«Реал» выходит из тени: Винисиус и Беллингем прибили «РБ Зальцбург» и готовятся к «Ювентусу»

Алонсо не просто выпустил на поле команду, он переписал её код. Впервые под его руководством «Реал» с первых минут вышел в расстановке с тремя центральными защитниками. Треугольник Рюдигер — Чуамени — Хёйсен закрывал глубину, а фланги полностью отдали Франу Гарсии и Тренту Александер-Арнольду. Для англичанина, привыкшего к симбиозу с Салахом, это был новый опыт — и свобода. В центре поля — трио баланса: Вальверде, Гюлер и Беллингем. В атаке — Винисиус и юный Гонсало Гарсия.
Поначалу казалось, что мадридцы осторожничают. Но это была тишина перед штормом. Уже на 28-й минуте Беллингем получил мяч в глубине, поднял голову и почти в стиле Тони Крооса выдал идеальный пас на Винисиуса. Бразилец одним движением убрал двоих защитников и с левой пробил точно в дальний угол. 1:0 — и аплодисменты трибун не умолкали ещё долго.
Шоу Винисиуса
Если первый гол был технически выверенным этюдом, то второй — импровизацией, так хорошо известной в Мадриде. Мяч отскочил к Винисиусу, он в мгновение оказался в штрафной и, повернувшись к воротам спиной, отдал гениальную по таймингу передачу пяткой на Феде Вальверде. Тот не раздумывал — в касание, в угол, без шансов.
К этому моменту «Зальцбург» уже плыл. Их высокий пресс перестал работать, полузащита отстала от игры, а редкие попытки атаковать заканчивались на Чуамени и Рюдигере. Хотя в начале второго тайма австрийцы огрызнулись: Дагим пробил плотно — Куртуа выручил, а Кьергор после ошибки Беллингема едва не сократил отставание. Но это было кратким приступом отчаянья — «Реал» быстро вернул мяч под контроль.
«Реал» — снова в плей-офф
В финальной части матча Алонсо бросил в бой Модрича и Родриго, снял Беллингема, дал сыграть резерву состава — и дождался завершения. Гонсало Гарсия, которого за этот турнир успели полюбить мадридские болельщики, заврешил разгром. Протащил мяч, выдержал паузу и перебросил вратаря точно в дальний угол. 3:0 — финальный аккорд, достойный оваций.
Во-первых, «Реал» избежал встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала — теперь его ждёт «Ювентус» в Майами. Но важнее то, что мадридцы начинают поход за трофеем с ясной структурой. У команды Алонсо на третий матч наконец появились игровые связи, вертикальные линии, фланговые паттерны, которые работают.
Во-вторых, игроки, от которых зависит атака, — в форме. Беллингем с каждым матчем становится всё более похожим на лучшую версию себя, на того, кто может вести команду в атаку. Винисиус — раскованный, техничный, безошибочный в обводке. А ведь ещё есть Мбаппе, который при Алонсо пока что не играл.
Хаби Алонсо пока ещё только набирает ритм. И вряд ли кто-то в Мадриде рассчитывает на феерический футбол здесь и сейчас. Но победа над «Зальцбургом» — это движение в сторону «Реала», каким он был в лучшие годы: умный, артистичный, беспощадный. И да — это было только начало.