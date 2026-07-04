Автор ESPN Райан О’Хэнлон задает самый важный вопрос каждой команде, вышедшей в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Во второй части — Португалия, Испания, США, Бельгия, Аргентина, Египет, Швейцария и Колумбия. Первая — здесь.

Португалия

Главный вопрос: неужели им снова это сойдет с рук?

О ситуации с Криштиану Роналду я уже говорил не раз. Очевидно, что ему не стоит выходить в стартовом составе. Гонсалу Рамуш наглядно показал, что способен дать команде классический, дисциплинированный центрфорвард: именно его гол на 94-й минуте принес португальцам победу над Хорватией.

Жуан Невеш и Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Однако проблема не ограничивается выбором центрального нападающего. В целом игра Португалии на этом турнире выглядит хаотичной. По-настоящему убедительный матч команда провела лишь один — против Узбекистана, который наряду с Катаром и Тунисом претендует на звание одной из слабейших сборных чемпионата.

Давайте вспомним остальные встречи. В стартовом матче португальцы не просто сыграли вничью с ДР Конго — они еще и уступили сопернику по количеству ударов. В третьем туре Колумбия полностью контролировала игру, однако Португалия сумела вымучить безголевую ничью, а в самой концовке ее выручил VAR.

Затем в 1/16 финала против Хорватии видеоповторы и система с чипом внутри мяча несколько раз сыграли в пользу португальцев. Хотя матч был абсолютно равным. И это та самая Хорватия, которую Англия смела с поля в начале турнира.

За последние два матча Португалия допустила моментов более чем на 3,0 ожидаемого гола (xG) и позволила соперникам нанести 37 ударов. А дальше сопротивление станет только серьезнее — впереди встреча с Испанией.

Так или иначе, это не может продолжаться вечно… правда?

Испания

Главный вопрос: им действительно нужен второй вингер?

Если вы смотрели матчи сборной Испании на крупных турнирах с 2013 по 2023 год, то наверняка видели одну и ту же картину: команда великолепно контролировала мяч, но совершенно не умела использовать свободные зоны, которые сама же создавала благодаря своему тотальному владению.

Сборная Испании globallookpress.com

Именно поэтому в матче 1/8 финала ЧМ-2018 испанцы установили рекорд турнира, выполнив 1029 передач, но сыграли с Россией вничью — 1:1, а затем вылетели в серии пенальти. Спустя четыре года история повторилась — к стадии 1/8 финала они успели сделать 2754 передачи назад или поперек поля.

Для сравнения, ни одна другая команда турнира не выполнила даже 2364 передачи всего. Итог тот же: безголевая ничья с Марокко и очередное поражение в серии пенальти.

Все эти игровые привычки никуда не исчезли, однако чемпион Европы 2024 года получил важнейшее усиление в лице двух классических вингеров — Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Они растягивали оборону соперников, добавляли игре глубину и вертикальность — качества, которых испанской сборной прежде так не хватало. С тех пор Испания, пожалуй, стала сильнейшей национальной командой мира.

Вполне возможно, что сейчас это и лучшая команда нынешнего чемпионата мира. При этом Уильямс почти не играл, а Ямаль еще только набирает оптимальную форму. Та идеальная ширина атаки, которую мы видели на Евро-2024, пока проявляется не в полной мере. Но возникает вопрос: а так ли это важно?

За четыре матча Испания позволила соперникам нанести всего 20 ударов, суммарная ценность которых составила лишь 0,85 xG. В среднем это пять ударов и 0,21 xG за игру. Если команда сохранит такие показатели, то уже не будет иметь большого значения, кто именно выходит на флангах атаки.

США

Главный вопрос: что будет без Фоларина Балогана?

Если посмотреть на ситуацию шире и выйти за рамки тактики, календаря или даже преимущества своего поля, то история прогресса сборной США за последние четыре года выглядит довольно простой: футбол во многом определяется тем, что происходит в обеих штрафных площадях, а именно там американцы сегодня располагают игроками куда более высокого уровня.

Тим Рим globallookpress.com

В обороне рядом с Тимом Римом на ЧМ в Катаре выходили то Уокер Циммерман, то Кэмерон Картер-Викерс. Уже сам факт, что на позиции центрального защитника (одной из самых стабильных в футболе после вратарской) использовалась постоянная ротация, говорит о многом.

Перенесемся в 2024 год: теперь партнером Рима стал Крис Ричардс — лучший футболист США 2025 года по версии Федерации футбола страны и игрок основного состава клуба АПЛ, который за последние два сезона выиграл Кубок Англии и Лигу конференций.

В атаке солидное игровое время на позиции форварда получали Джош Сарджент, Хаджи Райт и Хесус Феррейра. Единственный гол форвардов тогда получился случайным — мяч отскочил от пятки Райта в матче 1/8 финала против Нидерландов. Сейчас Райт является лишь третьим выбором на позицию центрфорварда, а Сарджент и Феррейра вообще не попали в заявку США на ЧМ-2026.

Если четыре года назад позиция центрального нападающего была главным слабым местом американской сборной, то теперь именно центрфорвард стал ее сильнейшим игроком. За три матча Фоларин Балоган нанес 11 ударов и забил три мяча. В среднем это 1,2 гола и 4,4 удара за 90 минут. В топ‑лиге Европы такие цифры были бы близки к уровню лучших нападающих мира.

Он делает то, что делают все великие форварды — и чего, возможно, не делал ни один американский нападающий: регулярно оказывается на ударных позициях и получает большое количество действительно качественных моментов.

Оранжевым цветом на графике обозначены голы, размер точек отражает xG каждого удара.

Схема ударов Фоларина Балогана на ЧМ-26 ESPN.com

Метрика Futi идет еще дальше. Она оценивает все действия футболиста с мячом, определяя, насколько они повышают вероятность гола его команды и снижают вероятность пропущенного мяча. После этого показатели нормализуются с учетом позиции игрока и уровня соперника, а затем переводятся в шкалу от 1 до 99.

Сейчас Балоган находится на уровне 81-го перцентиля, что делает его безоговорочно лучшим игроком сборной США по этой системе оценки. А по качеству передач, которые он получает, он и вовсе входит в 99-й перцентиль. Это результат не только мастерства партнеров, но и его собственного умного движения без мяча, выбора позиции и взрывной стартовой скорости. Особенно опасен Балоган, когда врывается в правый полуфланг, атакуя пространство у границы штрафной площади.

Теперь о слоне в комнате — точнее, на мониторе у бровки. Балоган пропустит матч 1/8 финала против Бельгии из-за дисквалификации. Пока 24-летний форвард находился на поле, на его долю приходилось 46% суммарного xG команды и 44% всех ударов сборной США. А к моменту удаления во встрече с Боснией и Герцеговиной именно он нанес четыре из пяти ударов своей команды.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Сборная США под руководством Маурисио Почеттино — пожалуй, лучшая версия команды за всю историю. Американцы слаженно и агрессивно прессингуют, отлично взаимодействуют между собой, и у них есть отработанные системные схемы продвижения мяча вперед, которых нет у большинства национальных команд. Но в финальной трети все равно нужны игроки, которые решают эпизоды в моменты максимального давления, превращая доминирование в голы.

Вероятный сменщик Балогана в матче с Бельгией — Рикардо Пепи. По оценке Futi, на данный момент он является самым слабым игроком сборной США — 37 баллов из 100. Если Пепи выйдет на поле, он сможет сохранить интенсивность прессинга, а возможно, даже усилить его. Но ожидать, что он будет создавать те же преимущества в атаке, что и Балоган, вряд ли стоит.

Так как же американцы собираются забивать в 1/8 финала? Пока США почти не приходилось полагаться на Кристана Пулишича, но, похоже, в понедельник все изменится.

Бельгия

Главный вопрос: нашли ли бельгийцы свою игру в последние 15 минут матча с Сенегалом?

После первых 75 минут встречи 1/16 финала с Сенегалом Бельгия уступала не просто 0:2 — ей еще повезло, что счет оставался именно таким. Команда выглядела разбитой, выдохшейся и практически обреченной.

Сборная Бельгии globallookpress.com

На каждом чемпионате мира обычно находится сборная, для которой турнир становится символическим концом целой эпохи: некогда великая команда слишком долго держится за игроков прошлого поколения и в итоге терпит болезненное поражение. Казалось, именно такой момент настал и для Бельгии.

К 27-й минуте Сенегал уже создал моментов на 2,66 xG, тогда как бельгийцы, пропустив на 24-й минуте, набрала жалкие 0,36 xG. Однако затем все перевернулось. С 76-й минуты Бельгия выиграла оставшийся отрезок матча со счетом 3:0, совершив один из самых невероятных камбэков на чемпионатах мира, которые мне доводилось видеть.

И невероятным он был именно потому, что все произошло без Жереми Доку и Кевина Де Брёйне — двух футболистов, которых принято считать главными звездами нынешней сборной Бельгии. Оба были заменены вскоре после начала второго тайма.

Если Бельгия сыграет против США так же, как против Сенегала, ее просто разнесут. Даже во время камбэка «красные дьяволы» не выглядели доминирующей командой. С 76-й минуты показатель ожидаемых голов составил 1,35 xG против 0,92 xG у Сенегала, причем более половины собственного xG бельгийцы набрали благодаря спорному пенальти, назначенному уже в компенсированное время.

Сейчас эта команда производит впечатление боксера, который едва держится на ногах и ждет решающего удара. Единственный шанс опровергнуть такое впечатление — если после замен, сделанных главным тренером Руди Гарсией во втором тайме, в игре сборной действительно произошли фундаментальные изменения.

Аргентина

Главный вопрос: что не так с правым флангом?

Матч с Кабо‑Верде хочется оценивать с высоты птичьего полета. Возинья снова провел игру всей своей жизни, а два забитых мяча стали результатом ударов, которые удаются, возможно, раз за карьеру. В большинстве случаев при таком же соотношении созданных моментов действующие чемпионы мира спокойно довели бы встречу до победы в основное время.

Аргентина — Кабо-Верде globallookpress.com

Однако этот матч все же оставил несколько тревожных сигналов. Первый заключается в том, что Аргентина, похоже, сознательно придерживается принципа «минимально достаточных усилий» — команда тратит ровно столько энергии, сколько необходимо для победы, и не больше. После того как аргентинцы открыли счет в матче с Кабо-Верде, они практически сразу перешли к контролю мяча, стараясь лишить соперника возможности им завладеть.

Однако сомневаюсь, что такой подход сохранится по мере продвижения по турнирной сетке — то же самое мы видели и на ЧМ-2022. Куда больше вопросов вызывает ситуация на правом фланге.

Сооснователь аналитической платформы Futi Джон Мюллер обращает на это внимание на протяжении всего турнира: практически в каждом матче Аргентина позволяет соперникам создавать опасные моменты через свою правую бровку. Именно оттуда, кстати, Сидни Кабрал и сравнял счет в дополнительное время.

Моменты, созданные соперниками в матчах против Аргентины ESPN.com

И если посмотреть, откуда соперники Аргентины создавали моменты — передачи, которые напрямую приводили к ударам, — становится очевидно, что почти все они исходили либо с правого фланга аргентинцев, либо были направлены именно в эту зону.

Похоже, команда сознательно идет на такой компромисс, чтобы позволить Лионелю Месси экономить силы и включаться на максимум после потери мяча. Пока эта стратегия полностью себя оправдывает: она позволяет 39‑летнему футболисту оставаться, без преувеличения, лучшим игроком турнира. Но у этого подхода есть и очевидная обратная сторона.

Египет

Главный вопрос: смогут ли египтяне чаще доставлять мяч своим звездам?

Для сборной Египта этот чемпионат мира уже можно считать успешным. Команда пока не потерпела ни одного поражения, а победа над Австралией в серии пенальти стала для страны первой в истории на стадии плей-офф.

Омар Мармуш и Мохаммед Салах globallookpress.com

Но сама игра с австралийцами получилась куда более нервной, чем должна была быть. На бумаге двумя сильнейшими футболистами на поле были Омар Мармуш из «Манчестер Сити» и, разумеется, Мохаммед Салах. Проблема заключалась в другом: Египет с большим трудом доводил мяч до своих главных звезд.

Согласно данным аналитической платформы Futi, Салах и Мармуш участвовали лишь в 5,2% всех владений команды — меньше этот показатель был только у основного вратаря и центрального нападающего.

Конечно, от форвардов и вингеров не стоит ожидать такого же количества касаний, как от полузащитников. Но в данном случае цифры уже приближаются к принципу «получил мяч — сразу бей по воротам». Эрлинг Холанн, например, принимает участие примерно в 4% игровых эпизодов сборной Норвегии. Однако и Салах, и Мармуш обычно влияют на игру гораздо сильнее, чем просто завершают атаки.

Даже если смотреть только на касания в финальной трети за весь турнир, Салах — второй в команде, Мармуш — четвертый. Разве не они должны вести команду вперед? Для сравнения: Ян Дьоманде завершил турнир, имея почти на сотню больше касаний в финальной трети, чем любой другой игрок Кот-д’Ивуара.

Возможно, против Аргентины все будет проще. Египет не рассчитывает много владеть мячом, и в те редкие моменты, когда он будет у них, пространства для рывков Салаха и Мармуша должно быть больше, чем в большинстве предыдущих матчей.

Швейцария

Главный вопрос: смогут ли они прибавить на более высоком уровне?

До сих пор сборная Швейцарии остается одной из самых недооцененных команд турнира. Да, в стартовом матче она сыграла вничью с Катаром, однако тот результат скорее стоит считать досадным исключением. Швейцарцы полностью переиграли соперника: 26:6 по ударам и 3,2 xG против 0,6 xG. С тех пор команда выиграла три матча подряд, забив восемь мячей и пропустив всего два.

Жоан Манзамби и Брель Эмболо globallookpress.com

По рейтингу Кейли ни одна сборная не прибавила на этом чемпионате мира сильнее Швейцарии. Команда заработала 50 рейтинговых пунктов и поднялась с 17-го места перед стартом турнира на 12-е к началу стадии 1/8 финала.

Одним из главных открытий чемпионата стал 20-летний полузащитник Жоан Манзамби. После яркого сезона в Бундеслиге в составе «Фрайбурга» он продолжил впечатлять уже на мировом первенстве.

Отлично проявляет себя и нападающий Брель Эмболо. Форвард — единственный игрок турнира, который после четырех матчей входит в топ-10 одновременно по показателям ожидаемых голов (xG) и ожидаемых голевых передач (xA).

Так почему же тогда не считать Швейцарию одним из претендентов на сенсацию? В стартовом составе хватает футболистов самого высокого европейского уровня — таких как Гранит Джака и Мануэль Аканджи.

Ответ довольно прост: они пока никого серьезного не обыграли. Согласно рейтингу Кейли, самым сильным соперником швейцарцев на турнире пока остается сборная Канады, занимающая 23-е место.

Колумбия

Главный вопрос: что будет, когда они потеряют контроль над игрой?

Пока именно Колумбия производит на меня самое сильное впечатление на этом чемпионате мира. Я не имею в виду, что она обязательно лучшая, но мое мнение о ней изменилось сильнее, чем о любой другой сборной.

Сборная Колумбии globallookpress.com

Сейчас я без колебаний включил бы колумбийцев в число главных претендентов на титул. В моей условной иерархии фаворитов они уступают только Франции, Испании и Аргентине, занимая четвертое место.

Колумбия уверенно разбиралась с более слабыми соперниками, находила способы вскрывать насыщенную оборону и физически переиграла Португалию — команду, которая приехала на турнир с, возможно, лучшей полузащитой в мире.

В матче с португальцами они удерживали мяч в финальной трети поля так, будто вообразили себя Патриком Махоумсом времен его игры за Texas Tech. Вот карта их прогрессивных передач и продвижений с мячом в той встрече — забросы в глубину один за другим.

Карта прогрессивных передач и продвижений с мячом сборной Колумбии в матче с Португалией ESPN.com

Но что будет, когда они столкнутся с командой, которая умеет высоко прессинговать, может бороться за длинные мячи и способна удерживать владение после отбора? Швейцария как раз сможет поставить им несколько таких вопросов в очной встрече в 1/8 финала.