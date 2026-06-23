Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня завершение второго тура — 4 матча в группах K и L
Португалия — Узбекистан
20:00 мск, Хьюстон
Обе команды крайне неудачно стартовали на мундиале. Португальцы провалили встречу с ДР Конго, не сумев победить соперника (1:1). После этой игры шквал критики обрушился на лидера атак португальской сборной Криштиану Роналду. Многие считают, что он в 41 год недостоин места в стартовом составе национальной команды. Как это всегда бывает — мнения разделились.
Сборная Узбекистана, от которой особо ничего и не ждали, проиграла Колумбии со счетом 1:3. Первый гол «белых волков» на чемпионатах мира смог забить небезизвестный российским поклонникам футбола Аббосбек Файзуллаев. На дебютном для себя мировом чемпионате для узбекистанцев даже одно набранное очко будет за счастье. Конечно, и его набрать будет невероятно сложно, но все может быть.
Португальская сборная еще никогда не побеждала на чемпионатах мира, а ее максимумом остается третье место. Зато сборная Португалии успела выиграть чемпионат Европы и дважды победить в Лиге наций. Сейчас у «селесао» подобрался такой состав, который может замахнуться на первую победу на мундиале, чего только стоят имена Витиньи, Жоау Невеша, Бруну Фернандеша и Педру Нету. Не зря португальцев, которые сейчас идут пятыми в рейтинге ФИФА, называют одними из фаворитов мирового чемпионата.
Узбекистанцы, занимающие 50 место в рейтинге ФИФА, не могут похвастаться результатами на международной арене. На Кубке Азии сборная Узбекистана была максимум четвертой, а выигрывала она только Азиатские игры, Кубок Мердека и Международный кубок Аль-Айна. Главной звездой команды является главный тренер, чемпион мира Фабио Каннаваро. Из футболистов наибольшую популярность имеет Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити». Также всем известны Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев.
Между собой соперники еще никогда не встречались. Если же брать во внимание последние игры, то у португальцев серия из шести матчей без поражений. За это время они четыре раза победили и дважды сыграли вничью. Главная команда Узбекистана уступила в трех последних встречах и намерена прервать неприятную серию.
Однозначным и безоговорочным фаворитом встречи является сборная Португалии. Если она и тут не сможет победить, то уже не понятно, как она будет оправдываться. Для узбекистанцев же это огромный опыт и любой результат им будет на пользу.
Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов считает, что интриги в этом матче не будет и ставит на крупную победу Португалии за 2.07.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Другого мнения быть не может. У нас в стране как много поклонников Криштиану Роналду, так и многие на турнире болеют за сборную Узбекистана. Поэтому тут целое комбо в действии. Смотрим и наслаждаемся!
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Англия — Гана
23:00 мск, Фоксборо
Английская и ганская сборные победили в первых матчах и имеют по три зачетных балла. Европейская команда во втором тайме смогла дожать сборную Хорватию (4:2), а африканская — в компенсированное время вырвала победу у Панамы (1:0). Англия и Гана сделали прекрасный шаг на пути к выходу из группы, но если англичане и считались фаворитами группы, то вот для ганцев выход в плей-офф будет успехом.
Сборная Англии, которая один раз побеждала на чемпионате мира, не пропускает турнир с 1998 года. В последнее время англичан относят к одним из фаворитов соревнования, но пока что они смогли стать только четвертыми в 2018 году в России. Сейчас же тоже многие эксперты выделяют именно «трех львов», а первая игра только убедила в их правоте. Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Энтони Гордон и Букайо Сака — команда с этими игроками в составе не может не претендовать на титул.
73-я в настоящий момент в рейтинге ФИФА сборная Ганы является четырехкратным чемпионом Кубка африканских наций, а вот на мировом первенстве максимумом является четвертьфинал в 2010 году. Из последних шести мундиалей ганцы принимали участие в пяти и только дважды выходили из группы. На этом ЧМ именно это и является целью команды, а Иньяки Уильямс, Каламдин Сулемана, Антуан Семеньо, Джордан Айю и Томас Партей сделают все, чтобы это осуществить и порадовать страну.
В единственном очном поединке команд была зафиксирована ничья 1:1, но случилось это еще в далеком 2011 году. Сейчас же у англичан прекрасная форма и они имеют серию из трех побед подряд. Нужно выиграть еще семь матчей и трофей у них в кармане. Ганцы же смогли выиграть впервые за последние семь матчей. До этого у них было пять поражений и одна ничья. Теперь же именно матч с англичанами станет настоящей проверкой для команды.
Эта игра тоже с явным фаворитом. Сборная Англии должна уверенно побеждать, набирать шесть очков и досрочно выходить в плей-офф, а не оставлять все на третий матч. Команду Ганы устроит и ничья, которая выведет ее в 1/16 финала. Иначе же все будет решаться в игре с хорватами в последнем туре, где африканцы тоже точно не будут фаворитами.
Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Сергей Снопов не верит в то, что ганцы смогут навязать достойную борьбу сопернику и ставит на победу Англии с форой-2 за 2.10.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Сборная Англии показала самый зрелищный футбол в первом туре, поэтому и от второго матча многого ждут. У команды Томаса Тухеля проблемы в защите никуда не делись, поэтому можно увидеть много голов перед сном.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Панама — Хорватия
02:00 мск, Торонто
Панамцы и хорваты проиграли на старте турнира. Североамериканская команда играла практически на равных в матче с Ганой, но пропустила на пятой компенсированной минуте. Европейцы же только в первой 45-минутке смогли навязать борьбу англичанам, а вот вторую провалили и заслуженно проиграли. Теперь им необходимо реабилитироваться в этой игре.
Сборная Панамы перед началом турнира считалась главным андердогом своей группы. Любое набранное очко для «канальщиков» будет успехом. Двукратный серебряный призер Золотого кубка КОНКАКАФ и чемпион Кубка наций Центральной Америки только дважды участвовал в чемпионатах мира. «Красный прилив» еще не выходил из группы.
В настоящий момент подопечные Томаса Кристиансена идут на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Известных футболистов в команде практически нет, но она сильна именно коллективом. Выделить же можно капитана Анибаля Годоя, а также Майкла Мурильо из «Бешикташа» и Эдгардо Фарину из «Пари НН».
Хорватская национальная команда всегда входит в число фаворитов турнира, но в этот раз ее к ним никто не относит. Сейчас «шашечные» идут на 11-й строчке в мировом рейтинге, а в команде множество возрастных игроков, которые все еще не портят погоду. Это Лука Модрич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, но есть и молодые Никола Моро, Петар Сучич, Йосип Станишич, Йошко Гвардиол. Сплав опыта и молодости может принести результат.
«Пламенные» не пропускают чемпионаты мира с 2010 года, а в последнее время сборная Хорватии выступает просто здорово. На прошлом турнире хорваты стали третьими, а на позапрошлом — вторыми. Немного им не хватило для титула. Сейчас же подопечным Златко Далича будет сложно даже повторить эти результаты. Еще у команды есть серебро Лиги наций, а вот до золота они никак не дойдут.
Очных встреч у соперников еще не было, а последние игры не внушают особого оптимизма. У обеих команд всего по одной победе в последних четырех матчах. Форма у коллективов не лучшая, но ее можно набрать по ходу турнира. Если говорить о фаворите, то это точно сборная Хорватии.
Перспективы? Все будет зависеть от этого матча. Победитель будет иметь отличные шансы на выход в плей-офф, а вот проигравший их практически лишиться. Если же будет ничья, то как хорватам, так и панамцам, необходимо будет только побеждать в последнем туре.
Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко думает, что хорваты сразу возьмут «быка за рога», поэтому ставит на победу сборной Хорватии по итогам первого тайма за 2.05.
Ставить будильник?
⏰⏰ — два будильника из трех. Не совсем удобное время для просмотра матча, а ставить будильник на такой матч не всем захочется. Но все же может быть интересно, ведь перспективы Модрича и кампании зависят именно от этой игры.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
Колумбия — ДР Конго
05:00 мск, Сапонан
Старт мундиаля можно занести колумбийцам и конголезцам в актив. Южноамериканцы прогнозировано и уверенно переиграли Узбекистан, а вот африканцы сенсационно смогли набрать очки в игре с Португалией, сыграв вничью. Теперь у обеих команд есть отличные шансы на то, чтобы побороться за выход в плей-офф.
Сборная Колумбии в последнее время достаточно сильна, но звезд с неба никогда не хватала. Максимумом «кофейщиков» на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал турнира, а вот Кубок Америки команда выигрывала в 2001 году. Сейчас же колумбийцы, которые занимают 13-е место в рейтинге ФИФА, обязаны преодолевать групповой этап, а далее уже многое будет зависеть от соперников.
За сборную Колумбии болеют многие и в нашей страны. Причиной этому является наличие в составе форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Правда, в первой игре он так на поле и не вышел. Это неудивительно, ведь у тренера команды Нестора Лоренсо есть в обойме множество сильных футболистов, среди которых Луис Суарес, Луис Диас, Хамес Родригес, Йерри Мина и Давинсон Санчес.
Сборная ДР Конго только во второй раз в своей истории пробилась на мундиаль. Первый раз она участвовала в главном турнире четырехлетия еще в далеком 1974 году. А вот на Кубке Африки у «леопердов» есть достижения. Команда побеждала на турнире в 1968 и 1974 годах. Последним же достойным результатом было четвертое место на КАН-2023.
На этом чемпионате мира выход из группы будет фантастическим достижением для команды. После ничьей с португальцами думается, что конголезцам это по плечу. К лидерам африканской сборной можно отнести Йоана Виссу, Седрика Бакамбу, Шанселя Мбемба, Акселя Туанзебе и Аарона Ван-Биссаку. Также за ДР Конго выступает уже бывший игрок «Спартака» Тео Бонгонда.
Это будет первая очная встреча команд. В целом же колумбийцы сейчас в отличной форме, поскольку победили в трех последних матчах, а вот конголезцы наоборот три матча идут без побед. В этом поединке фаворитом является сборная Колумбии, которая должна оформить досрочный выход в плей-офф, а вот конголезцам нужно готовиться к игре с узбекистанцами.
Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru РоманПетренко предполагает, что колумбийцы с первых же минут побегут вперед, поэтому ставит на их победу в первом тайме за 2.05.
Ставить будильник?
⏰⏰— два будильник из трех. В пять часов утра лучше спать, чем смотреть такой матч. Конечно, если есть ранние пташки или те, кому рано вставать на работу, то включить футбол можно. В целом игра может получиться зрелищной. Интересно посмотреть, как покажет себя ДР Конго после ничьей с португальцами и сможет ли Колумбия доказать свой фаворитизм.
Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.
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