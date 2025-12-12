GOAL собрал самые громкие истории противостояний игроков и тренеров — от Салаха и Слота до Кина и Фергюсона.
Взрывное, семиминутное интервью после ничьей «Ливерпуля» с «Лидсом» (3:3) на прошлых выходных стало настоящей сенсацией: Мохаммед Салах обвинил клуб в том, что его «бросили под автобус», и заявил, что у него больше нет никаких отношений с главным тренером Арне Слотом.
«Египетский король», забивший 250 голов за «Ливерпуль» за последние восемь лет и ставший ключевой фигурой в чемпионском сезоне Премьер-лиги 2024/25 под руководством Слота, третий матч подряд остался на скамейке и не провел ни минуты на «Элланд Роуд». На этот раз форвард решил вывести конфликт на публику.
Салах лишь в апреле подписал новый двухлетний контракт, но сейчас «раненого» форварда активно сватают в Саудовскую Про-лигу. Слот уже дал понять: возвращения в основной состав не будет, пока игрок не принесет извинения.
«Ливерпуль» и без того погряз в кризисе после провального старта защиты титула, а спад в игре Салаха лишь усилил давление. Но теперь шум вокруг «Энфилда» стал оглушающим, и совершенно непонятно, удастся ли клубу найти мирное решение, которое поможет спасти сезон.
И все же надо признать: подобные раздоры в раздевалке — далеко не редкость.GOAL вспоминает самые громкие конфликты между тренерами и футболистами в современном футболе…
Сэр Алекс Фергюсон против Дэвида Бекхэма
Возможно, самый знаменитый конфликт между тренером и игроком в истории футбола. В перерыве матча Кубка Англии 2003 года против заклятого соперника — «Арсенала» — «Манчестер Юнайтед» уступал 0:2, и сэр Алекс Фергюсон устроил жесткий разбор полетов в раздевалке.
В какой-то момент он выделил Дэвида Бекхэма, которого считал недостаточно мотивированным на фоне слухов о скором переходе в «Реал». Подойдя к игроку, Фергюсон случайно угодил бутсой прямо в лицо полузащитника — удар оставил глубокий порез, потребовавший нескольких швов.
На следующий день фотографии рассеченной Бекхэма заполнили первые полосы газет. Позже в своей автобиографии Фергюсон признался: именно этот инцидент убедил его, что контроль над раздевалкой ускользает, и он настоял на продаже футболиста. Руководство клуба не стало спорить — летом того же года Бекхэм отправился на «Сантьяго Бернабеу».
Жозе Моуринью против Поля Погба
После громкого возвращения Поля Погба на «Олд Траффорд» его отношения с Жозе Моуринью казались идеальными. Первые месяцы — сплошное взаимное восхищение. Но уже в сезоне-2017/18 маска начала спадать.
В начале следующего сезона Моуринью лишил француза статуса вице-капитана. Решение стало кульминацией многомесячных сообщений о том, что отношения между ними разрушены окончательно. А в сентябре 2018-го конфликт вспыхнул публично: камеры засняли, как тренер и игрок вступили в жесткую перепалку на тренировке.
Вскоре Моуринью был уволен, но сама вражда этим не закончилась. В апреле 2021 года, когда португалец уже возглавлял «Тоттенхэм», Погба дал резкое интервью Sky Sports...
Когда-то у меня были отличные отношения с Моуринью. Все это видели. А на следующий день — будто что-то сломалось. Это и есть самое странное: я так и не понял, что произошло, и объяснить вам не могу.Поль Погбабывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Ответ Моуринью был коротким и привычно холодным: «Мне абсолютно все равно, что он говорит. Меня это вообще не интересует».
Хосеп Гвардиола против Златана Ибрагимовича
Самый масштабный конфликт характеров в истории футбола? Вполне возможно. Теоретически переход Златана Ибрагимовича в «Барселону» летом 2009 года должен был сделать и без того блестящую команду Пепа Гвардиолы еще сильнее.
Первые месяцы так и выглядели: сам Гвардиола позже признавал, что высокий, технически одаренный форвард был «прекрасен» в первой половине сезона. Но во второй части кампании их отношения разлетелись в пух и прах.
Ибрагимович так и не почувствовал себя своим в «школьной» системе «Барсы», где все беспрекословно следовали указаниям человека, которого он с сарказмом называл «философом». А когда швед фактически потерял место в основе из-за решения Гвардиолы использовать Лионеля Месси в роли «ложной девятки», эмоции взорвались.
Златан дошел до публичных выпадов, обвиняя каталонца в том, что у него «нет смелости» и что он «обделался» перед Жозе Моуринью, когда «Барса» встречалась с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.
Гвардиола с тех пор предпочитает не подкидывать дров в этот огонь, но Ибрагимович и сегодня без колебаний винит бывшего тренера в том, что провел на «Камп Ноу» всего один сезон, после чего вернулся в Милан — правда, уже в футболке «Милана», а не «Интера».
«Проблема была не во мне, а в нем. И он так и не смог с этим смириться, — говорил позже Ибрагимович. — Я до сих пор не знаю, в чем именно заключалась его проблема со мной».
Роберто Манчини против Марио Балотелли
«Я могу понять, что некоторые игроки бывают раздражены. Я говорил Марио, что если бы он играл со мной 10 лет назад, я бы, наверное, каждый день отвешивал по затылку. Но есть разные способы помочь таким парням, как Марио».
Так Роберто Манчини описывал работу с Марио Балотелли в «Манчестер Сити» — отношения, в которых любовь и ненависть шли рука об руку. Тренер действительно долго верил в нападающего, несмотря на весь хаос вокруг него, чем порой доводил до ярости других игроков команды. Но конфликтов между ними было предостаточно.
Во время товарищеского матча с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2011 году Манчини снял Балотелли с поля после его странной попытки пробить пяткой по пустым воротам — вместо того чтобы спокойно закатить мяч в сетку. В январе 2013-го эта эксцентричная пара и вовсе сошлась в рукопашную на тренировке после грубого подката Балотелли против Гаэля Клиши.
А когда в 2023 году Манчини, уже работая в сборной Италии, проигнорировал хорошую форму Балотелли и вызвал натурализованного аргентинца Матео Ретеги, форвард «Сьона» намекнул в социальной сети, что считает это личным выпадом от своего бывшего тренера в «Сити». Очевидно, теплых чувств между ними не осталось.
Мик Маккарти против Роя Кина
Конфликт настолько жесткий и расколовший страну, что у него есть собственная страница в Википедии. «Сайпанский инцидент» начался с яростной реакции Роя Кина на, как он считал, провальную организацию подготовки Футбольной ассоциацией Ирландии (FAI) перед чемпионатом мира-2002.
Взрывной полузащитник изложил свои многочисленные претензии в интервью The Irish Times, что, разумеется, вывело из себя главного тренера Мика Маккарти. Когда материал вышел, Маккарти потребовал объяснений — и услышал ответ, который стал легендарным.
«Мик, ты лжец… Ты чертов ублюдок. Я тебя не ценил как игрока, не ценю как тренера и как человека. Ты — чертов ублюдок, и свой чемпионат мира можешь засунуть себе в зад. Единственная причина, по которой я вообще имею с тобой дело, — это то, что каким-то чудом ты стал тренером моей страны! Засунь это себе куда подальше».
Неудивительно, что вскоре Кин покинул расположение сборной, что вызвало настоящий скандал на родине. Но даже вмешательство тогдашнего премьер-министра Берти Ахерна не помогло.
Кин окончательно сжег мосты, дав интервью Mail on Sunday, где заявил, что стандарты его партнеров по команде «слишком низкие» для него.
В последние годы Кин и Маккарти, кажется, попытались закопать топор войны — их клубы встречались в Чемпионшипе, и оба вели себя корректно. Но инцидент на Сайпане навсегда останется самым взрывоопасным скандалом в истории ирландского футбола.
Сэр Алекс Фергюсон против Роя Кина
Кин и Фергюсон — две легендарнейшие фигуры в истории «Манчестер Юнайтед». Но в 2005 году их отношения начали трещать по швам из-за, казалось бы, пустяка — домика для отдыха.
Ирландец остался недоволен состоянием виллы, выделенной ему, его супруге и пятерым детям во время предсезонного сбора команды в Португалии. Фергюсон же считал, что капитан ведет себя чрезмерно придирчиво.
Разлом стал еще глубже после того, как Кин в не вышедшем в эфир интервью MUTV разнес своих партнеров по команде за провальное гостевое поражение от «Мидлсбро». Когда запись показали всей раздевалке при нем же — несколько игроков крайне резко восприняли его критику, но Кин отступать отказался.
Фергюсон позже вспоминал в своей автобиографии: «В тот момент, когда мы спорили, я обратил внимание: его глаза сузились — почти превратились в черные бусины. Это было страшно видеть… а я ведь из Глазго».
Вскоре после этого Кин покинул клуб. Но и затем двое продолжали обмениваться колкими выпадами в прессе на протяжении многих лет.
Жозе Моуринью против Рикарду Куарежмы
Когда «Интер» подписал Рикарду Куарежму в 2008 году, Моуринью сразу дал понять: он намерен превратить известного свободолюбивого вингера в более дисциплинированного игрока. Итог эксперимента лучше всего описать словами самого тренера, сказанными уже через несколько месяцев работы.
Он должен учиться, иначе играть не будет. Я уверен, что он изменится и станет более тактически дисциплинированным. Ему нравится бить внешней стороной стопы, но если вы спросите меня о нем через несколько месяцев, мы будем говорить о другом Куарежме.Жозе Моуриньюбывший главный тренер «Интера»
Однако реальность оказалась куда прозаичнее. После крайне неудачного старта в Милане Куарежму отправили в аренду в «Челси». Там тоже ничего не сложилось, а в следующем сезоне он почти не появлялся на поле, пока Моуринью вел «Интер» к историческому треблу.
И, судя по его недавнему интервью португальскому Publico, радостных воспоминаний о миланском периоде у мастера тривелы немного.
У меня забрали счастье и уверенность в себе. В какой-то момент меня вообще перестали вызывать на матчи. Я чувствовал себя на обочине команды, просыпался в слезах перед тренировками. Я до сих пор не понял некоторых вещей, которые происходили с ним [Моуринью]. Когда я приехал в Милан, мне ясно дали понять, что меня подписали именно по его просьбе. А потом вдруг я перестал играть. Да, я был не в лучшей форме, и, пересматривая матчи по телевизору, сам себя не узнавал. Но если тренер сам тебя требует, а потом не помогает в трудный момент…Рикарду Куарежмабывший полузащитник «Интера»
Раймон Доменек против Николя Анелька
Франция не впервые устраивает саморазрушение на крупном турнире, но конфликт на ЧМ-2010 был впечатляющим даже по их меркам. В эпицентре оказался Николя Анелька. Сообщалось, что в перерыве матча против Мексики он бросил тренеру фразу: «Иди к черту, сукин ты сын».
Позже Анелька категорически отрицал, что говорил именно так, а Доменек, что характерно, подтверждал его слова. Тем не менее ссора была серьезной: Анелька был немедленно отправлен домой. Это решение спровоцировало бунт — игроки сборной отказались выходить на тренировку, пока не будут проведены откровенные переговоры.
Но было уже поздно: атмосфера разрушена, а Франция позорно завершила групповой этап, проиграв и вылетев без единой победы. Позже Анелька получил 18-матчевую дисквалификацию от Федерации и больше никогда не сыграл за национальную команду.
Пеп Гвардиола против Самюэля Это’О
История о том, как Пеп Гвардиола фактически вытолкнул Самюэля Это’О из «Барселоны», чтобы купить Златана Ибрагимовича, причем за колоссальные деньги, по праву считается одной из худших сделок в истории футбола.
Гвардиола пытался избавиться от камерунца сразу после прихода в клуб в 2008 году, но нападающий остался и сыграл ключевую роль в завоевании первого требла: именно он открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в Риме.
Однако даже после этого Пеп продолжал настаивать на его продаже и отказывался четко объяснять причины. «Нет ни одной весомой причины для этого решения, — говорил он. — Это вопрос ощущений и интуиции».
Естественно, Это’О был этим недоволен и гораздо откровеннее тренера говорил о том, что происходило. По его словам, его раздражала высокомерная манера Гвардиолы: «Я напомнил ему, что великим игроком он никогда не был. Да, он был хорошим. Но как тренер на тот момент он еще ничего не доказал», — рассказывал камерунец.
После этого отношения стремительно ухудшились, несмотря на успехи команды.
Хави сказал мне, что клуб хочет, чтобы я остался, но мне нужно поговорить с Пепом. Я ответил: «Никогда. Если человек не уважает меня — я не уважаю его». Позже, когда я играл против «Барсы» за «Интер», он пожал мне руку — но это было только для камер. За кулисами, перед игрой, он даже не поздоровался.Самюэль Это’Обывший нападающий «Барселоны»
Возможно, Гвардиола просто осознал грандиозность своей ошибки. Если с Ибрагимовичем он разругался за полгода, то Это’О, перейдя в «Интер», сходу нашел взаимопонимание с Жозе Моуринью — и взял свой второй подряд требл.
Жозе Моуринью против Танги Ндомбеле
В апреле 2020 года Жозе Моуринью снова оказался в заголовках: в разгар локдауна он собрал нескольких игроков «Тоттенхэма» на импровизированную тренировку на Манкен-Хэдли-Коммон.
«По шкале от одного до десяти насколько я удивился? — вспоминал Танги Ндомбеле в интервью The Guardian год спустя. — Честно? На все десять. Я спросил, зачем мне бегать, а он сказал, что так надо. И все. После он похвалил меня и сказал, что я хорошо отработал».
Но если тогда тренер остался доволен полузащитником, то в целом их отношения были крайне напряженными. Всего за месяц до той публичной пробежки Моуринью резко раскритиковал француза после ничьей с «Бернли».
«В первом тайме у нас не было центра поля», — заявил он. — «У него было достаточно времени, чтобы выйти на другой уровень. Я понимаю, Премьер-лига сложная, некоторым нужно время, чтобы адаптироваться. Но игрок с его потенциалом должен давать команде больше. Особенно когда смотришь, как играют Лукас [Моура], Ло Чельсо и другие. Я ожидал от него большего в первом тайме».
После возобновления сезона Ндомбеле почти не играл. И хотя Моуринью со временем смягчил свою позицию, он был уволен до того, как полузащитник смог полноценно вернуться в состав.
Роберто Манчини против Карлоса Тевеса
Если выходки Марио Балотелли Роберто Манчини зачастую прощал, то с Карлосом Тевесом его терпение оказалось куда меньше. Конфликт разгорелся в сентябре 2011-го, когда аргентинец отказался выходить на замену в матче Лиги чемпионов против «Баварии».
После инцидента Тевес отправился домой в Аргентину и даже подумывал о завершении карьеры. Однако в феврале он вернулся в состав и помог «Манчестер Сити» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Англии. Лишь в 2022 году, в интервью клубному сайту, форвард подробно рассказал свою версию событий.
Я говорил, что готов выйти, если тренер действительно этого хочет. Но я не собирался продолжать разминку — на тот момент она длилась уже около 35 минут. Мы с Манчини перекидывались словами на английском, испанском, итальянском… И, думаю, многое было воспринято неправильно. Я говорил все это на эмоциях, а он слышал только то, что хотел. Мне просто нужно было понять: собирается ли он меня выпускать или нет. Дело не в том, кто прав, а кто виноват. Я лишь хотел, чтобы он поставил себя на мое место.Карлос Тевесбывший нападающий «Манчестер Сити»
Эрик тен Хаг против Криштиану Роналду
После неожиданного возвращения летом 2021-го Криштиану Роналду быстро снова стал главным бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 24 гола во всех турнирах. Но команду это не спасло — сезон вышел провальным, и клуб финишировал лишь шестым, несмотря на усилия Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.
Летом 2022-го руководство доверило перестройку Эрику тен Хагу, и довольно скоро стало ясно: Роналду не входит в его планы как ключевая фигура.
Португалец попал в стартовый состав всего четыре раза в первых 14 турах, что счел неприемлемым. Эмоции дошли до того, что после домашней победы над «Тоттенхэмом» он ушел в подтрибунку еще до финального свистка — но это было только начало.
В середине ноября Роналду дал нашумевшее интервью Пирсу Моргану, обвинив тренера и клуб в «предательстве». «Я не уважаю его, потому что он не уважает меня», — сказал он, комментируя отношения с тен Хагом. Через несколько дней контракт с 37-летним форвардом был расторгнут по взаимному согласию.
Голландец позже обозначил свою позицию: «Если игрок не хочет быть в клубе, он должен уйти. Интервью — первый раз, когда он сказал, что хочет покинуть "Юнайтед". Это невозможно принимать без последствий». Тен Хаг добавил и недвусмысленный укол: «Когда он в форме — он хороший игрок и может помочь нам. Но он не был таким».
Без пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Юнайтед» занял третье место и впервые за пять лет взял трофей — Лигу Европы. Битву, возможно, выиграл Роналду, но войну — тен Хаг.
Эрик тен Хаг против Джейдона Санчо
«Манчестер Юнайтед» добивался подписания Джейдона Санчо несколько лет и в июле 2021-го наконец выкупил его у дортмундской «Боруссии» за £74 млн. Но англичанин так и не стал игроком, на которого рассчитывали: у Сульшера он не смог найти стабильность, при Рангнике тоже не прогрессировал. С приходом Эрика тен Хага ситуация только ухудшилась.
Санчо пропустил значительную часть сезона-2022/23 из-за «психологических и физических трудностей», и клуб надеялся, что дальше все пойдет на поправку. Но после поражения 1:3 от «Арсенала» 3 сентября 2024 года тренер вовсе не включил его в заявку.
На пресс-конференции тен Хаг объяснил решение плохими тренировочными показателями игрока. Санчо ответил публично в соцсетях.
Не верьте всему, что пишут! Я не позволю людям говорить неправду. На этой неделе я отлично работал на тренировках. Думаю, есть другие причины, о которых я не буду говорить. Я давно стал козлом отпущения, и это несправедливо.Джейдон Санчополузащитник «Манчестер Юнайтед»
Этот пост фактически поставил точку в его карьере на «Олд Траффорд». 14 сентября клуб объявил, что Санчо будет тренироваться отдельно «до разрешения дисциплинарного вопроса».
Он отказался извиняться и больше не сыграл ни минуты под руководством тен Хага. В итоге в январе отправился в аренду в «Боруссию», а следующим летом перебрался в «Челси» на правах обязательного выкупа.
Жозе Моуринью против Люка Шоу
Завершает «квартет конфликтов» Жозе Моуринью (хотя список можно было бы продолжить) его долгая и сложная история отношений с Люком Шоу в «Манчестер Юнайтед». При том, что защитник регулярно получал игровое время, португалец не раз публично критиковал его.
После 25-минутного выхода на замену в матче против «Эвертона» (1:1) в апреле 2017 года Моуринью заявил, что Шоу «играл его мозгом», намекая на то, что все действия футболиста были продиктованы подсказками с бровки.
Вскоре после этого он поставил под сомнение «фокус и амбиции» Шоу и сказал, что тот «существенно уступает» другим левым защитникам в составе.
Даже после увольнения из «Юнайтед» Моуринью не прекратил уколы в адрес Шоу, критикуя его исполнение стандартов уже в роли эксперта. В интервью SportBible в 2021 году англичанин признал, что у них с тренером действительно было немало непростых моментов...
Наши отношения были далеко не идеальными, это было видно всем. Но нужно признать: иногда он действовал правильно. Думаю, многие в клубе согласятся. Он сделал меня сильнее в ментальном плане — это главное, что я вынес из того периода. При Уле [Гуннаре Сульшере] я чувствовал себя частью команды, а при Жозе — не всегда. Оле показал веру и доверие ко мне. Я всегда верил, что хорошие времена придут. Я выдержал, прошел через многое, но я стал сильнее.Люк Шоузащитник «Манчестер Юнайтед»
Рубен Аморим против Маркуса Рашфорда
Когда Рубен Аморим сменил Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года, многие ожидали, что он поможет Маркусу Рашфорду вернуть уверенность. Но этого не произошло.
Напротив, португалец сразу дал понять: он не намерен работать с игроком, который публично заявил о желании покинуть клуб спустя два дня после исключения из заявки на дерби из-за дисциплинарных причин.
После победы над «Фулхэмом» Аморим даже пошутил, что скорее выпустит 63-летнего тренера вратарей Жорже Витала, чем вернет Рашфорда в старт.
А когда его спросили о падении форварда в иерархии атаки, ответ был прямым: «Дело в тренировках. В том, как футболист должен вести себя в работе и в жизни. Каждый день, каждая деталь. Если игрок не меняется, я тоже не буду».
Через пять дней Рашфорд уехал в аренду в «Астон Виллу» — и почти сразу заиграл свободнее и ярче. Летом последовало новое временное соглашение, уже с «Барселоной», где англичанин продолжил прогрессировать рядом с мировыми звездами.
В интервью ITV Sport в октябре Рашфорд объяснил свои трудности в «Юнайтед» «нестабильной атмосферой» внутри клуба. Аморим, услышав это на пресс-конференции, коротко дал понять, что пути назад нет: «Я сосредоточен на будущем клуба и на тех игроках, что у меня есть. Это главное».