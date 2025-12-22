Автор ESPN Дерек Рэй объясняет, почему 2025‑й стал годом полного превосходства «Баварии» и что стоит за ее новым витком доминирования.

Когда на «Альянц Арене» после последнего домашнего матча года вспыхнуло уже традиционное для «Баварии» рождественское шоу Weihnachtsshow, большинство болельщиков могли удовлетворенно кивнуть: порядок, кажется, восстановлен

Если в 2024‑м «Байер» дерзко увел чемпионскую корону, то 2025‑й уверенно принадлежит «Баварии».

В обычных обстоятельствах безумная ничья 2:2 с командой, замыкающей турнирную таблицу Бундеслиги, стала бы поводом для тревоги. Однако осечка в матче с «Майнцем» выглядела скорее мелкой неприятностью, чем чем-то, способным поколебать чемпионские амбиции мюнхенцев.

Рождественский гость Томас Мюллер, как это часто бывает, сохранял улыбку, несмотря на бесконечные качели по ходу игры.

Рождественское световое шоу на «Альянц Арене» globallookpress.com

Как справедливо заметил спортивный директор Макс Эберль, любой, кто связан с клубом, без раздумий согласился бы на девятиочковый отрыв на старте сезона. И с этим трудно поспорить.

«Рекордмайстер» в своем нынешнем облике выглядит командой, которая заметно превосходит конкурентов по классу. Венсан Компани прошел путь от тренера, с которым в Мюнхене пошли на взвешенный риск, до человека с четким планом — наставника, идеально вписывающегося в клуб по всем возможным параметрам.

В матче против «Майнца» юный Леннарт Карль забил 50-й гол «Баварии» в текущем чемпионате — и тем самым мюнхенцы стали самой быстрой командой в истории Бундеслиги, добравшейся до этой отметки.

Есть ли хоть кто-то, кто рискнет поставить против того, что они превзойдут рекорд в 101 мяч, установленный командой Герда Мюллера в сезоне-1971/72?

Леннарт Карль globallookpress.com

Карлю всего 17 лет, а он уже стал самым молодым футболистом в истории, отличившимся в трех матчах Лиги чемпионов подряд. И это далеко не единственный повод для оптимизма, который «Бавария» может вынести из первых четырех месяцев сезона.

Несколько футболистов заметно подняли собственную планку — в первую очередь Конрад Лаймер, Дайо Упамекано и Серж Гнабри. Лаймер из ценного универсального бойца ротации и настоящего «прессинг‑монстра» превратился в одного из первых кандидатов в стартовый состав — теперь уже на позиции правого защитника.

Упамекано же стал приоритетом номер один в вопросе продления контрактов. И сигналы выглядят исключительно обнадеживающе, особенно если вспомнить, что ранее защитника нередко критиковали за периодические провалы. Игрок сборной Франции сгладил многие острые углы в своей игре и сегодня является ключевым элементом в борьбе «Баварии» за трофеи в ближайшие годы.

Гнабри, возможно, еще придется подождать предметных переговоров по новому контракту с Эберлем и спортивным директором Кристофом Фройндом, однако он блестяще проявил себя в период, когда «Бавария» была лишена атакующих импульсов в лице Алфонсо Дейвиса и Джамала Мусиалы из-за затяжных травм.

Дейвис уже вернулся, пусть и используется пока осторожно, а Мусиала должен выйти на поле сразу после того, как все произнесут традиционное «Guten Rutsch» на стыке календарных лет.

Вскоре у Компани вполне может возникнуть та самая Luxusproblem «проблема роскоши» — приятная головная боль с избытком вариантов в созидательной линии. Как уместить на поле блистательного Майкла Олисе, целеустремленного Гарри Кейна, искрометного Луиса Диаса, а также Карля, Гнабри, Мусиалу и, разумеется, Николаса Джексона?

Молодому таланту вроде Уиздома Майка в такой компании можно только посочувствовать — на серьезное игровое время рассчитывать будет крайне сложно.

Венсан Компани и Майкл Олисе globallookpress.com

Если вы дочитали до этого места, может показаться, что у «Баварии» нет вообще никаких поводов для беспокойства, но это не совсем так. Лига чемпионов по-прежнему остается для клуба главным Maßstab — мерилом истинной силы.

Поражение в гостях от «Арсенала» — единственная осечка мюнхенцев во всех турнирах в нынешнем сезоне — показало, что в противостоянии с топ-соперником можно и не дотянуть до нужного уровня.

На мой взгляд, «Бавария» достаточно сильна, чтобы выиграть главный клубный турнир Европы, но с той же легкостью может вылететь уже на стадии четвертьфинала. В матчах против элиты Старого Света грань между успехом и провалом бывает предельно тонкой.

Дополнительное давление мюнхенцы сами себе создали в Кубке Германии — турнире, который в последние годы складывался для них не лучшим образом.

Четвертьфинал с «Лейпцигом» 11 февраля обещает быть максимально упорным. И даже если этот барьер будет пройден, впереди все равно могут поджидать команды уровня «Байера» или действующего обладателя трофея — «Штутгарта», способные спутать «Баварии» все карты в полуфинале или финале в Берлине в конце мая.

Контракты Венсана Компани и всего его тренерского штаба были продлены непосредственно перед матчем с «Майнцем». И хотя их вполне заслуженно хвалят, как за техническую и тактическую работу, так и за человеческий подход, пространство для роста все же остается.

Венсан Компани и Мануэль Нойер globallookpress.com

Стоит ли продлевать контракт с Мануэлем Нойером еще на год? А если нет — не пора ли чаще доверять место в старте Йонасу Урбигу, если именно он должен стать будущим клуба?

Из 11 пропущенных мюнхенцами голов в Бундеслиге шесть пришлись на стандарты — показатель, который оставляет их в середине таблицы по этому компоненту. С конца октября во всех турнирах команда Компани уже шесть раз оказывалась в роли догоняющей.

То, что «Рекордмайстер» каждый раз находил способы отыгрываться, не должно скрывать существующие проблемы — впрочем, в этом едва ли сомневаются Эберль, Компани и весь состав команды. Быть «Баварией» означает никогда не соглашаться на второе место.

После короткого выезда в Хайденхайм в воскресенье у команды есть возможность ненадолго перевести дух — прежде чем начнется решающая, самая напряженная часть сезона.