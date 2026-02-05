GOAL рассказывает, почему Криштиану Роналду отказался выходить на поле в недавнем матче «Аль-Насра», обвинив Про Лигу в нечестной игре, и как трансфер Карима Бензема вскрыл главную проблему саудовского проекта.

Три года назад Криштиану Роналду потряс спортивный мир переходом в «Аль-Наср». Спустя полгода за португальским первопроходцем в саудовскую Про Лигу потянулся целый ряд звезд первой величины, включая Карима Бензема, Неймара, Роберто Фирмино, Садио Мане и Эмерика Ляпорта. Далеко не все из них были на пике формы, но сам факт их готовности переехать на Ближний Восток казался знаковым.

Несмотря на то, что некоторые из них на тот момент уже были мультимиллионерами, зарплаты в Про Лиге считались «меняющими жизнь». Даже такой (ранее) принципиальный игрок, как Джордан Хендерсон, не смог устоять перед возможностью разбогатеть.

В итоге Саудовскую Аравию стали воспринимать как главного «разрушителя устоев» игры, реальную угрозу многолетнему доминированию Европы на трансферном рынке — и всё благодаря, казалось бы, бездонному колодцу нефтяных денег королевства.

Однако теперь начался хаос внутри самой Про Лиги. В понедельник именно внутренняя рокировка, а не громкий трансфер из-за границы, заставила весь мир насторожиться.

Больше не играет по правилам

Роналду остается лицом всего саудовского спортивного проекта. С первого же дня он выступал де-факто послом не только лиги, но и всей страны.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Подписав новый контракт с «Аль-Насром» прошлым летом, он сделал громкое заявление.

Я счастлив, потому что знаю: эта лига очень конкурентна. Только те, кто никогда не играл в Саудовской Аравии, кто ничего не понимает в футболе, говорят, что эта лига не входит в топ-5 в мире. Я уверен в своих словах на 100 процентов, и люди, которые здесь играют, понимают, о чем я. Именно поэтому я хочу остаться. Я верю в проект — не только на ближайшие два года, но и вплоть до 2034 года, когда в Саудовской Аравии пройдет чемпионат мира. Я верю, что это будет самый красивый турнир в истории. Криштиану Роналду Нападающий «Аль-Насра»

Трудно переоценить стоимость такой пиар-работы от самой популярной медийной фигуры на планете. Однако теперь кажется, что Роналду больше не намерен играть в эти игры. В буквальном смысле.

«Неудержимые»

Несмотря на то, что Роналду переехал в Саудовскую Аравию в середине сезона 2022/23 (когда «Аль-Наср» шел первым) и наколотил 91 гол в 95 матчах, он до сих пор не выиграл ни одного чемпионского титула.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Казалось, засуха прервется в этом сезоне: летом клуб назначил на пост главного тренера Жорже Жезуша и подписал Жоау Феликса и Кингсли Комана, создав убойный атакующий квартет вместе с Роналду и Садио Мане.

«Думаю, когда мы все четверо в форме, нас просто невозможно остановить», — заявил Феликс в одном из интервью.

Бывший игрок «Челси», провалившийся в Лондоне, был прав. «Аль-Наср» стартовал идеально, выиграв первые 10 матчей, прежде чем сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» в последней игре 2025 года.

«Мы на правильном пути, и мы знаем, что нужно сделать в 2026-м! » — написал Роналду в своих соцсетях.

Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» это означало одно: усиление состава. Особенно на фоне того, что с началом нового года результаты «Аль-Насра» резко пошли вниз.

«Изменения будут»

Всего за 10 дней в начале января клуб из Эр-Рияда потерпел три поражения, превратив двухочковое преимущество над «Аль-Хилялем» в отставание на семь баллов.

Жорже Жезуш globallookpress.com

Как и Роналду, Жорже Жезуш считал, что уставшей команде нужна свежая кровь. Тренер надеялся получить минимум двоих, а лучше троих новичков зимой: форварда, опорника и крайнего защитника.

«В зимнее трансферное окно в команде будут изменения. Играть матч каждые три дня — это изматывает футболистов», — сказал главный тренер «Аль-Насра».

Однако Жезуш признал, что трансферным планам могут помешать бюджетные ограничения: «В зимнее окно любой тренер надеется усилить состав, и я тоже на это надеюсь, но всё не так просто. Если мы не сможем никого подписать, продолжим работать с теми, кто есть, и будем бороться за титул».

Забастовка

«Аль-Наср» все-таки успел закрыть пару сделок в последние два дня зимнего окна. Но будем честны: ни Хайдер Абдулкарим, ни Абдулла Аль-Хамдан — это явно не те игроки, способные перевернуть игру, о которых мечтал Роналду. Особенно на фоне того, как усилился «Аль-Хиляль».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Лидер чемпионата, который летом выложил более 80 млн евро только за Тео Эрнандеса и Дарвина Нуньеса, в январе подписал еще пятерых новичков.

Среди них — экс-защитник «Арсенала» Пабло Мари и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема.

Именно последняя сделка вызвала в Про Лиге эффект разорвавшейся бомбы и, по слухам, привела Роналду в ярость. Форвард и так был глубоко разочарован неспособностью «Аль-Насра» совершать громкие трансферы, поэтому новость о том, что прямые конкуренты в борьбе за титул бесплатно забрали его бывшего партнера по «Реалу», стала последней каплей.

Итог: Роналду отказался выходить на поле в понедельник в матче против «Аль-Рияда».

Конфликт интересов?

Обстоятельства перехода Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль», безусловно, выглядят странно.

У экс-игрока сборной Франции оставалось чуть меньше полугода по контракту с «Аль-Иттихадом» (прошлом сезоне он помог клубу оформить «золотой дубль», забив 25 голов в 33 матчах), и он был готов подписать новое соглашение.

Карим Бензема ушел из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» globallookpress.com

Однако Бензема возмутила предложенная структура сделки. По информации Фабрицио Романо, ему предлагали «играть бесплатно, без какой-либо зарплаты, получив деньги только за имиджевые права сразу на руки».

Форвард счел такое предложение «неуважительным» и, действуя по сценарию, который позже повторит Роналду, просто отказался играть за «Аль-Иттихад» в матчах против «Аль-Фатеха» и «Аль-Наджмы».

В конечном счете Бензема позволили уйти в «Аль-Хиляль» бесплатно. На первый взгляд это кажется абсурдом, но только если не помнить, что оба этих клуба (наряду с «Аль-Насром» и «Аль-Ахли») принадлежат суверенному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF).

Посмотрите на трансферы между «Челси» и их фарм-клубом, французским «Страсбургом»: наличие одного владельца делает такие переходы до неприличия простыми.

Проблема, конечно, в том, что «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» соревнуются в одной лиге. Это создает очевидный конфликт интересов и открывает простор для обвинений PIF в фаворитизме, что мы сейчас и наблюдаем.

Правда, стоит отметить важный нюанс: всю зимнюю трансферную кампанию «Аль-Хиляля» лично профинансировал принц Аль-Валид ибн Талал. Это породило новую волну споров о так называемых «золотых спонсорах», которые есть у некоторых клубов.

Нечестный бой?

Еще месяц назад Роналду держался уверенно, несмотря на проблемы «Аль-Насра» на поле.

«Тяжело конкурировать с такими командами, как "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад", но мы всё еще в деле, всё еще давим и сражаемся. Это футбол: бывают хорошие моменты, бывают плохие. Но самое главное — оставаться профессионалом, выкладываться на полную, уважать клуб, уважать контракт и верить, что всё изменится», — рассуждал Роналду.

Криштиану Роналду и Карим Бензема globallookpress.com

Однако теперь кажется, что главный «постер-бой» Саудовской Аравии почувствовал: гонка за титул в Про Лиге перестала быть честным боем. И прав он или нет — уже неважно, потому что сам факт того, что Роналду бросил играть, — это ужасный удар по репутации лиги.

В последние трансферные окна саудовские клубы стали вести себя экономнее, частично из-за роста инвестиций в другие виды спорта. Это одна из причин смены вектора: теперь фокус направлен на подписании перспективной молодежи, а не стареющих суперзвезд.

Конечно, переход Мохаммеда Салаха в Про Лигу по-прежнему кажется неизбежным, но очевидные попытки заполучить Винисиуса Жуниора из «Реала» ярко иллюстрируют новое направление, в котором хочет двигаться PIF.

Роналду, безусловно, остается ключевой фигурой. Даже в 40 лет его влияние колоссально. И эта истерика выставляет в дурном свете не только его самого, но и всю лигу, угрожая затмить захватывающую гонку за титул.

На фоне всего этого скандала почти никто не заметил, как «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Аль-Рияд» благодаря единственному голу Мане. Это позволило сократить отставание от «Аль-Хиляля» всего до одного очка, так как лидер тем же вечером сыграл вничью с идущим третьим «Аль-Ахли».

Но всех волнует только одно: вернется ли Роналду на поле в пятницу? Момент для возвращения идеальный — матч против «Аль-Иттихада», который сведет лицом к лицу фанатов двух клубов, разъяренных переходом Бензема в «Аль-Хиляль».

«Аль-Насру», безусловно, нужен их забивной капитан, чтобы продолжить погоню за золотом. Но для Про Лиги и PIF возвращение Роналду, вероятно, еще важнее. Потому что прямо сейчас главные «разрушители» мирового футбола непреднамеренно устроили хаос в собственной же лиге.