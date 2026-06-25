В Санкт-Петербурге сложилась тенденция, что дорогостоящие латиноамериканцы, так и не принеся очевидной пользы, надолго не задерживаются в команде и, выкручивая руки руководству, просятся отпустить их из «золотой клетки» — минувшей зимой побег на родину совершил Жерсон. Аналогичные мысли посещают вингера Луиса Энрике, который, в отличии от соотечественника, нацелился на еще один заход в ведущее европейское первенство.

Многомиллионный транш

«Король Америки» — со столь пафосным статусом Энрике приехал в Россию, опередив в голосовании за звание лучшего игрока Южной Америки на тот момент одноклубника по «Ботафого» Тьяго Альмаду и Лионеля Месси из «Интер Майами». Луис приложил ногу к историческому для «одинокой звезды» сезону, в котором коллектив из Рио-де-Жанейро пополнил трофейную комнату чемпионским титулом Серии А и Кубком Либертадорес, где фланговый нападающий включился в важнейший момент, оформив 1+1 в полуфинале с «Пеньяролем» и 1+1 в финале с «Атлетико Минейро».

Упустить такой бриллиант менеджмент «Зенита» счел непозволительной акцией, переведя на счет «Ботафого» согласно информации портала Тransfermarkt солидные 33 млн евро в надежде получить на правый край атаки исполнителя, который не уступает по уровню мастерства Халку и Малкому. К тому же, громкий переход Энрике считался выигрышным ходом в шахматной партии с «Краснодаром», когда на кону стояли седьмые кряду награды высшей пробы в год празднования столетнего юбилея.

Главный наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак сходу выкроил для звездного новобранца привычное место в схеме 4-2-3-1 на правой бровке, вернув Максима Глушенкова на позицию оттянутого форварда. Адаптировался к реалиям российского первенства Луис довольно затруднительно, так и не превратившись в козырь 50-летнего специалиста во второй половине розыгрыша 2024/2025, хотя принял участие в разгроме «быков» 4:1, правда трофей Премьер-лиги все равно перекочевал к южанам.

Неотъемлемой частью основного состава «Зенита» бразилец служил и в прошлой кампании чемпионата России, появившись со стартовым свистком в двадцати четырех поединках и в среднем имея в распоряжении 73 минуты игрового времени, барражируя согласно тепловой карте сервиса SofaScore между левым и правым флангами, где периодически его подменял Глушенков. Несмотря на завоеванное клубом с берегов Невы золото РПЛ, вклад Энрике в итоговый триумф минимален и феерического представления от него санкт-петербургская публика так и не дождалась, увидев лишь скромные шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Луис Энрике fc-zenit.ru

Львиную долю автографов (5) в воротах оппонентов Луис оформил своей магической левой ногой и один гол соорудил ударом головой в сетку Станислава Агкацева из «Краснодара», напомнив болельщикам, что правая нога по большей степени только для ходьбы. Нередко встречаясь с мячом (43.4 касания за матч), Энрике фальшивил в дриблинге (54% успешных обводок), что не помешало ему возглавить список ведущих технарей отечественного первенства с 73 удачными действиями, оставив позади себя Лечи Садулаева и Мохаммеда Аззи.

Старания 25-летнего вингера мало удивили поклонников «Зенита», однако рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти посчитал перформанс воспитанника «Флуминенсе» достаточным для включения в заявку «селесао» на мундиаль, проходящий в США, Канаде и Мексике, и наградил его на ЧМ двадцатью восемью минутами против Марокко. Как и 67-летний специалист, мимо персоны Энрике не сумели пройти представители «Наполи», которым трансфер бразильца может обойтись в копеечку — «сине-бело-голубые» научились нивелировать издержки от безрассудных трат и затребовали у «адзурри» 40 млн евро, заставив тех искать способы избавления от балласта в лице форвардов Лоренцо Лукки и Ромелу Лукаку.

Группа поддержки

Возникающая пауза в чемпионате практически всегда заставляет шевелиться латиноамериканский клубок «Зенита», из которого спешит выпутаться целый ряд исполнителей — помимо Энрике билеты из Санкт-Петербурга присматривает Нино, желающий вернуться в Бразилию по семейным обстоятельствам. За два с половиной года центр обороны санкт-петербуржцев трудно представить без 29-летнего защитника, перевалившего за восемьдесят матчей в цветах «сине-бело-голубых», но немногим пресытившись РПЛ он посматривает в сторону родного «Флуминенсе».

Держа в уме потенциальное прощание с Нино, функционеры клуба из Северной столицы сработали на опережение и переманили лидера «Балтики» Кевина Андраде, который превзошел бразильского визави по нескольким метрикам в минувшем розыгрыше Премьер-лиги, совершая за встречу порядка 2 перехватов против 0.7, 5.7 возвратов мяча против 3.1 и 1 блокированный удар против 0.7.

Заезженную пластинку включил Вендел, вновь опоздавший на сборы «Зенита», — прошлым летом восьмой номер задержался на 28 дней, зимой на неделю и теперь сократил период отсутствия до шести дней. Систематическое своевольство полузащитника, как стабильный фактор, с которым смирились в расположении чемпионов России, и Сергей Богданович предпочел пожать плечами и снисходительно отнесся к очередному нарушению дисциплины, выделив подопечному дополнительные выходные за формальный денежный штраф.

Минувший демарш обошелся Венделу в 700 тысяч евро, сейчас его кошелек опустеет на 500 тысяч евро, что 28-летний хавбек совсем не усваивает, как урок, диктуя свои правила «сине-бело-голубым». Бразилец никогда не скрывал собственного рвения относительно смены обстановки и был близок к курорту на пляжах Рио-де-Жанейро, когда Луис Энрике перебирался в «Зенит», однако «Ботафого» дал заднюю и забрал лишь Артура. Не исключено, что навязчивая идея сохранилась в голове «восьмерки» санкт-петербуржцев, и он продолжает перебирать в уме варианты с «Фламенго», «Флуминенсе» либо «Крузейро».

Вендел fc-zenit.ru

Резкий поворот после мундиаля способен произойти не только в судьбе Энрике, но и капитана клуба с берегов Невы и, по совместительству, левого защитника «пентакампеонов» Дугласа Сантоса, заворожившего как бразильскую торсиду, так и мировых фанатов, набрав более 1,5 млн подписчиков в социальной сети по итогам противостояния со сборной Шотландии. Если перед ЧМ в очереди за 32-летним фулбеком стояли коллективы из Бразилии, то на данном этапе его выступления добавили ему авансов для еще одного европейского турне в топ-чемпионат с контрактом на два-три года.

Пора сорить деньгами

«Зенит» в случае расставания с Луисом наверняка не станет сидеть сложа руки и предпримет активные действия для приглашения нового вингера, сперва изучив внутренний рынок, где им приписали интерес к «вечно перспективному» Лечи Садулаеву из «Ахмата», на чью статистику без слез не взглянешь. Контраст последнего заметен даже на фоне его одноклубника Максима Самородова, записавшего себе в актив 5+6 в завершившемся розыгрыше РПЛ, так что гораздо ближе к реальности пребывание игрока сборной Казахстана на радарах «сине-бело-голубых».

Вероятно, селекционная служба клуба из Северной столицы предпочтет проверенный трюк, сфокусировавшись на поиске талантов в Южной Америке, где от сезона к сезону выстреливают новые дарования. Семимильными шагами прогрессирует крайний нападающий «Палмейраса» Аллан, за которым скауты «Зенита» приходили в январе, но получили решительный отказ, предложив «зелено-белым» 20 млн евро + 5 млн евро в качестве бонусов.

Коллектив из Сан-Паулу верит, что молодой проспект из академии способен принести в бюджет не менее 40 млн евро, и 22-летний вингер подтверждает эту теорию, отметившись четырьмя результативными ударами и двумя ассистами в Серии А. Сорвать куш «Палмейрас» намерен уже по завершении кампании 2026, претендуя на медали высшей пробы в чемпионате Бразилии (гандикап перед «Фламенго» семь баллов) и Копа Либертадорес, где Аллан также дирижирует и имеет в личном зачете 1+2.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Более бюджетным кандидатом на правую бровку атаки «Зенита» выглядит Лукас Ронье, вполне успешно осваивающийся с «Коритибой» в высшем дивизионе, — новичок Серии А с двадцати шестью пунктами закрепился на седьмой строчке. Одиннадцатый номер открыл счет голам в бразильском первенстве во встрече с «Коринтиансом» и дважды помог отличиться партнерам по команде против «Шапекоэнсе», заслужив от портала Тransfermarkt повышение рыночной стоимости до 6 млн евро.