6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Шкендия». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Хиберниан»

Турнирное положение: «Хибз» только-только стартовали в чемпионате Шотландии. Зато один раунд квалификации Лиги конференций ими уже пройден.

При этом «Хиберниан» победил всего один раз в трех матчах начавшегося официального сезона. Да и пропускает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хиберниан» был бит «Мотеруэллом» (1:2).

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До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Малишеву». Первая встреча завершилась неудачей (0:2), вторая — уверенным успехом (4:1). Вышло драматично.

При этом «Хиберниан» в трех матчах неизменно пропускал во вторых таймах. Шотландцам явно не хватает пресловутой концентрации.

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Состояние команды: «Хиберниан» нынче не балует стабильностью и качеством результатов. В двух последних матчах команда пропустила 3 мяча.

«Хибз» ныне выглядят не лучшим образом. К тому же проход предыдущего раунда получился уж слишком нервозным. Так что нельзя повторять недавних ошибок.

«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» выдала уверенный старт в своем чемпионате. Ну и два пройденных раунда квалификации — показатель!

Причем «Шкендия» победила в 2 своих последних матчах. А вот пропустила в них команда всего однажды.

Последние матчи: в своем премьерном матче чемпионата Северной Македонии команда легко расправилась с «Браво» (3:1).

После того команда прошла ершистый словенский барьер. «Браво» был обыгран в ответной встрече (3:1), хотя в первом матче македонцы с боем уступили сопернику (1:2).

В 5 своих последних матчах «Шкендия» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей при всего трех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шкендия» имеет весьма надежные тылы. Да и в плане реализации македонцы смотрятся весьма симпатично.

К тому же еще в строю 39-летний Бесарт Ибраими. Ветеран не так часто выходит на поле, но всегда готов добавить солидности атаке команды.

Македонцам палец в рот не клади. Да и в плане реализации команда заметно прибавляет от матча к матчу. Сможет ли она дать бой нестабильным шотландцам?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Хиберниан» фаворитом с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа «Хиберниана» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Македонцы вполне преуспевают в атаке, да и «хибз» пока никак не найдут свою игру.

2.00Обе забьютСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Хиберниан» — «Шкендия»  принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

3.25Тотал больше 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 3.25 на матч «Хиберниан» — «Шкендия»  принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Шкендия» победила в 2 своих последних матчах
  • «Хиберниан» неизменно пропускал в 3 последних поединках
  • «Шкендия» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций
  • «Хиберниан» в предыдущем раунде с трудом прошел «Малишеву»
  • «Хибз» пропустили 3 мяча в двух последних поединках