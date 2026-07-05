Испания и Португалия выявят победителя за пределами основного времени?

прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.30

6 июля в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют Португалия и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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Португалия: момент истины для Роналду

Перед матчем: Португальцы заняли вторую строчку в группе K, набрав 5 очков при разнице мячей 6:1.

«Селесао» в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 прошли сборную Хорватии.

Последние матчи: В матче 1/16 финала турнира подопечные Роберто Мартинеса одержали волевую победу над Хорватией — 2:1.

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На групповом этапе ЧМ-2026 португальцы разошлись миром с командами ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0), а между этими встречами разгромили Узбекистан со счетом 5:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Португалии пока не в полной мере отвечает своему статусу фаворита турнира, испытывая трудности практически во всех своих встречах, исключая победу над Узбекистаном.

Матч с Испанией станет полноценным экзаменом для команды Роберто Мартинеса, которая настроена выиграть первый в своей истории мундиаль и триумфально завершить эпоху Криштиану Роналду в сборной.

Испания: первое серьёзное испытание

Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.

В первом раунде плей-офф «красная фурия» оказалась сильнее сборной Австрии.

Последние матчи: В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили австрийцев со счетом 3:0.

На групповом этапе ЧМ-2026 «красная фурия» после неожиданной нулевой ничьи с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Уругвай (1:0).

Состояние команды: Испанцы потихоньку входят в турнир и уже более-менее напоминают о себе как о главных фаворитах турнира.

Но уже во втором раунде турнира «красной фурии» предстоит матч с принципиальным соперником, который также настроен выиграть турнир.

На что ставят в матче Португалия — Испания Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Испания: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В четырнадцати последних матчах Испания не проигрывала

Португалия не проигрывала в девяти играх кряду

Команды в последнем матче выявили победителя по итогам серии пенальти — Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций УЕФА (2:2, 5:3 пен)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании фаворитом с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа сборной Португалии — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 1.99.

Прогноз: Две сильные команды столкнулись друг против друга на ранней стадии и вполне стоит ожидать качельной встречи, где Португалия выиграет в одном из таймов.

2.30 Португалия выиграет один из таймов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Португалия — Испания принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Португалия выиграет один из таймов за 2.30.

Прогноз: Также можно поставить на то, командам будет мало 90 минут для того, чтобы выявить победителя.

3.65 Ничья в основное время Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.65 на матч Португалия — Испания позволит вывести на карту выигрыш 2650₽, общая выплата — 3650₽

Ставка: Ничья в основное время за 3.65