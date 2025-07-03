Иллюзия формы. Почему успехи на КЧМ ничего не говорят о грядущем сезоне

Во времена своей карьеры вболельщики окрестили «предсезонным Пирло». Прозвище звучало одновременно как похвала и насмешка, но за ним скрывалась важная истина: судить игрока по матчам вне официального сезона — рискованное занятие.

Перейра — качественный футболист, с 2022 года он уверенно выступает за «Фулхэм», покинув «Юнайтед» после четырех аренд. Однако в составе манкунианцев бразилец так и не смог закрепиться, несмотря на регулярные яркие выступления в летних товарищеских матчах.

Его сравнивали с легендой сборной Италии и «Милана» Андреа Пирло, но с началом настоящей борьбы в Премьер-лиге Перейра терялся, и в итоге оказывался либо на скамейке, либо в очередной аренде.

Игры против более слабых соперников, особенно в ситуациях, когда уровень физической готовности команд сильно разнится, могут ввести в заблуждение относительно реального уровня игрока или команды. Этот урок стоит держать в голове, наблюдая за взлетами и падениями на Клубном чемпионате мира FIFA.

Фил Фоден заявил, что он «вернулся», после неудачного сезона-2024/25, когда отличился в первом матче «Манчестер Сити» против «Видада». Тогда казалось, что англичанин набрал прежнюю форму — на его счету оказалось три гола и одна результативная передача. Однако команда Пепа Гвардиолы неожиданно вылетела уже в 1/8 финала, уступив «Аль-Хилялю».

Фил Фоден globallookpress.com

Но действительно ли 25-летний Фоден «вернулся», если судить исключительно по выступлениям в турнире, который не является ни частью межсезонья, ни полноценной предсезонной подготовкой? И стоит ли придавать такое значение уровню соперников, с которыми он и «Сити» столкнулись в США?

В конце концов, путь команды в этом турнире включал легкие победы над «Видадом» и клубом из ОАЭ «Аль-Айном», а затем — выигрыш 5:2 у «Ювентуса», выступавшего в сильно ротированном составе.

Позитивные итоги турнира, безусловно, придадут уверенности и самому Фодену, и Гвардиоле, внушая надежду на более удачный сезон-2025/26 по сравнению с предыдущим. Но картина далеко не однозначна. Вся команда «Сити» теперь уходит в шестинедельный отпуск до старта Премьер-лиги, и это время предстоит потратить на отдых и последующую подготовку к новому сезону.

Форма может быть утеряна, кому-то потребуется более длительная пауза — как, например, капитану команды Бернарду Силве, который в начале Клубного чемпионата мира признался, что между концом прошлого сезона АПЛ и началом турнира у него было всего пять дней отдыха. А кто-то, наоборот, будет рваться обратно на поле после того, как провел серьезную работу над физикой и формой во время сборов в США.

Оценить реальный уровень своих игроков после этого турнира — новая задача для Гвардиолы. Летний клубный турнир — явление уникальное, и по его итогам трудно делать далеко идущие выводы.

Фрагмент матча 1/8 финала КЧМ «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» globallookpress.com

Пока невозможно сказать, удастся ли «Сити» выстрелить на старте нового сезона или же команда начнет вяло, балансируя между отпускным настроением и неполной готовностью к серьезным матчам.

С похожими трудностями столкнется и «Челси». Команда Энцо Марески не получит двухнедельной передышки, которую «Сити» получил после поражения от «Аль-Хиляля», — следовательно, подготовка лондонцев к сезону может быть нарушена еще сильнее.

Однако выступления в США могут ввести в заблуждение из-за уровня соперников, поэтому не стоит спешить с прогнозами на будущий сезон для топ-клубов, опираясь исключительно на итоги Клубного чемпионата мира. Это ловушка, в которую очень легко попасть.

Когда Луи ван Гал возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2014 года — всего через несколько дней после выхода сборной Нидерландов в полуфинал чемпионата мира, — он провел с командой предсезонный тур, включавший матчи с «Реалом», «Ливерпулем» и «Интером», завершив его пятью победами и одной ничьей.

Прогнозы и ставки на футбол

Эти результаты породили надежды на чемпионскую гонку. Но «Юнайтед» не смог выиграть ни одного из первых трех матчей Премьер-лиги и уже к концу августа был унижен в Кубке лиги, уступив «Милтон-Кинс Донс». Итоги предсезонки, как оказалось, не имели ничего общего с реальностью.

Команды, участвующие в Клубном чемпионате мира, осваивают неизведанную территорию, и этот опыт, безусловно, даст пищу для размышлений на будущее.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо на этой неделе заявил, что участие в турнире помогло ему и игрокам «ускорить процесс» адаптации друг к другу после его назначения преемником Карло Анчелотти. Но насколько этот турнир действительно служит подготовкой к новому сезону, покажет только время.

Футбол вне сезона способен обмануть. Просто спросите у Андреаса Перейры.