Моуринью в Турции: скандалы, поражения и неопределенное будущее

Когда новая фишка не заходит, доставай проверенные хиты.

Первый — и, возможно, последний — сезон Жозе Моуринью в качестве тренера «Фенербахче» складывается не совсем по плану, но если говорить о его фирменных выходках (xAn — ожидаемые выходки), то всё идет вполне предсказуемо.

Очередной инцидент произошел в среду вечером, когда его команда встречалась с «Галатасараем» в четвертьфинале Кубка Турции.

После финального свистка, завершившего традиционно жаркий матч, в котором «Галатасарай» одержал победу со счетом 2:1 на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», Моуринью добавил перца в происходящее, схватив за нос своего визави — Окана Бурука, который тут же рухнул на газон с изрядной долей драматизма.

Но, с другой стороны, как бы вы отреагировали, если бы ваш оппонент, 62-летний взрослый человек, в пылу спора ущипнул вас за нос?

Вингер «Фенербахче» Ирфан Джан Кахведжи попытался увести Моуринью с места событий, но вскоре туда подтянулась целая фаланга охранников и игроков «Галатасарая», а судья Джихан Айдын в итоге показал португальцу красную карточку.

Жозе Моуринью и Окан Бурук tntsports.co.uk

Этот инцидент напомнил печально известный случай, когда Моуринью, будучи тренером мадридского «Реала», ткнул пальцем в глаз тогдашнего помощника тренера «Барселоны» Тито Виланову во время потасовки после Эль-Класико в Суперкубке Испании в 2011 году. Пару лет назад Моуринью извинился за тот эпизод, но, когда представился шанс сделать нечто похожее, он, похоже, не смог удержаться.

«Это не самое приятное действие», — признал Бурук в интервью турецким СМИ после матча, однако постарался не раздувать ситуацию. «Я не собираюсь преувеличивать, в этом нет ничего страшного. Нам следовало пожать друг другу руки до и после игры».

Но если смягчение ситуации было официальной позицией клуба, то этот посыл явно не дошел до команды маркетологов «Галатасарая». Они опубликовали в соцсетях карикатуру, изображающую Моуринью одержимым их клубом и в итоге оказавшимся в смирительной рубашке в психиатрической больнице. Надпись на изображении гласила: «Galatasaray delirtir» — «Галатасарай сводит с ума». Нужно признать, что достойного поведения не хватило ни одной из сторон.

В четверг вице-президент «Галатасарая» и директор по футболу Ибрагим Хатипоглу высказал свою точку зрения.

«Любой, кто следит за карьерой Жозе Моуринью, узнает в этом уже привычные схемы», — заявил он в комментарии для The Athletic. «Когда он проигрывает, он смещает фокус на новые цели или создает отвлекающие факторы за пределами поля, чтобы переключить внимание с поражения — это больше никого не удивляет».

«С начала сезона Моуринью оказывается в центре каждого скандала, не связанного с игрой. Теперь слово за соответствующими инстанциями — подобному поведению не место в футболе, и оно должно повлечь за собой серьезные последствия, чтобы не повторяться».

«Турецкая Суперлига — невероятно конкурентная среда, и, похоже, Моуринью оказался этим и удивлен, и перегружен. Теперь он пытается скрыть свое разочарование и неудачи, которые преследуют его с самого начала».

Увы, сам Моуринью никак не отреагировал: так как он получил красную красную карточку, ему не разрешили общаться с прессой — ни с турецким телевидением, ни на традиционной послематчевой пресс-конференции. На момент публикации The Athletic «Фенербахче» также не дал никаких комментариев.

Жозе Моуринью globallookpress.com

В отсутствие объяснений со стороны тренера или клуба остается неясным, что именно побудило Моуринью к этому «носовому нападению». Но лучшее предположение: это просто Жозе Моуринью, и он не может иначе.

Впрочем, этот эпизод хотя бы немного соответствовал характеру самого матча. Как и всегда в противостоянии, известном как «Межконтинентальное дерби» («Галатасарай» базируется в европейской части Стамбула, а «Фенербахче» — в азиатской, по другую сторону Босфора), игра получилась напряженной.

«Галатасарай» повел 2:0 благодаря двум ранним голам Виктора Осимхена: один был забит с пенальти, а второй — мощным ударом с правого угла штрафной. Себастьян Шиманьский отквитал один мяч перед самым перерывом, но счет больше не изменился.

Частично это заслуга бывшего защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, который спас свою команду от почти неизбежного гола в добавленное время, выбив мяч с линии ворот эффектным ударом через себя.

Но незадолго до финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка, в результате которой три игрока — Мерт Хакан Яндаш («Фенербахче»), а также Бариш Йылмаз и Керем Демирбай («Галатасарай») — были удалены с поля. Причем особенно «отличились» Яндаш и Демирбай, ведь они даже не выходили на поле и оставались запасными. В этой драке также отметился ассистент Моуринью Сальваторе Фоти, который тоже был удален.

Этот эпизод также вписывается в общий контекст сезона для Моуринью.

Это была уже третья встреча между давними соперниками в текущем сезоне: в сентябре «Галатасарай» одержал победу в гостевом матче чемпионата, а февральская встреча завершилась нулевой ничьей. Последняя игра запомнилась тем, что Моуринью обвинил тренерский штаб «Галатасарая» в том, что они «прыгают, как обезьяны», пытаясь добиться от судей решения в свою пользу.

После этого «Галатасарай» пригрозил подать на Моуринью в суд за «расистские высказывания», также обвинив его в «уничижительных заявлениях в адрес турецкого народа».

Жозе Моуринью globallookpress.com

Спустя неделю Моуринью ответил на обвинения в расизме в интервью британскому Sky Sports News: «Они выбрали неправильный способ атаковать меня, потому что не знали моего прошлого. Они не знали о моих связях с Африкой, с африканскими людьми, африканскими игроками и благотворительными фондами в Африке».

В этом сезоне Моуринью также неоднократно выдвигал конспирологические теории и намекал на скрытые силы, действующие против него.

Во время сентябрьского матча против «Антальяспора» он поставил ноутбук перед телекамерами, демонстрируя на экране стоп-кадр с решением об офсайде, которое, по его мнению, было ошибочным. А после февральской ничьей с «Галатасараем», когда матч судил словенский арбитр Славко Винчич (его назначение должно было устранить подозрения в предвзятости местных судей), Моуринью заявил: «Если бы этот матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа». За это высказывание он получил четырехматчевую дисквалификацию и был оштрафован на 42 тысячи долларов.

Моуринью с помпой прибыл в Турцию в июне прошлого года, на волне рекламы и пропаганды. Его назначение было вдохновлено отчаянным желанием президента клуба Али Коча завоевать чемпионский титул в Турции впервые с 2014 года — это самый продолжительный период без побед в истории «Фенербахче».

В прошлом сезоне под руководством Исмаила Картала команда набрала впечатляющие 99 очков за 38 матчей, но, к несчастью для них, мощный «Галатасарай» установил рекорд, набрав 102 очка, и сохранил титул.

Коч рисковал потерять пост президента, уступив его своему предшественнику Азизу Йылдырыму, который обещал назначить Моуринью, если выиграет выборы летом прошлого года. Однако Коч заявил, что тоже вел переговоры с бывшим наставником «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» (и не только). В итоге он утвердил его на посту вместо несчастного Картала и с легкостью переизбрался на второй срок.

Сначала Моуринью был невероятно популярен, но по ходу сезона нестабильные результаты и невыразительная игра привели к тому, что его авторитет среди болельщиков заметно пошатнулся.

«Фенербахче» не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов, уступив французскому «Лиллю», а затем в марте вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/8 финала шотландскому «Рейнджерс».

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Борьба за чемпионство еще не окончена: на прошлых выходных «Галатасарай» проиграл другому стамбульскому клубу — «Бешикташу» Оле Гуннара Сульшера, и теперь их отрыв на вершине таблицы сократился до шести очков. При этом у «Фенербахче» есть игра в запасе, а до конца сезона остается два месяца.

Тем не менее, матч в среду был для Моуринью последним шансом обыграть «Галатасарай» в своем дебютном сезоне, и он этим шансом не воспользовался.

Будет ли у него еще одна попытка в следующем сезоне — неизвестно. Но если он уйдет, то хотя бы с сознанием того, что оставался верен самому себе.