Запятнали ли Месси и Роналду свое наследие, приняв деньги от Саудовской Аравии?

«Пари Сен-Жермен» запретил ему играть или тренироваться с командой на две недели после того, как форвард совершил несанкционированную двухдневную поездку в Саудовскую Аравию. Месси несколько лет был послом Совета по туризму этой страны Персидского залива.

Будущее аргентинца в ПСЖ после этого лета неясно. Он присоединился к парижанам, перейдя из «Барселоны» летом 2021 года и подписав двухлетний контракт на сумму 30 миллионов евро за сезон, с возможностью продления соглашение еще на год, если обе стороны согласятся инициировать его. Этого еще не произошло и вряд ли уже случится.

После триумфа Месси на чемпионате мира в Катаре в декабре прошлого года многие назвали его величайшим футболистом всех времен, но до конца его сезона его клуб вылетел из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала и ему предстоит хорошо потрудился, чтобы сохранить титул победителя Лиги 1. Месси также оказался в центре странной битвы за «мягкую силу» в его лице между катарским «ПСЖ» и соседней с Катаром Саудовской Аравией.

А поскольку речь идет о Месси, просто обязательно придется упомянуть Криштиану Роналду, который уже полсезона провел в саудовском клубе «Аль-Наср».

Прибытие Роналду в «Аль-Наср» в январе привело к тому, что количество подписчиков клуба в соцсетях увеличилось с 800 000 до более чем 14 миллионов за три месяца. Однако затем последовали тренерские изменения, разочаровывающие результаты и вопросы о том, подходит ли этот игрок для игры в такой команде и такой лиге.

Итак, вот оно: Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола, подписав контракт на два с половиной года на сумму 173 миллиона фунтов стерлингов в год, а Месси подписал выгодное соглашение о рекламе Саудовской Аравии.

Месси с семьей twitter.com/AhmedAlKhateeb

Хотя соглашение Месси направлено только на развитие туризма, оно заключено чтобы подкрепить заинтересованность страны в проведении чемпионата мира по футболу в 2030 году, что является частью национальной стратегической программы «Видение 2030», которая направлена на «снижение зависимости Саудовской Аравии от нефти, диверсификацию ее экономики и развитие сектора государственных услуг, таких как здравоохранение, образование, инфраструктура, отдых и туризм».

Как это часто бывает с этими двумя звездами, разговор переключился с того, что они делают, на то, как это повлияет на их соответствующие публичные образы, когда они завершат с футболом.

Наследие спортивных деятелей — штука сложная. Те, кто верит в него, часто сосредотачиваются на основных моментах, а не на сюжетных линиях целиком. Немногие фанаты Роналду упоминают о его промахе в серии пенальти в финале Лиги чемпионов 2008 года, вместо этого предпочитая говорить о том, что он забил головой в основное время.

Поклонники Месси предпочитают не обсуждать его выступления в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 годов, часто обращая свой гнев на расточительность перед воротами его партнера по команде Гонсало Игуаина .

Поражения на поле, которые могут омрачить карьеру, игнорируются, если этот спортсмен одерживает победу позже. Профессиональные спортсмены всегда чего-то добиваются; как мы это интерпретируем, так и формируется их наследие.

Документальный сериал Netflix «Последний танец» был захватывающим образчиком медиа, которое помогло сохранить в истории статус Майкла Джордана в «Чикаго Буллз». Но для этого ему нужно было проигнорировать несколько фактов, в том числе то, что Джордан возобновил карьеру в 38 лет в 2001 году, чтобы провести еще два сезона, играя за «Вашингтон Уизардс». Трудно решить, какие события повлияют на наследие человека, пока он еще играет.

Сторонники Месси и Роналду утверждают, что недавние действия этой пары — всего лишь следующие шаги в устоявшейся тенденции: великие игроки проводят свои последние годы, демонстрируя остатки своих талантов в альтернативных условиях за большие деньги.

Как и во многих других профессиях, футболистам хорошо платят, и они, естественно, будут стремиться к самым высоким зарплатам. В этом нет ничего нового. Что изменилось, так это страны и лиги, соревнующиеся в том, чтобы заплатить больше всего.

Криштиану Роналду с игроками «Аль-Насра» twitter.com/AlNassrFC_EN

В прошлые эпохи Йохан Кройф и Джордж Бест зарабатывали себе на пенсию в Соединенных Штатах. Точно так же Пеле выступал за «Нью-Йорк Космос» и фигурировал в таком количестве рекламных роликов, что об этом есть шутка в одном из эпизодов «Симпсонов». Современные фанаты MLS увидели, увидели вживую завершающих карьеру Бастиана Швайнштайгера, Андреа Пирло, Стивена Джеррарда и Тьерри Анри.

На короткий период в 2010-х этим новым местом стала Россия. 37-летний Роберто Карлос провел 28 матчей за потенциального разрушителя устоев «Анжи» из Махачкалы, играя в опорной полузащите (с Самуэлем Это'О в качестве партнера по команде). На вопрос, как ему удается профессионально играть в таком возрасте, Карлос пошутил, что владелец клуба, миллиардер Сулейман Керимов, купил ему бунгало, чтобы ему не нужно было подниматься по лестнице после матчей.

Затем в Китае произошел футбольный бум. Катар был домом для финальных игр Габриэля Батистуты и Хави. Последний раз Фернандо Торрес зашнуровывал свои бутсы в Японии, где до сих пор пылит Андрес Иньеста, которому на следующей неделе исполнится 39 лет. Турецкая Суперлига была настоящим местом соревнований для старичков Премьер-лиги.

Итак, для защитников наследия Месси/Роналду то, что делает пара, не является чем-то новым или спорным. Их поклонники утверждают, что игроки просто хотят заработать как следует в свои последние игровые годы. И кто мы такие, чтобы отказывать им в дополнительных деньгах после того, как они так много отдали футболу во время своего пика?

Месси и Роналду стали очень богатыми благодаря футболу и размещению своих лиц на различных продуктах. Почему реклама праздников или даже заявки на чемпионат мира в Саудовской Аравии должна отличаться? Пеп Гвардиола и Хави были послами заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года и по-прежнему пользуются большим уважением. Во времена, когда футбол требует мягкого морального постоянства со стороны своих самых выдающихся деятелей, а не прямых моральных наставлений, что это означает для этих суперзвезд?

Вопрос о том, насколько их связь с Саудовской Аравией влияет на их наследие, во многом зависит от того, насколько вы ожидаете, что игроки будут моральными арбитрами того, что хорошо для футбола, а что нет. Должны ли два лучших игрока всех времен лучше использовать свои голоса, чтобы говорить о том, что, по их мнению, должно стать будущим спорта?

Хотя для некоторых было бы предпочтительнее, чтобы Месси и Роналду не связывались с работой финансовых групп, у обоих есть история того, что они были открыты для подобных предложений — за правильную цену. В 2023 году таким претендентом будет Саудовская Аравия, а не такие клубы, как «Реал Мадрид» или «Барселона».

Критики могут (и должны) справедливо указать на противоречивую репутацию Саудовской Аравии в области прав человека и на то, как страна использовала спорт для улучшения своего восприятия в глазах мировой общественности. У недоброжелателей Месси и Роналду есть веские причины желать лучшего поведения от этой пары, которая также уже запятнала свое наследие в глазах некоторых после того, как оба были признаны виновными в налоговом мошенничестве во время своего пребывания в Испании.

Роналду и Месси globallookpress.com

Хотя их действия в погоне за высокими зарплатами не совсем удивительны, они прискорбны, если не разочаровывающи.

В декабре, отвечая на вопрос The Athletic, представители Месси не были готовы комментировать его готовность получить крупный чек от государства, которое было связано с нарушениями прав человека.

На своей презентации в Саудовской Аравии в январе Роналду сказал: «Для меня это отличная возможность не только в футбольном плане, но и чтобы изменить менталитет нового поколения».

«Я знаю, чего хочу, это хороший шанс помочь воздействовать на множество важных моментов. Я действительно не беспокоюсь о том, что говорят люди. Я очень, очень счастлив быть здесь».

«Я уникальный игрок, приятно было приехать сюда. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить здесь несколько рекордов. Этот контракт уникален, но я уникальный игрок, поэтому для меня это нормально».

Футбол — не единственное развлечение, получившее инвестиции из Саудовской Аравии в рамках «Видения 2030».

Суверенный фонд Саудовской Аравии финансирует скандальный тур LIV Golf. В этом месяце WWE проведет «Ночь чемпионов» на стадионе Super Dome в Джидде. Там же состоялся матч-реванш между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO и IBO. Когда промоутера Джошуа Эдди Хирна спросили о его решении проводить бои в регионе, он предположил, что такая критика несправедлива, учитывая количество западных брендов и спортивных соревнований, проходящих там там.

«Прошлой ночью я катался по дорогам, думая обо всей критике, которую я получал, и я проехал мимо Gucci, Starbucks, Dunkin’ Donuts, Versace и Ralph Lauren», — сказал Хирн.

Связь Месси и Роналду с Саудовской Аравии — это просто ситуация, когда еще два современных бренда, которые не заботятся о медленном наращивании прибыльности благодаря привлекательности в глазах масс — и вместо этого ищут более крупные выплаты от богачей, которые хотят либо развлечься, либо использовать развлечения как средство для улучшения своего имиджа. А футбольные бренды теперь нуждаются в финансируемых государствами бюджетах, чтобы обеспечивать зарплату двум величайшим игрокам из когда-либо существовавших.

Месси и Роналду globallookpress.com

Запятнали ли Месси и Роналду свое наследие, приняв деньги от Саудовской Аравии? Маловероятно, что те, кто считает любого из них величайшим футболистом всех времен, будут разочарованы их недавним выбором.

Оба они стали великими футболистами, делая вещи больше и лучше, чем те, кто были до них, и можно утверждать, что эти финансовые решения мало чем отличаются от всего остального. Соперничество Месси и Роналду в «Барселоне» и «Реале» — двух клубах, которые теперь будут играть в Саудовской Аравии ежегодно из-за обновленного Суперкубка Испании, — все равно останется основой любых традиционных разговоров о том, кто из них лучше.

Жаль, что два величайших футболиста, которых когда-либо видел футбол, живут в то время, когда спорт все чаще и чаще используется как безделушка для влиятельных людей, а не для для того, чтобы открывать новые возможности для масс.