«Сине-бело-голубые» ведут активную кампанию по перестройке состава, работая как над трансферами «на вход», так и «на выход» — последним питерской прописки лишился нападающий Матео Кассьерра, отдавший российскому первенству почти пять лет карьеры. Переход колумбийца в «Атлетико Минейро» оставил «Зенит» с почти безальтернативным вариантом в центре атаки в лице Александра Соболева, что выглядит явно недостаточным, с учетом набравшей обороты чемпионской гонки.

Южный рассвет

Взор на Матео Кассьерру на просторах РПЛ летом 2021 обратил «Сочи», приятно удививший поклонников финишем в еврокубковой зоне и дебютом на квалификационном этапе Лиги конференций УЕФА. Правда колумбиец, заявивший о себе в чемпионате Португалии за «Белененсеш», прибыл в расположение «барсов» уже когда клуб сошел с дистанции ЛК, уступив сербскому «Партизану».

Доказывать собственную профпригодность форвард сходу принялся в рамках российского первенства, огорчив в первой встрече «Уфу» Алексея Стукалова. Под руководством Владимира Федотова, использующего в «Сочи» базовую схему 3-4-2-1, Матео в роли наконечника атак заменил уехавшего в ЦСКА Антона Заболотного и выиграл конкуренцию у Дмитрия Воробьева, отправив того греть скамейку запасных.

Высокий, но при этом имеющий довольно щуплое телосложение нападающий грамотно действовал внутри штрафной площади, находя сам себе пространство и создавая моменты за счет непредсказуемости и смены векторов открываний. Кассьерре для переправления мяча в сетку в большинстве случаев требовалось всего одно касание, что подтверждало не только высокий уровень его мастерства, но и слаженно выстроенную комбинационную структуру подопечных Федотова.

Помимо непосредственного завершения Матео выполнял ассистентские функции, создавая для партнеров по команде голевые шансы и отличаясь высоким процентом точности передач. Скоординированность движений, цепкость и мягкая обработка мяча — козыри в арсенале колумбийца, позволившие ему стать одной из главных сенсаций сезона 2021/2022.

Матео Кассьерра (справа) pfcsochi.ru

Число пострадавших от Кассьерры в чемпионате России пополнили, в том числе, топ-клубы: «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и московское «Динамо». Историческое достижение покорилось Матео во встрече с тульским «Арсеналом», когда спустя 108 секунд после стартового свистка он распечатал ворота Антона Коченкова, забив самый быстрый гол «Сочи» в РПЛ.

Яркая дружина Федотова улучшила свой результат сезона 2020/2021, завоевав серебряные награды по итогам отечественного первенства и отстав от расположившегося на вершине «Зенита» на девять пунктов. Вклад Кассьерры в общий успех «барсов» тяжело переоценить — с четырнадцатью результативными ударами страйкер южан занял вторую строчку в гонке бомбардиров, пропустив вперед Гамида Агаларова из «Уфы».

Остановившись на расстоянии вытянутой руки от звания ведущего снайпера Премьер-лиги, заслуженной награды Матео удостоился внутри коллектива, получив приз лучшего игрока «Сочи» в кампании 2021/2022 и опередив в голосовании хавбека Кристиана Нобоа и защитника Родригао.

«Золотая бутса» и стагнация

Привыкший снимать сливки из других российских клубов «Зенит» оперативно вышел на представителей Кассьерры, предложив выгодные условия трудового соглашения. Грозный «Сочи» в межсезонье обескровили конкуренты по чемпионату, забрав главных творцов южной сказки: Владимир Федотов перебрался на тренерский мостик ЦСКА, «сине-бело-голубые», в свою очередь, переманили Матео и Родригао.

Адаптация колумбийского форварда в Санкт-Петербурге затянулась — рулевой «Зенита» Сергей Семак чаще выпускал в центре Ивана Сергеева, при этом игровые кондиции Кассьерры желали лучшего. Его голевая засуха в рамках Премьер-лиги прервалась лишь в начале апреля 2024, когда Матео забил победный мяч в выездном противостоянии с «Локомотивом».

Общая статистика игрока сборной Колумбии в дебютном розыгрыше за клуб с берегов Невы смотрелась крайне удручающе на фоне перформанса Кассьерры в «Сочи». Накопив 34 появления в футболке «Зенита» во всех турнирах, тридцатый номер команды только шесть раз вписал свое имя в протокол.

Естественно, неубедительный старт Матео в стане «сине-бело-голубых» поставил на нем клеймо провального трансфера, однако он довольно быстро заставил недоброжелателей сменить риторику. С первых туров чемпионата России 2023/2024 Кассьерра принялся штамповать голы, гармонично вписавшись как в расстановку 4-3-3 с единственным форвардом, так и схему 3-5-2, составив тандем с Сергеевым.

Матео Кассьерра fc-zenit.ru

В летне-осенней части Премьер-лиги колумбиец всего четыре раза покинул газон без автографа в воротах оппонентов, возглавив список бомбардиров первенства с четырнадцатью забитыми мячами. Достойное соперничество ему в снайперской гонке оказывали Константин Тюкавин и Джон Кордоба, но представление Матео во встрече второго круга против «Ахмата» оставило преследователей далеко позади.

Грозненцы надолго запомнили тот визит «Зенита» — Кассьерра оформил первый в истории РПЛ пента-трик, принеся команде важные три очка в свете борьбы за золотые медали. Ранее пятью голами в одном поединке на полях чемпионата России отмечались Виктор Панченко (1994) и Олег Веретенников (1998).

Подопечные Сергея Семака, вернувшие уверенность в собственных силах, добыли волевую победу в последнем туре над «Ростовом» и завоевали шестой чемпионский титул подряд. К слову, именно Матео ассистировал Артуру на «золотой» гол. Наконец в составе «Зенита» нападающий добрался до «Золотой бутсы» российского первенства, записав себе в актив 21 мяч.

Бодро Кассьерра ворвался в кампанию 2024/2025, пополнив копилку тремя результативными ударами кряду против «Крыльев Советов», «Рубина» и «Ростова». Тем не менее продолжения банкета в его исполнении не последовало, и нередко он стал выпадать из стартовых одиннадцати питерцев.

Одеяло в атакующих порядках клуба с берегов Невы на себя перетянул Лусиано Гонду, завершивший розыгрыш РПЛ в ранге лучшего бомбардира «Зенита» с десятью голами. Матео остановился на скромной отметке в восемь забитых мячей, откатившись на шестнадцатое место в списке претендентов на «Золотую бутсу».

Матео Кассьерра fc-zenit.ru

Нынешний сезон Кассьерра начал с места в карьер, вновь напомнив о своих навыках хищника штрафной площади, — к седьмому туру чемпионата России колумбиец по одному разу расписался во владениях «Ростова», «Рубина», «Спартака» и «Пари НН». Вот только надолго запала Матео не хватило и постепенно его статус сменился на резервного исполнителя, а затем и вовсе он переместился в лазарет команды из-за повреждения икроножной мышцы.

Хоть по отношению к Кассьерре не было столь явного игнорирования, которое Сергей Семак проявлял к Гонду, однако отсутствие дальнейшего прогресса игрока не могло устроить представителей «Зенита». Не дожидаясь приближения окончания контракта, действовавшего до лета 2027, клуб из Северной столицы запрыгнул в последний вагон и успел заработать на продаже Матео.

Не Соболевым единым

Услуги центрфорварда понадобились бразильскому «Атлетико Минейро», который заключил сделку практически перед стартом очередного розыгрыша Серии А. «Гало», в чьих рядах уже зажигает экс-зенитовец Халк, заплатили за боевую единицу в атакующую линию 10 млн евро.

Новый вызов может пойти на пользу сдавшему в России Кассьерре, который мечтает поехать со сборной Колумбии на чемпионат мира 2026. Напомним, что Матео не вызывался в национальную команду с весны 2024, поэтому ему явно есть, что доказывать наставнику Нестору Лоренсо.

«Зенит», распрощавшись с Гонду и Кассьеррой, максимально оголил порядки в нападении, оставшись с единственным Александром Соболевым, пока успешно справляющимся лишь с ролью пятого колеса в механизме санкт-петербуржцев. Осознавая патовую ситуацию, в которую «сине-бело-голубые» загнали себя сами, Сергей Богданович, дошедший до экспериментов с правым вингером Луисом Энрике на острие, рассчитывает на дополнительные опции в финальную треть поля.

Уйдет Матео — будем смотреть, будем искать еще одного форварда в пару к Соболеву. Есть у нас и другие опции, которые мы можем использовать. Но, конечно, хотелось бы при уходе Кассьерры найти еще одного игрока атаки. Сергей Семак Главный тренер «Зенита»

Одним из новичков, чей переход активно тиражировался весь январь, стал Джон Джон из «Ред Булл Брагантино». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «сине-бело-голубые» расстались с солидными 20 млн евро за молодое дарование.

Правда Джон Джона никак нельзя отнести к числу игроков штрафной площади, наоборот 23-летний уроженец Витории привык разгонять атаки из глубины, как «десятка». По голевым свершениям в минувшей кампании у бразильского вундеркинда установился практически паритет: 13 забитых мячей и 11 результативных передач.

Поиски центрального нападающего «Зенитом» вновь сводятся к латиноамериканским исполнителям — Фелипе Аугусто, защищающий цвета «Трабзонспора», привлек интерес селекционной службы клуба с берегов Невы. Воспитанник «Коринтианса», перебравшийся в Турцию только летом 2025, считается одним из открытий местной Суперлиги, отметившись в восемнадцати встречах девятью голами.

Тренер «Трабзонспора» Фатих Текке использует Фелипе Аугусто, в чьем резюме профильным амплуа указан центр нападения, не только как классического столба, но и в оттяжке. Хватит ли «Зениту» вновь игрока универсального типа либо следует сконцентрировать внимание и на таранном форварде?