The Athletic рассказывает о долгожданной победе Криштиану Роналду и «Аль-Насра» в саудовской Про-лиге.

Криштиану Роналду наконец-то привел «Аль-Наср» к победе в саудовской Про-лиге (SPL).

Однако этот путь оказался слишком долгим и сопровождался постоянными спорами.

На это ушло три с половиной года, и португальцу можно было бы простить мысли о том, что его этап карьеры в стране Персидского залива проклят, или что он поставил не на ту команду, переехав туда в январе 2023 года. Безусловно, он всегда будет сталкиваться с критикой по поводу «спортсвошинга» (отмывания репутации через спорт) в связи с ситуацией с правами человека и жесткими законами в Саудовской Аравии.

Когда в столичном Эр-Рияде решалась судьба титула, эмоции зашкаливали. И «Аль-Наср», и «Аль-Хиляль» подошли к последнему туру с шансами на чемпионство, но «Аль-Насру», опережавшему своих принципиальных соперников на два очка, нужна была победа над «Дамаком», чтобы гарантировать себе первое чемпионство с момента прихода Роналду.

«Аль-Хиляль» выполнил свою часть задачи, обыграв «Аль-Фейху» со счетом 1:0. Но то же самое сделал и «Аль-Наср» в матче с «Дамаком». Они справились с нервами, а Роналду оформил дубль, забив в том числе со штрафного, после чего не смог сдержать слез. У Роналду наконец-то есть крупный трофей в Саудовской Аравии.

В этом материале The Athletic разбирается, почему на это ушло так много времени, что меняется в SPL и что это может означать для будущего.

Этот месяц выдался особенно тяжелым. 12 мая «Аль-Наср» Роналду играл против «Аль-Хиляля», зная, что победа обеспечит им титул на глазах у 60-тысячной домашней аудитории. Встреча анонсировалась как величайший матч в истории саудовского футбола и транслировалась на 38 каналах в более чем 180 странах.

Когда «Аль-Наср» вел 1:0 на 98-й минуте, а уже замененный Роналду ждал своей коронации, отчаянный длинный заброс «Аль-Хиляля» обернулся катастрофой: голкипер Бету и бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес столкнулись, непостижимым образом срезав мяч в собственные ворота. Празднование было сорвано.

Роналду выглядел шокированным, не понимая, смеяться ему или плакать. Он попытался подбодрить болельщиков, написав в соцсетах: «Мечта близка. Выше нос, нам остался еще один шаг! Спасибо всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!»

Учитывая, что через четыре дня команде предстоял финал Лиги чемпионов 2 — азиатского аналога Лиги Европы, — оставалась надежда, что завоеванный трофей изменит настроение перед последним туром чемпионата.

Но «Аль-Наср» уступил со счетом японскому чемпиону «Гамба Осака» (0:1). Роналду тяжело уходил с поля, качая головой, и не появился на церемонии награждения финалистов.

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш был не столь категоричен, ссылаясь на то, что из-за травм потерял половину состава. И если у 71-летнего специалиста закрадывались сомнения, это было вполне объяснимо. Он прошел две трети пути к повторению самого кошмарного периода своей карьеры: в 2013 году его «Бенфика» за две недели упустила титул чемпиона Португалии, Лигу Европы и Кубок Португалии — и всё это из-за драматичных развязок на последних минутах.

«Дамак», занимавший 15-е место в саудовской Про-лиге и нуждавшийся в одном очке против «Аль-Насра» для сохранения прописки, надеялся стать очередным злым гением на пути Роналду к чемпионству в его пятой по счету стране и к восьмому титулу победителя лиги за 24 года.

«Мы не получим больше болельщиков только из-за того, что Роналду выиграл лигу.

Криштиану — мегазвезда. Его наследие и влияние на лигу очевидны. Это касается его роли как игрока, как личности и как бренда. Это влияние колоссально, и он близок к отметке в 1000 голов. Я надеюсь, что он останется в SPL еще на многие годы, а не только до конца своего контракта в 2027-м»«, — отмечает в разговоре с The Athletic Хесус Арройо, советник генерального директора SPL Омара Мугарбеля.

Могло ли все сложиться иначе с самого начала?

Есть некая ирония в том, что именно "Аль-Хиляль" оказался той командой, которая до последнего боролась с Роналду за его первый титул в SPL. При другом развитии событий португалец мог играть в их белой форме, а не в желтой "Аль-Насра".

В конце 2022 года Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) приобрел 75-процентные пакеты акций четырех крупнейших клубов страны — "Аль-Хиляля", "Аль-Иттихада", "Аль-Насра" и "Аль-Ахли" — и готовился дать старт масштабной кампании по привлечению звездных игроков.

Переход одного из величайших футболистов всех времен в самый большой клуб страны выглядел абсолютно логичным. Союз Роналду и "Аль-Хиляля" казался очевидным. Это доминирующий клуб, самый успешный по количеству трофеев (21 титул SPL и четыре кубка азиатской Лиги чемпионов). Если Роналду хотел стать лицом лиги и помочь ей выйти на глобальный уровень, условия для того, чтобы быть главным героем, поднимающим над головой трофей за трофеем, были просто идеальными.

Проблема заключалась в том, что в мае 2022 года "Аль-Хиляль" получил трансферный бан.

Вместо этого Роналду перешел к их менее гламурным и менее успешным соседям — в "Аль-Наср". Страница клуба в Instagram выросла с 860 тысяч до более чем 10 миллионов подписчиков всего за неделю. На фоне личной аудитории Роналду в 664 миллиона это все равно выглядело скромно, но хорошо показывало, какую тень он будет отбрасывать на любой клуб.

Неизбежно он пришел со своими порядками. В то время как другие клубы тренируются по вечерам, когда спадает жара, "Аль-Наср" перенес тренировки на утро, чтобы подстроиться под предпочтения и распорядок дня Роналду. И Криштиану исправно делал свою работу: он забил 54 гола в свой первый календарный год в Саудовской Аравии.

Однако это не сделало команду победителем. Они проиграли в Суперкубке, вылетели в четвертьфинале Кубка Короля, а в саудовской Про-лиге, где лидировали на момент его перехода, финишировали в пяти очках позади "Аль-Иттихада".

Стало ясно, что "Аль-Насру" надо улучшать состав. Клуб устроил масштабную закупку на 140 миллионов фунтов, подписав Садио Мане, Отавио, Эмерика Лапорта, Секо Фофана, Марцело Брозовича и Алекса Теллеса.

В августе 2023 года "Аль-Наср" выиграл Арабский кубок чемпионов, победив в финале "Аль-Хиляль". Роналду забил шесть мячей в этом турнире. Но, к несчастью для его личной статистики, это соревнование, в котором участвуют 36 команд из 22 стран Африки и Азии, не признается ФИФА в качестве официального крупного турнира.

"Аль-Хиляль" тоже действовал с размахом. Они подписали Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Александра Митровича, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Ренана Лоди и Яссина Буну, потратив в общей сложности 320 миллионов фунтов стерлингов. В итоге они выиграли лигу с отрывом в 14 очков, пройдя весь сезон без единого поражения.

Это обнажило проблему, которая, по мнению многих, подкосила команду Роналду. Поскольку из 25 мест в заявке только 10 могут быть отданы под легионеров, комплектование команды заключается не столько в повышении ее "потолка" за счет звезд. Не менее важно поднять общий уровень команды за счет сильного ядра саудовских игроков.

Тот сезон завершился очередным разочарованием: "Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в финале Кубка Короля. Это довело Роналду до слез. Аналогичная участь постигла его и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В Суперкубке они тоже проиграли. Даже 15 наград лучшему игроку матча в 30 встречах Саудовской Про-лиги и 25 голов за сезон не помогли Роналду вытащить команду на вершину. "Аль-Наср" финишировал лишь третьим, отстав от чемпиона, "Аль-Иттихада", на 13 очков.

Прошлым летом в клуб пришли люди из близкого круга Роналду — уже для следующего этапа проекта. Жозе Семеду, друг детства Криштиану еще со времен академии лиссабонского "Спортинга", занял пост генерального директора. Еще один товарищ по тем годам, Симау Коутинью, был назначен спортивным директором.

Жорже Жезуш сменил Стефано Пиоли на посту главного тренера. Один из самых авторитетных португальских специалистов, работавший со всеми тремя грандами у себя на родине и приведший "Аль-Хиляль" к титулу в сезоне-2023/24 после 34-матчевой беспроигрышной серии, принял решение перейти на сторону конкурентов после личных уговоров Роналду.

"Без его приглашения меня бы здесь не было", — признался Жезуш на прошлой неделе.

Теории заговора и обвинения со стороны соперников

В этом сезоне, когда давление на "Аль-Наср" росло и от команды наконец ждали чемпионства, появились разговоры о том, что судьи слишком охотно назначают пенальти в пользу Роналду и его партнеров. "Аль-Наср" получил 11 ударов с "точки" — столько же, сколько "Аль-Хазем", "Аль-Шабаб" и "Аль-Ахли". Это лучший показатель в лиге.

Напряжение достигло пика в апреле, когда два игрока "Аль-Ахли" публично поставили под сомнение работу арбитров. В матче с "Аль-Фейхой" (1:1) им, по их мнению, не назначили два очевидных пенальти — и эта ничья фактически выбила команду из чемпионской гонки.

"Просто отдайте им трофей, они ведь именно этого хотят. Они хотят вышвырнуть нас из борьбы за чемпионство любыми доступными способами. Они хотят вручить кубок одному конкретному человеку — это абсолютное неуважение к нашему клубу", — заявил бразильский полузащитник "Аль-Ахли" Галено после игры 8 апреля.

Когда бывшего нападающего "Брентфорда" Айвана Тоуни, выступающего за тот же "Аль-Ахли", попросили конкретизировать эти обвинения, он высказался весьма загадочно: "Мы все прекрасно понимаем, о ком речь. За кем именно мы гонимся?"

Менее чем через три недели эти команды сошлись лицом к лицу на поле. За 15 минут до финального свистка Роналду открыл счет и отпраздновал забитый мяч прямо перед лицом Тоуни.

Комментируя подобные заявления о заговорах, советник гендиректора лиги Хесус Арройо отмечает: "Спросите у "Реала», что они думают о судействе в матчах «Барселоны», и спросите у «Барселоны», что они думают о судьях в матчах «Реала» — это классика футбола.

Арбитры проделывают отличную работу, хотя это непросто, ведь эмоции бьют через край. Это еще один пример того, почему у нас настоящая лига, а не искусственный проект«.

А разве он не пропускал матчи в середине сезона?

Появлялись сообщения, что Роналду был откровенно недоволен переходом своего бывшего партнера по атаке в мадридском "Реале" Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль" во время январского трансферного окна.

Это была часть агрессивной трансферной кампании: "Аль-Хиляль" потратил более 60 миллионов фунтов на шесть игроков.

На этом фоне "Аль-Наср" ограничился куда более скромными сделками: бесплатно подписал Абдуллу Аль-Хамдана из "Аль-Хиляля" и купил 21-летнего полузащитника Хайдера Абдулкарима за 500 тысяч фунтов.

Роналду пропустил две игры, причем обе "Аль-Наср" выиграл. Источники в лиге утверждают, что клубы получают централизованное финансирование лишь раз в год, и отмечают, что значительная часть общего бюджета "Аль-Насра" ушла на продление контракта с самим Роналду на два года (соглашение было подписано в июне 2025 года). Кроме того, клуб серьезно потратился летом: переходы Жоау Феликса, Кингсли Комана и Мохамеда Симакана обошлись примерно в 80 миллионов фунтов.

Саудовская Про-лига даже выступила с публичным заявлением, еще раз подчеркнув, что работает независимо и имеет собственное руководство и футбольные департаменты.

"Криштиану полностью предан "Аль-Насру» с момента своего приезда и играет важнейшую роль в росте клуба и реализации его амбиций. Как и любой элитный спортсмен, он жаждет побеждать.

Однако ни один человек — каким бы авторитетом он ни обладал — не вправе определять решения, выходящие за рамки его собственного клуба«, — говорилось в заявлении от 5 февраля.

Позже Роналду вернулся в состав: 14 февраля он вывел команду на поле с капитанской повязкой и отметился забитым мячом в игре против "Аль-Фатеха" (2:0).

Финансовые изменения в саудовской Про-лиге

На прошлой неделе SPL представила следующий, четырехлетний этап программы PACE (Player Acquisition Centre of Excellence — Центр передового опыта по приобретению игроков), которая была запущена летом 2023 года и регламентирует бюджеты всех 18 команд.

В рамках этой четырехлетней модели 22 процента бюджета будут распределяться поровну, еще 22 процента — в зависимости от средней позиции клуба в лиге за предыдущие три сезона, 28 процентов привязаны к телевизионным рейтингам, а оставшиеся 28 процентов — к коммерческим показателям.

"Вопрос уже не в том, поедут ли игроки в SPL, а в том, кто будет следующим", — говорит генеральный директор лиги Омар Мугарбель.

В качестве доказательства того, что чемпионат пополняет все больше футболистов в самом расцвете сил, он указывает на трансферы Тео Эрнандеса из "Милана", лучшего бомбардира Серии А Матео Ретеги из "Аталанты" и 18-летнего нападающего "Ренна" Кадера Мейте.

"Самое главное для нас и для клубов — четко понимать, что путь вперед невозможен без строгих финансовых правил.

Нам нужны сильные клубы, а они никогда не станут таковыми, если будут финансово уязвимы", — отмечает Хесус Арройо.

Хотя SPL и Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) продолжают инвестировать в развитие лиги, Арройо подчеркивает, что они уже находятся на пути к созданию собственной версии Правил прибыльности и устойчивого развития (PSR), которые применяются в английской Премьер-лиге.

"Дискуссии о механизмах внедрения еще продолжаются, но наша цель — перенять европейский опыт. Это будет происходить постепенно, поскольку по всему королевству реализуется важнейший проект — приватизация клубов. На данный момент приватизировано семь команд. По моим оценкам, к следующему сезону их будет уже 10 или 11", — добавил Арройо.

Что ждет Роналду?

"Аль-Кадисия", которую тренирует Брендан Роджерс, быстро превратилась в серьезную силу после приватизации. А "Аль-Холуд" в прошлом году стал единственным клубом Саудовской Про-лиги, полностью принадлежащим иностранному частному владельцу.

В прошлом месяце Суверенный фонд (PIF) продал 70-процентный контрольный пакет акций "Аль-Хиляля" инвестиционной компании Kingdom Holding Company. В результате этой сделки, оцениваемой примерно в 373 миллиона долларов, "жемчужина" саудовского футбола перешла в частные руки.

"Тот факт, что Роналду может позволить себе делать громкие публичные заявления, а его клуб по-прежнему остается в руках PIF, заставляет задуматься о том, насколько глубоко он интегрирован в саудовское общество. Его контракт по продвижению туризма — это лишь одна деталь. Сейчас он вместе с саудовским капиталом инвестирует в такие клубы, как "Альмерия», и различные бизнес-стартапы. Распространяется ли это партнерство на возможность напрямую привлекать инвестиционное финансирование из Саудовской Аравии? Все это резко контрастирует с ситуацией Лионеля Месси и его переходом в «Интер Майами» из МЛС. Важнейшую роль в финансировании подписания аргентинца сыграли бренды Adidas и Apple, и, судя по всему, после завершения карьеры он станет одним из акционеров «Интер Майами». В этом мы видим столкновение двух совершенно разных бизнес-моделей. « Саймон Чедвик, профессор афро-евразийского спорта во французской бизнес-школе Emlyon.

Главной мечтой Саудовской Аравии было убедить Месси присоединиться к их проекту, но аргентинец связал свою судьбу с МЛС и "Интер Майами".

Обе эти развивающиеся лиги со временем надеются стать главным пунктом назначения для лучших футболистов планеты, а не просто позолоченным домом престарелых. Какая из них добьется успеха — возможно, даже важнее, чем личные выступления Роналду и Месси, — во многом определит, кто из них лучше усилил финальную главу своего наследия.

Отказ Суверенного фонда (PIF) от дальнейшего финансирования серии LIV Golf вызвал вопросы о том, не произойдет ли подобной смены курса и в отношении футбола.

Источники в саудовской лиге категорически отвергают такие опасения, указывая на недавние инвестиции в высококлассных игроков и строительство новых стадионов.

"Многие говорили, что пузырь лопнул, но на самом деле он просто изменил форму.

В 2025 году Саудовская Аравия столкнулась с финансовым реализмом, а война в Персидском заливе заставляет руководство страны концентрировать внимание на доходах, региональном порядке и оценке рисков, связанных с проведением крупных мероприятий.

В течение 2025 года произошла перенастройка экономики и индустрии: проекты начали тщательнее проверять, ограничивать, сокращать. Подписаний уровня Роналду больше не было. Спорт — лишь очень небольшая часть того, что они пытаются построить", — говорит Чедвик.

К тому моменту Роналду, возможно, уже завершит карьеру. Но даже в 41 год у него по-прежнему остается ненасытная тяга к голам и рекордам.

Сейчас на его счету 973 забитых мяча. Роналду хочет стать первым игроком — по крайней мере официально, если считать только строго профессиональные матчи, — который доберется до отметки в 1000 голов.

Но для того, чтобы оправдать свой период в Саудовской Аравии, ему прежде всего нужен был трофей, который теперь наконец-то оказался у него в руках.