прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 2.10

23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Англия и Гана. Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Англия

Турнирное положение: англичане взяли прекрасный старт на мундиале, победив прямого конкурента за первое место в группе.

Сейчас в активе «трех львов» три очка и первая строчка в турнирной таблице своего квартета.

Последние матчи: в стартовом матче мирового чемпионата английская «националка» разобралась с Хорватией с результатом 4:2.

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При подготовке к главному турниру четырехлетия сборная Англии победила Коста-Рику (3:0) и Новую Зеландию (1:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

А вот перед этим главная команда Англии уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Томаса Тухеля находятся в прекрасной форме, что и показал первый тайм. Да, первый тайм был не совсем убедительным из-за некачественной игры в обороне, но во второй половине встречи англичане смотрелись очень добротно.

Многие называют сборную Англии одним из фаворитов турнира, но этот статус нужно будет еще подтверждать. Один матч точно не является показателем.

Гана

Турнирное положение: ганская национальная команда тоже отлично стартанула на мундиале.

«Черные звезды» смогли победить, набрали три очка и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: в первой игре на турнире ганцы смогли в компенсированное арбитром время вырвать победу у Панамы со счетом 1:0.

Перед мировым чемпионатом сборная Ганы провела два спарринга, проиграв Мексике (0:2) и сыграв вничью с Уэльсом (1:1).

До этого ганская сборная также уступила Германии (1:2) и Австрии (1:5).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Карлуша Кейроша благодаря удачному старту вполне могут выйти из группы, что и является их целью. Ганцы обязаны занимать минимум третью строчку в группе, а если же команда сможет набрать еще одно очко в двух матчах, то точно пробьется в 1/16 финала.

Если говорить об общих перспективах, то, конечно, зайти далеко будет крайне сложно и Гана вряд ли сможет повторить свой лучший результат на чемпионатах мира — четвертьфинал.

На что ставят в матче Англия — Гана Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Гана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Англия выиграла 3 последних матча

Гана выиграла 1 из последних 7 матчей

В единственном очном поединке команд была зафиксирована ничья 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.30, а победа Ганы — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.35.

Прогноз: англичане должны уверенно побеждать и досрочно выходить в плей-офф.

2.10 победа Англии с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Англия — Гана принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: победа Англии с форой-2 за 2.10.

Прогноз: если рискнуть, то можно предположить, что сборная Англии все решит уже в первом тайме.

2.20 победа Англии с форой-1 после первого тайма Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Англия — Гана позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа Англии с форой-1 после первого тайме за 2.20.