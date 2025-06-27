«Реал» выходит из тени: Винисиус и Беллингем прибили «РБ Зальцбург» и готовятся к «Ювентусу»

На фоне вечернего дождя в Филадельфии мадридский «Реал» наконец показал то, чего от него ждали в эпоху Хаби Алонсо — цельность, четкость, чувство контроля. Против «РБ Зальцбург» — команды, опасной в переходах и дерзкой в намерениях — «бланкос» выглядели не просто зрелыми, а пугающе уверенными. Победа 3:0 вывела их в 1/8 финала Клубного чемпионата мира с первого места группы, но важнее другое — это была победа в. мадридском стиле.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Зальцбург — Реал Мадрид 0:3 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (40'), 0:2 Федерико Вальверде (45 + 3'), 0:3 Гонсало Гарсия (84') Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Сумаила Диабате (Йорбе Вертессен, 73'), Мамади Диамбу (Мауритс Кергор, 46'), Оскар Глоч, Нене Доргелес (Карим Онисиво, 89'), Эдмунд Байду (Самсон Байду, 89'), Петар Ратков (Адам Дагим, 46'), Frans Kratzig Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 67'), Арда Гюлер (Лука Модрич, 67'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 74'), Джуд Беллингхэм (Браим Диас, 82'), Трент Александер-Арнольд, Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Родриго, 67'), Гонсало Гарсия, Дин Хейзен

Алонсо не просто выпустил на поле команду, он переписал её код. Впервые под его руководством «Реал» с первых минут вышел в расстановке с тремя центральными защитниками. Треугольник Рюдигер — Чуамени — Хёйсен закрывал глубину, а фланги полностью отдали Франу Гарсии и Тренту Александер-Арнольду. Для англичанина, привыкшего к симбиозу с Салахом, это был новый опыт — и свобода. В центре поля — трио баланса: Вальверде, Гюлер и Беллингем. В атаке — Винисиус и юный Гонсало Гарсия.

Поначалу казалось, что мадридцы осторожничают. Но это была тишина перед штормом. Уже на 28-й минуте Беллингем получил мяч в глубине, поднял голову и почти в стиле Тони Крооса выдал идеальный пас на Винисиуса. Бразилец одним движением убрал двоих защитников и с левой пробил точно в дальний угол. 1:0 — и аплодисменты трибун не умолкали ещё долго.

Винисиус Жуниор gettyimages.com

Шоу Винисиуса

Если первый гол был технически выверенным этюдом, то второй — импровизацией, так хорошо известной в Мадриде. Мяч отскочил к Винисиусу, он в мгновение оказался в штрафной и, повернувшись к воротам спиной, отдал гениальную по таймингу передачу пяткой на Феде Вальверде. Тот не раздумывал — в касание, в угол, без шансов.

Вальверде и Винисиус globallookpress.com

К этому моменту «Зальцбург» уже плыл. Их высокий пресс перестал работать, полузащита отстала от игры, а редкие попытки атаковать заканчивались на Чуамени и Рюдигере. Хотя в начале второго тайма австрийцы огрызнулись: Дагим пробил плотно — Куртуа выручил, а Кьергор после ошибки Беллингема едва не сократил отставание. Но это было кратким приступом отчаянья — «Реал» быстро вернул мяч под контроль.

РБ Зальцбург — Реал Мадрид globallookpress.com

«Реал» — снова в плей-офф

В финальной части матча Алонсо бросил в бой Модрича и Родриго, снял Беллингема, дал сыграть резерву состава — и дождался завершения. Гонсало Гарсия, которого за этот турнир успели полюбить мадридские болельщики, заврешил разгром. Протащил мяч, выдержал паузу и перебросил вратаря точно в дальний угол. 3:0 — финальный аккорд, достойный оваций.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Во-первых, «Реал» избежал встречи с «Манчестер Сити» в 1/8 финала — теперь его ждёт «Ювентус» в Майами. Но важнее то, что мадридцы начинают поход за трофеем с ясной структурой. У команды Алонсо на третий матч наконец появились игровые связи, вертикальные линии, фланговые паттерны, которые работают.

Во-вторых, игроки, от которых зависит атака, — в форме. Беллингем с каждым матчем становится всё более похожим на лучшую версию себя, на того, кто может вести команду в атаку. Винисиус — раскованный, техничный, безошибочный в обводке. А ведь ещё есть Мбаппе, который при Алонсо пока что не играл.

РБ Зальцбург — Реал Мадрид globallookpress.com

Хаби Алонсо пока ещё только набирает ритм. И вряд ли кто-то в Мадриде рассчитывает на феерический футбол здесь и сейчас. Но победа над «Зальцбургом» — это движение в сторону «Реала», каким он был в лучшие годы: умный, артистичный, беспощадный. И да — это было только начало.