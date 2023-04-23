Тень былого Роналду. Звездный вингер не оправдывает саудовских вложений

«Моя работа в Европе завершена. Я играл в лучших клубах мира… и выиграл все. Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к "Аль-Насру". Люди не знают об уровне футбола здесь. Это уникальный контракт потому, что я уникальный игрок. Для меня это нормально».

Первые слова Криштиану Роналду в СМИ после того, как его официально представили как игрока «Аль-Насра», в некотором отношении были правдой. Он выиграл семь чемпионских титулов и пять медалей победителя Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса», забив ошеломляющие 696 голов.

Возможно, он даже был так счастлив, как утверждал в тот момент, учитывая тот факт, что он только что подписал контракт с заявленной годовой зарплатой в 215 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе.

Но никто особо не верил, что Роналду хочет покинуть Европу. Во время своего печально известного интервью с Пирсом Морганом на TalkTV, которое фактически положило конец его второму периоду в «Юнайтед», нападающий сборной Португалии ясно дал понять, что хочет продолжать играть на самом высоком уровне.

Морган сказал своему уважаемому гостю: «Я чувствую, что если бы речь шла только о деньгах, вы бы были в Саудовской Аравии и зарабатывали бы как король. Но это не то, что вами движет. Вы хотите оставаться на вершине». Роналду, который, как сообщается, прошлым летом отклонил такое же выгодное предложение с Ближнего Востока, ответил: «Вот именно».

Криштиану Роналду twitter.com/AlNassrFC_EN

Португальский нападающий хотел остаться в Европе, но ни один из крупных клубов не хотел его видеть в своем составе. После того, как он сжег мосты в «Юнайтед», такие клубы, как мюнхенская «Бавария», «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Наполи» дистанцировались от Роналду.

Он был успешен в «Ювентусе», но даже партнеры Роналду по туринской команде были рады тому, что португалец уходит, когда он снова присоединился к «Юнайтед» в 2021 году. Затем Роналду забил много голов в своем первом после возвращения сезоне на «Олд Траффорд», только чтобы устроить детскую истерику, когда Эрик тен Хаг решил, что он больше не должен быть главным в команде.

«Аль-Наср» оказался лучшим вариантом для Роналду, когда все другие пути были закрыты, и хотя этот шаг позволил ему снова занять центральное место, он все еще недоволен тем, что все делается не по его желаниям.

«Аль-Наср» ухудшил свое положение

«Аль-Наср» заработал состояние на продаже футболок и билетов с момента подписания контракта с Роналду, а также увеличил количество подписчиков в социальных сетях до рекордного уровня для саудовского клуба.

Само по себе присутствие 38-летнего футболиста также помогло резко поднять авторитет лиги по всему миру, но он не улучшил команду. Когда Роналду впервые присоединился к «Аль-Насру», команда после 13 матчей лидировала с отрывом в три очка в профессиональной лиге Саудовской Аравии.

С тех пор они записали на свой счет три ничьи и два поражения, а также всего шесть побед, что позволило «Аль-Иттихаду» обойти их на вершине таблицы.

В прошлый раз они без шансов проиграли со счетом 0:2 главному сопернику «Аль-Хилялю» и, следовательно, отстают от лидеров лиги на три очка, сыграв на игру больше.

Винсент Абубакар ранее возглавлял линию атаки «Аль-Насра», но с ним расстались, чтобы освободить место в команде для регистрации Роналду. Пока это решение не помогло клубу выйти на новый уровень на поле.

Криштиану Роналду twitter.com/AlNassrFC_EN

Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво сказал, пытаясь объяснить их нестабильную форму в феврале: «Конечно, присутствие Криштиану все усложняет, поскольку все команды стремятся сыграть против него наилучшим образом, и он мотивирует всех [на сопротивление].»

Если это действительно так, то справедливо было ожидать, что Роналду справится с этим вызовом, будучи одним из лучших игроков в истории футбола.

Тень Месси

Роналду, возможно, отвернулся от европейского футбола, но ему не удалось избежать длинной тени Лионеля Месси.

Вечные дебаты о «лучшем игроке всех времен» были раз и навсегда прекращены на чемпионате мира 2022 года в Катаре, когда Месси вдохновил Аргентину на завоевание их третьего титула, а Роналду и Португалия вылетели после поражения от Марокко в четвертьфинале.

Было высказано предположение, что Месси «прошел весь футбол», заполучив в свои руки трофей, который ускользал от него, но у аргентинца пока нет желания завершать свою карьеру. В 35 лет миниатюрный волшебник остается лучшим в своем деле и, вероятно, продолжит бить всевозможные рекорды в ближайшие годы, не исключая финальной лебединой песни на следующем чемпионате мира в 2026 году.

В противоположность этому, Криштиану Роналду, признает он это или нет, уже едет с ярмарки.

Эти двое играли на одном поле, возможно, в последний раз, когда ПСЖ отправился в Саудовскую Аравию на пафосный товарищеский матч в январе, и хотя Роналду забил два гола в этом матче, а Месси всего один, все это событие было похоже на грустное прощание португальского форварда с футболом высокого уровня.

Месси и Роналду globallookpress.com

В прошлом Роналду часто подогревал и подыгрывал их соперничеству, и фанаты команд-соперниц в Саудовской Аравии быстро поняли, как вывести его из себя.

Звездный ветеран был встречен скандированием имени Месси перед тем, как «Аль-Наср» проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии со счетом 1:3 «Аль-Иттихаду» всего через несколько дней после товарищеского матча с ПСЖ, и на этой неделе он подвергся тому же приему.

До, во время и после победы «Аль-Хиляля» над «Аль-Насром» болельщики хозяев выкрикивали имя Месси, а Роналду, казалось, сделал непристойный жест в ответ, прежде чем отправиться в подтрибунный туннель после завершения матча.

Инцидент привел к призывам к высылке Роналду из страны, и хотя «Аль-Наср» предоставил свои объяснения инцидента, не нужно быть экспертом по языку тела, чтобы понять, что португалец недоволен тем, как идут дела.

Сообщалось даже, что Месси может присоединиться к нему в лиге, перейдя в «Аль-Хиляль», в результате чего он снова затмит Роналду, и даже если это кажется маловероятным, можно с уверенностью сказать, что звездному мальчику «Аль-Насра» уже надоело слышать имя аргентинцы.

Бесстыдная обидчивость

Одной из тем злополучных последних нескольких месяцев Роналду в «Юнайтед» были его регулярные вспышки гнева и разочарования, когда он критиковал своих партнеров по команде за неточные передачи, упущенные моменты и ошибки в защите.

Такое поведение сохранилось и в «Аль-Насре», у которого нет такой роскоши, как команда, наполненная первоклассными талантливыми игроками, чтобы дать Роналду лучший шанс сыграть решающую роль в последней трети поля.

После очередного поражения от «Аль-Иттихада» в марте, на этот раз в матче лиги, Роналду не смог скрыть своего гнева. Он вскинул руки вверх, уходя за пределы поля, несмотря на все усилия одного из его товарищей по команде, пытающегося успокоить его, после чего португалец яростно пнул ногой бутылку с водой на боковой линии — и все это с новыми криками «Месси!», звенящими вокруг него с трибун.

Позже в том же месяце он был предупрежден карточкой за то, что выбил мяч после того, как судья дал свисток на перерыв, помешав ему довести до конца контратаку в четвертьфинальном матче Кубка Королей против «Абхи». На тот момент Аль-Наср уже вел 2:0, но Роналду еще не забил, что, вероятно, и послужило причиной его раздражения. Он склонен ставить себя выше коллектива.

Криштиану Роналду twitter.com/AlNassrFC_EN

Другой пример произошел после того, как «Аль-Наср» в очередной раз потерял очки, сыграв вничью 0:0 с «Аль-Фейхой», поскольку Роналду вступил в словесную перепалку с игроком соперника, прежде чем ворваться в подтрибунный туннель, не обратив внимания на приехавших на выезд болельщиков свой команды.

Это не те действия, которые вы ожидаете от человека с огромным опытом Роналду. После блистательной 20-летней карьеры ему все еще не хватает зрелости, чтобы контролировать свои эмоции и подавать хороший пример молодым игрокам «Аль-Насра». Роналду сразу же стал капитаном по прибытии на «Мрсул Парк», но ему еще предстоит доказать, что он заслуживает этой ответственности.

Вводящая в заблуждение статистика голов и минимальная польза

Дебют Роналду в «Аль-Насре» был блестящим событием, поскольку он получил восторженный прием от 25 000 болельщиков на домашнем стадионе команды. Хозяева, тем не менее, не показали слишком зрелищной игры, одержав неубедительную победу со счетом 1:0 благодаря голу Талиски, который в тот вечер затмил Роналду.

Португальский нападающий также не забил и в своем следующем матче, прежде чем, наконец, отличился, реализовав пенальти на последней минуте и зафиксировав ничью 2:2 в матче против «Аль-Фатеха».

Перенесемся на три месяца вперед, и Роналду забил уже 11 голов и сделал две передачи в своих первых 13 матчах в Саудовской Аравии, но эта статистика не так впечатляюща, как кажется на первый взгляд.

Он забил все три гола, приведя «Аль-Наср» к победе над «Дамаком», и снова стал единственным игроком в протоколе в их победном матче с «Аль-Вехдой», выигранном со счетом 4:0, причем его первый гол в этом матче стал 500-м голом в лигах за его карьеру.

Затем Роналду отряхнул стариной, исполнив 30-метровый штрафной во время победы над «Абхой» со счетом 2:1, но он также не смог забить в общей сложности в восьми играх, в том числе во время поражений от «Аль-Иттихада» и «Аль-Хиляля».

Криштиану Роналду twitter.com/AlNassrFC_EN

Он должен гораздо чаще забивать голы в лиге, которая, как он сам признал, не идет ни в какое сравнение с пятью лучшими дивизионами Европы.

«Аль-Наср» думал, что они получат игрока, который будет играть решающую роль, но Роналду часто был не в форме, а многие его решения были плохими. Он слишком часто теряет мяч в простых ситуациях и его передачи далеко не такие точные, как раньше.

В расцвете сил Роналду брал игры за шкирку и тащил к победе, он был безжалостно эффективен в последней трети поля. В «Аль-Насре» он выглядел тенью себя прежнего, независимо от того, что говорят цифры.

Руди Гарсия уже поплатился

Для Руди Гарсия обратный отсчет стартовал, как только Роналду вошел в двери на арене «Мрсул Парк». Отреагировав на новость о том, что «Аль-Наср» заключил сделку с легендой «Реала», бывший босс «Ромы» пошутил: «Сначала я хотел привезти Месси из Дохи. Я пытался привезти его прямо из Дохи». Менее удачного начала совместной работы и представить сложно!

Гарсия — человек, которого экс-полузащитник «Лиона» Жуниньо назвал «персонажем с самым плохим характером в футболе», — вряд ли мог поладить с Роналду. Когда сталкиваются два таких больших эго, обычно одному из них приходится уступить дорогу.

И именно так получилось в «Аль-Насре», который принял решение уволить Гарсию на прошлой неделе, через четыре дня после разочаровывающей ничьей с «Аль-Фейхой». Перед объявлением появились сообщения о том, что Роналду поссорился с французом, что дало понят — португалец не согласен с его прагматичным стилем игры.

Гарсия был пятым тренером, который столкнулся с увольнением за последние два года на «Мрсул Парк», но он был самым долгоиграющим из них, его пребывание в должности длилось 286 дней.

Руди Гарсия twitter.com/AlNassrFC_EN

Он вывел клуб на третье место в прошлом сезоне после мрачной кампании 2020/21, когда они финишировали шестыми в профессиональной лиге Саудовской Аравии, и они были на пути к своему первому титулу с 2019 года, прежде чем появился Роналду.

После игры с «Аль-Фейхой» Гарсия признал, что он не «удовлетворен» игрой своей команды, и ранее он вызвал ажиотаж, подчеркнув стопроцентный момент, который Роналду упустил в кубковом поражении от «Аль-Иттихада», и который мог изменить ход игры.

Тренер молодежной команды «Аль-Насра», хорват Динко Еличич, был назначен временной заменой Гарсии на фоне слухов о приходе Жозе Моуринью, но в их последнем матче против «Аль-Хиляля» было ясно, что у них нет никакого эмоционального прилива от смены тренера.

У Роналду были похожие проблемы с Тен Хагом в «Юнайтед», а до этого — с Ральфом Рангником, что говорит о том, что у Гарсии никогда не было шансов. Икона сборной Португалии сейчас владеет всей властью в «Аль-Насре», и время покажет, хорошо ли это для клуба.

Отказ завершить карьеру в сборной Португалии

«Мы думали, размышляли, я и моя семья, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, мы не можем сдаться. Я рад вернуться. Роберто Мартинес показал, что рассчитывает на меня. чувствую это, я хочу этого, и мое желание состоит в том, чтобы вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда они будут нуждаться во мне».

После долгих спекуляций по поводу его международного будущего после чемпионата мира Роналду был включен в первый состав сборной Португалии при Мартинесе, и он ясно дал понять, что планирует остаться еще на некоторое время.

Мартинес пошел по легкому пути, включив в составе Роналду, чье место в зале славы «Селессао» прочно благодаря его рекордному количеству матчей за сборную (198 матчей и 122 гола) с момента его дебюта в 2003 году.

Роналду также привел свою страну к успеху на Евро-2016 и в первом розыгрыше Лиге наций, но он, возможно, был их худшим игроком на чемпионате мира в прошлом году. Даже Фернанду Сантуш видел это, посадив его на скамейку запасных в последних трех матчах турнира.

Любимый сын португальской нации забил четыре гола в матчах против Лихтенштейна и Люксембурга, выигранных со счетом 4:0 и 6:0 соответственно, а Мартинес начал свою работу идеальным стартом квалификации Евро-2024, но форвард не смог добиться успеха, когда это действительно имело значение — в Катаре.

Мартинес должен был подтвердить свой авторитет, начав новую эру сборной Португалии без Роналду. Вместо этого Криштиану может снова помешать их шансам на успех на следующем чемпионате Европы.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду тоже стоило отойти в сторону. Он мешает одной из следующих потенциальных звезд сборной Португалии внести свой вклад, потому что он слишком упрям, чтобы завершить карьеру.

«Аль-Наср» тоже явно не в выигрыше. Роналду испытывал проблемы с физической формой на протяжении всего сезона, и добавлять еще больше игр в его расписание не имеет смысла.

Ему было бы гораздо лучше сосредоточить все свои усилия на делах клуба, если он действительно серьезно настроен оставить неизгладимый след в саудовском футболе и восстановить свое пошатнувшееся наследие.