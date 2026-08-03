На пятый история перешла в область юридической процедуры, что гораздо опаснее для Джанни Инфантино, чем любые публичные формулировки об утрате доверия. Европа начала отзывать письма поддержки его переизбрания, и первые уже отозваны. Одновременно выяснилось, что президент ФИФА не только не собирается уходить, но и активно собирает голоса в свою поддержку, утверждая, что большинство по-прежнему за него. А внутри самой организации у бунта появилось почти мифологическое название.
Механика: письма пошли обратно
Главное событие дня на первый взгляд выглядит скучно — какие-то письма. Но по существу это самый действенный инструмент из всех, что применялись за неделю против Инфантино.
Уэльс стал первой федерацией, официально отозвавшей поддержку переизбрания Инфантино на посту президента ФИФА. Английская федерация собирается последовать: она направит Инфантино письмо, отзывающее ранее отправленное письмо в поддержку его переизбрания — это признак согласованного подхода, которым Европа действует, чтобы убрать его с должности как можно быстрее. Новых писем и заявлений ожидается много в ближайшие часы и дни, и всё это рассчитано на максимальное давление.
Чтобы понять масштаб разворота, достаточно исходных цифр. Инфантино получил более 200 писем поддержки от 211 федераций ФИФА — включая 52 из 55, составляющих УЕФА. Всё изменилось на прошлой неделе, когда Европа пригрозила бойкотом. То есть речь о разрушении почти единогласного мандата за считаные дни.
Работа идёт скоординированно: Александер Чеферин, президент УЕФА, призвал европейские федерации отозвать поддержку в расчёте на то, что Инфантино либо уйдёт сам, либо проиграет выборы в марте, которые ранее должен был выиграть с огромным перевесом. Оценка главного корреспондента Sky Sports Кавеха Солхеколя сводится к тому, что дело приближается к развязке.
Ответ Инфантино
Главное — уходить он не намерен. Признаков готовности подать в отставку Инфантино не проявляет и пытается укрепить позиции, обращаясь за поддержкой к федерациям, которые всё ещё за него — в основном в Африке, Азии и Южной Америке.
Более того, по сообщению The Telegraph, он ведёт активную закулисную работу и настаивает, что расклад не так плох. Источник, близкий к переговорам в Катаре, утверждает, что на прошлой неделе Инфантино лично говорил организаторам чемпионата мира 2022 года, что у него по-прежнему есть поддержка большинства членов ФИФА.
«Убить монстра»: бунт внутри ФИФА
Сопротивление внутри самой ФИФА: сотрудники называют происходящее «убить монстра». Напомним, за предыдущие два дня организацию покинул советник Карлос Кордейро, а операционный директор Кевин Ламур публично назвал схему делом одного человека.
Прояснилась и формулировка Concacaf (Северная Америка), которая раньше ограчивалась лишь общими фразами: конфедерация обвинила Инфантино в «чудовищном примере негодного управления и лидерства».
Неожиданный лагерь поддержки
А вот сюжет, которого в первые дни не было вовсе: за Инфантино начали публично вступаться — и состав защитников оказался весьма примечательным.
Катар публично поддержал президента ФИФА, а вслед за ним заявления в его поддержку выпустили президенты федераций Джибути и Ливана; глава ливанской федерации предположил, что схему могли бы пересмотреть заинтересованные стороны в ФИФА и футбольное сообщество. Президент Федерации футбола Марокко Фузи Лекжаа приветствовал отзыв предложения, но подтвердил поддержку Инфантино, а Ливан в прошлом году предоставил ему гражданство — к слову, Инфантино имеет ещё швейцарское (родное) и итальянское гражданства.
Присоединилась и Африка: Египетская федерация во главе с Хани Абу Ридой похвалила Инфантино за отзыв проекта, заявив, что истинное лидерство проявляется в умении слушать федерации и принимать решения в интересах международного футбольного сообщества.
На этом фоне иронично, что президент «ПСЖ» катарец Нассер Аль-Хелаифи, возглавляющий Qatar Sports Investments, назван рядом европейских футбольных руководителей реалистичным соперником Инфантино на выборах в марте — при том что за Инфантино вступился именно Катар.
Сценарии и кандидаты
BBC Sport разложила варианты развития. Самый быстрый путь — добровольная отставка, как в случае с Зеппом Блаттером в 2015 году. Однако ожидается, что Инфантино попытается удержаться до президентских выборов ФИФА в марте, где он идёт за новым и последним сроком.
Ведущий претендент тоже указан буквально — президент Concacaf Виктор Монтальяни считается главным кандидатом: как и Инфантино, он был избран в 2016 году на платформе реформы управления, ранее возглавлял федерацию футбола Канады, играл ключевую роль в организации чемпионата мира 2026 года и говорит на английском, французском, итальянском и испанском. Его позиция вне Европы может помочь объединить поддержку разных конфедераций.
Ещё один сильный кандидат — президент AFC шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа после того, как возглавил критику Инфантино со стороны Азии.
Взгляд со стороны
Показательно, что за историю взялись деловые и мировые агентства, а не только спортивные редакции.
Bloomberg формулирует разворот так: переизбрание Инфантино казалось гарантированным — он только что провёл самый прибыльный чемпионат мира в истории, федерации Азии, Южной Америки и Африки его поддержали, а внятного соперника не было видно; теперь его десятилетнее правление оказалось под угрозой, поскольку влиятельные сторонники начали от него отворачиваться.
AFP добавляет исторической перспективы: способность Инфантино отмахиваться от критики и продавливать расширенные версии клубного чемпионата мира и чемпионата мира придавала ему вид всемогущества, но провал плана с частными инвесторами впервые поставил его позицию под угрозу.
Когда две недели назад он выходил на поле вместе со своим близким и крайне влиятельным другом — президентом США Дональдом Трампом — после финала чемпионата мира, его акции не могли стоять выше — крупнейший и самый сложный турнир в истории, 48 команд и три страны, был в целом признан успешным, несмотря на череду скандалов за пределами поля.
Что дальше
Расстановка на конец пятого дня получается такая. Против Инфантино — согласованная кампания по отзыву писем поддержки, три конфедерации, лиги, спонсоры, собственные подчинённые и названный по имени преемник. За него — федерации Африки, Азии и части Персидского залива, устав, позволяющий ещё один срок, и собственная убеждённость в том, что большинство никуда не делось.
Ключевой вопрос теперь арифметический: сколько из 200 с лишним писем поддержки вернутся обратно к отправителям в ближайшие дни. Именно этот счёт, а не громкость заявлений, определит, дойдёт ли дело до выборов в марте или всё решится раньше.
За чем следим дальше: сколько федераций реально отзовут поддержку вслед за Уэльсом и Англией, соберётся ли экстренный Совет ФИФА, ответит ли Инфантино публично на призывы уйти, выдвинет ли Европа единого кандидата и подтвердит ли Монтальяни готовность ввязаться в борьбу за самый влиятельный пост в мировом футболе.