Сборная Португалии проиграла Испании 0:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Для лидера португальцев Криштиану Роналду это был последний матч на крупных турнирах, а, возможно, и за сборную в целом
Криштиану Роналду сыграл свой последний матч на чемпионатах мира — Португалия уступила Испании 0:1 в 1/8 финала в Далласе — LiveSport.Ru вёл онлайн встречи.
Матч, который держал в напряжении до последних секунд, решился уже в добавленное время: на 91-й минуте Ферран Торрес разрезал оборону передачей, и Микель Мерино в одиночестве расстрелял Диогу Кошту. Португалия бросилась отыгрываться — удар Бернарду Силвы головой прошёл выше, — но чуда не случилось.
А потом были слёзы. 41-летний Роналду медленно шёл по кругу вдоль трибун, аплодировал португальским болельщикам и не скрывал мокрых глаз. Он знал, что это всё: ещё накануне, на пресс-конференции, он назвал этот турнир своей «финальной сценой». В 2030-м ему будет 45 — продолжения уже точно не будет.
Так закрывается одна из великих глав в истории игры. Роналду дебютировал на чемпионате мира в 2006-м — юным вингером, дошедшим с Португалией до полуфинала. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории сборных, первым игроком, забивавшим на шести разных мундиалях, рекордсменом Португалии по голам на чемпионатах мира. Ещё на этом турнире он успел напомнить о себе дублем Узбекистану. Но главный трофей футбола — единственный, которого нет в его коллекции, — ускользнул в шестой, и последний раз.
По другую сторону сетки плей-офф ещё играет Месси — вечный оппонент, с которым они двадцать лет делили эпоху на двоих. Теперь на сцене чемпионатов мира из них двоих остался один.
Листайте галерею — прощание Роналду с турниром, который он так и не покорил, но который без него уже не будет прежним.