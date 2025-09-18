Жест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью

Настало время шоу. Любите вы его или ненавидите, но именно это и приносит Жозе Моуринью. Спустя пять с половиной лет после своего последнего матча в Лиге чемпионов (разгромное поражение от «Лейпцига» в 1/8 финала, самого крупного по сумме двух встреч в его карьере) он возвращается в клуб, где впервые возглавил главную команду четверть века назад — в «Бенфику».

Можно говорить о «возвращении домой» или о «блудном сыне», но это не совсем корректно. К моменту, когда он подписал контракт с «Бенфикой» в сентябре 2000 года, Моуринью уже успел поработать в двух других португальских грандах — «Спортинге» и «Порту». Там он был ассистентом у Бобби Робсона.

Более показательно то, что произошло дальше. Его пригласил президент клуба накануне выборов, а через два месяца, когда тот проиграл выборы, Моуринью вошел в кабинет нового руководителя и заявил, что уйдет в отставку, если не получит новый контракт, который должен был продемонстрировать, что в нем уверены.

В клубе посчитали, что это преждевременный шаг, поскольку он провел всего 11 матчей. В итоге на следующий день Моуринью ушел сам.

Да, таков «Альфа-самец» Моуринью — человек, всегда готовый идти на войну и делать ставку на самого себя. Нужно обладать особой наглостью, чтобы в 37 лет хлопнуть дверью в самом большом клубе Португалии, имея за плечами всего 11 матчей на таком уровне.

Но ставка сработала: менее чем через три года он выиграл с «Порту» чемпионат Португалии и еврокубок. А менее чем через десятилетие возглавлял крупнейший клуб мира — «Реал» Мадрид. К тому времени его резюме включало две победы в Лиге чемпионов, шесть чемпионских титулов в трех странах и ореол непобедимости.

Разумеется, критики укажут на спад после тех времен. Три сезона в «Реале» принесли одно чемпионство в Ла Лиге, Кубок Испании, яростное противостояние с Пепом Гвардиолой (которого он когда-то тренировал как ассистент в «Барселоне») и целый танкер взаимной ненависти. Возвращение в «Челси» обернулось не только «золотым дублем» (АПЛ и Кубок лиги), но и вторым худшим местом клуба в чемпионате за последние 30 лет.

В «Манчестер Юнайтед» Моуринью тоже не удалось вывести команду из кризиса. За два с половиной сезона он завоевал Лигу Европы и Кубок лиги, но там от него ждали большего.

В «Тоттенхэме» его хватило на 17 месяцев. Здесь Моуринью уволили накануне финала Кубка лиги. Потом были два с половиной года в «Роме», где он надел «шлем гладиатора», полностью перевоплотился в Максимуса и стал народным героем, выиграв Лигу конференций и дойдя до финала Лиги Европы (проигранного в скандальной атмосфере). Однако слабые результаты в чемпионате, несмотря на серьезные инвестиции, стоили ему работы.

Затем был «Фенербахче». Когда стамбульский клуб второй год подряд вылетел в квалификации Лиги чемпионов, стало ясно, что его время подходит к концу, хотя президент Али Коч заявил, что дело скорее в том, что команда отстала от чемпиона Турции на 11 очков. Как бы то ни было, через два дня Моуринью уволили.

Обычное объяснение от ненавистников Моуринью звучит так: он — «динозавр», которого современный футбол обошел стороной, а его выходки — от прятанья в корзине для белья, чтобы пробраться на матч во время дисквалификации, до напоминания гордой футбольной нации, Турции, что «за последние семь лет он чаще выходил в еврокубковые финалы, чем вся страна за всю свою историю» — давно потеряли свежесть. Он больше не запугивает, не манипулирует, а играет исключительно на свою публику. Вспомним хотя бы его стычку с английским арбитром Энтони Тейлором на парковке после поражения «Ромы» в финале Лиги Европы или заявления о том, что турецкая лига «плохо пахнет».

Игра в жертву заговоров — будь то судейские решения или «виноватые» клубы, не покупающие нужных игроков, — может на время добавить очков в глазах болельщиков, но прием «мы против всего мира» довольно быстро приедается.

Мы восхищались тем, как Моуринью использовал свою «темную энергию», чтобы получить преимущество в мире, где ценится каждая мелочь, когда он доминировал в «Порту», «Интере», «Челси» и «Реале» (какое-то время). Но, возможно, именно мы всё это время и были наивными. Дело было не в его макиавеллистской философии «любыми средствами», которая якобы делала эти клубы великими, а в том, что у него были отличные игроки, и он действительно хорошо их тренировал.

Когда же в его распоряжении оказались менее сильные составы в более проблемных клубах, его осадное мышление почти не приносило результата, даже несмотря на то, что выглядело это всё крайне зрелищно — в стиле постановочного реслинга. По крайней мере, этого явно не хватало для стабильных результатов в течение сезона в рамках чемпионата.

С кубковыми турнирами история иная, и, возможно, не случайно, что за последнее десятилетие Моуринью выходил в финалы трех национальных и двух европейских кубков. В формате «или-или», когда всё решает пара матчей, повышение накала, «сжигание мостов» и «поджигание баррикад» могут сработать, если знаешь, что делаешь.

«Когда мы приглашали его, мы знали, что он тренер оборонительного плана, но по итогам сезона речь зашла о том, чтобы играть в более доминирующем стиле.

То, как именно мы вылетели из квалификации Лиги чемпионов, было неприемлемо. Это дало мне понять, что прошлогодний футбол продолжится.

Мы расстались, потому что считаем, что этот состав способен играть лучше. Его футбол, может быть, работает в Европе, но в Турции мы должны подавлять соперников почти в каждом матче. А вместо этого в каждой игре мы сначала отстаем в счете и потом с трудом пытаемся отыграться», — сказал президент «Фенербахче» Али Коч, объясняя увольнение Моуринью.

Иными словами, в Европе мы можем позволить себе играть роль андердога, но дома мы — Голиаф, который должен топтать всех Давидов.

В «Бенфике» будет почти то же самое. Да, клуб выиграл всего один чемпионский титул за последние шесть сезонов, но это по-прежнему крупнейшая и самая поддерживаемая команда Португалии. В этом смысле вызов очень похож на тот, что был в «Фенербахче», который ждёт чемпионства с 2014 года.

Но есть и различия. Турецкие клубы, включая «Фенербахче», часто делают ставку на опытных легионеров: при Моуринью пришли Нельсон Семеду, Джон Дюран, Алан Сен-Максимен, Юссеф Эн-Несири, Диего Карлос, Филип Костич и Милан Шкриньяр. А «Бенфика», как и другие португальские клубы, традиционно воспитывают молодых игроков и продает их европейским. грандам за огромные суммы. За последние три сезона, например, «Бенфика» максимально выгодно продала Альваро Каррераса, Гонсалу Рамуша, Жоау Невеша и Алекса Гримальдо.

Моуринью не работал в клубе с такой моделью с тех времен, как возглавлял «Лейрию» более двадцати лет назад. И выстраивать осадное мышление в своей родной стране, где его знают вдоль и поперек и только ждут повода уличить в показухе, будет куда сложнее.

И всё же для нейтральных зрителей это будет весело. Если Моуринью вернет себе «магию» — прекрасно. Если нет, то хотя бы еще семь матчей Лиги чемпионов (а может, и больше) с его участием — это уже подарок. Подарок, сродни просмотру бурных перепалок в соцсетях: сомнительное удовольствие, но всё равно удовольствие.