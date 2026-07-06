Goal.com возмущается решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда США Фоларина Балогуна на матч четвертьфинала ЧМ-2026 против Бельгии после звонка президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Чемпионат мира действительно начал приносить удовольствие. После того, как из-за фарсового формата турнира групповой этап почти полностью лишился какой-либо интриги, долгожданное начало матчей на вылет, что неудивительно, подарило нам настоящий накал борьбы.

Настолько, что вы, вероятно, уже забыли, насколько позорно Соединённые Штаты обошлись с Ираном. Или о том, что арбитру Омару Артану — как и миллионам других африканцев — даже не позволили присутствовать на мундиале.

И теперь, в ожидании матча 1/8 финала Испания — Португалия, вы почти наверняка уже забыли, что Криштиану Роналду должен был быть дисквалифицирован на первые два поединка своей сборной на ЧМ-2026. Но теперь все снова об этом вспомнили, ведь ФИФА не перестаёт регулярно напоминать нам о своём лицемерии, двойных стандартах и полном отсутствии принципов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Так же, как решение отсрочить исполнение последних двух матчей обязательной трёхматчевой дисквалификации Роналду, полученной после удаления в отборе чемпионата мира в ноябре прошлого года, решение допустить Фоларина Балогуна к игре за сборную США против Бельгии — это абсолютный позор. Оно уничтожает те остатки доверия к мировому форуму, которые у него ещё оставались.

«Просто кажется, что так правильно»?!

После того как форвард был удалён в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины за непреднамеренный, но опасный фол против Тарика Мухаремовича, он должен был автоматически пропустить поединок в Сиэтле. Однако чуть более чем за сутки до стартового свистка ФИФА объявила, что лучший бомбардир США не будет отбывать стандартную одноматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку.

Кристиан Пулишич заявил, что «просто кажется, что так правильно», — и это прозвучало особенно забавно, учитывая, что практически все остальные сочли такое решение откровенно неправильным.

«Просто смердит», — сказал в эфире ITV бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«И больше всего меня возмущает то, что должен существовать официальный механизм пересмотра подобных решений. Лично я вообще не считаю, что это была красная карточка, и думаю, что должна быть процедура, позволяющая отменить такое удаление.

Но если такой процедуры не существует, а затем ФИФА буквально из ниоткуда просто решает позволить игроку выйти на поле, то это означает, что правила перестают быть одинаковыми для всех. Будь я на месте бельгийцев, я был бы просто в ярости».

И они действительно в ярости.

Бельгия «в изумлении»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия пошутил, что не знал, будто 5 июля в США отмечают День смеха, а Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что «в изумлении» от решения отменить дисквалификацию Балогуна.

Руди Гарсия globallookpress.com

«ФИФА обосновывает своё решение статьёй 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Данное положение предусматривает, что Дисциплинарный комитет ФИФА может принять решение о приостановлении исполнения ранее наложенной дисциплинарной санкции», — говорится в заявлении RBFA.

«Однако статья 66.4 того же Дисциплинарного кодекса ФИФА недвусмысленно устанавливает, что красная карточка автоматически влечёт дисквалификацию на следующий матч команды, как это происходило во всех предыдущих случаях удаления на нынешнем чемпионате мира.

Кроме того, независимо от вышеизложенного, это решение прямо противоречит Регламенту чемпионата мира ФИФА 2026 года, а именно статье 10.5:

"Если игрок или официальное лицо команды удаляются с поля в результате прямой красной карточки либо второй жёлтой карточки (непрямой красной), они автоматически дисквалифицируются на следующий матч своей команды. Помимо этого, к ним могут быть применены дополнительные дисциплинарные санкции".

Автоматический характер такой дисквалификации также был прямо подтверждён в циркуляре ФИФА № 16 по чемпионату мира 2026 года, который был разослан всем участвующим национальным ассоциациям 12 мая 2026 года.

Это же правило повторяется на каждом координационном совещании ФИФА перед матчами ЧМ-2026, а также содержится во всех презентационных материалах семинаров ФИФА, посвящённых турниру.

В целях защиты законных прав всех сборных-участниц и сохранения фундаментальных принципов честной игры — как на нынешнем чемпионате мира, так и на будущих турнирах, — RBFA изучает все возможные варианты дальнейших действий».

Чемпионат мира Трампа

Таким образом, существует вполне реальная вероятность того, что дело дойдёт до судебного разбирательства, которое, скорее всего, завершится уже после окончания мундиаля. Это абсурдно, но в то же время удивительно соответствует всему происходящему вокруг первенства.

Такой хаос был практически неизбежен с того самого момента, когда президент ФИФА Джанни Инфантино недвусмысленно дал понять, что этот чемпионат мира — турнир Дональда Трампа, учредив вымышленную «премию мира», чтобы вручить её разжигателю войн.

Вручение Трампа «премией мира» ФИФА от Инфантино

Таким образом, это решение полностью соответствует привычному образу действий ФИФА: организация делает всё, что захочет, тогда, когда захочет, и в интересах тех, кого сама сочтёт нужным.

«Политические телефонные звонки»

Следует отметить, что, хотя сам Трамп заявил, что лично обсуждал этот вопрос с Инфантино и публично поблагодарил итальянца-уроженца Швейцарии за «исправление великой несправедливости» на своей платформе в соцсетях, ФИФА отрицает какое-либо вмешательство со стороны Белого дома.

Кроме того, к бесконечным заявлениям президента США всегда стоит относиться с долей скепсиса, учитывая его постоянное стремление выставить себя в максимально выгодном свете.

Тем не менее, как отметил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен, независимо от того, насколько велико было влияние Трампа, то, как ФИФА обошлась с ситуацией вокруг дисквалификации Балогуна, «выглядит не лучшим образом» для руководящего органа мирового футбола.

УЕФА назвал это решение «непостижимым и неоправданным», заявив, что оно нанесло ущерб репутации футбола, поскольку была пересечена «красная линия». А когда даже [экс-президент ФИФА] Зепп Блаттер чувствует себя вправе занять позицию морального авторитета, становится ясно, насколько серьёзную ошибку допустила организация.

«Красные карточки не отменяются политическими телефонными звонками. Они отменяются на основании правил, доказательств и решений независимых органов», — написал в соцсети X экс-президент ФИФА, который и сам был в центре громких скандалов.

«Если президент США вмешивается в дела президента ФИФА, а затем игрок неожиданно получает право выйти на поле в матче плей-офф чемпионата мира, неизбежно возникает вопрос: Quo vadis, FIFA? (»Куда ты идёшь, ФИФА? «). Футбол никогда не должен становиться площадкой для политического влияния».

Чемпионат мира из четырёх четвертей

Таким образом, вся эта ситуация — результат действий самого Инфантино. Она создаёт ещё один опасный прецедент, который почти наверняка приведёт к новым скандалам в будущем.

Фоларин Балогун globallookpress.com

«Любая другая команда на этом турнире, у которой удалили игрока, теперь вполне может считать, что с ней обошлись несправедливо, — справедливо заметил Невилл. — И знаете что? Нас это удивляет? Нет, только не в данном случае».

И Невилл абсолютно прав, потому что именно так ФИФА и действует. Организация обладает поразительной способностью принимать решения, которые одновременно и шокируют, и никого не удивляют. Например, она фактически превратила матчи чемпионата мира в игру из четырёх четвертей, введя в интересах американских телетрансляторов так называемые паузы на водопой.

Речь идёт об организации, которая официально позиционирует себя как некоммерческая и политически нейтральная. Однако при этом она открыла офис в башне Trump Tower в Нью-Йорке — что полностью дискредитирует заявления ФИФА о своей нейтральности.

Запятнанный Трампом

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс призвал ФИФА «работать лучше», однако мы уже знаем, что этого не произойдёт. И это несмотря на то, что, согласно собственным правилам организации, она должна была бы немедленно отстранить сборную США от всех международных соревнований из-за вмешательства государства в спортивные вопросы.

Инфантино и его команда настолько долго действуют с полной безнаказанностью, что уже почти не остаётся надежды на то, что по поводу этого очередного позорного эпизода будут сделаны хоть какие-либо выводы.

Скорее всего, Инфантино просто призовёт всех «успокоиться» и сосредоточиться на футболе. Но сделать это становится всё труднее, поскольку абсурдные решения ФИФА теперь влияют даже на то, кто судит матчи, кто может на них присутствовать, и кто получает право выходить на поле.

Однако наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен прав, когда говорит, что скандал вокруг отмены дисквалификации «наносит ущерб не только самому футболу».

Дональд Трамп с Кубком мира globallookpress.com

Он также подрывает репутацию сборной США — и, возможно, именно над этим Кристиану Пулишичу стоило бы задуматься. Соединённые Штаты и без того были непопулярными хозяевами турнира, а теперь нейтральные болельщики по всему миру будут надеяться на победу Бельгии.

И даже если американцы выиграют, их победа всё равно окажется омрачена, потому что, как сказал Сольбаккен, «это решение всегда будет маячить на заднем плане». В конце концов, на этом чемпионате мира уже повсюду отпечатки крошечных оранжевых пальцев Трампа. Теперь они остались и на выступлении сборной США.