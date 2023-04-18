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    Что ждет «Челси»? Если у клуба и есть стратегия, трудно понять — какая

    Фанаты «Челси» выступают против владельца клуба из-за непрекращающегося весь сезон бардака

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    Тодд Боэли
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    Тодд Боэли
    Фанаты «Челси» выступают против владельца клуба Тодда Боэли, поскольку под руководством нового тренера Фрэнка Лэмпарда в команде продолжается бардак, пишет ESPN.
    Фрэнк Лэмпард выиграл только одну из своих последних 17 игр в качестве тренера, проиграв 14 и дважды сыграл вничью. Плохое выступление «Эвертона» привела к его увольнению в январе. С тех пор как он вернулся на «Стэмфорд Бридж» в начале этого месяца, чтобы стать временным тренером «Челси» после ухода Грэма Поттера, он проиграл три из трех матчей во всех соревнованиях.

    «Челси» и возглавляемый Тоддом Боэли консорциум Clearlake Capital, ставший владельцами клуба в мае прошлого года, надеялись, что легенда клуба Лэмпард сможет преодолеть отставание в два мяча от «Реала» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Но это все, за что им оставалось цепляться после катастрофических 11 месяцев в клубе. После того, как команда не сможет сотворить спортивное чудо, сезон для «Челси» будет завершен, поскольку у лондонцев нет шансов попасть в четверку лучших в Премьер-лиге.

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    • Боэли предсказал победу «Челси» со счетом 3:0 в первом матче с действующим чемпионом Европы на «Сантьяго Бернабеу», реальность ответила ему поражением. С другой стороны, Боэли привык ошибаться с тех пор, как в мае прошлого года купил клуб у Романа Абрамовича за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов; чрезмерно оптимистичный прогноз результатов матчей находится далеко внизу в списке его крупных ошибок.

    Ошибки Боэли хорошо задокументированы: от увольнения тренера-победителя Лиги чемпионов Томаса Тухеля после всего семи игр в сезоне и замены его неподходящим наставником «Брайтона» Поттером, до траты более 600 миллионов фунтов стерлингов на подписание новых игроков, а затем увольнения Поттера в начале апреля, когда он не смог извлечь из них максимум пользы. Последняя из ошибок: найм Лэмпарда, чтобы он стабилизировал ситуацию до конца сезона.

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    Лэмпард был уволен из «Эвертона» менее чем через год после прибытия на «Гудисон Парк» после серии из девяти поражений в 12 играх Премьер-лиги, из-за которых команда столкнулась с угрозой вылета из АПЛ. Его единственными подходящими качествами для роли наставника «Челси» были его статус легендарного игрока на «Стэмфорд Бридж» и тот факт, что он уже руководил клубом — на его счету 18-месячный период, который закончился в январе 2021 года после серии из трех побед в 10 играх.

    Фрэнк Лэмпард

    Боэли и его совет директоров надеялись, что Лэмпард восстановит спокойствие и стабильность и даст им время назначить подходящего главного тренера. Но если результаты будут такими же плохими, как и до сих пор, Боэли, возможно, придется заменить временного тренера тренером-«пожарным». «Челси» находится в таком бардаке, что они сейчас ближе к зоне вылета, чем к первой четверке — и по очкам, и по турнирному положению.

    Во всем этом нет вины Лэмпарда. 44-летний специалист никогда не собирался отказываться от второй попытки получить работу своей мечты, несмотря на свои очевидные недостатки, но правда в том, что его назначение еще раз указывает на наивность новых владельцев «Челси».

    Разочарование болельщиков выплеснулось наружу во время субботнего домашнего поражения от «Брайтона» со счетом 1:2. Болельщики гневно упрекали Боэли, когда он сидел в своей ложе на «Стэмфорд Бридж». За время 19-летнего правления Абрамовича в качестве владельца, «Челси» заработал репутацию клуба, часто нанимающего и увольняющего тренеров — всего 13 человек, — но они чаще делали это правильно, чем ошибались.

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    • Тем не менее, после принятия поспешных решений по Тухелю, Поттеру и Лэмпарду, можно ли доверять Боэли и спортивным директорам Лоуренсу Стюарту и Полу Уинстенли в том, что они сделают правильное назначение этим летом? Первые признаки не внушают оптимизма, если принять во внимание множество рассматриваемых тренеров. Ранее в этом месяце источники сообщили, что в списке «Челси» значатся семь имен, в том числе экс-босс мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман, бывший тренер сборной Испании Луис Энрике, экс-тренер «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а также Карло Анчелотти из «Реала» и наставник «Спортинга» Рубен Аморим.

    Если у «Челси» и есть стратегия, трудно понять — какая. Нагельсман отличается от Луиса Энрике тактическим мировоззрением и характером, а Почеттино играет иначе, чем Анчелотти. Аморим создал замечательную команду в Португалии, но у него нет опыта работы в большом клубе, который есть у других претендентов из списка.

    Хаотичный подход «Челси» уже привел к ошибкам в базовых вещах, касающихся процесса найма. Ведущие клубы широко применяют политику, заключающуюся в том, чтобы держать процесс найма как можно более незаметным, отправляя функционеров для встречи с кандидатами у них дома, часто в другой стране, чтобы собеседования проходили, не отвлекаясь на прессу, комментирующую прогресс переговоров.

    Тодд Боэли

    Но, позволив себе встретиться с Луисом Энрике в Лондоне в начале этого месяца — в тот же день, когда Лэмпард был объявлен исполняющим обязанности менеджера — «Челси» продемонстрировал свои намерения внешнему миру и другим кандидатам.

    Несмотря на проблемы «Челси» в этом сезоне и вероятное отсутствие еврокубков в следующем сезоне, руководящая должность на «Стэмфорд Бридж» остается престижной для многих ведущих тренеров мира. Это главное преимущество «Челси», позволяющее им выбирать, кому отдать предпочтение в качестве выбора номер один.

    Но, шарахаясь от одного плохого решения к другому, опасность заключается в том, что Боэли и компания так и не смогут извлечь урок из своих ошибок и отбросят клуб еще дальше этим летом.

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