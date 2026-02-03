По информации СМИ, в ближайшее время состав «Зенита» на правах аренды пополнит форвард «Аль-Насра» Джон Дуран. Подробности сделки и характеристика 22-летнего форварда — в материале LiveSport.Ru.

«Зенит» нашёл топ-форварда на 4 месяца

«Зенит» продолжает активно изучать рынки Европы и Латинской Америки в поисках усиления на позиции центрального нападающего. СМИ сообщали об интересе петербуржцев к разным форвардам — Фелипе Аугусто, Клейтон, Юссеф Эн-Несири, Флако Лопес и др. Но пока до трансфера дело не доходило.

Как передавал «Советский спорт», в «Зените» поставлена задача соблюдать трансферный баланс, поэтому переплачивать за футболистов сине-бело-голубые не собираются. При отсутствии подходящего варианта купить здесь и сейчас выход из ситуации — это аренда. И по последней информации, на этих условиях в Санкт-Петербург приезжает Джон Дуран.

Текущий сезон колумбийский нападающий, права на которого принадлежат «Аль-Насру», проводит в «Фенербахче» на правах аренды. Но осенью турки брали форварда под Жозе Моуринью, а сейчас команду тренирует Доменико Тедеско — ему требуются нападающие другого плана.

Журналисты Андрей Панков и Глеб Никитин рассказали, что Дуран, которому пришлось искать новую команду, согласился продолжить карьеру в РПЛ. «Зенит» и «Аль-Наср» договорились о бесплатной аренде игрока до конца сезона с необязательной опцией выкупа за 35 млн евро.

Главной темой на переговорах было решение вопроса с огромной зарплатой колумбийца. По контракту с «Аль-Насром» нападающий получает 20 млн евро в год. Петербуржцы согласились за полгода аренды заплатить 4 млн евро — остальную часть (около 6 млн евро) футболист получит от саудитов.

Джон Дуран globallookpress.com

Стоит отметить, что распределение оклада стало камнем преткновения для «Ювентуса» и «Лилля», которые этой зимой тоже интересовались нападающим, но в итоге отказались от варианта с его подписанием.

И в АПЛ побывал, и с Роналду поиграл

Джон Дуран, родившийся 13 декабря 2003 года в Медельине (втором по величине городе Колумбии), довольно рано ворвался в элиту мирового футбола. В академии «Энвигадо», которую, кстати, ранее закончил Хамес Родригес, он первоначально играл вингером, но затем был переведён на позицию центрального нападающего.

На взрослом уровне Джон дебютировал в 15 лет и 2 месяца. Через полгода забил первый гол, став вторым самым молодым бомбардиром в истории высшего дивизиона Колумбии. Вскоре газета The Guardian включила Дурана в список 60 перспективных футболистов 2020 года.

Юного дарования успел перехватить клуб MLS «Чикаго Файр», который выкупил его за 1,7 млн евро. В Северной Америке Дуран провёл один сезон, за который в 2022 году выбил 8+6 в 30 играх (17 из них — в старте). Этого хватило, чтобы заинтересовать «Астон Виллу». Англичане выложили за 19-летнего футболиста 17+3 млн евро.

Тренерский штаб Унаи Эмери видел молодого нападающего в качестве подмены Олли Уоткинса. Поэтому за первые полтора года Дуран только в 10 из 49 матчей выходил в старте. Тем не менее, при ограниченном игровом времени (1229 мин.) Джон забил 8 голов.

Дуран мощно провёл первую половину сезона-2024/25: за 1046 минут в АПЛ и ЛЧ колумбиец отгрузил 12 голов и зарекомендовал себя как лучшего запасного в топ-лигах. Это заставило наводить справки на его счёт таких грандов, как «Барселона», «Реал», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Челси». Бирмингемцы, в свою очередь, не хотели расставаться со вторым бомбардиром команды посреди сезона. Но 77+13 млн евро от «Аль-Насра» были из разряда «предложение, от которого невозможно отказаться».

В плане развития переезд в Саудовскую Аравию для молодого парня — далеко не лучший выбор. Низкая интенсивность игры, слабый средний уровень команд, отставание в инфраструктуре. Но соблазн получить 110 млн евро за 5,5 лет (20 млн евро в год) оказался сильнее спортивных амбиций (если не считать возможность сыграть в одной команде с Криштиану Роналду и Садио Мане).

Криштиану Роналду globallookpress.com

Трансфер Дурана стал почти самой дорогой покупкой саудовской лиги: ранее больше платили только за Неймара (90 млн евро). Однако на Ближнем Востоке нападающий отыграл всего полгода. Отличившись 12 раз в 18 матчах, он захотел уйти в аренду из-за личных проблем. Под этим определением скрывается проблема в законах Саудовской Аравии — они запрещают совместное проживание с девушкой вне зарегистрированного брака. Форвард даже собирался из-за этого жить в Бахрейне и прилетать на игры «Аль-Насра» на самолете, но февраль-июнь 2025 г. смог перекантоваться так.

Джон при желании мог вернуться в АПЛ (за ситуацией следили «Вест Хэм», «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм»), но он снова пошёл нетривиальным путем, а именно — в «Фенербахче», который согласился покрыть всю зарплату за год. Тем более, сам Жозе Моуринью хотел видеть нападающего в своей команде.

Но и в Стамбуле Дуран счастья не нашел — после вылета «канареек» из Лиги чемпионов португальца на посту главного тренера заменил Доменико Тедеско. Затем, по информации турецких СМИ, колумбиец отказывался играть за «Фенербахче», ссылаясь на воспаление большеберцовой кости, из-за чего пропустил почти два месяца. В ноябре он всё-таки вернулся в состав, но тренерский штаб по дисциплинарным причинам отказался от футболиста, который за 21 матч в Турции оформил 5+3.

«Неуд» за поведение

Вообще, именно околофутбольное поведение, а не игра на поле, может составить полноценное представление о Дуране. Еще в «Астон Вилле» он показывал свой непростой характер. Недовольство статусом игрока ротации Джон выражал во время трансферных окон в соцсетях: то удалял из описания профиля упоминания клуба, то показывал жест, который ассоциируется с «Вест Хэмом» (на фоне слухов о переходе в стан «молотобойцев»).

Джон Дуран globallookpress.com

В одном из своих последних матчей в АПЛ Дуран схватил удаление: наступил на спину защитника «Ньюкасла», который опередил нападающего и в подкате выбил мяч. За этот инцидент форвард получил трехматчевую дисквалификацию. А вот, что случилось с колумбийцем в 2025 году:

получил прямую красную карточку за пощечину игроку «Аль-Иттифака» в матче чемпионата Саудовской Аравии;

в перерыве отборочного матча ЧМ-2026 между Колумбией и Перу вступил в перепалку с главным тренером Нестором Лоренсо, после чего за национальную команду ни разу не сыграл;

пропустил первую предсезонную тренировку «Фенербахче», что разозлило Жозе Моуринью, который назвал это неуважительным и угрожал последствиями;

в интервью клубному телевидению «Фенербахче» не понял вопрос, заданный на турецком языке, передразнил журналиста и направился в автобус;

отпраздновал гол, забитый «Галатасараю» на 95-й минуте, неприличным жестом (схватил себя за пах), из-за чего жёлто-красные, обвинив форварда в домогательствах и эксгибиционизме, пожаловались в прокуратуру;

получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы с «Ференцварошем» после удара головой защитника венгров, который, якобы, оскорбил семью колумбийца, и заработал двухматчевую дисквалификацию.

В общем, такие «экспонаты» надо ещё поискать.

Ждём заочного противостояния с Кордобой?

А что же Дуран может дать команде Сергея Семака с футбольной точки зрения? Прежде всего, физическая подготовка и огромное телосложение (185 см и 73 кг) делают его эффективным игроком в единоборствах. Особенно — в верховых, так как развитая прыгучесть позволяет Джону исполнять роль таргетмена при ударах от ворот, стандартных положениях и навесах.

Также Дуран может глубоко опускаться, тем самым, выманивая на себя соперников и освобождая пространство для партнеров. Обладает хорошим первым касанием, может контролировать мяч под давлением и находить партнеров пасом. И всё же в первую очередь он отличный завершитель с сильным ударом с левой ноги, способный идеально располагаться и резко ускоряться.

Как вы, наверно, уже поняли, главный пробел, над которым стоит поработать Дурану — самообладание. Его импульсивность и агрессивность не раз мешали как команде, так и самому игроку, который принимал неправильные решения, а также недорабатывал в прессинге.

Как бы то ни было, аренда Дурана — это мощный для РПЛ трансфер, который показывает амбициозность намерений «Зенита» в борьбе за чемпионство. Сине-бело-голубые смогли договориться о неплохих для себя условиях сделки. Пока что она обойдется в 4 млн евро. Если игра форварда не удовлетворит, то летом он покинет команду. А вот в случае успешного выступления Джона будет резон подумать о выкупе за 35 млн евро (при рыночной стоимости в 32 млн евро).

Зачем Дурану переходить в «Зенит»? Во-первых, на время аренды он в деньгах не проиграет. Во-вторых, в Петербурге играет соотечественник Вильмар Барриос — должен помочь молодому товарищу в адаптации.

Вильмар Барриос globallookpress.com

Ну и в-третьих, наверно, самое главное, в РПЛ играет один из главных конкурентов Дурана за место в сборной Колумбии — Джон Кордоба. Главная задача 22-летнего игрока будет заключаться в том, чтобы накануне чемпионата мира на дистанции 12 туров показать, что он эффективнее опытного нападающего «Краснодара», и добиться возвращения в национальную команду.

В ситуации с Жерсоном подобная мотивация не сработала. Посмотрим, теперь на колумбийца.