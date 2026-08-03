На пятый история перешла в область юридической процедуры, что гораздо опаснее для Джанни Инфантино, чем любые публичные формулировки об утрате доверия. Европа начала отзывать письма поддержки его переизбрания, и первые уже отозваны. Одновременно выяснилось, что президент ФИФА не только не собирается уходить, но и активно собирает голоса в свою поддержку, утверждая, что большинство по-прежнему за него. А внутри самой организации у бунта появилось почти мифологическое название.

Механика: письма пошли обратно

Главное событие дня на первый взгляд выглядит скучно — какие-то письма. Но по существу это самый действенный инструмент из всех, что применялись за неделю против Инфантино.

Уэльс стал первой федерацией, официально отозвавшей поддержку переизбрания Инфантино на посту президента ФИФА. Английская федерация собирается последовать: она направит Инфантино письмо, отзывающее ранее отправленное письмо в поддержку его переизбрания — это признак согласованного подхода, которым Европа действует, чтобы убрать его с должности как можно быстрее. Новых писем и заявлений ожидается много в ближайшие часы и дни, и всё это рассчитано на максимальное давление.

Чтобы понять масштаб разворота, достаточно исходных цифр. Инфантино получил более 200 писем поддержки от 211 федераций ФИФА — включая 52 из 55, составляющих УЕФА. Всё изменилось на прошлой неделе, когда Европа пригрозила бойкотом. То есть речь о разрушении почти единогласного мандата за считаные дни.

Джанни Инфантино и президент УЕФА Александер Чеферин на 49-м конгрессе УЕФА. 3 апреля 2025 года, Белград globallookpress.com

Работа идёт скоординированно: Александер Чеферин, президент УЕФА, призвал европейские федерации отозвать поддержку в расчёте на то, что Инфантино либо уйдёт сам, либо проиграет выборы в марте, которые ранее должен был выиграть с огромным перевесом. Оценка главного корреспондента Sky Sports Кавеха Солхеколя сводится к тому, что дело приближается к развязке.

Ответ Инфантино

Главное — уходить он не намерен. Признаков готовности подать в отставку Инфантино не проявляет и пытается укрепить позиции, обращаясь за поддержкой к федерациям, которые всё ещё за него — в основном в Африке, Азии и Южной Америке.

Более того, по сообщению The Telegraph, он ведёт активную закулисную работу и настаивает, что расклад не так плох. Источник, близкий к переговорам в Катаре, утверждает, что на прошлой неделе Инфантино лично говорил организаторам чемпионата мира 2022 года, что у него по-прежнему есть поддержка большинства членов ФИФА.

«Убить монстра»: бунт внутри ФИФА

Сопротивление внутри самой ФИФА: сотрудники называют происходящее «убить монстра» . Напомним, за предыдущие два дня организацию покинул советник Карлос Кордейро, а операционный директор Кевин Ламур публично назвал схему делом одного человека.

Прояснилась и формулировка Concacaf (Северная Америка), которая раньше ограчивалась лишь общими фразами: конфедерация обвинила Инфантино в «чудовищном примере негодного управления и лидерства» .

Неожиданный лагерь поддержки

А вот сюжет, которого в первые дни не было вовсе: за Инфантино начали публично вступаться — и состав защитников оказался весьма примечательным.

Катар публично поддержал президента ФИФА, а вслед за ним заявления в его поддержку выпустили президенты федераций Джибути и Ливана; глава ливанской федерации предположил, что схему могли бы пересмотреть заинтересованные стороны в ФИФА и футбольное сообщество. Президент Федерации футбола Марокко Фузи Лекжаа приветствовал отзыв предложения, но подтвердил поддержку Инфантино, а Ливан в прошлом году предоставил ему гражданство — к слову, Инфантино имеет ещё швейцарское (родное) и итальянское гражданства.

Присоединилась и Африка: Египетская федерация во главе с Хани Абу Ридой похвалила Инфантино за отзыв проекта, заявив, что истинное лидерство проявляется в умении слушать федерации и принимать решения в интересах международного футбольного сообщества.

На этом фоне иронично, что президент «ПСЖ» катарец Нассер Аль-Хелаифи, возглавляющий Qatar Sports Investments, назван рядом европейских футбольных руководителей реалистичным соперником Инфантино на выборах в марте — при том что за Инфантино вступился именно Катар.

Сценарии и кандидаты

BBC Sport разложила варианты развития. Самый быстрый путь — добровольная отставка , как в случае с Зеппом Блаттером в 2015 году. Однако ожидается, что Инфантино попытается удержаться до президентских выборов ФИФА в марте, где он идёт за новым и последним сроком.

Джанни Инфантино, президент ФИФА, и Виктор Монтальяни, президент Concacaf, на конгрессе ФИФА в Ванкувере 30 апреля 2026 года globallookpress.com

Ведущий претендент тоже указан буквально — президент Concacaf Виктор Монтальяни считается главным кандидатом: как и Инфантино, он был избран в 2016 году на платформе реформы управления, ранее возглавлял федерацию футбола Канады, играл ключевую роль в организации чемпионата мира 2026 года и говорит на английском, французском, итальянском и испанском. Его позиция вне Европы может помочь объединить поддержку разных конфедераций.

Президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа и Джанни Инфантино. 29 февраля 2016 года globallookpress.com

Ещё один сильный кандидат — президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа после того, как возглавил критику Инфантино со стороны Азии.

Взгляд со стороны

Показательно, что за историю взялись деловые и мировые агентства, а не только спортивные редакции.

Bloomberg формулирует разворот так: переизбрание Инфантино казалось гарантированным — он только что провёл самый прибыльный чемпионат мира в истории, федерации Азии, Южной Америки и Африки его поддержали, а внятного соперника не было видно; теперь его десятилетнее правление оказалось под угрозой, поскольку влиятельные сторонники начали от него отворачиваться.

AFP добавляет исторической перспективы: способность Инфантино отмахиваться от критики и продавливать расширенные версии клубного чемпионата мира и чемпионата мира придавала ему вид всемогущества, но провал плана с частными инвесторами впервые поставил его позицию под угрозу.

Президент США Дональд Трамп. 30 июля 2026 года, Белый дом, США globallookpress.com

Когда две недели назад он выходил на поле вместе со своим близким и крайне влиятельным другом — президентом США Дональдом Трампом — после финала чемпионата мира, его акции не могли стоять выше — крупнейший и самый сложный турнир в истории, 48 команд и три страны, был в целом признан успешным, несмотря на череду скандалов за пределами поля.

Что дальше

Расстановка на конец пятого дня получается такая. Против Инфантино — согласованная кампания по отзыву писем поддержки, три конфедерации, лиги, спонсоры, собственные подчинённые и названный по имени преемник. За него — федерации Африки, Азии и части Персидского залива, устав, позволяющий ещё один срок, и собственная убеждённость в том, что большинство никуда не делось.

Ключевой вопрос теперь арифметический: сколько из 200 с лишним писем поддержки вернутся обратно к отправителям в ближайшие дни. Именно этот счёт, а не громкость заявлений, определит, дойдёт ли дело до выборов в марте или всё решится раньше.

За чем следим дальше: сколько федераций реально отзовут поддержку вслед за Уэльсом и Англией, соберётся ли экстренный Совет ФИФА, ответит ли Инфантино публично на призывы уйти, выдвинет ли Европа единого кандидата и подтвердит ли Монтальяни готовность ввязаться в борьбу за самый влиятельный пост в мировом футболе.