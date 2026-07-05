6 июля в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 сыграют Португалия и Испания. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Португалия: момент истины для Роналду
Перед матчем: Португальцы заняли вторую строчку в группе K, набрав 5 очков при разнице мячей 6:1.
«Селесао» в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 прошли сборную Хорватии.
Последние матчи: В матче 1/16 финала турнира подопечные Роберто Мартинеса одержали волевую победу над Хорватией — 2:1.
На групповом этапе ЧМ-2026 португальцы разошлись миром с командами ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0), а между этими встречами разгромили Узбекистан со счетом 5:0.
Состояние команды: Сборная Португалии пока не в полной мере отвечает своему статусу фаворита турнира, испытывая трудности практически во всех своих встречах, исключая победу над Узбекистаном.
Матч с Испанией станет полноценным экзаменом для команды Роберто Мартинеса, которая настроена выиграть первый в своей истории мундиаль и триумфально завершить эпоху Криштиану Роналду в сборной.
Испания: первое серьёзное испытание
Перед матчем: Испания заняла первое место в группе H, набрав семь очков за три встречи при разнице мячей 6:0.
В первом раунде плей-офф «красная фурия» оказалась сильнее сборной Австрии.
Последние матчи: В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Луиса де ла Фуэнте разгромили австрийцев со счетом 3:0.
На групповом этапе ЧМ-2026 «красная фурия» после неожиданной нулевой ничьи с Кабо-Верде обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Уругвай (1:0).
Состояние команды: Испанцы потихоньку входят в турнир и уже более-менее напоминают о себе как о главных фаворитах турнира.
Но уже во втором раунде турнира «красной фурии» предстоит матч с принципиальным соперником, который также настроен выиграть турнир.
Статистика для ставок
- В четырнадцати последних матчах Испания не проигрывала
- Португалия не проигрывала в девяти играх кряду
- Команды в последнем матче выявили победителя по итогам серии пенальти — Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций УЕФА (2:2, 5:3 пен)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Испании фаворитом с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.65, а победа сборной Португалии — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.82 и 1.99.
Прогноз: Две сильные команды столкнулись друг против друга на ранней стадии и вполне стоит ожидать качельной встречи, где Португалия выиграет в одном из таймов.
Ставка: Португалия выиграет один из таймов за 2.30.
Прогноз: Также можно поставить на то, командам будет мало 90 минут для того, чтобы выявить победителя.
Ставка: Ничья в основное время за 3.65