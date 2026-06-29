На фоне отсутствия крупного официального проекта по мотивам ЧМ-2026 в Balls собрали лучшие футсимы с лицензией ФИФА из разных эпох.

9. World Cup USA ’94 — Sega Mega Drive / SNES

World Cup USA ’94 YouTube

Последнюю строчку любительского рейтинга занимает официальная игра чемпионата мира 1994 года, который принимали США. Проект, разработанный студией U. S. Gold для Sega Mega Drive и Super Nintendo, предполагал вторую попытку выпустить официальную игру по мундиалю упомянутой командой разработчиков.

Увы, ожиданий она не оправдала. По сравнению с Italia 90, которая расположилась в данном списке значительно выше, этот релиз оказался заметным шагом назад.

Вид на поле сверху, где большую часть времени игроки демонстрируют макушки своих голов, давно стал одной из визитных карточек футбольных игр на Mega Drive. Именно в этом футсиме появилась еще одна любопытная особенность: каждый раз, когда судья принимал решение, на экране всплывало небольшое анимированное окно с его изображением. Задумка выглядела необычно, но довольно быстро начинала раздражать.

Сам игровой процесс нельзя назвать откровенно плохим, однако World Cup USA ’94 почти не продвинулась вперед по сравнению с Italia 90, вышедшей четырьмя годами ранее. Для серии это был слишком скромный прогресс, и именно поэтому игре досталось последнее место в рейтинге.

8. 2006 FIFA World Cup Germany — Xbox 360 / PS2 / GameCube

2006 FIFA World Cup Germany YouTube

Первой игрой от EA Sports в рейтинге становится проект из тех самых «темных времен» серии FIFA, когда безоговорочным королем футбольных симуляторов считался Pro Evolution Soccer.

2006 FIFA World Cup вышла в довольно непростой для индустрии момент. Xbox 360 уже поступила в продажу, тогда как PlayStation 3 за пределами Азии еще не появилась. В результате EA выпустила сразу две версии игры: одну — для консолей предыдущего поколения, другую — специально для Xbox 360.

В те годы игры серии FIFA еще не были покупкой, обязательной для каждого футбольного болельщика — этот статус им только предстояло заслужить. Графика выглядела странновато, лица игроков словно выдавали тяжелое недомогание, а игровой процесс ощущался заметно более вязким и неповоротливым по сравнению с тем, что тогда предлагала Pro Evolution Soccer.

Главными достоинствами проекта стали сетевой режим, таблицы лидеров, а также возможность пройти весь путь от квалификации до финальной стадии чемпионата мира, выбрав одну из 127 национальных сборных. Но как ни крути, игра так и не смогла соответствовать масштабу турнира, которому была посвящена.

7. 2002 FIFA World Cup Korea & Japan — PS2 / Xbox / GameCube

2002 FIFA World Cup Korea & Japan X

Еще одним спортивным продуктом EA Sports, которому пришлось выдерживать жесткую конкуренцию со стороны других футбольных симуляторов, была официальная игра чемпионата мира 2002 года.

В ее основе лежала комбинация игровых механик из FIFA 2002 и FIFA 2003, благодаря чему получился вполне добротный проект. Правда, вышел он как раз накануне стремительного взлета Pro Evolution Soccer, а также одновременно с культовой серией This Is Football.

Впрочем, 2002 FIFA World Cup тоже выглядела немного необычно. Головы футболистов, мяч и даже каркас ворот казались непропорционально огромными, а игровой процесс нередко критиковали за излишнюю скриптовость — типичную претензию к проектам EA Sports того периода.

И все же у игры был свой козырь. Нилл Куинн и Джейсон Макатир выглядели настоящими машинами по завоеванию побед, и хотя бы по этой причине 2002 FIFA World Cup заслуженно добирается до первой пятерки нашего рейтинга.

6. 2022 FIFA World Cup Qatar (дополнение для FIFA 23)

FIFA 23 EA

Начиная с чемпионата мира 2018 года в России, EA Sports изменила подход к играм, посвященным крупнейшим футбольным турнирам. Вместо отдельных релизов компания решила выпускать контент с ЧМ в виде бесплатных дополнений к актуальной части FIFA.

Для игроков это стало приятной новостью — больше не приходилось покупать отдельную игру. Однако вместе с экономией пришли и ограничения: режим чемпионата мира стал заметно беднее по возможностям, и особенно сильно это ощущалось в дополнении 2023-го.

В обновлении 2022 FIFA World Cup Qatar были представлены лишь два стадиона, принимавших матчи мундиаля, а количество новых режимов оказалось весьма скромным. Качественный игровой процесс FIFA 23 не позволил дополнению опуститься в самый низ рейтинга, но в целом оно оставило чувство разочарования.

5. 2018 FIFA World Cup Russia (дополнение для FIFA 18)

FIFA 18 EA

Как и игра, расположившаяся строчкой выше, 2018 FIFA World Cup Russia вышла в виде бесплатного дополнения для FIFA 18.

Во многом она столкнулась с теми же проблемами, что и версия, посвященная чемпионату мира 2022 года. Однако у нее было важное преимущество — в игру вошли все стадионы, на которых проходили матчи турнира.

В остальном оба дополнения были практически идентичны по набору возможностей, а FIFA 18 сама по себе являлась весьма крепкой частью серии. Именно поэтому версия 2018 года располагается выше: она куда точнее передавала атмосферу подлинного чемпионата мира.

4. 2014 FIFA World Cup Brazil — Xbox 360 / PS3

2014 FIFA World Cup Brazil X

В шаге от тройки лидеров остановилась 2014 FIFA World Cup Brazil. Если большинству симуляторов из этого списка приходилось бороться за внимание аудитории с другими футбольными проектами, то в данном случае главным соперником была… FIFA 14, которая во многом представляла собой практически ту же самую игру.

EA Sports приняла довольно спорное решение отказаться от выпуска версии для новеньких PlayStation 4 и Xbox One, ограничившись релизом на PlayStation 3 и Xbox 360. Такой шаг можно понять — к тому моменту далеко не все игроки успели перейти на новое поколение консолей, — однако разочарование от этого никуда не исчезло.

Что касается игрового процесса, 2014 FIFA World Cup Brazil почти полностью повторяла механику FIFA 14. Из заметных изменений можно выделить разве что немного изменившийся темп матчей и несколько новых финтов. Нельзя сказать, что игра получилась плохой, однако версия FIFA 14 для Xbox One и PlayStation 4 выглядела значительно современнее и заметно превосходила издание для Xbox 360 и PS3, которое к тому моменту уже начинало выглядеть устаревшим.

Режим Road to Rio оказался весьма увлекательным, а сетевые чемпионаты мира предлагали достойный вызов даже опытным игрокам. Хорошая игра, хотя потенциал для более предметного роста у нее определенно был.

3. World Cup France 98 — PlayStation / Nintendo 64

World Cup France 98 YouTube

Кто сможет забыть свой первый запуск World Cup France 98? Стоило игре загрузиться, как из колонок тут же раздавался знаменитый крик Chumbawamba: «I GET KNOCKED DOWN!». Неудивительно, что вступительный ролик этой игры многие пересматривали едва ли не чаще, чем начинали сами матчи.

Версия для PlayStation и Nintendo 64 была построена на великолепном движке FIFA 98 — одного из самых культовых футбольных симуляторов своего времени. Игровой процесс WC France 98 практически не отличался от FIFA 98, разве что стал немного динамичнее, а небольшие детали вроде награды лучшему игроку матча еще сильнее передавали атмосферу настоящего чемпионата мира.

Пускай игра не могла похвастаться огромным количеством режимов и возможностей, она обладала главным качеством — в нее было невероятно интересно играть. Часы незаметно уходили на попытки привести любимую сборную к мировому триумфу.

2. World Cup Italia ’90 — Sega Mega Drive

World Cup Italia ’90 YouTube

Если у вас когда-либо была Sega Mega Drive, то почти наверняка вместе с ней была и Italia 90.

В свое время эта игра поставлялась в комплекте с консолью на одном картридже вместе с такими хитами, как Sonic, Moto GP, Golden Axe, Columns и, конечно же, настоящим королем той подборки — Streets of Rage II. Именно Italia 90 превратилась для огромного числа игроков в первое знакомство с виртуальным футболом. И каждая минута, проведенная в ней, запоминалась надолго.

Как и USA 94, игру разработала студия U. S. Gold. Это был футбольный симулятор с видом сверху, запоминающейся музыкой в меню, словно пришедшей прямиком из девяностых, и странным рыком в духе Арнольда Шварценеггера, который встречал игроков на экране Press Start. Предельно простая, без лишних наворотов, но невероятно стремительная — именно такой и была Italia 90.

А кто еще помнит ту самую единственную картинку, появлявшуюся после каждого забитого мяча? Один и тот же футболист убегал праздновать гол, менялся лишь цвет его формы в зависимости от выбранной команды. Просто, но чертовски обаятельно.

1. 2010 FIFA World Cup South Africa — Xbox 360 / PS3 / Wii

2010 FIFA World Cup South Africa YouTube

Для многих 2010 FIFA World Cup South Africa остается лучшей футбольной игрой, которую когда-либо выпускала EA Sports. Более того, она по праву считается одной из величайших футбольных игр вне зависимости от студии-разработчика.

Релиз пришелся на крайне удачный момент. Поклонники PES, разочарованные провалом PES 2008 и PES 2009, массово искали достойную альтернативу. Благодаря успеху FIFA 08 и FIFA 09 EA уже успела заложить прочный фундамент, FIFA 10 закрепила этот успех, а 2010 FIFA World Cup South Africa превратила его в по-настоящему выдающийся футбольный проект с практически идеальным балансом.

Главным достижением игры стало то, что она впервые сумела передать настоящие эмоции чемпионата мира. Восторженные трибуны, крупные планы ликующих болельщиков и фирменная работа камеры во время празднования голов создавали ощущение, будто вы действительно находитесь в центре главного футбольного события планеты.

Сетевые режимы были великолепны. Именно здесь дебютировал Online World Cup, а игроки проводили бессчетные часы, пытаясь привести к чемпионскому титулу такие сборные, как Бурунди, Папуа — Новая Гвинея или Андорра.

Локальный мультиплеер тоже вышел на славу — во многом благодаря отлично реализованной серии пенальти. Не менее захватывающими получились и отборочные кампании, ведь игра позволяла пройти квалификацию за любую сборную, участвовавшую в борьбе за путевку на чемпионат мира.

2010 FIFA World Cup South Africa — безоговорочный победитель рейтинга лучших официальных игр, посвященных чемпионату мира по футболу.