Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня завершение второго тура — 4 матча в группах K и L

Португалия — Узбекистан

20:00 мск, Хьюстон

Обе команды крайне неудачно стартовали на мундиале. Португальцы провалили встречу с ДР Конго, не сумев победить соперника (1:1). После этой игры шквал критики обрушился на лидера атак португальской сборной Криштиану Роналду . Многие считают, что он в 41 год недостоин места в стартовом составе национальной команды. Как это всегда бывает — мнения разделились.

Сборная Узбекистана, от которой особо ничего и не ждали, проиграла Колумбии со счетом 1:3. Первый гол «белых волков» на чемпионатах мира смог забить небезизвестный российским поклонникам футбола Аббосбек Файзуллаев. На дебютном для себя мировом чемпионате для узбекистанцев даже одно набранное очко будет за счастье . Конечно, и его набрать будет невероятно сложно, но все может быть.

Португальская сборная еще никогда не побеждала на чемпионатах мира, а ее максимумом остается третье место. Зато сборная Португалии успела выиграть чемпионат Европы и дважды победить в Лиге наций. Сейчас у «селесао» подобрался такой состав, который может замахнуться на первую победу на мундиале, чего только стоят имена Витиньи, Жоау Невеша, Бруну Фернандеша и Педру Нету. Не зря португальцев, которые сейчас идут пятыми в рейтинге ФИФА, называют одними из фаворитов мирового чемпионата .

Узбекистанцы, занимающие 50 место в рейтинге ФИФА, не могут похвастаться результатами на международной арене. На Кубке Азии сборная Узбекистана была максимум четвертой, а выигрывала она только Азиатские игры, Кубок Мердека и Международный кубок Аль-Айна. Главной звездой команды является главный тренер, чемпион мира Фабио Каннаваро. Из футболистов наибольшую популярность имеет Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити». Также всем известны Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев.

Между собой соперники еще никогда не встречались. Если же брать во внимание последние игры, то у португальцев серия из шести матчей без поражений. За это время они четыре раза победили и дважды сыграли вничью. Главная команда Узбекистана уступила в трех последних встречах и намерена прервать неприятную серию.

Однозначным и безоговорочным фаворитом встречи является сборная Португалии. Если она и тут не сможет победить, то уже не понятно, как она будет оправдываться. Для узбекистанцев же это огромный опыт и любой результат им будет на пользу .

Криштиану Роналду globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов считает, что интриги в этом матче не будет и ставит на крупную победу Португалии за 2.07.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Другого мнения быть не может. У нас в стране как много поклонников Криштиану Роналду, так и многие на турнире болеют за сборную Узбекистана. Поэтому тут целое комбо в действии. Смотрим и наслаждаемся!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Англия — Гана

23:00 мск, Фоксборо

Английская и ганская сборные победили в первых матчах и имеют по три зачетных балла. Европейская команда во втором тайме смогла дожать сборную Хорватию (4:2), а африканская — в компенсированное время вырвала победу у Панамы (1:0). Англия и Гана сделали прекрасный шаг на пути к выходу из группы, но если англичане и считались фаворитами группы, то вот для ганцев выход в плей-офф будет успехом .

Сборная Англии, которая один раз побеждала на чемпионате мира, не пропускает турнир с 1998 года. В последнее время англичан относят к одним из фаворитов соревнования, но пока что они смогли стать только четвертыми в 2018 году в России . Сейчас же тоже многие эксперты выделяют именно «трех львов», а первая игра только убедила в их правоте. Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Энтони Гордон и Букайо Сака — команда с этими игроками в составе не может не претендовать на титул.

73-я в настоящий момент в рейтинге ФИФА сборная Ганы является четырехкратным чемпионом Кубка африканских наций, а вот на мировом первенстве максимумом является четвертьфинал в 2010 году. Из последних шести мундиалей ганцы принимали участие в пяти и только дважды выходили из группы . На этом ЧМ именно это и является целью команды, а Иньяки Уильямс, Каламдин Сулемана, Антуан Семеньо, Джордан Айю и Томас Партей сделают все, чтобы это осуществить и порадовать страну.

В единственном очном поединке команд была зафиксирована ничья 1:1, но случилось это еще в далеком 2011 году. Сейчас же у англичан прекрасная форма и они имеют серию из трех побед подряд. Нужно выиграть еще семь матчей и трофей у них в кармане. Ганцы же смогли выиграть впервые за последние семь матчей. До этого у них было пять поражений и одна ничья. Теперь же именно матч с англичанами станет настоящей проверкой для команды.

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Эта игра тоже с явным фаворитом. Сборная Англии должна уверенно побеждать, набирать шесть очков и досрочно выходить в плей-офф, а не оставлять все на третий матч . Команду Ганы устроит и ничья, которая выведет ее в 1/16 финала. Иначе же все будет решаться в игре с хорватами в последнем туре, где африканцы тоже точно не будут фаворитами.

сборная Англии globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов не верит в то, что ганцы смогут навязать достойную борьбу сопернику и ставит на победу Англии с форой-2 за 2.10.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Сборная Англии показала самый зрелищный футбол в первом туре, поэтому и от второго матча многого ждут. У команды Томаса Тухеля проблемы в защите никуда не делись, поэтому можно увидеть много голов перед сном.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Панама — Хорватия

02:00 мск, Торонто

Панамцы и хорваты проиграли на старте турнира. Североамериканская команда играла практически на равных в матче с Ганой, но пропустила на пятой компенсированной минуте. Европейцы же только в первой 45-минутке смогли навязать борьбу англичанам, а вот вторую провалили и заслуженно проиграли. Теперь им необходимо реабилитироваться в этой игре.

Сборная Панамы перед началом турнира считалась главным андердогом своей группы. Любое набранное очко для «канальщиков» будет успехом . Двукратный серебряный призер Золотого кубка КОНКАКАФ и чемпион Кубка наций Центральной Америки только дважды участвовал в чемпионатах мира. «Красный прилив» еще не выходил из группы.

В настоящий момент подопечные Томаса Кристиансена идут на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Известных футболистов в команде практически нет, но она сильна именно коллективом. Выделить же можно капитана Анибаля Годоя, а также Майкла Мурильо из «Бешикташа» и Эдгардо Фарину из «Пари НН».

Хорватская национальная команда всегда входит в число фаворитов турнира, но в этот раз ее к ним никто не относит. Сейчас «шашечные» идут на 11-й строчке в мировом рейтинге, а в команде множество возрастных игроков, которые все еще не портят погоду. Это Лука Модрич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, но есть и молодые Никола Моро, Петар Сучич, Йосип Станишич, Йошко Гвардиол. Сплав опыта и молодости может принести результат.

«Пламенные» не пропускают чемпионаты мира с 2010 года, а в последнее время сборная Хорватии выступает просто здорово. На прошлом турнире хорваты стали третьими, а на позапрошлом — вторыми. Немного им не хватило для титула . Сейчас же подопечным Златко Далича будет сложно даже повторить эти результаты. Еще у команды есть серебро Лиги наций, а вот до золота они никак не дойдут.

Очных встреч у соперников еще не было, а последние игры не внушают особого оптимизма. У обеих команд всего по одной победе в последних четырех матчах . Форма у коллективов не лучшая, но ее можно набрать по ходу турнира. Если говорить о фаворите, то это точно сборная Хорватии.

Перспективы? Все будет зависеть от этого матча. Победитель будет иметь отличные шансы на выход в плей-офф, а вот проигравший их практически лишиться. Если же будет ничья, то как хорватам, так и панамцам, необходимо будет только побеждать в последнем туре.

Лука Модрич globallookpress.com

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко думает, что хорваты сразу возьмут «быка за рога», поэтому ставит на победу сборной Хорватии по итогам первого тайма за 2.05.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Не совсем удобное время для просмотра матча, а ставить будильник на такой матч не всем захочется. Но все же может быть интересно, ведь перспективы Модрича и кампании зависят именно от этой игры.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Колумбия — ДР Конго

05:00 мск, Сапонан

Старт мундиаля можно занести колумбийцам и конголезцам в актив. Южноамериканцы прогнозировано и уверенно переиграли Узбекистан, а вот африканцы сенсационно смогли набрать очки в игре с Португалией, сыграв вничью. Теперь у обеих команд есть отличные шансы на то, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Сборная Колумбии в последнее время достаточно сильна, но звезд с неба никогда не хватала. Максимумом «кофейщиков» на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира, а вот Кубок Америки команда выигрывала в 2001 году. Сейчас же колумбийцы, которые занимают 13-е место в рейтинге ФИФА, обязаны преодолевать групповой этап, а далее уже многое будет зависеть от соперников .

За сборную Колумбии болеют многие и в нашей страны. Причиной этому является наличие в составе форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Правда, в первой игре он так на поле и не вышел. Это неудивительно, ведь у тренера команды Нестора Лоренсо есть в обойме множество сильных футболистов, среди которых Луис Суарес, Луис Диас, Хамес Родригес, Йерри Мина и Давинсон Санчес.

Сборная ДР Конго только во второй раз в своей истории пробилась на мундиаль. Первый раз она участвовала в главном турнире четырехлетия еще в далеком 1974 году. А вот на Кубке Африки у «леопердов» есть достижения. Команда побеждала на турнире в 1968 и 1974 годах. Последним же достойным результатом было четвертое место на КАН-2023.

На этом чемпионате мира выход из группы будет фантастическим достижением для команды . После ничьей с португальцами думается, что конголезцам это по плечу. К лидерам африканской сборной можно отнести Йоана Виссу, Седрика Бакамбу, Шанселя Мбемба, Акселя Туанзебе и Аарона Ван-Биссаку. Также за ДР Конго выступает уже бывший игрок «Спартака» Тео Бонгонда.

сборная Колумбии globallookpress.com

Это будет первая очная встреча команд. В целом же колумбийцы сейчас в отличной форме, поскольку победили в трех последних матчах, а вот конголезцы наоборот три матча идут без побед. В этом поединке фаворитом является сборная Колумбии, которая должна оформить досрочный выход в плей-офф, а вот конголезцам нужно готовиться к игре с узбекистанцами.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru РоманПетренко предполагает, что колумбийцы с первых же минут побегут вперед, поэтому ставит на их победу в первом тайме за 2.05.

Ставить будильник?

⏰⏰— два будильник из трех. В пять часов утра лучше спать, чем смотреть такой матч. Конечно, если есть ранние пташки или те, кому рано вставать на работу, то включить футбол можно. В целом игра может получиться зрелищной. Интересно посмотреть, как покажет себя ДР Конго после ничьей с португальцами и сможет ли Колумбия доказать свой фаворитизм.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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