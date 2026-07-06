В понедельник, 6 июля, сборные Португалии и Испании сыграют между собой в рамках 1/8 финала Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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21:30 Стартовый состав Португалии: Кошта Диогу, Канселу Жоау, Диаш Рубен, Вейга Ренату, Мендеш Нуну, Невеш Жоау, Витинья, Нету Педру, Фернандеш Бруну, Фелиш Жоау, Роналду Криштиану.

21:25 Стартовый состав Испании: Унай Симон, Порро Педро, Кубарси Пау, Лапорт Эмерик, Кукурелья Марк, Родри Эрнандес, Педри, Ямаль Ламин, Ольмо Дани, Баэна Алек, Оярсабаль Микель.

21:20 Сегодняшний матч пройдет в Арлингтоне на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум», который вмещает 95 000 зрителей.

21:15 На групповом этапе Португалия заняла второе место в своем квартете после ничьих с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0), разбавив их разгромом Узбекистана со счётом 5:0. В первом раунде плей-офф (1/16 финала) португальцы вырвали путевку в следующий этап у Хорватии (2:1) благодаря победному голу Гонсалу Рамуша на 94-й минуте встречи.

21:10 Португалия продвигается по турнирной сетке гораздо тяжелее соперника, часто полагаясь на индивидуальный класс игроков. В 1/16 финала португальцы спаслись в драматичной концовке против Хорватии.

21:05 Этот турнир официально объявлен последним чемпионатом мира для 41-летнего Криштиану Роналду. Главная цель сборной Португалии — завоевать первый в истории страны титул чемпионов мира и проводить легенду на пике.

21:00 На групповом этапе Испания заняла первое место в своем квартете, обыграв Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0) после стартовой ничьей с Кабо-Верде (0:0). В первом раунде плей-офф (1/16 финала) испанцы уверенно разгромили сборную Австрии со счётом 3:0.

20:55 Испания выглядит самой доминирующей силой турнира и до сих пор не пропустила ни одного мяча (разница голов 8:0). Также эта сборная лидирует на ЧМ по среднему владению мячом (68,3%).

20:50 Действующие чемпионы Европы стремятся подтвердить статус доминирующей силы в футболе и повторить успех 2010 года. Для молодого поколения во главе с Ламином Ямалем это шанс окончательно закрепить смену эпох в мировом футболе.

20:45 Это 41-й официальный матч в истории противостояния двух сборных. Историческое преимущество на стороне испанцев, однако в последние годы матчи этих команд превратились в «парад ничьих». На чемпионатах мира это их 4-я встреча. В 2010 году в 1/8 финала сильнее была Испания (1:0), а групповой матч ЧМ-2018 превратился в легендарные 3:3 с хет-триком Роналду.

20:35 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30

20:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Чемпионата мира 2026 Португалия — Испания. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.