7 июля в 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют США и Бельгия. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
США
Турнирное положение: Американцы как-то очень буднично вышли в плей-офф. Команда финишировала на 1-м месте в своем квартете, набрав 6 очков.
При этом США в трех матчах группового этапа забили 8 мячей. Родные стены помогают «штатникам» вовсю, да и с оппонентами по группе повезло.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда добыла непростую победу. Американцы в меньшинстве переиграли Боснию и Герцеговину (2:0).
До того команда уступила Турции (2:3). А вот чуть ранее американцы уверенно переиграли Австралию (2:0) и Парагвай (4:1).
В четырех матчах турнира США пропустили четыре мяча. Зато по последнему решению ФИФА битву с Бельгией не пропустит лидер атак команды Фоларин Балоган, удаленный в предыдущем поединке.
Состояние команды: Американцы весьма симпатичны, вот только с по-настоящему мощными соперниками еще не сталкивались. К тому же без Балогана серьезно снизился бы атакующий потенциал.
И уж точно американцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Вот только в семи очных поединках с Бельгией «штатники» уступили шесть раз. А вот единственная виктория случилась еще 96 (!) лет назад.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгийцы на турнире выглядят не столь ярко. Команда выиграла свою группу, набрав 5 зачетных баллов.
Причем Бельгия в трех турах забила 6 мячей в ворота соперников. Всего же Бельгийцы настреляли 9 мячей на турнире. При этом у бельгийцев отсутствует ярко выраженный забивала.
Последние матчи: в предыдущем раунде команда прошла дальше лишь в дополнительное время. При этом, пропустив два мяча от сенегальцев, бельгийцы затем забили трижды (3:2).
До того команда учинила разгром Новой Зеландии (5:1). Притом, что несколько ранее бельгийцы не сумели одолеть иранцев (0:0) и египтян (1:1).
Притом, что Бельгия постепенно раскочегаривается в плане результативности. Да и опытнейший гренадер Ромелу Лукаку проявляет себя как джокер.
Состояние команды: Бельгийцы потенциально способны еще прибавить. Подбор игроков по именам у команды весьма приличный, вот только тылы не блещут надежностью.
Вообще, в составе команды может выстрелит кто угодно. В матче с сенегальцами блеснул Юри Тилеманс, оформивший дубль.
При этом Бельгия явно рассчитывает, как минимум на выход в четвертьфинал. Подбор исполнителей вполне соответствует задачам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Бельгия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 2.69. Ничья оценивается в 3.55, тогда как победа соперника — в 2.76.
Букмекеры предлагают поставить на то, что забьют обе команды, за 1.57, а вот то, что забьет лишь один из оппонентов, можно рассмотреть за 2.25.
Прогноз: Американцам доселе заметно фартило, к тому же они пока не сталкивались со столь крепким оппонентом.
Ставка: Обе не забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что Бельгия с минимальным счетом одолеет «штатников».
Ставка: Точный счет 0:1 за 11.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Состав бельгийцев по именам выглядит весьма выгодно
- Бельгийцы в четырех матчах Мундиаля настреляли 9 мячей
- Бельгия победила американцев в шести последних очных поединках
- США пропустили 4 мяча в 4 матчах турнира
- Бельгийцы постепенно набирают обороты, победив в двух своих последних матчах
Прогноз на тоталы
Не пропустите прогноз на тоталы в матче США — Бельгия с коэффициентом для ставки за 1.90.