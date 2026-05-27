Goal.com разбирается, почему Бразилия обратилась именно к Карло Анчелотти в надежде положить конец фиаско сборной на чемпионатах мира.

Доривал Жуниор только что потерпел лишь второе поражение в своих 16 матчах у руля сборной Бразилии. Но разгром 1:4 от Аргентины, случившийся вскоре после провальной кампании на Кубке Америки-2024, завершившейся горьким поражением по пенальти в четвертьфинале, оказался достаточным, чтобы подавляющее большинство бразильцев превратилось в Червонную королеву из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла и закричало: «Голову с плеч!»

Матч в Буэнос-Айресе ещё даже не закончился, а все уже понимали, что атмосфера стала невыносимой для подавленного Доривала, чей взгляд был потерянным и отстранённым. То, что Бразилия больше не является футбольной «Страной чудес» после двух десятилетий без выигрыша чемпионата мира, дорого обошлось местным тренерам.

Понадобилось три дня, чтобы голова Доривала всё-таки полетела с плеч, но приговор был вынесен заранее. Когда TV Globo — традиционный барометр отношения страны к национальной команде — устами журналиста Луиша Роберту заявил, что Бразилии необходимы «смена курса и движение вперёд с прицелом на чемпионат мира 2026 года», стало ясно: Бразильской футбольной конфедерации (БФК) придётся искать уже четвёртого тренера за цикл подготовки к мундиалю.

Две недели спустя объявили о назначении Карло Анчелотти, и лёгкий ветерок оптимизма по поводу мечты о шестом титуле «Селесао» коснулся шей полных надежды болельщиков.

Иностранное влияние

Воодушевление из-за прихода итальянца, даже столь близко к чемпионату мира, не было преувеличенным. Годами многие бразильцы лелеяли почти невозможную мечту — увидеть во главе сборной Пепа Гвардиолу. И появление одного из лучших тренеров всех времён, за плечами которого были успешные годы в «Реале», где Анчелотти успел прекрасно узнать многих ведущих игроков «пентакампеонов», стало достаточным поводом снова начать мечтать.

Но назначение первого иностранного постоянного главного тренера сборной также символизировало болезненную правду, ставшую очевидной для всех: стремительный упадок в работе бразильских тренеров.

Иностранные специалисты — вовсе не новость для местного футбола, и они внесли огромный вклад в его развитие. Так называемая «венгерская школа», активно распространявшаяся по миру в 1940-х и 1950-х годах, добралась и до бразильских полей благодаря таким фигурам, как Дори Кюршнер, который привёз в страну первые глубокие тактические идеи, а также Бела Гуттман.

Его ассистентом в «Сан-Паулу» в 1957 году был Висенте Феола, впоследствии приведший «Селесао» к первому титулу чемпиона мира в 1958-м году. В 1965 году аргентинец Фильпо Нуньес настолько блестяще работал с «Палмейрасом», что его команда официально представляла Бразилию, выйдя в жёлтой форме национальной сборной на товарищеский матч против Уругвая.

Но начиная с 2019 года успех португальского тренера Жорже Жезуша во «Фламенго» настежь распахнул двери для иностранных специалистов. Другие португальские тренеры — Абел Феррейра в «Палмейрасе» и Артур Жорже в «Ботафого» — также вошли в историю благодаря выдающимся победам в чемпионате страны и не только.

Аргентинец Хуан Пабло Войвода приехал в 2021 году практически неизвестным, но вскоре стал легендой «Форталезы», превратив клуб-аутсайдер в претендента на национальные и континентальные трофеи. Он даже отклонял предложения от более крупных клубов, прежде чем покинул команду в 2025 году, эмоционально попрощавшись.

Тем временем, бразильские тренеры всё чаще оказывались в стороне. По большей части они превратились в запасной вариант. Сейчас половина наставников из клубов бразильской Серии А — иностранцы.

Отставание

Общепринятое мнение — и, возможно, оно до сих пор справедливо — заключалось в том, что местные специалисты давно отстали от времени. Если аргентинские или уругвайские тренеры порой возглавляют топ-клубы в Лиге чемпионов, то почему бразильцы не делали этого уже десятилетиями? Последними были Луиш Фелипе Сколари в «Челси» и Вандерлей Лушембургу в «Реале» в середине 2000-х.

Те, кто добивался успеха в Южной Америке, часто становились жертвами беспощадной тренерской карусели в Бразилии или в итоге получали назначение в национальную сборную — лишь для того, чтобы из гениев в глазах публики превратиться в неудачников, которых судили исключительно по неудачным результатам.

Страна, экспортирующая лучших футболистов мира, испытывает серьёзные трудности с подготовкой в этой же индустрии элитных мыслителей и стратегов. За редкими исключениями, в последние десятилетия «пентакампеоны» снова и снова обращались к одним и тем же типажам для руководства сборной: ветеран, добившийся успеха много лет назад, сторонник жёсткой дисциплины, модный в какой-то момент тренер или же «отцовская» фигура.

Карлос Алберто Паррейра, рулевой чемпионов мира 1994 года и один из ведущих тактических умов своего поколения, снова возглавил команду в 2006-м, но не сумел организовать коллектив, переполненный звёздами вроде Роналдо, Роналдиньо, Адриано, Кака, Роберто Карлоса, Кафу, Диды, Жуниньо Пернамбукано, Зе Роберто, Лусиу и Жуана.

Реакцией на ту неудачу, в которой отчасти винили чрезмерную любовь игроков к праздникам, а также их эго, стало назначение жёсткого тренера, который прежде вообще никогда не работал в клубах: Дунги — триумфального капитана сборной Бразилии 1994 года. Он возглавлял команду дважды — в 2006–2010 и 2014–2016 годах, — но ни один из этих периодов не произвёл впечатления.

Мано Менезеш ненадолго поймал волну популярности после 2010 года, однако удержаться на ней не смог. Затем в 2013-м вернулся Сколари — исключительно благодаря ностальгии по чемпионату мира 2002 года и знаменитой «Семье Сколари».

Он даже снялся в рекламе в образе заботливого отца, ведущего детей по футбольному полю. В итоге этот образ стал жестоко ироничным, когда Бразилия потерпела разгром от Германии со счётом 1:7 в полуфинале ЧМ-2014 — матче, напоминавшем игру мужчин против мальчиков.

Среди всей этой череды персонажей Тите казался наиболее подготовленным, когда возглавил сборную перед мундиалем 2018 года. Его стартовая серия поединков в квалификации вдохновляла, а статус лучшего тренера в истории «Коринтианса», с которым он выиграл почти все возможные топ-трофеи, обеспечивал ему всеобщее уважение. Его даже называли «европейским тренером в бразильской коже».

Но и Тите потерпел неудачу, так и не сумев пройти дальше четвертьфинала на двух чемпионатах мира. После ухода в 2022 году он не получил ни одной серьёзной работы в Европе, хотя именно это было его мечтой.

Институциональный хаос

Потеряв самого компетентного тренера за многие годы, БФК — сама погрязшая в институциональном кризисе — начала принимать одно неверное решение за другим в подготовке к чемпионату мира 2026 года.

Фернандо Динис был самым новаторским местным тренером последних десятилетий, известным своим смелым стилем, основанным на контроле мяча. В 2023 году он вёл «Флуминенсе» к исторической победе в Кубке Либертадорес, когда президент БФК Эдналдо Родригеш предложил ему совмещать работу в клубе и сборной на правах временного тренера, пока федерация продолжала переманивать Анчелотти.

В чём заключалась ошибка? В том, что самого оригинального бразильского специалиста современной эпохи пригласили без какого-либо долгосрочного проекта или плана. Всё строилось исключительно на импровизации. И предсказуемо провалилось. В конце 2023 года Анчелотти продлил контракт с «Реалом», а Динис сумел одержать лишь две победы в шести матчах.

После этого шанс получил Доривал, за плечами которого были успешные периоды работы с «Фламенго» и «Сан-Паулу». Его главными достоинствами считались спокойный характер и репутация тренера, умеющего находить подход к футболистам и дипломатично управлять их эго. На тот момент он казался идеальным планом Б на случай неудачи с Анчелотти — но теперь мы знаем, чем всё закончилось.

Новая эра

По правде говоря, Бразилии повезло заполучить Анчелотти. Итальянец провёл разочаровывающий последний сезон на «Бернабеу» в сезоне 2024/25, и клуб открыл ему дверь для элегантного ухода. Он не упустил шанс войти в историю, приняв предложение «Селесао». Переговоры, начатые Родригешом, были завершены новым президентом БФК Самиром Шаудом после того, как его предшественник лишился поста.

Однако довольны были не все. Несколько местных тренеров раскритиковали решение пригласить иностранца. Антониу Лопеш — уважаемая фигура в бразильском футболе и координатор сборной во время победного чемпионата мира 2002 года — выразил своё недовольство, задавшись вопросом: «Бразилия стала пятикратным чемпионом мира с пятью бразильскими тренерами. Зачем приглашать иностранца?».

Экс-рулевой «пентакампеонов» и чемпион мира 1970 года Эмерсон Леау также сожалел об обстоятельствах, приведших к приходу Анчелотти. «Все большие клубы сейчас возглавляют иностранцы. А где же Бразилия? Где бразильские тренеры? Где люди, которые должны руководить этим процессом?» — вопрошал он.

«Я глубоко разочарован новым поколением тренеров, которые позволяют этому происходить, не сумев показать больше силы, больше прав, больше качества, чтобы быть частью нашей национальной команды».

Однако другие легенды поддержали это решение. Два последних тренера, приводивших Бразилию к титулу чемпиона мира — Паррейра и Сколари — благословили приход итальянца. Анчелотти даже получил в подарок копию куртки, которую носил Марио Загало — одна из самых символичных фигур местного футбола.

В видеообращении, показанном во время церемонии презентации, Паррейра сказал: «Дорогой Анчелотти, мы очень рады, что ты принял приглашение возглавить Бразилию — одну из самых знаменитых команд мира, которой теперь руководит один из величайших тренеров в истории футбола. Пусть тебе удастся завоевать долгожданный шестой титул. Желаю тебе всего самого лучшего».

Присутствовавший на мероприятии Сколари тепло обнял Анчелотти.

«Для меня это удовольствие, радость, честь и привилегия — быть здесь рядом с тобой», — сказал он. «Оставайся самим собой, тем человеком, которым ты всегда был, и ты добьёшься в Бразилии того же, чего добивался везде. Всего наилучшего тебе и нашей сборной. Мы всегда будем рядом».

Даже Доривал позже появился на дружеской фотографии со своим итальянским преемником — оба улыбались, стоя бок о бок.

Спящие гиганты

Три из восьми сборных, выигрывавших мундиали, с самыми продолжительными сериями без титулов сейчас возглавляют иностранцы: Уругвай под руководством аргентинца Марсело Бьелсы, Англия с немцем Томасом Тухелем и Бразилия с Анчелотти, который теперь — главная надежда «Селесао» на долгожданный шестой кубок чемпионов мира.

Несмотря на это совпадение, у каждой ситуации свой контекст. Но история «пентакампеонов» особенно ярко показывает, насколько изменилась идентичность национальной команды.

Начиная с 2006 года более 80% составов сборной на чемпионатах мира составляли игроки, выступающие в Европе. Многие уезжают туда ещё подростками и проходят там своё футбольное становление. В результате они уже не настолько глубоко погружены в культуру бразильского внутреннего футбола. Поэтому европейский тренер для игроков, которые во многом сами приобрели европейское мышление, выглядит вполне логичным выбором — особенно если этот тренер — Анчелотти.

Идеальное совпадение

Карьера итальянца уже давно идёт параллельно с зелёно-жёлтыми цветами Бразилии. Еще игроком он был одним из любимых учеников шведского тренера Нильса Лидхольма — человека, который стал поклонником бразильского футбола после того, как увидел его своими глазами: Лидхольм забил за Швецию в финале чемпионата мира 1958 года, который выиграла Бразилия.

Перед завершением игровой карьеры Анчелотти выступал бок о бок с двумя великими бразильскими полузащитниками — Паулу Роберту Фалкао и Тониньо Серезо. Но именно как тренер он выстроил особенно тесную связь с бразильскими звёздами.

В «Милане» он тренировал Роналдо, Роналдиньо, Кафу, Диду, Ривалдо, Сержиньо и многих других. А главным образом именно он превратил Кака в обладателя «Золотого мяча» в 2007 году.

В «Реале» же Анчелотти сыграл ключевую роль в превращении Винисиуса Жуниора из талантливого, но нестабильного юноши в форварда топ-класса, забивающего решающие мячи. Под его руководством того признали лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2024 году.

Итальянец прекрасно знает личности и игровые особенности нынешнего поколения бразильцев: Каземиро, Родриго, Эдера Милитао и даже Ришарлисона, которого он недолго тренировал в «Эвертоне» и едва не забрал в Мадрид. Все они входят в число более чем 30 футболистов, работавших с доном Карло по ходу его карьеры.

Если глобальный поток денег фактически превратил игроков сборной Бразилии в европейских профессионалов, сформированных европейскими академиями, тактикой и образом жизни, то европейский тренер у её руля, который действительно их понимает, может быть не предательством, а необходимостью.

Немногие тренеры знают бразильских звёзд настолько глубоко, как Анчелотти. На протяжении десятилетий он направлял их, бросал им вызов и праздновал вместе с ними успехи. И если современные футболисты «Селесао» стали гражданами мира, то почему человек, который ими руководит, не может быть тем, кто знает их мир изнутри?

В конце концов, то, что дон Карло — итальянец, всего лишь сноска. Если, конечно, вы не бразильский тренер, который всё ещё мечтает о посте, которую он теперь занимает.