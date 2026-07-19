Вот и всё. 104-й матч чемпионата мира, последний вечер турнира, игра, которой предстоит стать футбольным мифом на ближайшие четыре года. Испания и Аргентина встретятся в финале ЧМ-2026 на «Метлайф Стэдиум» — первая и вторая сборные рейтинга ФИФА, действующий чемпион Южной Америки против действующего чемпиона Европы, команда с лучшей структурой турнира против команды с Лионелем Месси и почти мистической способностью выживать. Символов здесь столько, что финал почти не нуждается в дополнительном разогреве. Аргентина защищает титул 2022 года и может стать всего третьей сборной в истории, выигравшей два чемпионата мира подряд. Испания идёт за вторым титулом после 2010-го и за подтверждением новой эпохи, которая началась с победы на Евро.

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:57 Аргентина и Испания наконец-то выходят на поле. В предпоследний раз на турнире звучит трек Шакиры, ловим момент!

21:55 Том Круз раскалил атмосферу до максимума своей речью, а футболисты уже в подтрибунке. Совсем скоро они выйдут на поле!

21:53 В центральном круге речь произносит Том Круз. Всё очень пафосно, в стиле фильмов, в которых Круз снимается.

21:52 Кубок Мира на поле! Андрес Иньеста, чемпион мира 2010 года, представил трофей всему Нью-Джерси.

21:50 Британские спортивные медиа пишут, что старт матча будет слегка задержан из-за предматчевого шоу, и очень недовольны этим. Но впереди всё равно очень длинный вечер, так что пара минут едва ли что-то изменит.

21:48 А теперь очередь Робби Уильямса и гимна ФИФА с названием «Желание». Фоном к выступлению над стадионом пролетают самолёты с аэрошоу.

21:47 А в Нью-Джерси становится всё пафоснее с каждой секундой – прямо сейчас звучит гимн США, страны-хозяйки чемпионата мира. Гимн исполняет Дженнифер Хадсон.

Дженнифер Хадсон globallookpress.com

21:45 Финал обслужит словенец Славко Винчич, именно он судил сенсационное поражение Аргентины от Саудовской Аравии на старте ЧМ-2022. Испании он знаком иначе — работал на её победных матчах на Евро, включая полуфинал с Францией в 2024 году. Винчич уже судил крупные финалы: Лигу Европы-2021/22 и Лигу чемпионов-2023/24, так что масштаб события для него не новый. На этом чемпионате мира арбитр работал на матчах Бразилии с Марокко, Иордании с Алжиром и Мексики с Эквадором в 1/32 финала, где удалил Пьеро Инкапье. У Винчича есть опыт матчей, где нужно держать эмоции, а здесь эмоций будет с запасом: аргентинская жёсткость в центре, испанский контрпрессинг, постоянные споры вокруг Месси, фолы на Ямале, поздние единоборства, финальное напряжение. В такой игре судья может остаться незаметным только в одном случае — если не выйдет на поле.

21:43 Кубок мира уже вынесли на поле — и, конечно, сделали это максимально эффектно. Трофей доставили в фирменном кейсе Louis Vuitton, а сопровождали его Карлос Алькарас и южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ён. Алькарас, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», сегодня точно будет переживать за Испанию. Впрочем, на таком чемпионате мира даже появление главного трофея превращается не только в символ, но и в маркетинговый ход ФИФА.

Презентация Кубка Мира globallookpress.com

21:40 Родри — главный человек в составе сборной Испании. Если Ямаль отвечает за зрелищность и яркость, то Родри — человек-система, именно он делает Испанию Испанией. На этом турнире он уже выполнил 655 передач, это больше, чем любой игрок на одном чемпионате мира с начала детального статистического учёта. Его спокойствие под давлением позволяет Испании проходить через прессинг, не ломая структуру. По данным ФИФА, Родри делает 47 передач под давлением за матч, это лучший показатель турнира. Для Аргентины, возможно, главный тактический вопрос финала — как выключить или хотя бы замедлить игрока, через которого Испания управляет матчем. Если Родри будет спокойно принимать мяч, разворачиваться и связывать линии, Аргентине придётся слишком долго обороняться. А долго обороняться против Испании — почти всегда значит рано или поздно ошибиться.

Родри на пресс-конференции globallookpress.com

21:37 В этом финале соперники слишком хорошо знают друг друга. Сразу 24 игрока из заявок Испании и Аргентины выступают за испанские клубы: 18 у испанцев и шестеро у аргентинцев. Выделяется мадридский «Атлетико»: Алекс Баэна может напрямую пересекаться с Хулианом Альваресом, а Нико Гонсалес прошлый сезон тоже провёл в мадридском клубе на правах аренды. Есть и барселонский слой истории. Многие игроки Испании, включая Ламина Ямаля, росли на Месси в «Барсе», хотя из нынешней команды только Педри реально играл с Лео в составе каталонской команды. Ямаль впервые встретил Месси ещё пятимесячным ребёнком на той самой знаменитой фотографии, а когда Лео ушёл из «Барселоны» в 2021 году, Ламину было всего 13. Теперь они встретились в финале чемпионата мира — как главные герои двух сборных.

Атмосферный предматчевый кадр с «Метлайф Стэдиум» globallookpress.com

21:33 Гонка за «Золотую бутсу» почти в руках Килиана Мбаппе, но Лионель Месси ещё может её перевернуть. После двух голов и ассиста в матче за третье место против Англии француз получил огромное преимущество, однако финал оставляет аргентинцу последний шанс. Чтобы обойти Мбаппе напрямую, Месси нужен хет-трик. Есть и другой вариант — два гола и результативная передача: тогда он выиграет по первому дополнительному показателю. Если же они сравняются и по голам, и по ассистам, решат минуты на поле, а здесь преимущество почти наверняка будет у Мбаппе. Забавно, что «Золотая бутса» остаётся одним из немногих личных призов, которых у Месси ещё нет: в 2022 году Лео был вторым, а выиграл как раз Мбаппе.

21:30 Лионель Месси сегодня перепишет ещё одну страницу истории чемпионатов мира. В 39 лет он станет самым возрастным полевым игроком, который выходил на поле в финале ЧМ. До этого рекорд принадлежал шведу Гуннару Грену, в финале 1958 года против Бразилии ему было 37. Старше Месси в решающем матче играл только вратарь Дино Дзофф — ему было 40, когда Италия обыграла ФРГ в финале ЧМ-1982.

Лионель Месси на разминке globallookpress.com

21:27 Газон на «Метлайф Стэдиум» перед финалом выглядит не идеально. Стадион, конечно, подходит для матча такого масштаба, но к состоянию поля вопросы есть, покрытие местами заметно неоднородное и потрёпанное. На этом же стадионе в начале турнира проходил матч Бразилии и Марокко, и уже тогда газон выглядел не самым ровным, а после нескольких игр и жары в Нью-Джерси нагрузка стала ещё заметнее. Стоит ли говорить, что любая неровность будет мешать двум лучшим командам планеты?

Газон на «Метлайф Стэдиум» globallookpress.com

21:25 Месси на этом турнире забил или ассистировал в 12 из 19 голов Аргентины. Он много ходит (больше 60% времени проводит пешком), но это не слабость, а способ экономить энергию и выбирать момент. Лео как бы исчезает из общего ритма, усыпляет защитников, а потом за несколько секунд создаёт эпизод, к которому соперник не готов. Ямаль действует иначе: он постоянно угрожает, растягивает оборону, принимает мяч широко, идёт в обводку и заставляет защитника пятиться. В финале Месси и Ямаль могут почти не пересекаться напрямую, но их влияние будет чувствоваться в каждом игровом отрезке.

Ламин Ямаль globallookpress.com

21:24 Лионель Месси против Ламина Ямаля. Этот финал неизбежно продаёт сам себя как дуэль Месси против Ямаля. Лео Месси станет всего вторым игроком в истории, который сыграет в трёх финалах чемпионата мира, после Кафу. Для Ямаля всё наоборот: ему 19 лет и 6 дней, и он может стать третьим самым молодым участником финала после Пеле и Джузеппе Бергоми. При этом это не только красивая смена поколений. Месси и Ямаль — два лучших дриблёра турнира. У Лео 25 успешных обводок, рекордный показатель для игрока старше 30 лет на одном ЧМ. У Ямаля 22, столько же было у Килиана Мбаппе в 2018-м, и это лучший уровень для подростка на чемпионатах мира. Один уже прошёл почти весь футбольный путь и, возможно, выходит на последний матч вселенского уровня. Другой только открывает свою большую главу.

21:23 Ну а полностью составы выглядят вот так. Испания: Симон, Порро, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Баэна, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль. Аргентина: Э. Мартинес, Монтьель, Ромеро, Л. Мартинес, Тальяфико, Де Пауль, Э. Фернандес, Макаллистер, Гонсалес, Месси, Альварес.

20:20 Испания выходит на финал без изменений — Луис де ла Фуэнте оставил тот же состав, который начинал полуфинал с Францией. Это логично, команда поймала ритм, а связка Родри — Фабиан Руис даёт контроль в центре, пока Ямаль, Ольмо, Баэна и Оярсабаль отвечают за движение впереди. У Аргентины перестановок больше: Родриго де Пауль, Нико Гонсалес и Гонсало Монтьель появились вместо Джулиано Симеоне, Леандро Паредеса и Науэля Молины. Похоже, Скалони хочет добавить больше работы без мяча, энергии на фланге и надёжности справа. Возможная схема 4-1-3-2 оставляет Месси и Хулиана Альвареса впереди, а Энцо Фернандес будет ниже всех в полузащите. Наверное, это говорит о том, что Аргентина понимает — ей придётся много терпеть без мяча и быстро выходить из-под давления.

21:18 После предматчевого шоу газону явно понадобится отдельная пауза на восстановление. Поле перед финалом было накрыто для церемонии закрытия, а теперь газон очень тщательно поливают — насчитали сразу 15 работающих разбрызгивателей. Для матча Испании и Аргентины это не мелочь: испанцам нужен быстрый мяч и ровное скольжение передач, а Аргентине важно, чтобы поле не мешало коротким розыгрышам через центр и Месси между линиями.

Закрытый газон на «Метлайф Стэдиум» globallookpress.com

21:15 У этой команды Скалони есть слабости, и она сама их не скрывает. Аргентина не всегда контролирует темп, иногда слишком глубоко садится, периодами даёт соперникам слишком много пространства. И всё равно у неё есть редкое качество, которое невозможно полноценно описать цифрами: на этом ЧМ Аргентина забила 12 из 19 голов после 75-й минуты. Чем ближе матч к нервной развязке, тем опаснее становятся Месси, Альварес, Лаутаро и вся аргентинская команда Лионеля Скалони.

21:10 И ещё одна неожиданная сила Аргентины — игра в воздухе. Для одной из самых невысоких команд турнира четыре гола головой выглядят почти парадоксально. Три из них пришли после подач Месси, включая поздний победный гол Лаутаро в полуфинале с Англией. То есть, важно: даже если Испания перекроет центр и не даст Месси свободно вести игру с мяча, любой стандарт или подача с полуфланга может стать моментом, где Аргентина снова нарушит логику матча.

21:05 Аргентина играет иначе, она не давит так высоко, как Испания, и в плане физики не может позволить себе такой же темп весь матч. Месси уже 39, и команда Скалони давно подстроилась под его ритм: где-то терпеть без мяча, где-то принимать жёсткие единоборства в центре, а потом внезапно менять игру одним пасом. По владению и точности передач Аргентина всё равно остаётся элитной командой. У неё лучший процент на турнире — 90,5%, а средняя длина владения показывает, что команда умеет спокойно двигать мяч и ждать правильного момента. Её атаки чаще концентрируются через центр, где Месси ищет пространство между линиями. Фланги используются меньше, хотя именно оттуда Лео уже несколько раз переворачивал матчи.

21:00 Но главное отличие этой Испании — защита. Она пропустила один гол за семь матчей и допустила всего 10 ударов в створ. По допущенным ожидаемым голам Испания идёт на уровне 0,31 xG за игру, это один из лучших показателей для финалистов чемпионатов мира за всю эпоху современной статистики. Мало того, что команда отлично держит мяч, она ещё и яростно возвращает его после потери. Центрбеки Пау Кубарси и Эмерик Лапорт высоко держат линию, форварды прессингуют, а Родри подчищает почти всё, что всё-таки проходит в середину.

20:55 При этом команда де ла Фуэнте не играет статично. Вингеры меняют высоту, полузащитники открываются между линиями, а крайние защитники регулярно врываются в опасные зоны. Гол Порро Франции случился именно после такого движения, а Марк Кукурелья на левом фланге весь турнир создаёт постоянную угрозу рывками за спины. У Испании давно отработан и ещё один приём — прострел или передача назад с левого края. В таких ситуациях атака разгоняется в ширину, оборона проваливается к воротам, а мяч откатывается под удар в самую болезненную зону.

20:50 Испания однозначно стала самой структурной командой этого чемпионата мира. Её футбол начинается с владения, но не заканчивается им. Средние 63,7% владения мяча — инструмент удушения, когда соперник бегает без мяча, теряет позиции, устаёт принимать решения, а Испания терпеливо двигает его из стороны в сторону, пока не появляется нужный коридор.

20:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.