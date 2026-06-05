The Athletic разбирается, насколько реален трансфер Эрлинга Холанна в «Реал», который обещает кандидат в президенты мадридского клуба Энрике Рикельме.

«Реал» подпишет Эрлинга Холанна и Родри из «Манчестер Сити». По крайней мере, именно это утверждает Энрике Рикельме.

В воскресенье он будет соперничать на выборах с многолетним президентом мадридского клуба, 79-летним Флорентино Пересом. Это будет первый случай с 2004 года, когда последнему предстоит столкнуться с конкурентом на выборах.

37-летний предприниматель в сфере возобновляемой энергетики сделал эти заявления в программе в программе El Hormiguero в среду вечером. Это популярное испанское ток-шоу на канале Antena 3.

Для него это была важная возможность обратиться примерно к 100 тысячам членов «Реала», имеющим право голоса. И вскоре после начала программы штаб Переса опубликовал собственный призыв к сторонникам, лицом которого стал Жозе Моуринью.

Рикельме выглядел удивлённым, когда ему сообщили об этом.

«Он хороший тренер, но профиль нашего проекта предполагает совершенно другой стиль. Мне не подходит Моуринью для моего проекта, у меня есть другой кандидат на эту роль. Я не могу назвать его имя сейчас, но сделаю это в пятницу или субботу. Дайте мне ещё пару дней», — сказал он.

Затем Рикельме наблюдал, как ведущий Пабло Матос наконец поднял футболку «Реала», которая до этого лежала сложенной на столе перед ним, а имя на спине было скрыто. Вся программа строилась вокруг этого громкого раскрытия. На футболке было имя «Холанн» и девятый номер.

Рикельме обещает подписать Холанна в «Реал» The Athletic

«У Холанна есть пункт про выкуп контракта, и он хочет перейти в "Реал" Мадрид», — заявил Рикельме.

Тем не менее, позднее в среду представители норвежского форварда быстро опровергли это заявление.

«Всё это весьма занимательно, но не соответствует действительности», — говорится в совместном заявлении Альфи Холанна и Рафаэлы Пименты, отца и агента Эрлинга соответственно. «Мы желаем удачи обоим кандидатам на выборах в Мадриде».

А утром в четверг выступил представитель «Манчестер Сити»:

«Появившиеся в Испании сообщения относительно будущего Эрлинга Холанна не соответствуют действительности. Нет никаких шансов, что это произойдёт, и в контракте отсутствует какой-либо пункт, который позволял бы осуществить такой переход. Мы рассматриваем возможность судебного разбирательства в связи с использованием имиджевых прав нашего игрока в данном контексте».

После этого Рикельме подписал документ, который, по его словам, имеет юридическую силу и закрепляет следующее обязательство.

«Я подписал личное нотариально заверенное обязательство, согласно которому обязуюсь оплатить 100 процентов членских взносов всех 100 тысяч членов "Реала" в следующем сезоне, если не выполню своё обещание», — заявил он.

Ранее в среду бизнесмен уже объявил бывших игроков «Реала» Рауля и Фернандо Йерро своими будущими спортивным директором и руководителем академии клуба соответственно. А в субботу он отметил в эфире испанской радиостанции Cadena Cope:

«Если я стану президентом "Реала", такой игрок, как Родри, будет играть за мадридцев». Позже он повторил это заявление, одновременно подчеркнув, что к «Манчестер Сити» следует относиться «с уважением».

Родри globallookpress.com

Так что же здесь происходит? И насколько всему этому стоит верить?

Фактор Фигу: насколько серьёзно к этому следует относиться?

«Реал» — один из четырёх испанских клубов, которые до сих пор принадлежат своим членам, наряду с «Барселоной», «Атлетиком» и «Осасуной». Президенты этих клубов избираются путём голосования.

Когда наступает время выборов, кандидаты нередко пытаются привлечь внимание и заручиться поддержкой, обещая громкие трансферы или назначения.

Перес прекрасно знает правила этой игры. В июле 2000 года, когда он впервые был избран президентом «Сливочных», ему удалось осуществить, пожалуй, самое дерзкое предвыборное обещание в истории испанского футбола.

Его шансы на победу выглядели невысокими. Под руководством Лоренсо Санса «Реал» всего двумя месяцами ранее выиграл очередную Лигу чемпионов, добавив этот трофей к успеху 1998 года, во главе которой он также стоял.

Перес понимал, что ему нужно нечто особенное, и произвёл настоящий фурор, пообещав подписать Луиша Фигу из «Барселоны» — принципиального соперника «Реала» в «Эль Класико». В ответ Санс пошутил:

«Может быть, дальше Флорентино объявит, что подписал Клаудию Шиффер. Наши члены клуба не глупы».

Как и Рикельме в среду, тогда Перес подкрепил своё обещание гарантией: он пообещал лично оплатить сезонные абонементы членов клуба, если будет избран, а Фигу в итоге не перейдёт в «Реал». Это сработало. Кандидат победил, набрав 16 469 голосов против 13 302, а португальский хавбек действительно оказался в Мадриде в результате одного из самых драматичных трансферов в истории футбола.

Флорентино Перес globallookpress.com

Через три года после «гамбита Фигу» со стороны Переса в «Барселоне» победил другой амбициозный претендент, также построивший кампанию на громком обещании. Однако на этот раз обещание выполнено не было.

Харизматичный адвокат Жоан Лапорта объявил, что достиг соглашения о переходе Дэвида Бекхэма из «Манчестер Юнайтед», а английский клуб подтвердил, что принял предложение в размере 30 млн фунтов.

Это помогло Лапорте уверенно победить Луиса Бассата — 27 318 голосов против 16 412, несмотря на то, что его конкурента поддерживали влиятельные фигуры «Барселоны», включая Пепа Гвардиолу, который согласился занять пост спортивного директора в случае победы Бассата.

Однако предвыборное обещание Лапорты быстро ушло на второй план: первым крупным приобретением нового президента стал бразильский плеймейкер Роналдиньо. В итоге Бекхэм действительно перебрался в Ла Лигу тем летом — но не в «Барселону», а в «Реал», где присоединился к Пересу и Фигу.

Перес переизбрался на ещё один президентский срок в 2004 году, прежде чем уйти в отставку два года спустя. В 2009 году он вернулся, и с тех пор у него было конкурентов, оставаясь единственным кандидатом на последних пяти выборах на «Бернабеу». Последнее полноценное голосование состоялось ещё в 2006 году, и победу тогда одержал Рамон Кальдерон.

В своей кампании Кальдерон обещал членам клуба назначить бывшего нападающего «Реала» Предрага Миятовича спортивным директором, Фабио Капелло — главным тренером, а также подписать Кака, Сеска Фабрегаса и Арьена Роббена.

Миятович и Капелло были назначены практически сразу после выборов. Однако из звёздных новичков в Мадриде тем летом оказались не они, а Рууд ван Нистелрой, Фабио Каннаваро и Хосе Антонио Рейес.

Хуан Паласиос, проигравший Кальдерону всего несколько сотен голосов, наоборот, обещал приобрести именно Рейеса, а также нацеливался на Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни. Роббен в итоге присоединился к «Реалу» в 2007 году, а Кака перешёл в клуб после возвращения Переса в 2009-м.

Представление Кака после перехода в «Реал» globallookpress.com

Выборы, состоявшиеся в «Барселоне» в марте этого года, дают ещё один пример подобной стратегии — и того, как она может не сработать. Каталонский финтех-предприниматель Виктор Фонт был главным соперником Лапорты и утверждал, что договорился о праве первоочередного выкупа Холанна у «Манчестер Сити». Однако агент нападающего публично отверг эти заявления.

Лапорта, который назвал утверждения Фонта «смехотворными», не строил свою кампанию на обещаниях громких трансферов. Тем не менее, он уверенно выиграл выборы.

Какова история отношений между «Реалом» и Холанном?

Есть определённая ирония в том, что именно Холанн может стать главным козырем Рикельме в его предвыборной кампании, учитывая, какое место норвежский нападающий занимает в воображении болельщиков «Реала» — во многом благодаря самому Пересу.

Главная причина заключается в репутации 79-летнего президента как собирателя «Галактикос». Именно он привёл в клуб Фигу, Бекхэма, Роналдо, Зинедина Зидана, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе. Спустя 26 лет после своего первого выдающегося предвыборного хода Перес сталкивается с тем, что Рикельме пытается победить его же картой.

В «Реале» всегда высоко ценили Холанна. Клуб рассматривал возможность его приобретения ещё в 2021 году — в первое лето затянувшейся саги вокруг Мбаппе. Однако дортмундская «Боруссия» тогда дала понять, что продавать игрока не собирается.

Год спустя форвард перешёл в «Манчестер Сити». В тот момент внимание «Реала» по-прежнему было сосредоточено на Мбаппе, которого мадридцы тогда так и не смогли подписать. Сам норвежец не хотел ждать, пока в Мадриде определятся со своими планами, а у королевского клуба к тому же ещё был Карим Бензема, находившийся на пике своей карьеры.

С тех пор различные источники как внутри «Реала», так и за его пределами неоднократно утверждали, что имя Холанна никогда не исчезало из списка потенциальных целей мадридцев.

В 2023 году, когда «Сливочные» изучали рынок в поисках нового нападающего, источник, близкий к тренерскому штабу Карло Анчелотти, дал ответ, который объяснял, почему клуб не пытается реализовать предпочтительный для тренера вариант с Харри Кейном:

«Здесь рассматриваются только два имени — Холанн и Мбаппе. Точка».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Сделает ли «Реал» попытку приобрести Холанна в будущем, остаётся неясным, однако Перес всегда держал его в поле зрения.

Правда о «Реале» и влиянии игроков

Однако есть и другой важный фактор — второй подряд сезон без трофеев.

После перехода Мбаппе из ПСЖ в 2024 году команда, которая должна была стать практически непобедимой благодаря связке француза с Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Родриго в атаке, не оправдала ожиданий.

В результате значительная часть болельщиков мадридцев пришла к выводу, что чрезмерная концентрация «Галактикос» делает невозможным достижение баланса как на поле, так и за его пределами. Примечательно, что схожего мнения придерживались и три последних тренера коллектива — Карло Анчелотти, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа.

Сыграется ли Холанн с Мбаппе и Винисиусом?

Два из трёх лучших бомбардиров мирового футбола и один из самых грозных вингеров планеты в одной атакующей линии? На бумаге это выглядит ошеломляюще.

Тем более, что сейчас мы, возможно, видим наиболее универсальную версию Холанна. В сезоне 2025/26 он сделал восемь ассистов в чемпионате Англии, а также лучше, чем когда-либо прежде, играл головой, оборонялся и участвовал в прессинге.

К сожалению, футбол играют не на бумаге, а на траве. На протяжении последних двух сезонов «Реал» уже испытывал трудности с тем, чтобы максимально эффективно совместить на поле Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Безусловно, были эпизоды, когда эта пара, предпочитающая смещаться в центр с левого фланга, отлично взаимодействовала между собой. Однако такие моменты были лишь отдельными вспышками на фоне двух кряду сезонов без трофеев.

Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем globallookpress.com

Команда с Мбаппе и Винисиусом — независимо от того, кто играл справа, будь то Родриго, Джуд Беллингем или Федерико Вальверде, — регулярно страдала от отсутствия баланса.

Холанн, в отличие от этих исполнителей, левша, что несколько меняет картину. Однако если он будет действовать в паре с Мбаппе в центре атаки, а Винисиус займёт левый фланг, возникает тот же вопрос, который преследует клуб уже два года: кто будет играть справа?

И это ещё не говоря о проблемах, которые появятся без мяча в случае перехода норвежца.

После четырёх лет работы под руководством Пепа Гвардиолы Холанн стал значительно сильнее в прессинге, чем Мбаппе и Винисиус. Но работа без мяча требует согласованности всего коллектива.

Даже в тех матчах, когда Беллингем или Родриго активно и агрессивно прессинговали соперника, тот находил способы обходить это давление. Они пользовались слабостями Мбаппе и Винисиуса при обороне на дальнем краю поля или же их стремлением оставаться высоко впереди в ожидании возможностей для быстрых контратак.

Для «Реала» это крайне важное трансферное окно, однако на самом деле главная задача клуба — вовсе не усиление атаки. На протяжении последних двух сезонов команда серьёзно страдала от недостаточной глубины состава в обороне и полузащите.

Наиболее заметной проблемой, вероятно, стало отсутствие глубинного плеймейкера. Подписание Родри могло бы частично решить этот вопрос, а также помочь справиться с дефицитом лидерских качеств, который в последние годы ощущается внутри команды.

«Нормально, когда слухи связывают игроков с разными клубами», — сказал Родри журналистам в понедельник во время медиа-дня в расположении сборной Испании. «Может быть много шума вокруг таких слухов, но сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. А что будет потом — посмотрим».

Кроме того, уход правого защитника Дани Карвахаля и центрального защитника Давида Алабы создал дополнительные кадровые проблемы, которые клубу ещё предстоит решить.

Дани Карвахаль globallookpress.com

В этом направлении Перес уже добивается определённого прогресса. По данным The Athletic, «Реал» продвигается в переговорах по поводу трансфера правого фулбека «Интера» Дензела Дюмфриса и центрального защитника Ибраимы Конате, чей контракт с «Ливерпулем» подходит к концу.

Каковы шансы Рикельме на победу?

Для Переса не было необходимости объявлять эти выборы, поскольку его действующий мандат рассчитан до 2029 года, однако он всё же решил провести голосование, так как считал, что это укрепит его власть.

До начала кампании многие наблюдатели считали, что шансы Рикельме на победу невелики, если только не произойдёт некий «эффект Фигу», который мог бы поколебать позиции многолетнего президента.

Сам претендент, очевидно, понимает, что ему нужны громкие имена на своей стороне, если он хочет иметь реальные шансы на победу. В современных условиях эквивалентом такого хода, вероятно, стало бы подписание Ламина Ямаля из «Барселоны».

Первым конкретным шагом кандидата в футбольной части кампании стало объявление Рауля своим спортивным директором. Рауль — одна из топ-фигур в истории клуба. Он провёл за «Реал» рекордные 741 матч с 1994 по 2010 годы, забил 323 гола (третий результат в истории мадридцев), выиграл три Лиги чемпионов и шесть титулов Ла Лиги.

В четверг днём Рикельме также объявил, что Йерро — ещё одна легенда «Реала», сыгравший 602 матча за клуб с 1989 по 2003 годы — станет директором академии. Привлечение обоих — серьёзный успех для бизнесмена, учитывая, что Рауль, возможно, является самой уважаемой фигурой среди исторических представителей «Реала», не входящих в окружение Переса.

Однако, несмотря на обещания Рикельме, большинство членов клуба будут настроены скептически по поводу того, удастся ли реализовать другие обязательства в краткосрочной перспективе. Дополнительный фактор — сильные позиции Переса. Его предвыборная риторика пока во многом опирается на шесть побед в Лиге чемпионов, завоёванных с момента его возвращения на пост без альтернативы в 2009 году.

Энрике Рикельме globallookpress.com

До вызова от бизнесмена в этом году — последовавшего за призывом Переса к потенциальным соперникам «выходить из тени» на его пространной пресс-конференции 12 мая, где он объявил о выборах — функционер не сталкивался с оппозицией с 2004 года. Отчасти это связано с изменениями правил, принятыми при нём же, которые касаются того, кто может выдвигаться на пост президента.

Учитывая, что с тех пор на «Бернабеу» не проводились настоящие выборы (это первые с победы Кальдерона в 2006 году), делать какие-либо уверенные прогнозы сложно. Внутри клуба есть признаки недовольства среди его членов по поводу недавних решений Переса, особенно его до конца не объяснённого плана продать часть клуба внешнему инвестору, поэтому часть из них может проголосовать за перемены.

Ожидается, что Перес в четверг (сегодня) дополнительно ответит на заявления Рикельме, представив новые детали своей предвыборной программы. На улице Мадрида рядом с «Бернабеу» на этой неделе появился большой рекламный щит, намекающий на громкое приобретение.

Также функционер наконец публично дал понять, что хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера. Как сообщал The Athletic на прошлой неделе, португалец уже подписал трёхлетний контракт, кроме того, ведётся работа по переходам Дюмфриса и Конате.

За несколько дней до дня выборов теперь очередь Переса сделать следующий ход.