Автор ESPN и бывший защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха рассказывает, почему лидерские качества Венсана Компани и его философия игры идеально подходят для «горожан».

В какой-то момент в обозримом будущем «Манчестер Сити» придется искать нового главного тренера, который сменит Пепа Гвардиолу. Никто не знает, случится ли это в следующем году, через два сезона или даже через три, но прямо сейчас наиболее очевидным кандидатом становится нынешний наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани.

Когда в среду «Бавария» выйдет на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Арсенала» на «Эмирейтс», можно будет сказать, что на одной линии окажутся два главных претендента на пост преемника Гвардиолы — Компани и главный тренер лондонцев Микель Артета.

При этом Артета, который три года был помощником Пепа в «Сити», прежде чем возглавить «Арсенал» в 2019-м, уже настолько прочно ассоциируется с собственным проектом на «Эмирейтс», что лично я не вижу, как он мог бы оставить его ради возвращения в Манчестер.

Венсан Компани и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Я знаком с Компани — давайте теперь просто называть его Винни — почти 20 лет. Мы встретились в 2008 году через общего друга, когда он играл за «Гамбург». И сегодня я убежден: он действительно может стать тем самым человеком, который сменит Пепа в «Манчестер Сити».

В футболе все упирается в момент — за эти годы множество так называемых «преемников Пепа» сошли с дистанции. И важно помнить, что Винни сейчас возглавляет огромный и влиятельный клуб — «Баварию».

Но если провести аналогию с игроками: где бы ты ни играл — в «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» или где-то еще — какая команда заставила бы тебя уйти? В большинстве случаев это «Реал» Мадрид. И для Винни, я уверен, таким «Реалом» является «Манчестер Сити».

На мой взгляд, он идеально подходит для того, чтобы в будущем сменить Пепа. Чтобы занять место после Гвардиолы, нужна яркая личность — и у Винни она есть. У него есть и коммуникативные навыки: он умеет общаться с руководством, управлять процессами в команде и находить общий язык во всех направлениях.

Плюс — его связь с клубом, его искренняя любовь к «Манчестер Сити». Все это уходит корнями в его 11-летнюю карьеру игрока на «Этихаде», где он завоевал 12 трофеев, 11 из них — в статусе капитана, включая четыре титула чемпиона Англии.

Но прежде чем говорить о его футбольной философии и о том, почему она подошла бы «Сити», важно очертить личность Винни. Когда мы впервые пересеклись, он играл за «Гамбург» на позиции десятого номера — вместе с Рафаэлем ван дер Вартом.

Венсан Компани в «Гамбурге» globallookpress.com

Тогда он считался настоящим вундеркиндом, тем самым молодым талантом, который был звездой в компьютерной игре Championship Manager. И при этом он моментально производил впечатление невероятно приятного, спокойного парня. Мы тогда и решили поддерживать связь.

Спустя несколько месяцев, чисто случайно, он оказался в «Манчестер Сити». И буквально через несколько недель клуб приобрел шейх Мансур. Это превратило «Сити» из команды, которую мы полушутя называли «Joke City», в тот самый клуб, который сегодня является одним из крупнейших и самых успешных в мире.

На тот момент Винни было всего 22 года, но его харизма и лидерские качества проявились мгновенно. Он завоевывал уважение всех без исключения. Это был человек, который свободно говорил на английском, французском, немецком и испанском — любые маленькие группировки или языковые «кружки» в раздевалке просто исчезали, потому что Винни объединял людей вокруг себя.

Он из тех невероятно одаренных или невероятно удачливых людей, которые преуспевают буквально во всем. Но при этом он прекрасно понимает, насколько важно сочетание таланта и тяжелой работы.

Он — интеллектуал: в 2017 году, будучи капитаном «Сити», он получил степень по бизнесу в Манчестерском университете. И при этом Компани — фантастически одаренный футболист.

При всей своей мягкости Винни умеет быть прямым и даже жестким. Я видел эту сторону его характера: есть вещи, которые он просто не готов терпеть.

Венсан Компани globallookpress.com

Помню предсезонный товарищеский матч против «Интера» в Балтиморе в 2010 году. Миланцы только что выиграли Лигу чемпионов и, честно говоря, они нас уничтожали. В итоге мы проиграли 0:3.

Винни настолько разозлился на нашу игру, что начал срывать злость на форварде «Интера» Самюэле Это’о, который тогда считался одним из лучших игроков мира. Компани мог принять поражение, но только если соперник действительно заслуживал победу. В тот вечер он считал иначе — и буквально «закрывал» Это’о по всему полю.

В перерыве Это’о обратился к нашим партнерам Яя и Коло Туре, попросив передать Винни, чтобы тот немного успокоился: ведь это всего лишь товарищеский матч. Компани ответил, что чем больше Это’О жалуется, тем сильнее он будет его «прессовать». И именно так он и поступил.

Когда ты видишь у партнера такую ярость, целеустремленность и требовательность, это поднимает планку для всей команды. Винни умел и действительно вел за собой примером, но вместе с этим в нем была ярко выраженная ментальность победителя, та самая, что отличает великие команды и величайших игроков.

Он был настоящим лидером и капитаном «Сити», и я прекрасно понимаю, как он перенес эти качества в тренерскую работу — особенно в том, как он мотивирует футболистов.

В «Бернли» он хотел, чтобы команда чаще и агрессивнее прессинговала, но подошел к этому очень тонко. Вместо того чтобы давить на коллектив в целом, он заставлял отдельных игроков думать, что его требования и тактические идеи адресованы именно им.

Венсан Компани globallookpress.com

Например, один нападающий шел по сезону на 10–15 голов, но хотел забивать больше. Тогда Винни убедил его прессинговать выше, потому что так он будет чаще отбирать мяч в опасных зонах и, соответственно, получать больше возможностей для ударов. В итоге форвард получил план по увеличению результативности, хотя на самом деле Компани убедил его больше работать в обороне.

В «Баварии», где он понимает, что команда будет доминировать в большинстве матчей Бундеслиги, Винни загружает игроков множеством тактических решений — на случай любого соперника, который попытается лишить мюнхенцев пространства своими методами.

Одни удваивают прессинг, другие переходят на персональную опеку, кто-то садится в низкий блок, кто-то наоборот — поднимается высоко. И Винни добился успеха, используя Гарри Кейна и Джамала Мусиалу в роли «ложных девяток». Некоторые тренеры готовы «умирать» за свою философию, но порой гибкость приносит куда больше пользы.

Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Венсан Компани и Гарри Кейн globallookpress.com

Именно поэтому Винни наверняка получил удовольствие от недавнего вызова в матче против «Пари Сен-Жермен», когда «Бавария» провела весь второй тайм в меньшинстве — и все равно победила действующего чемпиона Европы.

Это была победа на характере, с периодами настоящих страданий, и такой опыт ему точно пришелся по душе. Стойкость, умение держаться и терпеть — именно это помогает выигрывать трофеи в конце сезона.

В «Баварии» на него постоянно давят. Здесь от тренера ждут победы в чемпионате каждый год и борьбы за титул в Европе. Многие сомневались в его компетентности, когда он возглавил клуб спустя всего 18 месяцев после вылета с «Бернли», но Компани доказал скептикам обратное и заслужил новый контракт.

Он успешно проходит все испытания в Мюнхене, и теперь его кандидатура для «Сити» выглядит куда более реальной, чем если бы Пеп ушел в конце сезона-2023/24. Его стиль — быстрый футбол с движением и готовностью принимать мяч под давлением — идеально подходит под нынешний состав «Сити».

Отношения Компани с болельщиками и руководством обеспечили бы ему мгновенную поддержку — ту, которой так не хватило Дэвиду Мойесу и Унаи Эмери, когда они сменяли легенд в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале».

Если он действительно вернется в «Сити» уже как тренер, Винни не будет копировать Пепа — и это крайне важно. Да, он наверняка будет нервничать перед вызовом, но его убеждения и сила характера позволят встретить его достойно, как он делал на протяжении всей карьеры. Однако все упирается в тайминг, и «Бавария» — слишком большой клуб, чтобы уйти из него легко.

В конечном счете, Винни захочет испытать себя в топ-клубе АПЛ. А лучшего клуба для него, чем «Манчестер Сити», просто не существует.