GOAL оценивает перспективы сборной Бразилии на ЧМ-2026 и ищет причины для оптимизма в эпоху Карло Анчелотти.

Сборная Бразилии в плохом состоянии. Мы понимаем это хотя бы потому, что в последние месяцы вся страна обсуждает физическую форму Неймара.

Хотите верьте, хотите нет, но немало бразильцев убеждены, что у «селесао» нет шансов выиграть предстоящий чемпионат мира без 34-летнего нападающего. При этом с 2023 года футболист не демонстрирует ни должной физической формы, ни уровня игры, достойного выступления за национальную команду.

Бывший полузащитник Фелипе Мело даже заявил, что «Неймар, играющий на одной ноге» остается лучшим вариантом Бразилии на позиции десятого номера — и это, пожалуй, лучше всего отражает уровень доверия к остальным атакующим игрокам страны.

Однако успех или провал «жёлто-зелёных» на ЧМ-2026 зависит вовсе не от того, сможет ли сыграть их лучший бомбардир в истории национальной команды. На самом деле все сводится к Карло Анчелотти — одному из величайших тренеров в истории футбола и, возможно, единственному человеку, способному привести нынешнюю, далеко не выдающуюся сборную Бразилии к шестому чемпионскому титулу.

Востребованный специалист

Карло Анчелотти уже давно считается тренером мечты для сборной Бразилии.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Еще в 2023 году в интервью Reuters бывший президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес подчеркивал...

Его безоговорочно уважают все футболисты. И речь не только о Роналдо или Винисиусе Жуниоре, а обо всех игроках, которым доводилось работать под его руководством. Я искренне восхищаюсь его честностью в работе и тем, насколько последовательно он достигает результатов. Анчелотти не нуждается в представлении. Это выдающийся тренер с огромным количеством достижений, и мы надеемся, что их станет еще больше. Эдналдо Родригес бывший президент Бразильской конфедерации футбола

Родригес добавил...

И Анчелотти — любимец не только футболистов, но и, кажется, болельщиков. Куда бы я ни приехал в Бразилии, на любом стадионе, первое имя, о котором меня спрашивают фанаты, — это Анчелотти. Они говорят о нем с огромной теплотой, отдавая должное той образцовой работе, которую он проделал за свою карьеру. Будем верить в Бога, дождемся подходящего момента и посмотрим, удастся ли нам воплотить это в жизнь, когда придет время выбирать нового тренера для сборной Бразилии. Эдналдо Родригес бывший президент Бразильской конфедерации футбола

Эдналдо Родригес globallookpress.com

Показательно, что сами футболисты были не менее воодушевлены перспективой прихода итальянца. Вратарь Эдерсон даже пошутил, что сделает все возможное, чтобы «Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов, «чтобы Анчелотти как можно скорее приехал в Бразилию!»

Новое приключение

Сам Анчелотти признавал, что разговоры о его возможном назначении на пост наставника сборной Бразилии вместо Тите не раз возникали в раздевалке «Реала» — в присутствии Каземиро, Винисиуса, Эдера Милитана и Родриго.

Карло Анчелотти и Винисиус globallookpress.com

«Мы друзья, — рассказывал итальянец. — Поэтому они постоянно шутят на эту тему и смеются. Но реальность такова, что у меня контракт до 2024 года».

Анчелотти не просто выполнил условия соглашения — впоследствии он продлил контракт с мадридским клубом до 2026 года. Казалось, после этого надежды Бразилии увидеть итальянца во главе команды на чемпионате мира окончательно рухнули.

Однако в футболе все меняется очень быстро, особенно на «Сантьяго Бернабеу». После непростого сезона-2024/25, завершившегося без единого трофея, президент «Реала» Флорентино Перес решил, что команде необходимы серьезные перемены.

Сам Анчелотти расстался с клубом без малейшей обиды.

Игроки мадридского «Реала» провожают Карло Анчелотти globallookpress.com

Если бы мне сказали, что за четыре года мы выиграем 11 трофеев, я бы подписался под этим собственной кровью. Этот сезон получился неудачным, но весь период был незабываемым. Я ни о чем не жалею. Я получил огромное удовольствие от работы, и, думаю, все остальные тоже. Но все когда-нибудь заканчивается. Футбол, как и жизнь, — это приключение, у которого однажды наступает финал. Карло Анчелотти главный тренер «Реала» (2021-2025)

К тому же впереди его уже ожидало новое приключение.

Скучная Бразилия

Международный футбол был, по сути, последней неизведанной территорией для Анчелотти. Итальянец пять раз выигрывал Лигу чемпионов — дважды с «Миланом» и трижды с «Реалом» — и остается единственным тренером в истории, сумевшим завоевать чемпионские титулы во всех пяти ведущих европейских лигах.

Винисиус и Неймар после поражения от сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022 globallookpress.com

При этом трудно представить более масштабную работу, чем руководство сборной Бразилии. И дело не только в статусе. Пятикратные чемпионы мира не поднимали над головой главный футбольный трофей планеты с 2002 года и переживают далеко не лучшие времена.

Проблема заключалась не столько в отсутствии побед, сколько в утрате собственной идентичности. Бразилия больше не играла в тот яркий, дерзкий футбол, который когда-то сделал ее знаменитой на весь мир. Страна, подарившая футболу легендарную концепцию Jogo Bonito — «красивой игры», — стала ассоциироваться со скукой. И для многих болельщиков это стало последней каплей.

Даже Роналдиньо отрекся от поддержки сборной еще до Кубка Америки‑2024. Свое решение легендарный обладатель десятого номера объяснил в социальной сети после товарищеской ничьей с США (1:1)...

Вот и все, друзья, с меня хватит. Это печальный момент для всех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить желание смотреть матчи этой команды. Возможно, это одна из худших сборных Бразилии за последние годы. В ней нет настоящих лидеров, заслуживающих уважения, а большинство игроков — просто футболисты среднего уровня. Роналдиньо вингер сборной Бразилии (1999-2013)

Своевременный импульс

Игроков сборной Бразилии, разумеется, задела критика Роналдиньо — особенно Рафинью. Но это не значит, что они сделали хоть что-то, чтобы опровергнуть слова чемпиона мира. Напротив, на Кубке Америки-2024 «селесао» выглядели крайне неубедительно. Бразильцы выиграли лишь один из четырех матчей турнира, а затем вылетели уже в четвертьфинале, уступив Уругваю в серии пенальти.

Доривал Жуниор globallookpress.com

Удивительно, но главный тренер Доривал Жуниор тогда сохранил свой пост. Правда, ненадолго. В марте 2025 года его все-таки отправили в отставку после унизительного домашнего поражения от принципиального соперника — Аргентины — со счетом 1:4 в матче квалификации чемпионата мира.

На этом фоне долгожданное назначение Анчелотти стало именно тем эмоциональным толчком, в котором нуждалась Бразилия. Особенно учитывая, что Бразильская конфедерация футбола в тот период оказалась втянута в коррупционный скандал.

«Это сигнал всему миру о том, что мы намерены вернуть себе место на вершине мирового футбола, — заявил Эдналдо Родригес в мае прошлого года. — Это величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет величайшую сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные главы в истории бразильского футбола».

Впрочем, далеко не все встретили назначение итальянца с восторгом. Некоторые бывшие игроки сборной сожалели, что федерации пришлось искать тренера за границей — настолько скудным оказался выбор достойных кандидатов внутри страны.

Тем не менее чемпионы мира в качестве тренеров Карлос Алберто Паррейра и Луис Фелипе Сколари тепло приветствовали Анчелотти. Последний и вовсе лично присутствовал на официальной презентации нового наставника сборной. Даже Роналдиньо вернулся в лагерь оптимистов и вновь начал поддерживать национальную команду.

Карло Анчелотти и Роналдиньо globallookpress.com

Мы работали вместе, и я хорошо его знаю. Думаю, федерация приняла правильное решение. Мне нравится этот выбор. Как бразилец, я счастлив и надеюсь, что он сможет проделать отличную работу на предстоящем чемпионате мира. Роналдиньо вингер сборной Бразилии (1999-2013)

Сумеет ли Анчелотти оправдать эти ожидания, пока остается большим вопросом. По мере приближения турнира неопределенности вокруг перспектив Бразилии меньше не становится.

Слабые результаты и неубедительная игра

Анчелотти провел у руля сборной 11 матчей и выиграл лишь шесть из них. Назвать игру команды нестабильной — значит еще довольно мягко описать происходящее.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Лучшим примером этой раздражающей непредсказуемости стало ноябрьское поражение от Японии со счетом 2:3. В Токио бразильцы ушли на перерыв, ведя 2:0, однако во втором тайме пропустили три мяча менее чем за 20 минут и впервые в истории уступили «синим самураям».

Впрочем, поражение от Франции (1:2) в товарищеском матче в марте этого года выглядело еще тревожнее. «Трёхцветные» больше 35 минут играли в меньшинстве после удаления Дайо Упамекано, но даже это не помогло Бразилии переломить ход встречи.

Более того, после финального свистка было трудно понять, что вызывает больше беспокойства: беззубая игра «селесао» до удаления французского защитника или комментарии самого Анчелотти, который остался доволен увиденным.

«Думаю, сегодняшний матч очень ясно показал мне, — сказал итальянец журналистам, — что мы способны конкурировать с лучшими сборными мира». На чем именно основывался этот вывод, было не совсем понятно. В первом тайме Бразилия владела мячом лишь 35,4% времени и не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника.

Если этот матч и убедил Анчелотти в способности его команды бороться за победу на чемпионате мира, то со стороны все выглядело иначе. Игра лишь усилила сомнения в реальной силе нынешнего состава и одновременно подогрела разговоры о необходимости возвращения Неймара в национальную команду.

«Идеальных команд не бывает»

Для страны, которая когда‑то выпускала на поле Роберто Карлоса и Кафу одновременно, нынешний дефицит топ‑класса на флангах обороны выглядит шокирующим. В стартовом матче против очень опасной сборной Марокко 13 июня, скорее всего, выйдут Уэсли и Дуглас Сантос — пара, чья состоятельность на уровне чемпионата мира пока под большим вопросом.

Каземиро globallookpress.com

Тот факт, что 34-летний Каземиро по-прежнему остается ключевой фигурой в центре поля, также не лучшим образом характеризует молодое поколение бразильских полузащитников. Более того, существует вполне обоснованное опасение, что команда может серьезно потерять в качестве игры, если что-то случится с лидером «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсом.

Чтобы не перегружать центральную зону, Анчелотти, похоже, намерен отказаться от своего амбициозного плана играть на чемпионате мира по схеме 4-2-4. Вместо этого тренер склоняется к более сбалансированному варианту с дополнительным полузащитником — возможно, им станет находящийся в отличной форме и очень мобильный Данило.

Однако проблемы есть не только в середине поля. Анчелотти отчаянно нуждается в форварде, который сможет выдать яркий турнир. За последние четыре года сразу несколько нападающих пытались закрепить за собой футболку с девятым номером, но никто с этим не справился. Отсюда и шум вокруг возвращения Неймара.

Бывшая звезда «Барселоны» не является классическим центральным нападающим, однако он остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии и одним из самых любимых футболистов страны. Анчелотти решил дать людям то, чего они хотят, включив Неймара в заявку из 26 игроков.

66-летний специалист прекрасно понимает реальное положение вещей. Он сам признает, что нынешняя Бразилия не располагает футболистами уровня Пеле, Ромарио или Роналдо. Однако Неймар способен принести огромную пользу даже за пределами поля, если его вклад непосредственно в игре окажется ограниченным.

Неймар globallookpress.com

Каземиро и другие лидеры команды искренне обрадовались возвращению форварда «Сантоса», а Анчелотти лучше кого-либо знает: счастливый коллектив очень часто становится успешным коллективом.

Тактические способности итальянца по-прежнему нередко недооценивают, но именно умение объединять раздевалку отличает его от большинства коллег. Анчелотти — настоящий мастер управления людьми, лидер, способный убедить даже самых ярких индивидуалистов поставить интересы команды выше собственных амбиций. Поэтому союз Анчелотти и сборной Бразилии действительно выглядит как идеальное сочетание.

Конечно, тренеру не помешало бы больше времени на подготовку к чемпионату мира. Он прекрасно понимает, что у его команды хватает проблем, и не питает иллюзий относительно ее слабых мест. Но, как говорит сам Анчелотти: «На этом турнире нет идеальных команд».

Зато есть команда, которую возглавляет, возможно, лучший кандидат для самой сложной и самой престижной работы в мировом футболе.