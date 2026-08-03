Инфантино похоронил план продажи прав на ЧМ в ночь на субботу. Казалось, на этом история могла была выдохнуться, но воскресенье развернуло её в другую сторону. Отзыв проекта не снял дискуссии вокруг ФИФА и ее президента, а лишь перевёл разговор на личность самого Инфантино. Британская пресса сообщила о возможном уходе в считаные дни, а в центр сюжета вышло то, о чём раньше говорили вскользь: что именно получал от сделки лично Инфантино

Лиги: «только одно последствие»

В воскресенье против Инфантино высказался еще один громкий голос.

Клаудиус Шафер, возглавляющий Ассоциацию европейских профессиональных футбольных лиг, заявил, что положение Инфантино на посту президента ФИФА выглядит неприемлемым, и что у случившегося может быть «только одно последствие» .

Значимость заявления в том, кого он представляет: организация объединяет 53 профессиональные мужские и женские лиги. Это уже не конфедерация, у которой с ФИФА свои политические счёты, а сторона, чей календарь и чьи игроки страдают от расширения турниров напрямую.

The Times: уход в считаные дни

Дальше пришло сообщение, которое представлялось вполне ожидаемым. Британская авторитетная газета The Times написала, что Инфантино может покинуть пост уже в ближайшие дни , а его противники подбирают кандидатов на замену; источник издания назвал президента ФИФА «мёртвой уткой» — то есть речь не о слабеющем руководителе («хромая утка»), а об окончательно потерявшем позиции.

Формулировки источника резкие: у Инфантино было всё, но безрассудная жадность стоила ему этого; он стал позором и должен поскорее уйти.

Джанни Инфантино. 13 июля 2025 года globallookpress.com

Практическая часть публикации важнее. По сообщению газеты, Инфантино может столкнуться с экстренным заседанием Совета ФИФА, где противники потребуют его отставки; спонсоры уже начали обращаться в организацию из-за негативного информационного фона; а если он откажется уходить, соперники рассматривают вариант объединиться вокруг единого кандидата на выборах. Каждый из трёх пунктов — отдельный рычаг, и работают они в разной логике: заседание Совета бьёт по позиции сейчас, спонсоры — по деньгам, единый кандидат — по будущему.

При этом сам Инфантино, по данным издания, уходить не хочет, но поддержка вокруг него, как сообщается, тает.

Личный интерес

Главный поворот дня: мотив «он делал это для своей выгоды» до сих пор шёл между строк, а теперь стал ядром обвинений.

Речь о том, что схема с новой структурой создавала для Инфантино должность комиссара на период после окончания его президентства в 2031 году — с вознаграждением значительно выше нынешнего, которое вместе с бонусами превышает 6 миллионов долларов в год .

ФИФА это отрицает — но с примечательной оговоркой. «Это никогда не обсуждалось», — заявила организация, добавив, что президент ФИФА и её администрация «будут и должны играть ведущие роли в этой структуре, если она будет одобрена».

Сюда же добралась деталь из первой публикации The Times, которая в понедельник читалась как второстепенная, а сейчас звучит иначе: источники газеты утверждали, что потенциальные инвесторы во внутренних разговорах обсуждали именно и буквально «покупку ФИФА».

Стоит подчеркнуть: конкретные суммы будущего вознаграждения источники приводят вразнобой. Достоверно можно говорить лишь о том, что речь шла о должности и о сумме кратно большей нынешней.

Арифметика выборов: цифры и фамилии

Разговор о смене руководства перешёл из области эмоций в область подсчётов.

Для победы в конкурентных выборах нужно 106 голосов. Европа (55), Concacaf (35) и Азия (46) вместе дают прочную базу. В качестве вероятных прямых соперников чаще всего называют президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи и канадского вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни; может снова пойти и шейх Салман, который в 2016 году уступил Инфантино с небольшой разницей.

Нассер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ. 31 мая 2025 года globallookpress.com

Контраст с положением дел двухнедельной давности почти комичен. Из Нью-Йорка после финала чемпионата мира Инфантино уезжал с письмами о поддержке на выборах примерно от 200 из 211 федераций. Сейчас его поддержка неясна в лучшем случае.

Формальная сторона такая: устав ФИФА позволяет Инфантино идти на ещё один четырёхлетний срок; в 2019 году в Париже и в 2023-м в Кигали он переизбирался без соперников. Ближайшая дата остаётся прежней: 18 ноября — крайний срок для выдвижения соперников на выборах в марте.

Почему молчат Африка и Южная Америка

Самая полезная часть дня для понимания расклада — объяснение позиции тех, кто так и не высказался резко. И дело не в принципах, а в интересах.

Африка, где сосредоточены 54 голоса из 211 и которая традиционно была базой поддержки Инфантино, сохраняла нейтралитет по отношению к денежным предложениям.

Что касается Южной Америки, CONMEBOL в пятницу сообщила, что получила предложение и будет оценивать вопрос «со всей требуемой строгостью», а её президент и вице-президент ФИФА Алехандро Домингес заинтересован в том, чтобы Инфантино расширил чемпионат мира 2030 года до 64 команд: сейчас Аргентина, Парагвай и Уругвай как второстепенные соорганизаторы получают лишь по одному матчу из 104.

Другими словами, у обеих конфедераций есть что терять от смены руководства ФИФА — и это объясняет их сдержанность точнее любых официальных формулировок.

Что дальше

Логика кризиса за четыре дня перевернулась. Началось всё с вопроса «пройдёт ли план» — а сегодня главный вопрос звучит как «останется ли у руля ФИФА автор плана». Инфантино отозвал проект, но ошибки не признал, критиков не упомянул и продолжает звать всех к столу. Против него теперь не только конфедерации, но и лиги, спонсоры и собственные подчинённые.

За чем следим дальше: соберётся ли экстренный Совет ФИФА, ответит ли Инфантино на призывы уйти, останется ли на посту операционный директор Кевин Ламур, назовёт ли Европа единого кандидата и начнут ли спонсоры формулировать претензии публично.