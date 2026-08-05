6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Хиберниан» и «Шкендия». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Хиберниан»
Турнирное положение: «Хибз» только-только стартовали в чемпионате Шотландии. Зато один раунд квалификации Лиги конференций ими уже пройден.
При этом «Хиберниан» победил всего один раз в трех матчах начавшегося официального сезона. Да и пропускает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Хиберниан» был бит «Мотеруэллом» (1:2).
До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Малишеву». Первая встреча завершилась неудачей (0:2), вторая — уверенным успехом (4:1). Вышло драматично.
При этом «Хиберниан» в трех матчах неизменно пропускал во вторых таймах. Шотландцам явно не хватает пресловутой концентрации.
Состояние команды: «Хиберниан» нынче не балует стабильностью и качеством результатов. В двух последних матчах команда пропустила 3 мяча.
«Хибз» ныне выглядят не лучшим образом. К тому же проход предыдущего раунда получился уж слишком нервозным. Так что нельзя повторять недавних ошибок.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» выдала уверенный старт в своем чемпионате. Ну и два пройденных раунда квалификации — показатель!
Причем «Шкендия» победила в 2 своих последних матчах. А вот пропустила в них команда всего однажды.
Последние матчи: в своем премьерном матче чемпионата Северной Македонии команда легко расправилась с «Браво» (3:1).
После того команда прошла ершистый словенский барьер. «Браво» был обыгран в ответной встрече (3:1), хотя в первом матче македонцы с боем уступили сопернику (1:2).
В 5 своих последних матчах «Шкендия» добыла 4 победы. В этих поединках команда забила 13 мячей при всего трех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шкендия» имеет весьма надежные тылы. Да и в плане реализации македонцы смотрятся весьма симпатично.
К тому же еще в строю 39-летний Бесарт Ибраими. Ветеран не так часто выходит на поле, но всегда готов добавить солидности атаке команды.
Македонцам палец в рот не клади. Да и в плане реализации команда заметно прибавляет от матча к матчу. Сможет ли она дать бой нестабильным шотландцам?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Хиберниан» фаворитом с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа «Хиберниана» — в 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: Македонцы вполне преуспевают в атаке, да и «хибз» пока никак не найдут свою игру.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шкендия» победила в 2 своих последних матчах
- «Хиберниан» неизменно пропускал в 3 последних поединках
- «Шкендия» уже прошла два раунда квалификации Лиги конференций
- «Хиберниан» в предыдущем раунде с трудом прошел «Малишеву»
- «Хибз» пропустили 3 мяча в двух последних поединках