы Конате Осимхен отправил мяч в сетку, но гол был отменён — Барыш Алпер Йылмаз оказался в сомнительном офсайде, но арбитры посчитали, что турок влиял на эпизод.

Позже уже сам «Ливерпуль» был уверен, что сравнял счёт. После углового мяч оказался в воротах после суматохи на ближней штанге, но ВАР снова вмешался и разрушил планы гостей. Судьи зафиксировали игру рукой у Конате (достаточно очевидную), и гол отменили. Этот эпизод окончательно закрепил ощущение, что матч балансирует на грани хаоса, а любой момент может решить исход всего противостояния.

Конате после отменённого гола globallookpress.com

«Галатасарай» везёт в Англию преимущество, но интрига остаётся

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Для «Галатасарая» это вроде бы хороший результат, команда снова доказала, что дома способна доставить проблемы любому сопернику. Но одновременно остаётся ощущение, что хозяева могли добиться большего. У них были моменты для второго, третьего и даже четвёртого гола, даже один дополнительный мяч значительно упростил бы задачу перед поездкой на «Энфилд».

Для «Ливерпуля» же поражение стало ещё одним напоминанием о нестабильности. Команда по-прежнему способна создавать моменты и контролировать отрезки матчей, но ошибки в обороне и недостаток хладнокровия в атаке регулярно сводят усилия на нет. Хорошая новость для Слота — отыграть один мяч дома вполне реально. Плохая — чтобы пройти дальше, «Ливерпулю» придётся избавляться от тех проблем, которые уже несколько месяцев возвращаются в каждом большом матче.