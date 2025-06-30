Месяц Хаби Алонсо в «Реале»: гибкость, прессинг и шанс для молодежи

Если свернуть с трассы I-95 к северу от Палм-Бич во Флориде и повернуть направо на Шейди Лейкс Драйв — тихую зеленую улицу с аккуратными газонами, пальмами и ухоженными коттеджами, — то в самом ее конце, на месте бывшего городского парка рядом со средней школой,строит свой новый

— «Moving! Moving! Moving!» — громко выкрикивает Алонсо сначала по-английски, а потом переходит на испанский: — «¡Eso es, todos en movimiento! Вот так, все в движении!»

На тренировочной базе в Палм-Бич-Гарденс футболисты мадридского клуба отрабатывают упражнение на контроль мяча: три группы игроков сжаты в небольшом пространстве, ограниченном фишками.

Алонсо не стоит на месте ни секунды — он нервно расхаживает вдоль линии, словно тигр в клетке. Постоянно звучат подсказки, корректировки и слова одобрения: — «Yes! Yes! Much better!» Когда не ходит, он приседает, упершись руками в колени, и внимательно наблюдает за каждой деталью. — «Moving, moving, Trent! Good structure!» — доносится очередная команда.

На первый взгляд, Палм-Бич-Гарденс — совсем не то место, где ждешь увидеть революцию. И вызов, который принял Алонсо, по-настоящему огромен. Он занял пост главного тренера всего месяц назад. Спустя две недели уже летел с командой в США, а еще через четыре дня дебютировал на скамейке в матче Клубного чемпионата мира.

За это время «Реал» успел сыграть в Майами, Шарлотте и Филадельфии, сражаясь не только с соперниками, но и с изнуряющей жарой восточного побережья и грозами. При этом многие ключевые футболисты оказались вне строя из-за травм.

И все же, несмотря на все сложности, уже сейчас начинают вырисовываться очертания того футбола, который хочет видеть Алонсо. Его идеи слышны на длинных, подробных пресс-конференциях, заметны на скрупулезных тренировках и постепенно воплощаются в матчах.

Главный приоритет Алонсо — компактность

О чем в первую очередь думает Алонсо? Ответ прозвучал уже на его первой пресс-конференции на американской земле 17 июня — и подтверждается с тех пор каждый день на тренировках.

— «Все дело в расстояниях между игроками — с мячом и без мяча», — объяснял он в Майами. — «Мы должны лучше располагаться на поле. Нужно понимать, где каждый должен находиться — чтобы владеть мячом и чтобы его возвращать. Команда должна быть компактнее».

Но времени на полноценную перестройку катастрофически мало — и приходится расставлять приоритеты.

— «Важно правильно донести главные идеи, ключевые принципы», — сказал он в среду. — «Нет задачи охватить абсолютно все. Мы работаем над самым важным... И я уверен: к концу этого турнира мы будем лучше, чем в его начале».

Лука Модрич и Хаби Алонсо globallookpress.com

Из-за ограниченного времени на поле штаб Алонсо активно использует видеоаналитику, чтобы быстрее донести свои мысли до игроков.

— «На жаре не разгуляешься», — говорил он 21 июня. — «Поэтому после обеда в отеле мы стараемся максимально эффективно работать с видео. Смотрим коллективно, по линиям и индивидуально. Причем это не только на сейчас — это система на весь сезон».

Клубный чемпионат мира обернулся для «Реала» не только проверкой, но и чередой осложнений. Килиан Мбаппе, забивший 43 мяча в прошлом сезоне, попал в больницу с гастроэнтеритом и не провел на поле ни минуты в трех матчах группового этапа — против «Аль-Хиляля», «Пачуки» и «Зальцбурга».

И это лишь вершина айсберга. Травмы — неизбежное последствие изматывающего сезона-2024/25. В лазарете оказались сразу семь игроков основного состава: Мбаппе, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Эдуарду Камавинга, Давид Алаба, Ферлан Менди и Эндрик.

Как будто этого было мало — уже на седьмой минуте встречи с «Пачукой» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку, и почти весь матч мадридцам пришлось играть вдесятером. Алонсо был вынужден уже в первую паузу на водопой полностью пересмотреть план на игру.

Первая встреча — ничья 1:1 с «Аль-Хилялем» в Майами — тоже получилась тяжёлой: команда плохо переносила удушающую влажность стадиона «Хард Рок». Асенсио привез пенальти, а Федерико Вальверде уже в добавленное время не реализовал свой 11-метровый.

— «Мы четыре года работали с Анчелотти », — напомнил после матча голкипер Тибо Куртуа. — «Теперь нужно перестраиваться под требования нового тренера. Это не делается за четыре дня».

Куртуа описал происходящее как процесс «проб и ошибок». И действительно, в Шарлотте команда нашла в себе силы и характер, чтобы после удаления Асенсио все-таки дожать «Пачуку» — 3:1. Голы на свой счет записали полузащитники Джуд Беллингем, Арда Гюлер и все тот же Вальверде. А затем — настоящий взлет в Филадельфии: «Реал» впервые использовал новую схему 3-4-3, разгромил «Зальцбург» 3:0 и продемонстрировал ту интенсивность и ясность в игре, которые не видели с сезона-2023/24.

Так после трех матчей на клубном чемпионате мира и всех испытаний, через которые команда прошла, насколько сильно в нынешнем «Реале» уже чувствуется рука Алонсо?

— «Очень мало!» — рассмеялся тренер в ответ на этот вопрос. — «Мы просто ищем решения внутри тех фундаментальных идей, которые уже заложили. Игры сами подсказывают, над чем и как нам нужно работать».

Оборона: ставка на тактическую гибкость

Алонсо с самого начала подчеркивал: он не зациклен на схеме с тремя центральными защитниками, которой активно пользовался в «Байере». Однако, как только состав позволил — Антонио Рюдигер восстановился к игре с «Зальцбургом», — тренер без колебаний отказался от четверки в обороне и перешел на схему с тремя в центре: Рюдигер, Орельен Чуамени и Дин Хёйсен.

— «Рюдигер часто играл в тройке защитников, когда был в Челси», — объяснил Алонсо. — «Я знал, что он быстро вспомнит, как это работает. Это дает нам гибкость».

Именно гибкость — одна из ключевых идей Алонсо.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

— «В моей голове это всегда было — умение варьировать схемы», — пояснил он, отвечая на вопрос о переходе к тройке в защите. — «Игроки достаточно умны и обладают футбольной культурой, чтобы понимать, зачем мы это делаем и какие плюсы получаем».

Эта гибкость касается и способности команды адаптироваться прямо по ходу матчей — как это было в игре против «Пачуки», когда мадридцам пришлось почти весь матч играть в меньшинстве. В прошлом сезоне «Реал» нередко выглядел слишком предсказуемым, местами даже уставшим. Зато сейчас перестройка по ходу первого тайма в Шарлотте оказалась четкой и максимально эффективной.

— «Такое футбольное мышление дает тебе конкурентное преимущество», — сказал Алонсо в интервью ESPN после той встречи. — «Я действительно доволен, как быстро ребята восприняли эти изменения — всего за одну паузу на водопой. С этой идеи мы и начали строить наш сильный перформанс».

Новые игроки — Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен — тоже быстро адаптировались. Алонсо уже назвал Хёйсена «одним из столпов» своего проекта. Помогает и поддержка партнеров.

— «Думаю, мне не нужно много объяснять Тренту», — отметил Тибо Куртуа. — «Он давно в большом футболе, прекрасно все понимает ещё со времён "Ливерпуля". ... Что касается Хёйсена — он отличный защитник. Главное — понять, как нам правильно действовать вместе. Он умен и быстро схватывает».

Центр поля: поиск роли для Арда Гюлера

Арда Гюлер провел всего 373 минуты в Ла Лиге сезона-2023/24, но в следующем сезоне этот показатель вырос до 1247 минут. И уже сейчас видно, что 20-летний атакующий полузащитник станет гораздо более важной фигурой в системе Алонсо, чем был у Анчелотти — во всех смыслах этого слова.

Гюлер появился на поле после перерыва в матче против «Аль-Хиляля», и с его выходом игра мадридцев заметно оживилась. После этого турок сохранил место в старте в матчах с «Пачукой» и «Зальцбургом». В последней игре в Филадельфии он сыграл в паре с Феде Вальверде в роли двойного опорного.

Если этим летом «Реал» не подпишет креативного полузащитника, значит, Алонсо абсолютно уверен: Гюлер способен взять на себя эту роль.

Арда Гюлер в матче против «Аль-Хиляля» globallookpress.com

— «Я думаю, что с теми игроками, что у нас есть, мы можем доминировать в центре поля», — заявил тренер 21 июня. — «Над этим нужно работать, но с нашим разнообразием профилей я в этом уверен».

Против «Зальцбурга» появился и новый функционал для Джуда Беллингема. Он играл чуть выше и правее связки Гюлер — Вальверде, фактически занимая позицию инсайда справа. Алонсо абсолютно откровенен в том, чего ждет от англичанина: Джуд должен «делать больше, делая меньше» — быть эффективнее и не пытаться быть везде одновременно.

— «У Джуда колоссальный объем работы, но он должен стартовать с правильных позиций», — объясняет Алонсо. — «В душе он — классический центральный полузащитник, любит участвовать в розыгрыше мяча и умеет подключаться в штрафную. Но то, откуда он начинает свои действия, — это критически важно. Это поможет ему».

Поможет Беллингему и операция на плечо, которая давно назрела. С ноября 2023 года Джуд играл с постоянными болями, ограничивающими его подвижность. Операция запланирована сразу после завершения турнира.

— «Я слишком долго с этим тянул», — признался Беллингем на прошлой неделе. — «У меня уже не осталось терпения носить этот фиксатор на плече».

Атака: шанс для молодежи

Одно из частых нареканий в адрес Карло Анчелотти касалось его нежелания доверять молодым — особенно воспитанникам академии. И сейчас на Клубном чемпионате мира становится очевидно, насколько может быть выгодно верить в талант и давать возможность раскрываться. Яркий пример — Гонсало Гарсия.

Гарсия забил «Аль-Хилялю», отдал голевую передачу в матче с «Пачукой» и снова отличился против «Зальцбурга», оформив шикарный гол на 84-й минуте, где буквально измотал соперников работой без мяча. При этом в общении с прессой он уже звучит как настоящий ветеран, отвечая на вопросы с легкой улыбкой.

Гонсало Гарсия празднует гол в матче против «Ред Булл Зальцбург» globallookpress.com

Для Алонсо такой прорыв Гарсии — не сюрприз:

— «Я много знал о Гарсии», — признался тренер в Филадельфии. — «Давно внимательно слежу за "Кастильей". ... Он классический "девятый номер". Напоминает мне Рауля. Он всегда оказывается в правильном месте, всегда ждет свой шанс».

Сравнение с самим Раулем, пожалуй, высшая похвала для воспитанника мадридской академии. И хотя Алонсо утверждает, что окончательных решений по составу на сезон-2025/26 еще нет, сейчас уже будет настоящей сенсацией, если Гарсия не войдет в эти планы.

Гораздо меньше определенности с Родриго. Бразилец сыграл чуть больше часа против «Аль-Хиляля», полностью пропустил матч с «Пачукой» и провел всего 23 невнятные минуты против «Зальцбурга». Алонсо называет его «особенным игроком», который «должен сыграть важную роль на Клубном чемпионате мира», но пока этого не происходит.

Прессинг и командная работа

Говоря о важности гибкости и компактности, Алонсо не раз подчеркивал еще один принцип, который для него не подлежит обсуждению: команда должна работать единым целым и прессинговать коллективно. Именно этого не удалось добиться Анчелотти в прошлом сезоне — особенно от пары форвардов Винисиус — Мбаппе.

— «Это фундаментально», — подчеркнул Алонсо в США. — «Каждый должен быть вовлечен на всех стадиях игры. ... Сегодня невозможно играть без командного прессинга. У нас 11 индивидуальностей, которых нужно заставить работать вместе. И мы обязаны это решить».

В матче против «Зальцбурга» 26 июня был эпизод, который доставил Алонсо особенное удовольствие. Он сам позже назвал его «очень показательным». На 75-й минуте, при счете 2:0 в пользу «Реала», мадридцы подали угловой, но потеряли мяч.

— «То, как вся команда мгновенно бросилась отрабатывать назад — это было великолепно», — отметил Алонсо. — «Все рывком побежали возвращаться за линию мяча. Вот когда у всех появляется это чувство — что каждый обязан защищаться, быть частью общей работы, — это по-настоящему важно».

Да, пока сыграно всего три матча — и не против топ-соперников. Но настоящие испытания впереди: уже во вторник матч с «Ювентусом» в Майами, а затем возможные четвертьфинал с «Боруссией» и полуфинал с ПСЖ. Именно тогда мы узнаем гораздо больше о настоящем «Реале» Алонсо.

Прогнозы и ставки на футбол

Пока же первые сигналы — особенно в игре с «Зальцбургом» — обнадеживают.

— «Команда хочет расти. Они хотят учиться. Хотят адаптироваться», — сказал Алонсо на этой неделе. — «Они топ-игроки, поэтому с ними работать легко. Они быстро схватывают идеи. Но все упирается в ежедневную работу — такую, которая становится частью тебя. И мы над этим работаем».