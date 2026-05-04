Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Габриэл Жезус

«Арсенал», нападающий, 29 лет

Этот форвард потенциально котировался среди лучших в мире, но так и не смог в полной мере раскрыть свой талант. На протяжении долгого времени Жезус выступает за «Арсенал», а в ближайшее время может сменить клуб.

По данным на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Милан» всерьез заинтересован в приобретении Габриэла Жезуса предстоящим летом. Бразилец стал основной трансферной целью «россонери».

Дело в том, что в следующем сезоне «Милан» будет выступать в Лиге чемпионов. Руководство клуба считает, что команде необходимо усилиться, чтобы конкурировать с топовыми соперниками.

Действующий контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Жезус провел за «канониров» 13 матчей в рамках АПЛ и забил 2 гола.

Наш прогноз: Габриэл Жезус все-таки подпишет контракт с «Миланом» предстоящим летом.

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 33 года

Египтянин на протяжении долгого времени являлся символом «мерсисайдцев» и его главной атакующей силой. Теперь пришло время покинуть «Ливерпуль», представители игрока уже работают над тем, чтобы найти форварду новый клуб.

Как сообщает A Spor, агент Салаха ведет переговоры с «Фенербахче» по поводу возможного перехода футболиста. Игрок может перейти в турецкую команду уже после окончания нынешнего сезона.

Сам футболист хочет получать 20 млн евро в год, выступая в Европе. Турция — отличный вариант, «Фенербахче» точно в состоянии закрыть финансовый вопрос египтянина.

Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до лета этого года. Форвард уже объявил о том, что покинет команду, это окончательное решение, но о завершении карьеры разговоров нет.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 25 матчей в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

Наш прогноз: «Фенербахче» предложит достойный контракт Салаху.

Рандаль Коло Муани

ПСЖ, нападающий, 27 лет

Парижский клуб отдал форварда в «Тоттенхэм» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне результативность Коло Муани снизилась, но есть клуб, который интересуются нападающим.

По информации Tuttosport, «Ювентус» хочет вернуть нападающего в свою команду. Коло Муани успешно выступал за туринский клуб. Возможно, именно в «Ювентусе» вернется результативность форварда.

Главный тренер «старой синьоры» Лучано Спаллетти хочет видеть в своем составе пару нападающих Душан Влахович — Рандаль Коло Муани. Француз может пополнить состав «Ювентуса» предстоящим летом.

Руководство туринского клуба уже контактировало с боссами ПСЖ по поводу возможного трансфера. «Ювентусу» придется заплатить около 30 млн евро за переход Коло Муани.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Тоттенхэм» 27 матчей в АПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: ПСЖ отдаст Коло Муани в очередную аренду в «Ювентус» предстоящим летом.

Пауло Дибала

«Рома», нападающий, 32 года

Аргентинский форвард проводит уже 13-й сезон в Серии А. Дибала на протяжении нескольких сезонов является основным нападающим в «Роме», но в этом году его результативность снизилась.

По данным ESPN, предстоящим летом Дибала может вернуться на родину в Аргентину. На приобретение форварда претендует «Бока Хуниорс», стороны уже пришли к устному соглашению.

Сам Дибала, вероятно, покинет «Рому» предстоящим летом. На вопрос о возможном уходе аргентинец ответил следующим образом: «Сегодня я играю за "Рому" и защищаю эту футболку, но никогда не знаешь, что впереди».

Форвард начинал свою карьеру в Аргентине, выступая за «Институто», а после Дибала перешел в «Палермо».

Аргентинец провел за «Рому» 18 матчей в нынешнем сезоне Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Дибала пополнит состав «Боки Хуниорс».

Маркус Рашфорд

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 28 лет

Форвард начал «затухать» в английском клубе. Было принято решение отдать Рашфорда в «Барселону» на правах аренды на год, это событие сказалось на форварде в положительную сторону.

Как сообщает Marca, англичанин изъявил желание продолжить карьеру в «Барселону», за которую выступает в нынешнем сезоне. Рашфорд заново раскрылся в стане «сине-гранатовых».

Руководство «Барселоны», в свою очередь, не хочет переплачивать «Манчестер Юнайтед» за форварда. «Сине-гранатовые» готовы снова взять Рашфорда в аренду на сезон.

Сам Рашфорд пока что остается в неопределенности. «Барселона» еще не уведомила футболиста о его будущем.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за каталонскую команду 29 матчей в Примере, забил 7 голов и сделал столько же голевых передач.

Наш прогноз: «Барселона» снова арендует Рашфорда еще на один сезон.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити», полузащитник, 31 год

На протяжении 9-и лет этот футболист был важной частью «Манчестер Сити». Бернарду Силва уже объявил об уходе из стана «горожан» предстоящим летом. Где португалец продолжит карьеру?

По данным Fotomaç, Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Галатасарае», последуя за Лероем Зане и Илкаем Гюндоганом. Вместе эти футболисты когда-то выступали за «горожан».

Сам Бернарду Силва хочет получить трехлетний контракт с зарплатой в 50 млн евро за этот период. Турецкая команда вполне способна выполнить финансовые запросы футболиста.

Действующее соглашение Бернарду Силвы с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета этого года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость полузащитника оценивается в 27 млн евро.

В нынешнем сезоне Бернарду Силва провел за «Манчестер Сити» 33 матча в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Бернарду Силва воссоединиться с Зане и Гюндоганом, подписав контракт с «Галатасараем».