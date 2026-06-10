Автор ESPN Иан Дарк делится своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

Накануне старта первого в истории чемпионата мира с участием 48 сборных абсолютно каждый имеет право на мечту. Однако суровая реальность начнет диктовать свои условия уже 11 июня, когда один из хозяев турнира, сборная Мексики, встретится с Южной Африкой в первом из 104 запланированных матчей.

Пьерлуиджи Коллина, возглавляющий судейский комитет ФИФА, обещает устроить жесткую и бескомпромиссную борьбу с умышленным затягиванием времени, потасовками в штрафной площади и любыми проявлениями футбольных «темных искусств». В распоряжении арбитров будет самая изощренная и высокотехнологичная система в истории мирового спорта, включающая использование трехмерных ИИ-аватаров для каждого футболиста в режиме реального времени.

И все же главный, вечный вопрос остается неизменным: кто в итоге поднимем над головой заветный кубок?

За всю многолетнюю историю этого великого турнира лишь восемь наций удостаивались чести выиграть золото мундиаля: Бразилия, Италия, Германия, Испания, Аргентина, Англия, Франция и самые первые триумфаторы — Уругвай.

Самой невезучей командой в этом ряду, безусловно, остаются Нидерланды, которые умудрились проиграть три финала, несмотря на целые поколения гениальных игроков в своем составе.

Главные фавориты

Ниже представлен мой личный список из восьми топ-сборных, которые имеют наибольшие шансы на победу, а также ключевые аргументы, почему их кампания может закончиться провалом.

Аргентина: действующие чемпионы мира гарантированно пройдуточень далеко, даже несмотря на то, что Лионелю Месси прямо по ходу мундиаля исполнится 39 лет. «Альбиселесте» без особых проблем преодолели отборочный цикл и в большинстве своем предстанут в том же звездном сочетании, что и четыре года назад. Однако главному тренеру Лионелю Скалони придется ювелирно дозировать игровое время Месси на поле и свято верить, что молодое поколение в лице Нико Паса и Джулиано Симеоне готово к большим свершениям. За всю историю защитить титул удавалось лишь Бразилии (в 1958 и 1962 годах) и Италии (в 1934 и 1938 годах), к тому же от этой аргентинской обоймы уже отчетливо веет ветеранским духом. С другой стороны, эта команда как никто другой умеет побеждать на характере.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Франция: подопечные Дидье Дешама добирались до финала на двух последних чемпионатах мира, забрав золото в 2018-м и уступив в сумасшедшем триллере Аргентине в 2022-м. Французы — команда крайностей: они способны либо выдать шедевр космического масштаба, либо взорвать раздевалку изнутри из-за внутренних склок (вспомните хотя бы их знаменитый бунт в Южной Африке в 2010 году). Атакующий потенциал этой сборной пугает своей глубиной: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ, Райан Шерки, Маркус Тюрам, Жан-Филипп Матета и Брэдли Баркола. Но смогут ли они столь же безупречно отработать в защите? Недавнее поражение от Кот-д'Ивуара (1:2) в подготовительном матче оставляет слишком много вопросов к их обороне.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Бразилия: прятикратные чемпионы мира заметно растеряли былую ауру непобедимости. Прошло долгих 24 года с тех пор, как они в последний раз поднимали над головой заветный трофей, да и в текущем южноамериканском отборе «Селесао» откровенно мучились, протиснувшись на турнир лишь с более чем скромного пятого места. Однако теперь у руля команды встал Карло Анчелотти — признанный маэстро спокойствия и тактического баланса.

Похоже, папе Карло наконец удалось нащупать идеальное сочетание латиноамериканского «шелка» и европейской «стали». 34-летний Неймар получил вызов в сборную после трехлетнего перерыва и призван добавить вариативности и без того грозному дуэту Рафиньи и Винисиуса Жуниора. Учитывая реанимированного Каземиро в опорной зоне, а также связку Маркиньоса и Габриэля Магальяйнса в центре обороны, бразильцы прямо сейчас выглядят чертовски опасно.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Испания: действующие чемпионы Европы абсолютно обоснованно котируются у букмекеров в качестве главных претендентов на титул. Под руководством Луиса де ла Фуэнте эта мультинациональная и невероятно талантливая команда напрочь забыла, что такое поражения. И все же их тоже не обошли стороной кадровые проблемы. Во-первых, юному и феноменальному вингеру Ламину Ямалю может потребоваться время, чтобы набрать оптимальную форму после апрельского надрыва подколенного сухожилия. Во-вторых, Нико Уильямс, наводивший ужас на соперников на Евро-2024, весь сезон страдал от проблем со здоровьем. Наконец, главный мозг команды Родри — обладатель «Золотого мяча» 2024 года — так и не смог вернуться на свой космический уровень после тяжелейшего разрыва крестообразных связок в сентябре 24-го, а его прямой сменщик Мартин Субименди по ходу этого сезона и вовсе потерял место в стартовом составе лондонского «Арсенала».

Сборная Испании globallookpress.com

Германия: как и Бразилия, немецкая сборная в последние годы оказалась во власти мучительных сомнений после катастрофических вылетов на групповой стадии на двух прошлых чемпионатах мира. На домашнем Евро-2024 они демонстрировали качественный футбол, но им откровенно не повезло наткнуться на Испанию уже в четвертьфинале и уступить в дополнительное время. Атакующий полузащитник Флориан Вирц, несмотря на определенные трудности с адаптацией в «Ливерпуле», остается безоговорочным лидером национальной команды. В то же время Джамал Мусиала из «Баварии» призван добавить креативного блеска и тонкости этой в остальном весьма монолитной обойме Юлиана Нагельсманна. Главному тренеру остается лишь уповать на то, что его крайне неоднозначное и спорное решение вернуть в рамку 40-летнего ветерана Мануэля Нойера не взорвет атмосферу в раздевалке.

Сборная Германии globallookpress.com

Англия: прошло долгих 60 лет с тех пор, как хет-трик Джеффа Хёрста принес Англии золото домашнего ЧМ-1966. С тех пор летопись «Трех львов» состояла преимущественно из разбитых сердец и упущенных возможностей, хотя Гарету Саутгейту и удалось довести команду до двух финалов Евро и полуфинала ЧМ. У его преемника, Томаса Тухеля, в распоряжении оказался невероятно одаренный подбор исполнителей, который буквально пролетел сквозь откровенно слабую отборочную группу, не пропустив при этом ни одного мяча.

Немецкий специалист уже успел принять несколько судьбоносных и жестких решений перед этим турниром, отцепив от заявки таких полузащитников, как Коул Палмер, Фил Фоден, Морган Гиббс-Уайт и Адам Уортон. Отныне Моргану Роджерсу и Джуду Беллингему предстоит нешуточная борьба за право выходить на позиции классической «десятки». Если главный бомбардир Гарри Кейн перенесет свою зубодробительную форму из «Баварии» на поля Северной Америки, Англия вполне способна замахнуться на титул. Но справятся ли они с удушающей летней жарой, и пройдет ли оборона (оставшаяся без Гарри Магуайра и с откровенно растренированным Джоном Стоунзом) проверку на прочность в матчах против по-настоящему элитных сборных?

Гарри Кейн globallookpress.com

Португалия: Роберто Мартинес в свое время так и не сумел конвертировать в золото колоссальный потенциал «золотого поколения» сборной Бельгии. Удастся ли ему реабилитироваться, имея на руках, возможно, сильнейший состав в истории португальского футбола? Для достижения этой цели тренеру, вероятно, придется жестко лимитировать игровое время 41-летнего Криштиану Роналду, для которого этот чемпионат мира станет уже шестым в карьере. Хватит ли Мартинесу смелости пойти на такой шаг? В остальном эта сборная выглядит безупречно: дуэт Витиньи и Жоау Невеша из «Пари Сен-Жермен» цементирует центр поля, Бруну Фернандеш отвечает за созидание и завершение в финальной трети, Нуну Мендеш закрывает левую бровку, а общий уровень глубины состава действительно поражает воображение.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Сенегал: их скандальный 17-минутный бойкот и уход с поля в хаотичном финале Кубка африканских наций против Марокко в итоге привел к тому, что команду лишили чемпионского титула (хотя федерация до сих пор пытается оспорить это решение в суде). Как бы то ни было, эта сборная приехала на мундиаль с запредельной мотивацией доказать свою правоту на футбольном поле, и у них есть для этого все ресурсы — пускай они и угодили в тяжелейшую группу к Франции и Норвегии. 34-летний Садио Мане по-прежнему остается главным вожаком этой реактивной и невероятно мощной в физическом плане команды. А вот способна ли оборонительная линия Сенегала соответствовать столь высокой планке — вопрос открытый, и недавнее поражение от США со счетом 2:3 лишь подлило масла в огонь этих опасений.

Скрытые угрозы: главные «темные лошадки» турнира

Если оставить за скобками упомянутую выше восьмерку безоговорочных фаворитов, в кулуарах ЧМ-2026 скрывается внушительная обойма амбициозных команд, способных сотворить пару-тройку громких сенсаций и забраться далеко по турнирной сетке.

Марокко: четыре года назад в Катаре эта сборная сотворила монументальную историческую сенсацию, добравшись до полуфинала. Сегодня в их распоряжении по-прежнему находится лучший правый защитник планеты Ашраф Хакими, готовый вновь повести партнеров за собой.

Бельгия: «красные дьяволы» прямо сейчас переживают непростой процесс болезненной смены поколений. Тем не менее эта команда все еще обладает колоссальным кадровым потенциалом, а реактивная магия фланговых рейдов Жереми Доку из «Манчестер Сити» способна вскрыть любую, даже самую монолитную оборону.

Эквадор: настоящий эталон прагматизма и оборонительной дисциплины. Эквадорцы умудрились пропустить всего 5 мячей в 18 сложнейших матчах отборочного цикла. Сломать этот оборонительный забор будет невероятно тяжело абсолютно любому гранду.

Сборная Норвегии globallookpress.com

Колумбия: в составе по-прежнему присутствует 34-летний обладатель «Золотой бутсы» ЧМ-2014 Хамес Родригес, чей колоссальный опыт дополняется ураганной фланговой мощью Луиса Диаса из мюнхенской «Баварии». Большие надежды тренерский штаб также возлагает на центрального нападающего лиссабонского «Спортинга» Луиса Суареса, который должен примерить на себя роль классического девятого номера.

Япония: «синие самураи» прямо сейчас, пожалуй, обладают сильнейшим и самым сбалансированным составом в своей футбольной истории. Их громкие победы над Англией на «Уэмбли» в марте и над Бразилией прошлой осенью наглядно доказывают: японцы приехали на этот мундиаль с самыми серьезными намерениями и планами на выход в плей-офф.

Норвегия: несмотря на статус теневых аутсайдеров, скандинавы обладают фантастически одаренным поколением игроков. В ходе отборочного турнира они дважды камня на камне не оставили от сборной Италии, а наличие на острие атаки Эрлинга Холанна автоматически превращает любое их наступление в смертельную угрозу для соперника.

Турция: молодая, дерзкая и невероятно атакующая команда. Имея в созидательной линии таких игроков, как Арда Гюлер из мадридского «Реала» и Кенан Йылдыз из «Ювентуса», турецкая сборная способна штамповать опасные моменты пачками и стать главным откровением этого футбольного лета.

Чего ждать от хозяев турнира?

США: под руководством Маурисио Почеттино американская сборная преодолела весьма тернистый и неровный путь к домашнему мундиалю. Тем не менее недавняя волевая победа над Сенегалом (3:2) в заключительном товарищеском матче определенно добавит команде уверенности. В атакующей линии американцев предостаточно скорости и здоровой спортивной наглости, однако игра в защите все еще требует куда более жесткой дисциплины. В этом контексте критически важно, чтобы склонный к травмам полузащитник Тайлер Адамс оставался в строю и обеспечивал надежный заслон перед линией защитников.

Сборная США globallookpress.com

Мексика: главный тренер Хавьер Агирре делает ставку на железобетонный прагматизм, выстраивая команду вокруг надежного оборонительного фундамента с минимумом пропущенных мячей. Мексиканские болельщики неистово уповают на то, что 17-летний атакующий полузащитник Хильберто Мора сумел за столь короткий срок окрепнуть и готов дать этой сборной тот самый дефицитный X-фактор, в котором она так отчаянно нуждается у чужих ворот.

Канада: команде Джесси Марша жизненно необходимы голы их лучшего бомбардира в истории Джонатана Дэвида, чтобы рассчитывать на выход из вполне рабочей и проходимой группы, где им будут противостоять Босния и Герцеговина, Швейцария и Катар. Борьба обещает быть нешуточной и пойдет на тоненького, но у Канады есть все ресурсы, чтобы квалифицироваться в 1/16 финала.

Кто выиграет ЧМ-2026?

Карло Анчелотти globallookpress.com

На протяжении столь длинной кубковой дистанции измениться может абсолютно все. Не стоит недооценивать и колоссальный климатический фактор — удушающая летняя жара в Северной Америке способна подкосить многих, именно поэтому в своем итоговом прогнозе я склоняюсь к триумфу представителей Южной Америки.

Уникальная способность Карло Анчелотти находить идеальный игровой баланс и прививать команде менталитет победителей заставляет меня отдать свой осторожный голос в пользу Бразилии. Думаю, они выиграют этот чемпионат мира — точно так же, как сделали это здесь же, в США, в далеком 1994 году.