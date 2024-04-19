Месси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше»

Лионель Месси против Криштиану Роналду — величайшая битва между двумя людьми в истории футбола. Но кто на самом деле лучше из них двоих?

Чтобы окончательно положить конец спорам, а на этом они и закончатся, издание Football365 сравнило обоих игроков в каждом сезоне с тех пор, как Месси ворвался в основной состав «Барселоны» (2004/05), и выбрали победителя для каждой кампании.

Тот, кто выиграет больше сезонов, станет абсолютным победителем и, следовательно, величайшим игроком всех времен. Компренде? Понеслась…

2004/05

Криштиану Роналду уже был встроен в состав «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Спортинга» и помог «красным дьяволам» выиграть Кубок Англии годом ранее.

Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду globallookpress.com

Лионель Месси только-только прорвался в состав «Барселоны», но, поскольку он был ее частью, мы учитываем на этот сезон. Роналду открывает счет 1-0.

2005/06

Месси становился все более регулярным игроком в составе «Барселоны», где доминировала звезда Jogo Bonito Роналдиньо, но аргентинец все еще оставался второстепенной фигурой в команде.

«Блауграна», выигравшая Ла Лигу и Лигу чемпионов в сезоне 05/06, хорошо осознавала его потенциал, но его время еще не пришло. Более опытный Роналду делает счет 2-0.

Лионель Месси и Роналдиньо globallookpress.com

2006/07

17 голов и три передачи стали отличным результатом для Месси, чье игровое время продолжало расти. Роналду, тем не менее, выиграл Премьер-лигу и был назван игроком сезона в АПЛ, забив 37 голов во всех турнирах. 3-0.

2007/08

Роналду блистал, но Месси начал его догонять. Португальская суперзвезда завоевала свой первый «Золотой мяч» после знаменитого дубля в виде побед в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Он забрал и «Золотую бутсу» Премьер-лиги, снова был назван игроком сезона, стал лучшим бомбардиром главного турнира Европы и, несомненно, был лучшим игроком в мире.

Криштиану Роналду в «Лужниках» globallookpress.com

На счету Месси 16 голов и 16 передач, он становится звездным игроком «Барселоны». 4-0.

2008/09

От звездного игрока «Барселоны» до лучшего игрока в мире футбола. Месси получил знаменитую футболку под номером 10 на «Камп Ноу» и быстро сделал ее своей, превратившись в лучшего игрока мирового футбола и выиграв свой первый «Золотой мяч».

Лионель Мессии и первый «Золотой мяч» globallookpress.com

В то время как Роналду провел невероятный сезон, выиграв Премьер-лигу и Кубок Лиги, забив при этом 26 голов, его заклятый враг из Аргентины берет этот сезон, выиграв требл с «Барселоной», забив 57 голов в 51 матче и, как мы уже сказали, завоевав свой первый «Золотой мяч». Месси зарабатывает свое первое очко и делает счет 4-1.

2009/10

Роналду по понятным причинам быстро быстро оторвался на старте гонки, но теперь, несмотря на то, что выкладывался по полной, он стал вторым лучшим игроком в мире, что, как мы все знаем, ему будет чрезвычайно трудно принять.

В свой первый сезон в «Реале», став самым дорогим футболистом всех времен, португальский форвард забил 33 гола в 35 матчах.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Неплохо, правда? Что ж, Месси снова выиграл чемпионат Испании и «Золотой мяч», забив какие-то 47 голов в 53 матчах и отдав при этом 12 результативных передач. 4-2.

2010/11

Мы были свидетелями величия, когда Роналду и Месси встречались в Ла Лиге, играя за, возможно, два крупнейших клуба мирового футбола. Воспринимали ли мы ту эпоху как должное? Мы, наверное, так и делали, да.

Два, возможно, величайших игрока в истории спорта были на пике своих возможностей, но лучшим мог быть только один, и этим человеком был Месси.

Андрес Иньеста, Месси и Хави globallookpress.com

Он выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Золотой мяч третий год подряд. По крайней мере, он оставил Кубок Испании бедному Роналду.

Оба игрока забили по 53 гола, а Месси сыграл на одну игру больше. Аргентинский фокусник отдал 27 результативных передач, что на девять больше, чем у его соперника. 4-3.

2011/12

На этом этапе мы все полностью осознавали, что Месси был лучшим плеймейкером, чем Роналду, чьим уникальным преимуществом было его безумное количество голов, но суперзвезда «Барселоны» все же превосходил соперника и по этому показателю. Эго португальца получило сильный удар. Но ты все еще был чертовски великолепен, Криштиану.

Месси был лучше практически во всем, но всегда были забавные маленькие споры, которые некоторые люди считали уместными. «Роналду мог бы сыграть левого защитника! А Месси никогда бы не смог!» — это было забавно читать. Говорили и о том, что Роналду добился успеха в Англии, а Месси был слишком напуган, чтобы играть «холодным и ветреным вечером вторника в Стоке». Роналду также добился того, чего он достиг, благодаря упорному труду и решимости, в то время как Месси был природным талантом, которому помогли жизненно важные инъекции гормона роста в юности.

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

Извините, если вы считаете, что мы забалтываем вас. У нас назревает конкуренция, не так ли? Ну, Роналду забил 60 голов в 55 играх и сделал 15 результативных передач. Безумные, безумные цифры от Криштиану. Как вы, наверное, знаете, Месси превзошел эти цифры, забив 73(!) раза и отдав еще 32 ассиста в 60 матчах. Забил более 100 голов за один сезон. Ха. Необыкновенный. Он уравнивает счет: 4-4.

2012/13

В 2012 году Месси подумал, что было бы забавно забить 91 гол за календарный год, побив рекорд результативности Герда Мюллера (85 голов) установленный в 1972 году.

То ли на выборщиков «Золотого мяча» накатила усталость, то ли Роналду действительно был лучше? Он выиграл «Золотой мяч», прервав пятилетнюю серию Месси в роли обладателя желанного индивидуального трофея.

Криштиану Роналду globallookpress.com

У Месси было больше голов и результативных передач в меньшем количестве матчей, но статистика — это еще не все, и это не то, на чем мы основываем всю эту битву. Мюнхенская «Бавария» дала «Барселоне» достойную взбучку в Лиге чемпионов, а дортмундская «Боруссия» выбила «Реал Мадрид».

Это был не лучший год для испанского футбола, и Роналду, вероятно, должен выиграть этот год, поскольку он получил «Золотой мяч», но Месси был лучше. Спорьте по этому поводу с кем хотите. 5-4 в пользу коротышки.

2013/14

Месси снова играл за «Барселону» смехотворно хорошо, забив 41 гол в 46 матчах, но это определенно был год Роналду.

Он побил рекорд по количеству голов в кампании Лиги чемпионов (17), когда «Реал Мадрид» выиграл ее и Кубок Испании.

Криштиану Роналду globallookpress.com

51 гол и 17 передач — оба превосходят показатели Месси — в 47 играх помогли ему сохранить «Золотой мяч», но, что более важно, выровнять показатели в этой гонке. По пять очков у каждого.

2014/15

61 гол, Криштиану? Это безумие. Но не настолько безумно, чтобы что-то выиграть, заметьте. «Барселона» доминировала, а Месси был в центре ее выступлений.

Луис Суарес, Месси и Неймар globallookpress.com

Они выиграли требл во второй раз, а аргентинец вернул себе «Золотой мяч». 6-5 для малыша.

2015/16

Что до сих пор ускользало из рук обоих этих инопланетян, так это успех на международном уровне. Это случилось с Роналду на Евро-2016, когда Португалия завоевала трофей, несмотря на то, что выиграла только один матч за 90 минут — полуфинал против Уэльса.

Криштиану Роналду с Кубком Европы globallookpress.com

Его 51 гол за «Реал Мадрид» помог ему снова выиграть Лигу чемпионов, и завоевание этих двух трофеев, будучи лучшим игроком обеих команд, не могло не привести к возвращению «Золотого мяча» в его лапы. 6-6.

2016/17

В этом году Месси показал лучшие результаты, чем Роналду, но его превзошло то, что последний вдохновил «Реал Мадрид» на дубль в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду с трофеем КЧМ globallookpress.com

Последовательные победы в Кубке европейских чемпионов привели к последовательно выигранным «Золотым мячам». Здесь Роналду возвращает лидерство: 7-6.

2017/18

Превращение Роналду из умелого вингера в машину по забиванию голов из штрафной было практически завершено. В конце концов возраст сказывается на всех нас, и хотя он все еще был в отличной физической форме с кубиками пресса, о который можно было натереть сыр, ему пришлось адаптироваться, и он чертовски хорошо справился с этой адаптацией.

При этом ни он, ни Месси не выиграли «Золотой мяч» впервые с 2007 года, что, вероятно, связано с усталостью выборщиков.

Лионель Месси с европейской Золотой Бутсой globallookpress.com

Лука Модрич завоевал этот приз за то, что помог сборной Хорватии вопреки всем шансам выйти в финал чемпионата мира после того, как он вдохновил «Реал Мадрид» на третью выигранную Лигу чемпионов подряд.

Мы вполне уверены, что Месси по-прежнему был лучшим игроком мира в 2018 году, и, несмотря на то, что Роналду выиграл Лигу чемпионов, мы отдаем это место легенде «Барселоны». 7-7.

2018/19

Роналду выиграл еще одну награду на международном уровне, завоевав первый трофей Лиги наций УЕФА с Португалией летом 2018 года. Тем самым летом, когда он уехал из Мадрида в «Ювентус», чтобы играть в четвертой стране в своей карьере. Между тем, Месси не видел причин покидать клуб своего детства.

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

Оба игрока выиграли свои национальные чемпионские титулы, но на индивидуальном уровне Месси значительно опередил Роналду, забив 51 гол и отдав 22 результативные передачи в 50 матчах. 8-7.

2019/20

Месси остался без трофеев, а Роналду завоевал еще один чемпионский титул Серии А с «Ювентусом». Оба по-прежнему показывали выдающиеся результаты, но мы снова даем преимущество первому. Счет теперь 9-7.

2020/21

В этом сезоне нет ничего сложного. Месси наконец-то выиграл что-то со сборной Аргентиной после того, как заигрывал с идеей довести до конца свою шутку о завершении международной карьеры.

Лионель Месси и Кубок Америки globallookpress.com

Он превзошел Роналду по результативности и результативным передачам на клубном уровне: и «Барса», и «Ювентус» завоевали национальные кубки, но не чемпионский титул. Обладатель «Золотого мяча» Месси уверенно ведет со счетом 10-7.

2021/22

Так так так. Как ситуация меняется. Месси уже не в «Барсе», поскольку у них не было достаточно денег, чтобы удержать его в клубе. Это смех, да и только. Месси должен был завершить карьеру в Каталонии или, по крайней мере, вернуться в Аргентину, чтобы завершить тем карьеру, когда ему было бы под сорок.

Аргентинец завершил переезд в «Пари Сен-Жермен», где провел два года, прежде чем уйти на полу-пенсию в США. Конечно, были некоторые проблемы с тем, чтобы прижиться во французской столице, а Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», что должно было стать сказочной историей. Все это обернулось катастрофой для всех причастных.

По крайней мере, он действительно наслаждался неплохим сезоном 21/22, прежде чем все покатилось к черту под руководством Эрика тен Хага.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Пятикратный победитель Лиги чемпионов забил 18 голов в 30 матчах Премьер-лиги и помог «красным дьяволам» выйти из группы в Лиге чемпионов. Он по-прежнему выглядел сверхчеловеком, но все говорили о том, что он сделал «Юнайтед» худшей командой.

Это довольно сложный выбор. Можем ли мы назвать это ничьей? Конечно можем. В конце концов, мы сами создаем правила. По одному очку каждому, что делает счет 11-8 в пользу Месси.

2022/23

Тут ничьей точно не будет. Месси еще лучше выступил с Аргентиной и выиграл чемпионат мира, а также, разумеется, выиграл Лигу 1 с ПСЖ. Тем временем Роналду пошел и поныл о «Манчестер Юнайтед» Пирсу Моргану, что привело к вынужденному уходу из клуба, где он стал бессмертным.

CR7, вероятно, ожидал перехода в другой крупный европейский клуб, но эта перспектива никого не интересовала. Он отправился в Саудовскую Аравию. С тех пор многие последовали за ним.

Лионель Месси с Кубком мира globallookpress.com

Месси не просто завершил комплект, снова сделав Аргентину чемпионом мира, но и завоевал еще один «Золотой мяч», продемонстрировав несколько серьезных цифр на клубном уровне, забив 32 гола и отдав 25 передач в 55 матчах.

Его статус «лучшего игрока всех времен» был закреплен.

2023/24

Откровенно говоря, оба игрока сейчас просто расслабляются. Мы не будем оценивать этот сезон, поскольку сезон МЛС только что стартовал, а Роналду с «Аль-Насром» уже провел почти 40 игр. Он смехотворно результативен в Саудовской Аравии, но так и должно быть.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Месси вывел «Интер Майами» на Кубок Лиги вскоре после прибытия во Флориду. Когда мы говорим «он вывел», мы имеем в виду «вывел практически в одиночку». Он присоединился к довольно ужасной команде.

Итоговый счет: Лионель Месси 12-8 Криштиану Роналду

Вот и все. Лионель Месси сильнее Криштиану Роналду. Нет ничего постыдного в том, чтобы быть вторым лучшим игроком всех времен, Ронни, мальчик.

Месси побеждает с преимуществом в четыре очка, несмотря на то, что дал своему главному сопернику фору. Вот и все. Дискуссия заморожена. Теперь мы все можем умереть счастливыми.