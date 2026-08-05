«Сердца» не будут разбиты вдребезги в Лиссабоне?

прогноз на матч Лиги Европы по футболу, ставка за 1.87

4 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Хартс». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Бенфика»

Перед матчем: «Бенфика» в качестве третьей команды минувшего сезона чемпионата Португалии начала свой путь со 2-го отборочного раунда Лиги Европы, где был обыгран по сумме двух встреч швейцарский «Санкт-Галлен».

Последние матчи: В предыдущей встрече «орлы» разгромили на своем поле «Санкт-Галлен» в рамках Лиги Европы — 5:0.

До того команда обыграла в «товарняке» «Белененсеш» (5:1) и проиграла «Санкт-Галлену» (1:2) в гостевой встрече Лиги Европы.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Бенфика» является искушенным еврокубковым бойцом и даже поражение в первой встрече от «Санкт-Галлена» никак не повлиял на команду.

«Орлы» пока только втягиваются в сезон, но уже показали, что при серьезном настрое команда из столицы Португалии камень на камне не оставит от соперников ниже классом.

«Хартс»

Перед матчем: «Хартс» на правах вице-чемпиона Шотландии начал еврокубковый поход со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где без шансов проиграл австрийскому «Штурму».

Последние матчи: В предыдущей встрече «сердца» потерпели поражение от «Абердина» в первом туре шотландского Премьершипа — 1:2.

До того команда дважды проиграла «Штурму» — 0:4 в гостях и 0:2 дома в квалификации Лиги чемпионов. Между этими играми эдинбургцы минимально обыграли «Райт Роверс» в «товарняке»

Состояние команды: «Сердца» перед стартом еврокубков лишились главных героев в борьбе за чемпионство в прошлом сезоне — нападающий Лоуренс Шенкланд и главный тренер Дерек Макиннес перешли в «Рейнджерс».

Безусловно, такие потери сказались на команде — 0:6 по сумме двух встреч от «Штурма» не взялись из ниоткуда, просто на данный момент эдинбургский коллектив будет перестраиваться и попадание в основную стадию любого еврокубка уже будет успехом.

На что ставят в матче Бенфика — Хартс Букмекерские коэффициенты на матч Бенфика — Хартс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бенфика» не проигрывала в восьми последних официальных домашних матчах

«Хартс» проиграл все три официальные встречи нового сезона

Команды прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Бенфику» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.80, а победа «Хартса» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с диаметрально противоположными коэффициентами — 1.29 и 3.25.

Прогноз: Несмотря на разницу в классе, вряд ли «Хартс» позволит так просто победить «орлам» и не допустит разгромного поражения.

1.87 Победа «Хартса» с форой +2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Бенфика» — «Хартс» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Хартса» с форой +2,5 за 1.87.

Прогноз: Также можно поставить на то, что команды способны обменяться голами.

2.11 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Бенфика» — «Хартс» принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Обе забьют за 2.11