Атакующая линия клуба с берегов Невы в грядущее трансферное окно может пополниться очередным латиноамериканским исполнителем — полузащитником «Ред Булл Брагантино» Джон Джоном. Станет ли 23-летний бразилец полезной опцией в тактических построениях Сергея Семака?

Доморощенный «вердао»

Джонатан дос Сантос Роса, известный как Джон Джон, появился на свет 9 сентября 2002 года в городе Витория, являющимся столицей штата Эшпириту-Санту в Бразилии. Его отец, Марсело Пеле, в начале 2000-х защищал цвета «Атлетико Минейро», выступая на позиции центрального нападающего.

Пытаясь пойти по его стопам, Джон Джон обучался азам игры в академиях «Флуминенсе» и «Васко да Гама», однако тоска по семье не позволила ему закрепиться ни в одном из лагерей. В 2013 году он успешно сдал тесты в «Сантосе», в расположении которого бразильца хотели зачислить в мини-футбольную команду — против выступил отец, решивший выбрать для него иной путь.

Неожиданный шанс предоставила юному дарованию португальская «Боавишта», где его приметил Деку, основавший по завершении карьеры спортивное агентство «D20 Sports Management». Нынешний спортивный директор «Барселоны» спустя непродолжительное время пребывания в стане «шахматных» вернул хавбека на родину, поместив в школу скромной «Примаверы» из Сан-Паулу.

Судьбоносной для Джон Джона стала товарищеская встреча против «Палмейрас», в которой атакующий полузащитник выделялся на поле и в итоге отправился в мае 2021 в стан «вердао» на правах аренды. Сперва бразилец прописался в команде U-20, с которой в октябре сложил оружие в четвертьфинальном раунде плей-офф молодежного чемпионата Бразилии — он хоть и оформил 1+1 в ответном поединке со сверстниками из «Интернасьонала», но по сумме двух матчей дальше пошли «колорадос».

Куда успешнее для него прошла кампания 2022, когда в регулярном розыгрыше Бразилейрао U-20 Джон Джон записал себе в актив шесть забитых мячей и одну голевую передачу. Результативность немного спала на стадии плей-офф, где «десятка» команды из Сан-Паулу отличился лишь одним точным ударом. Тем не менее «Палмейрас» добрался до финала турнира и завоевал главный трофей, минимально одолев «Коринтианс» со счетом 1:0.

Бывший зенитовец Артур и Джон Джон (справа) globallookpress.com

Помимо запоминающегося перформанса на просторах моложеного чемпионата Бразилии, Джон Джон установил беспрецедентное достижение для «зелено-белых» в Копинье. За семь поединков крупнейшего соревнования среди бразильских юниорских команд атакующий полузащитник оформил два гола и четыре ассиста, внеся значительный вклад в итоговый триумф «Палмейрас».

Ко взрослой обойме «вердао» его подтянул главный тренер Абел Феррейра, наигрывая воспитанника сразу на несколько фронтов: в Серии А, Копа Либертадорес, Кубке Бразилии и Паулисте. Всего в сезоне 2023 Джон Джон тридцать два раза надел футболку «Палмейрас», запомнившись одной результативной передачей в бразильском первенстве против «Ред Булл Брагантино».

Именно «львы» пытались заполучить хавбека на старте 2024, вот только против продажи выступил Феррейра, желающий сохранить длину скамейки, ведь на роль плеймейкера в распоряжении португальского наставника оставался лишь Рафаэл Вейга.

Пик формы

Удержать Джон Джона в рядах «вердао» надолго, все же, не удалось — в июле представители «Ред Булл Брагантино» вернулись с улучшенным предложением, от которого «Палмейрас» не отказался. Согласно сведения портала Тransfermarkt клуб из Браганса-Паулиста заплатил фиксированную сумму в размере 7,1 млн евро за полузащитника, причем часть из этих средств получила «Примавера», как сторона, принявшая участие в подготовке игрока согласно механизму солидарности ФИФА.

Дебют бразильца за «Ред Булл Брагантино» на полях Серии А омрачило минимальное поражение от «Флуминенсе», в разы удачливее прошел второй выход Джон Джона в футболке «львов» — за 45 минут встречи с «Васко да Гама» он открыл счет голам за новый клуб.

Педро Кайшинья и сменивший его у руля команды Фернандо Сеабра делали акцент в модели игры на схему 4-2-3-1, задействовав в основном десятого номера на позициях разыгрывающего и левого вингера. Правда, зачастую, Джон Джон действовал по всей ширине атаки, смещаясь к правой бровке и примеряя даже амплуа «девятки».

За полгода в «Ред Булл Брагантино» бразилец накопил восемнадцать появлений в Серии А 2024, пополнив результативный зачет тремя голами и тремя ассистами. К сожалению, ему не удалось добраться со «львами» до наград и в его трофейной комнате остаются два чемпионских титула и два комплекта золотых медалей Паулисты с «Палмейрас».

Джон Джон и Абел Феррейра globallookpress.com

Текущее первенство Джон Джон проводит в статусе безоговорочного основного исполнителя, проведя 44 встречи во всех турнирах. Прогресс полузащитника виден невооруженным глазом — в его активе уже десять забитых мячей и восемь голевых передач.

На обратной чаше весов располагаются проблемы с дисциплиной, выражающиеся в немалом количестве желтых карточек, как для атакующего игрока. Джон Джон в нынешней кампании накопил девять горчичников, из-за чего был вынужден пропустить несколько поединков Серии А.

Власть сменилась — курс остался прежний

Предположения, что пертурбации, произошедшие в правящей верхушке «Зенита», когда кресло председателя правления перешло от Александра Медведева к Константину Зырянову, повлияют на вектор трансферной политики клуба оказались ошибочными. «Сине-бело-голубые» пока не готовы смещать акцент на собственных воспитанников либо российских исполнителей, отдавая предпочтение латиноамериканскому рынку.

Вариант с приобретением Джон Джона клуб из Северной столицы рассматривал еще летом, но тогда австрийский концерн «Ред Булл» наложил вето на переход игрока в «Зенит» из-за действующих санкций. Тем не менее представители питерцев не намерены сдаваться и осуществляют очередную попытку договориться с менеджментом бразильского клуба.

Сообщается, что за 23-летнего хавбека вице-чемпион России готов предложить 20 млн евро, при этом по данным портала Тransfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 9 млн евро. Как видим, «Зенит» настолько впечатлен игрой Джон Джона, что согласен на солидную переплату за бразильца.

Джон Джон

Заинтересованность «сине-бело-голубых» в игроке подтвердил, в том числе, агент Федерико Пасторелло, представляющий сторону атакующего полузащитника.

Потенциальный трансфер Джон Джона видится для клуба с берегов Невы полезной опцией в финальную треть поля, которая в текущем сезоне у Сергея Семака не всегда действует продуктивно. На данном этапе в роли «десятки» 49-летний наставник использует Максима Глушенкова, постепенно набравшего кондиции после провального старта сезона. Видимо, зависимость 26-летнего россиянина от настроения и его довольно натянутые отношения с Сергеем Богдановичем заставили клуб приняться за поиски альтернативы.

Джон Джон имеет большой вес на просторах чемпионата Бразилии, выделяясь даже на фоне остальных соотечественников отточенной техникой. Он не стесняется искать мяч на своей половине поле, подхватывая его и устремляясь в слаломный прорыв, в котором минует на своем пути сразу несколько игроков противостоящей команды.

Функционал атакующего хавбека не ограничивается лишь игрой накоротке, и воспитанник «Палмейрас», обладая хорошим видением ситуации, нередко награждает партнеров выверенными диагональными передачами. Если ему удастся сохранить нынешнюю мотивацию к дальнейшему профессиональному росту при переезде в Российскую Премьер-лигу, то «Зенит» получит в распоряжение действительно ценный актив.