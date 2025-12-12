GOAL собрал самые громкие истории противостояний игроков и тренеров — от Салаха и Слота до Кина и Фергюсона.

Взрывное, семиминутное интервью после ничьей «Ливерпуля» с «Лидсом» (3:3) на прошлых выходных стало настоящей сенсацией: Мохаммед Салах обвинил клуб в том, что его «бросили под автобус», и заявил, что у него больше нет никаких отношений с главным тренером Арне Слотом.

«Египетский король», забивший 250 голов за «Ливерпуль» за последние восемь лет и ставший ключевой фигурой в чемпионском сезоне Премьер-лиги 2024/25 под руководством Слота, третий матч подряд остался на скамейке и не провел ни минуты на «Элланд Роуд». На этот раз форвард решил вывести конфликт на публику.

Салах лишь в апреле подписал новый двухлетний контракт, но сейчас «раненого» форварда активно сватают в Саудовскую Про-лигу. Слот уже дал понять: возвращения в основной состав не будет, пока игрок не принесет извинения.

«Ливерпуль» и без того погряз в кризисе после провального старта защиты титула, а спад в игре Салаха лишь усилил давление. Но теперь шум вокруг «Энфилда» стал оглушающим, и совершенно непонятно, удастся ли клубу найти мирное решение, которое поможет спасти сезон.

И все же надо признать: подобные раздоры в раздевалке — далеко не редкость.GOAL вспоминает самые громкие конфликты между тренерами и футболистами в современном футболе…

Сэр Алекс Фергюсон против Дэвида Бекхэма

Возможно, самый знаменитый конфликт между тренером и игроком в истории футбола. В перерыве матча Кубка Англии 2003 года против заклятого соперника — «Арсенала» — «Манчестер Юнайтед» уступал 0:2, и сэр Алекс Фергюсон устроил жесткий разбор полетов в раздевалке.

Алекс Фергюсон и Дэвид Бекхэм globallookpress.com

В какой-то момент он выделил Дэвида Бекхэма, которого считал недостаточно мотивированным на фоне слухов о скором переходе в «Реал». Подойдя к игроку, Фергюсон случайно угодил бутсой прямо в лицо полузащитника — удар оставил глубокий порез, потребовавший нескольких швов.

На следующий день фотографии рассеченной Бекхэма заполнили первые полосы газет. Позже в своей автобиографии Фергюсон признался: именно этот инцидент убедил его, что контроль над раздевалкой ускользает, и он настоял на продаже футболиста. Руководство клуба не стало спорить — летом того же года Бекхэм отправился на «Сантьяго Бернабеу».

Жозе Моуринью против Поля Погба

После громкого возвращения Поля Погба на «Олд Траффорд» его отношения с Жозе Моуринью казались идеальными. Первые месяцы — сплошное взаимное восхищение. Но уже в сезоне-2017/18 маска начала спадать.

Жозе Моуринью и Поль Погба globallookpress.com

В начале следующего сезона Моуринью лишил француза статуса вице-капитана. Решение стало кульминацией многомесячных сообщений о том, что отношения между ними разрушены окончательно. А в сентябре 2018-го конфликт вспыхнул публично: камеры засняли, как тренер и игрок вступили в жесткую перепалку на тренировке.

Вскоре Моуринью был уволен, но сама вражда этим не закончилась. В апреле 2021 года, когда португалец уже возглавлял «Тоттенхэм», Погба дал резкое интервью Sky Sports...

Когда-то у меня были отличные отношения с Моуринью. Все это видели. А на следующий день — будто что-то сломалось. Это и есть самое странное: я так и не понял, что произошло, и объяснить вам не могу. Поль Погба бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Ответ Моуринью был коротким и привычно холодным: «Мне абсолютно все равно, что он говорит. Меня это вообще не интересует».

Хосеп Гвардиола против Златана Ибрагимовича

Самый масштабный конфликт характеров в истории футбола? Вполне возможно. Теоретически переход Златана Ибрагимовича в «Барселону» летом 2009 года должен был сделать и без того блестящую команду Пепа Гвардиолы еще сильнее.

Златан Ибрагимович, Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью globallookpress.com

Первые месяцы так и выглядели: сам Гвардиола позже признавал, что высокий, технически одаренный форвард был «прекрасен» в первой половине сезона. Но во второй части кампании их отношения разлетелись в пух и прах.

Ибрагимович так и не почувствовал себя своим в «школьной» системе «Барсы», где все беспрекословно следовали указаниям человека, которого он с сарказмом называл «философом». А когда швед фактически потерял место в основе из-за решения Гвардиолы использовать Лионеля Месси в роли «ложной девятки», эмоции взорвались.

Златан дошел до публичных выпадов, обвиняя каталонца в том, что у него «нет смелости» и что он «обделался» перед Жозе Моуринью, когда «Барса» встречалась с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

Гвардиола с тех пор предпочитает не подкидывать дров в этот огонь, но Ибрагимович и сегодня без колебаний винит бывшего тренера в том, что провел на «Камп Ноу» всего один сезон, после чего вернулся в Милан — правда, уже в футболке «Милана», а не «Интера».

«Проблема была не во мне, а в нем. И он так и не смог с этим смириться, — говорил позже Ибрагимович. — Я до сих пор не знаю, в чем именно заключалась его проблема со мной».

Роберто Манчини против Марио Балотелли

«Я могу понять, что некоторые игроки бывают раздражены. Я говорил Марио, что если бы он играл со мной 10 лет назад, я бы, наверное, каждый день отвешивал по затылку. Но есть разные способы помочь таким парням, как Марио».

Марио Балотелли и Роберто Манчини globallookpress.com

Так Роберто Манчини описывал работу с Марио Балотелли в «Манчестер Сити» — отношения, в которых любовь и ненависть шли рука об руку. Тренер действительно долго верил в нападающего, несмотря на весь хаос вокруг него, чем порой доводил до ярости других игроков команды. Но конфликтов между ними было предостаточно.

Во время товарищеского матча с «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2011 году Манчини снял Балотелли с поля после его странной попытки пробить пяткой по пустым воротам — вместо того чтобы спокойно закатить мяч в сетку. В январе 2013-го эта эксцентричная пара и вовсе сошлась в рукопашную на тренировке после грубого подката Балотелли против Гаэля Клиши.

А когда в 2023 году Манчини, уже работая в сборной Италии, проигнорировал хорошую форму Балотелли и вызвал натурализованного аргентинца Матео Ретеги, форвард «Сьона» намекнул в социальной сети, что считает это личным выпадом от своего бывшего тренера в «Сити». Очевидно, теплых чувств между ними не осталось.

Мик Маккарти против Роя Кина

Конфликт настолько жесткий и расколовший страну, что у него есть собственная страница в Википедии. «Сайпанский инцидент» начался с яростной реакции Роя Кина на, как он считал, провальную организацию подготовки Футбольной ассоциацией Ирландии (FAI) перед чемпионатом мира-2002.

Рой Кин globallookpress.com

Взрывной полузащитник изложил свои многочисленные претензии в интервью The Irish Times, что, разумеется, вывело из себя главного тренера Мика Маккарти. Когда материал вышел, Маккарти потребовал объяснений — и услышал ответ, который стал легендарным.

«Мик, ты лжец… Ты чертов ублюдок. Я тебя не ценил как игрока, не ценю как тренера и как человека. Ты — чертов ублюдок, и свой чемпионат мира можешь засунуть себе в зад. Единственная причина, по которой я вообще имею с тобой дело, — это то, что каким-то чудом ты стал тренером моей страны! Засунь это себе куда подальше».

Мик Маккарти globallookpress.com

Неудивительно, что вскоре Кин покинул расположение сборной, что вызвало настоящий скандал на родине. Но даже вмешательство тогдашнего премьер-министра Берти Ахерна не помогло.

Кин окончательно сжег мосты, дав интервью Mail on Sunday, где заявил, что стандарты его партнеров по команде «слишком низкие» для него.

В последние годы Кин и Маккарти, кажется, попытались закопать топор войны — их клубы встречались в Чемпионшипе, и оба вели себя корректно. Но инцидент на Сайпане навсегда останется самым взрывоопасным скандалом в истории ирландского футбола.

Сэр Алекс Фергюсон против Роя Кина

Кин и Фергюсон — две легендарнейшие фигуры в истории «Манчестер Юнайтед». Но в 2005 году их отношения начали трещать по швам из-за, казалось бы, пустяка — домика для отдыха.

Алекс Фергюсон и Рой Кин globallookpress.com

Ирландец остался недоволен состоянием виллы, выделенной ему, его супруге и пятерым детям во время предсезонного сбора команды в Португалии. Фергюсон же считал, что капитан ведет себя чрезмерно придирчиво.

Разлом стал еще глубже после того, как Кин в не вышедшем в эфир интервью MUTV разнес своих партнеров по команде за провальное гостевое поражение от «Мидлсбро». Когда запись показали всей раздевалке при нем же — несколько игроков крайне резко восприняли его критику, но Кин отступать отказался.

Фергюсон позже вспоминал в своей автобиографии: «В тот момент, когда мы спорили, я обратил внимание: его глаза сузились — почти превратились в черные бусины. Это было страшно видеть… а я ведь из Глазго».

Вскоре после этого Кин покинул клуб. Но и затем двое продолжали обмениваться колкими выпадами в прессе на протяжении многих лет.

Жозе Моуринью против Рикарду Куарежмы

Когда «Интер» подписал Рикарду Куарежму в 2008 году, Моуринью сразу дал понять: он намерен превратить известного свободолюбивого вингера в более дисциплинированного игрока. Итог эксперимента лучше всего описать словами самого тренера, сказанными уже через несколько месяцев работы.

Рикарду Куарежма globallookpress.com

Он должен учиться, иначе играть не будет. Я уверен, что он изменится и станет более тактически дисциплинированным. Ему нравится бить внешней стороной стопы, но если вы спросите меня о нем через несколько месяцев, мы будем говорить о другом Куарежме. Жозе Моуринью бывший главный тренер «Интера»

Однако реальность оказалась куда прозаичнее. После крайне неудачного старта в Милане Куарежму отправили в аренду в «Челси». Там тоже ничего не сложилось, а в следующем сезоне он почти не появлялся на поле, пока Моуринью вел «Интер» к историческому треблу.

И, судя по его недавнему интервью португальскому Publico, радостных воспоминаний о миланском периоде у мастера тривелы немного.

У меня забрали счастье и уверенность в себе. В какой-то момент меня вообще перестали вызывать на матчи. Я чувствовал себя на обочине команды, просыпался в слезах перед тренировками. Я до сих пор не понял некоторых вещей, которые происходили с ним [Моуринью]. Когда я приехал в Милан, мне ясно дали понять, что меня подписали именно по его просьбе. А потом вдруг я перестал играть. Да, я был не в лучшей форме, и, пересматривая матчи по телевизору, сам себя не узнавал. Но если тренер сам тебя требует, а потом не помогает в трудный момент… Рикарду Куарежма бывший полузащитник «Интера»

Раймон Доменек против Николя Анелька

Франция не впервые устраивает саморазрушение на крупном турнире, но конфликт на ЧМ-2010 был впечатляющим даже по их меркам. В эпицентре оказался Николя Анелька. Сообщалось, что в перерыве матча против Мексики он бросил тренеру фразу: «Иди к черту, сукин ты сын».

Николя Анелька и Раймон Доменек globallookpress.com

Позже Анелька категорически отрицал, что говорил именно так, а Доменек, что характерно, подтверждал его слова. Тем не менее ссора была серьезной: Анелька был немедленно отправлен домой. Это решение спровоцировало бунт — игроки сборной отказались выходить на тренировку, пока не будут проведены откровенные переговоры.

Но было уже поздно: атмосфера разрушена, а Франция позорно завершила групповой этап, проиграв и вылетев без единой победы. Позже Анелька получил 18-матчевую дисквалификацию от Федерации и больше никогда не сыграл за национальную команду.

Пеп Гвардиола против Самюэля Это’О

История о том, как Пеп Гвардиола фактически вытолкнул Самюэля Это’О из «Барселоны», чтобы купить Златана Ибрагимовича, причем за колоссальные деньги, по праву считается одной из худших сделок в истории футбола.

Самюэль Это’О globallookpress.com

Гвардиола пытался избавиться от камерунца сразу после прихода в клуб в 2008 году, но нападающий остался и сыграл ключевую роль в завоевании первого требла: именно он открыл счет в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в Риме.

Однако даже после этого Пеп продолжал настаивать на его продаже и отказывался четко объяснять причины. «Нет ни одной весомой причины для этого решения, — говорил он. — Это вопрос ощущений и интуиции».

Естественно, Это’О был этим недоволен и гораздо откровеннее тренера говорил о том, что происходило. По его словам, его раздражала высокомерная манера Гвардиолы: «Я напомнил ему, что великим игроком он никогда не был. Да, он был хорошим. Но как тренер на тот момент он еще ничего не доказал», — рассказывал камерунец.

После этого отношения стремительно ухудшились, несмотря на успехи команды.

Самюэль Это’О и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Хави сказал мне, что клуб хочет, чтобы я остался, но мне нужно поговорить с Пепом. Я ответил: «Никогда. Если человек не уважает меня — я не уважаю его». Позже, когда я играл против «Барсы» за «Интер», он пожал мне руку — но это было только для камер. За кулисами, перед игрой, он даже не поздоровался. Самюэль Это’О бывший нападающий «Барселоны»

Возможно, Гвардиола просто осознал грандиозность своей ошибки. Если с Ибрагимовичем он разругался за полгода, то Это’О, перейдя в «Интер», сходу нашел взаимопонимание с Жозе Моуринью — и взял свой второй подряд требл.

Жозе Моуринью против Танги Ндомбеле

В апреле 2020 года Жозе Моуринью снова оказался в заголовках: в разгар локдауна он собрал нескольких игроков «Тоттенхэма» на импровизированную тренировку на Манкен-Хэдли-Коммон.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

«По шкале от одного до десяти насколько я удивился? — вспоминал Танги Ндомбеле в интервью The Guardian год спустя. — Честно? На все десять. Я спросил, зачем мне бегать, а он сказал, что так надо. И все. После он похвалил меня и сказал, что я хорошо отработал».

Но если тогда тренер остался доволен полузащитником, то в целом их отношения были крайне напряженными. Всего за месяц до той публичной пробежки Моуринью резко раскритиковал француза после ничьей с «Бернли».

«В первом тайме у нас не было центра поля», — заявил он. — «У него было достаточно времени, чтобы выйти на другой уровень. Я понимаю, Премьер-лига сложная, некоторым нужно время, чтобы адаптироваться. Но игрок с его потенциалом должен давать команде больше. Особенно когда смотришь, как играют Лукас [Моура], Ло Чельсо и другие. Я ожидал от него большего в первом тайме».

После возобновления сезона Ндомбеле почти не играл. И хотя Моуринью со временем смягчил свою позицию, он был уволен до того, как полузащитник смог полноценно вернуться в состав.

Роберто Манчини против Карлоса Тевеса

Если выходки Марио Балотелли Роберто Манчини зачастую прощал, то с Карлосом Тевесом его терпение оказалось куда меньше. Конфликт разгорелся в сентябре 2011-го, когда аргентинец отказался выходить на замену в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Роберто Манчини и Карлос Тевес globallookpress.com

После инцидента Тевес отправился домой в Аргентину и даже подумывал о завершении карьеры. Однако в феврале он вернулся в состав и помог «Манчестер Сити» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Англии. Лишь в 2022 году, в интервью клубному сайту, форвард подробно рассказал свою версию событий.

Я говорил, что готов выйти, если тренер действительно этого хочет. Но я не собирался продолжать разминку — на тот момент она длилась уже около 35 минут. Мы с Манчини перекидывались словами на английском, испанском, итальянском… И, думаю, многое было воспринято неправильно. Я говорил все это на эмоциях, а он слышал только то, что хотел. Мне просто нужно было понять: собирается ли он меня выпускать или нет. Дело не в том, кто прав, а кто виноват. Я лишь хотел, чтобы он поставил себя на мое место. Карлос Тевес бывший нападающий «Манчестер Сити»

Эрик тен Хаг против Криштиану Роналду

После неожиданного возвращения летом 2021-го Криштиану Роналду быстро снова стал главным бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 24 гола во всех турнирах. Но команду это не спасло — сезон вышел провальным, и клуб финишировал лишь шестым, несмотря на усилия Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.

Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг globallookpress.com

Летом 2022-го руководство доверило перестройку Эрику тен Хагу, и довольно скоро стало ясно: Роналду не входит в его планы как ключевая фигура.

Португалец попал в стартовый состав всего четыре раза в первых 14 турах, что счел неприемлемым. Эмоции дошли до того, что после домашней победы над «Тоттенхэмом» он ушел в подтрибунку еще до финального свистка — но это было только начало.

В середине ноября Роналду дал нашумевшее интервью Пирсу Моргану, обвинив тренера и клуб в «предательстве». «Я не уважаю его, потому что он не уважает меня», — сказал он, комментируя отношения с тен Хагом. Через несколько дней контракт с 37-летним форвардом был расторгнут по взаимному согласию.

Голландец позже обозначил свою позицию: «Если игрок не хочет быть в клубе, он должен уйти. Интервью — первый раз, когда он сказал, что хочет покинуть "Юнайтед". Это невозможно принимать без последствий». Тен Хаг добавил и недвусмысленный укол: «Когда он в форме — он хороший игрок и может помочь нам. Но он не был таким».

Без пятикратного обладателя «Золотого мяча» «Юнайтед» занял третье место и впервые за пять лет взял трофей — Лигу Европы. Битву, возможно, выиграл Роналду, но войну — тен Хаг.

Эрик тен Хаг против Джейдона Санчо

«Манчестер Юнайтед» добивался подписания Джейдона Санчо несколько лет и в июле 2021-го наконец выкупил его у дортмундской «Боруссии» за £74 млн. Но англичанин так и не стал игроком, на которого рассчитывали: у Сульшера он не смог найти стабильность, при Рангнике тоже не прогрессировал. С приходом Эрика тен Хага ситуация только ухудшилась.

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг globallookpress.com

Санчо пропустил значительную часть сезона-2022/23 из-за «психологических и физических трудностей», и клуб надеялся, что дальше все пойдет на поправку. Но после поражения 1:3 от «Арсенала» 3 сентября 2024 года тренер вовсе не включил его в заявку.

На пресс-конференции тен Хаг объяснил решение плохими тренировочными показателями игрока. Санчо ответил публично в соцсетях.

Не верьте всему, что пишут! Я не позволю людям говорить неправду. На этой неделе я отлично работал на тренировках. Думаю, есть другие причины, о которых я не буду говорить. Я давно стал козлом отпущения, и это несправедливо. Джейдон Санчо полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Этот пост фактически поставил точку в его карьере на «Олд Траффорд». 14 сентября клуб объявил, что Санчо будет тренироваться отдельно «до разрешения дисциплинарного вопроса».

Он отказался извиняться и больше не сыграл ни минуты под руководством тен Хага. В итоге в январе отправился в аренду в «Боруссию», а следующим летом перебрался в «Челси» на правах обязательного выкупа.

Жозе Моуринью против Люка Шоу

Завершает «квартет конфликтов» Жозе Моуринью (хотя список можно было бы продолжить) его долгая и сложная история отношений с Люком Шоу в «Манчестер Юнайтед». При том, что защитник регулярно получал игровое время, португалец не раз публично критиковал его.

Жозе Моуринью и Люк Шоу globallookpress.com

После 25-минутного выхода на замену в матче против «Эвертона» (1:1) в апреле 2017 года Моуринью заявил, что Шоу «играл его мозгом», намекая на то, что все действия футболиста были продиктованы подсказками с бровки.

Вскоре после этого он поставил под сомнение «фокус и амбиции» Шоу и сказал, что тот «существенно уступает» другим левым защитникам в составе.

Даже после увольнения из «Юнайтед» Моуринью не прекратил уколы в адрес Шоу, критикуя его исполнение стандартов уже в роли эксперта. В интервью SportBible в 2021 году англичанин признал, что у них с тренером действительно было немало непростых моментов...

Наши отношения были далеко не идеальными, это было видно всем. Но нужно признать: иногда он действовал правильно. Думаю, многие в клубе согласятся. Он сделал меня сильнее в ментальном плане — это главное, что я вынес из того периода. При Уле [Гуннаре Сульшере] я чувствовал себя частью команды, а при Жозе — не всегда. Оле показал веру и доверие ко мне. Я всегда верил, что хорошие времена придут. Я выдержал, прошел через многое, но я стал сильнее. Люк Шоу защитник «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим против Маркуса Рашфорда

Когда Рубен Аморим сменил Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года, многие ожидали, что он поможет Маркусу Рашфорду вернуть уверенность. Но этого не произошло.

Маркус Рашфорд и Рубен Аморим globallookpress.com

Напротив, португалец сразу дал понять: он не намерен работать с игроком, который публично заявил о желании покинуть клуб спустя два дня после исключения из заявки на дерби из-за дисциплинарных причин.

После победы над «Фулхэмом» Аморим даже пошутил, что скорее выпустит 63-летнего тренера вратарей Жорже Витала, чем вернет Рашфорда в старт.

А когда его спросили о падении форварда в иерархии атаки, ответ был прямым: «Дело в тренировках. В том, как футболист должен вести себя в работе и в жизни. Каждый день, каждая деталь. Если игрок не меняется, я тоже не буду».

Через пять дней Рашфорд уехал в аренду в «Астон Виллу» — и почти сразу заиграл свободнее и ярче. Летом последовало новое временное соглашение, уже с «Барселоной», где англичанин продолжил прогрессировать рядом с мировыми звездами.

В интервью ITV Sport в октябре Рашфорд объяснил свои трудности в «Юнайтед» «нестабильной атмосферой» внутри клуба. Аморим, услышав это на пресс-конференции, коротко дал понять, что пути назад нет: «Я сосредоточен на будущем клуба и на тех игроках, что у меня есть. Это главное».