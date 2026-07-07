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Сборная Португалии проиграла Испании 0:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Для лидера португальцев Криштиану Роналду это был последний матч на крупных турнирах, а, возможно, и за сборную в целом

Криштиану Роналду сыграл свой последний матч на чемпионатах мира — Португалия уступила Испании 0:1 в 1/8 финала в Далласе — LiveSport.Ru вёл онлайн встречи.

Матч, который держал в напряжении до последних секунд, решился уже в добавленное время: на 91-й минуте Ферран Торрес разрезал оборону передачей, и Микель Мерино в одиночестве расстрелял Диогу Кошту. Португалия бросилась отыгрываться — удар Бернарду Силвы головой прошёл выше, — но чуда не случилось.

А потом были слёзы. 41-летний Роналду медленно шёл по кругу вдоль трибун, аплодировал португальским болельщикам и не скрывал мокрых глаз. Он знал, что это всё: ещё накануне, на пресс-конференции, он назвал этот турнир своей «финальной сценой». В 2030-м ему будет 45 — продолжения уже точно не будет.

Так закрывается одна из великих глав в истории игры. Роналду дебютировал на чемпионате мира в 2006-м — юным вингером, дошедшим с Португалией до полуфинала. С тех пор он стал лучшим бомбардиром в истории сборных, первым игроком, забивавшим на шести разных мундиалях, рекордсменом Португалии по голам на чемпионатах мира. Ещё на этом турнире он успел напомнить о себе дублем Узбекистану. Но главный трофей футбола — единственный, которого нет в его коллекции, — ускользнул в шестой, и последний раз.

По другую сторону сетки плей-офф ещё играет Месси — вечный оппонент, с которым они двадцать лет делили эпоху на двоих. Теперь на сцене чемпионатов мира из них двоих остался один.

Листайте галерею — прощание Роналду с турниром, который он так и не покорил, но который без него уже не будет прежним.

Криштиану Роналду прибывает на стадион в Далласе
Криштиану Роналду прибывает на стадион в Далласе globallookpress.com
Криштиану Роналду выходит на предматчевую разминку
Криштиану Роналду выходит на предматчевую разминку globallookpress.com
Криштиану Роналду выходит на предматчевую разминку
Криштиану Роналду выходит на предматчевую разминку globallookpress.com
Криштиану Роналду на разминке
Криштиану Роналду на разминке globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду выходит на матч против Испании
Криштиану Роналду выходит на матч против Испании globallookpress.com
Криштиану Роналду в матче против Испании
Криштиану Роналду в матче против Испании globallookpress.com
Криштиану Роналду в борьбе с Микелем Оярсабалем
Криштиану Роналду в борьбе с Микелем Оярсабалем globallookpress.com
Криштиану Роналду в атаке
Криштиану Роналду в атаке globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон
Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон globallookpress.com
Криштиану Роналду и Дани Ольмо
Криштиану Роналду и Дани Ольмо globallookpress.com
Криштиану Роналду в атаке
Криштиану Роналду в атаке globallookpress.com
Криштиану Роналду и Эмерик Лапорт
Криштиану Роналду и Эмерик Лапорт globallookpress.com
Криштиану Роналду в объятиях Родри
Криштиану Роналду в объятиях Родри globallookpress.com
Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон
Криштиану Роналду и голкипер сборной Испании Унай Симон globallookpress.com
Криштиану Роналду в атаке
Криштиану Роналду в атаке globallookpress.com
Микель Оярсабаль остановил Криштиану Роналду
Микель Оярсабаль остановил Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Эмерик Лапорт и Криштиану Роналду
Эмерик Лапорт и Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду после финального свистка
Криштиану Роналду после финального свистка globallookpress.com
Слёзы Криштиану Роналду после матча
Слёзы Криштиану Роналду после матча globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду уходит с поля
Криштиану Роналду уходит с поля globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com