Второй раз в ту же реку. Почему возвращение Лэмпарда в «Челси» имеет смысл

Полдень среды, 5 апреля, Мерсисайд, и оглушительное крещендо упавших на пол челюстей эхом разносится по всему региону.

Болельщики «Эвертона» берут телефоны, включают спортивные новости или радио, чтобы услышать самую горячую новость: Фрэнк Лэмпард, которого в последний раз видели в тех местах, когда он покидал клубную тренировочную базу «Финч-Фарм» после девяти поражений в 12 играх АПЛ, может стать новым временным главным тренером «Челси».

Новость вызвала удивление не только на северо-западе. Лэмпард был замечен на «Стэмфорд Бридж» во вторник вечером, наблюдая, как его бывший клуб сыграл вничью с «Ливерпулем», но мало кто из посторонних мог предположить, что это будет нечто большее, чем краткий визит в родные места после периода отсутствия, во время которого он зализывал свежие раны.

Так что да, на первый взгляд, его возвращение в качестве главного тренера — чрезвычайно неожиданный поворот событий. Даже если учесть склонность «Челси» к неожиданностям, повторное назначение человека, которого они уволили два года назад, заставит задуматься даже самых безбашенных фанатов

Лэмпард был уволен из «Челси», когда его яркий старт на тренерском мостике «Стэмфорд Бридж» сменился периодом застоя, прежде чем во втором сезоне колеса у «синих» полностью оторвались. То же было самое и на «Гудисон-парке», хотя на этот раз взорвался двигатель.

Сделайте свой выбор, что хуже: когда его команда дважды подряд была унижена «Борнмутом» в ноябре, уничтожена дома «Брайтоном» в январе или потерпела безвольное поражение от «Вест Хэма», которое ускорило его увольнение в январе, менее чем через год после того, как он занял этот пост.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Учитывая тактически запутанный футбол без какого-либо работающего игрового стиля, его уход был неизбежен, но даже если фанаты «Эвертона» согласились с этим, они не обязательно получили от этого удовольствие.

Лэмпард завоевал сердца и умы в Мерсисайде своими способностями смягчать конфликты, общим подходом и звездной аурой. Тревожный спад во второй половине срока его работы с командой все еще ощущается болезненно, но никто не забыл, что он также спас клуб от вылета в первой половине своего управления, воссоединил капризную фанатскую базу с командой, вдохнул новые силы в группу вялых игроков после их работы с Рафой Бенитесом, и зарядил энергией таких игроков, таких как Алекс Ивоби, Виталий Миколенко, Ришарлисон и Энтони Гордон.

Вряд ли Лэмпарду помогло то, что Ришарлисона продали во время его руководства, а Гордон выбыл из команды перед его уходом.

Он надеялся усилить команду после того, как сохранил ее в АПЛ, но Лэмпарду пришлось усердно балансировать бухгалтерские книги и работать в условиях ограниченного бюджета, поскольку правила финансового фэйр-плей никуда не делись. Он был не первым и вряд ли последним, от кого отказался владелец «Эвертона» Фархад Мошири. Когда дело доходит до смены тренеров, мерсисайдцы похожи на «Челси», только без трофеев.

В «Челси» Лэмпард уже был легендой и остается ею. Теперь владельцы Тодд Боэли и консорциум Clearlake Capital решили, что пришло время воспользоваться его способностями по восстановлению команды, спустя три с половиной года после того, как Роман Абрамович впервые попробовал это сделать. И это действительно не такой и случайный выбор, как кажется на первый взгляд.

44-летний специалист сохраняет свою репутацию человека, при котором прогрессируют молодые игроки, что подтверждается тем, как во время запрета на трансферы, который он перенес в западном Лондоне, под его руководством расцвели Мэйсон Маунт и Рис Джеймс.

Средний возраст восьми новых игроков «Челси» в январе этого года составил 20,6 лет. Для Грэма Поттера, надеющегося на долговременную работу с командой, их было слишком много, и он был слишком неопытен. Но на коротком управленческом отрезке возможность вдохновить и улучшить некоторых из самых ярких молодых талантов Европы придется Лэмпарду по вкусу.

Многие из них управляли своим новым временным главным тренером, когда играли в FIFA. Многие из старых болельщиков на «Стэмфорд Бридж» своими глазами видели его голы и не забудут ту безмятежную эпоху. Они по-прежнему любят Лэмпарда, и он может понять их чувства, как немногие другие кандидаты на временную работу. Даже после того, как он ушел в 2021 году, группа болельщиков «Челси» We Are The Shed настаивала на том, чтобы их баннер «In Frank We Trust» («На Фрэнка уповаем» — прим. ред.) висел на стадионе.

Конечно, были веские причины, по которым «Челси» избавился от него два года назад. Для циников назначение в 2019 году наставником команды лучшего в истории клуба бомбардира после всего лишь одного года тренерского опыта в выступающем в Чемпиошипе «Дерби» было уловкой, чтобы удержать болельщиков в трудные времена.

Те же самые циники могут сказать то же самое снова после того, как свист с трибун и протестующие речевки стали постоянными саундтреками к концу пребывания Поттера на посту тренера.

Если Поттера уволили, несмотря на то, что он оставался в хороших отношениях с руководством клуба, то еще в 2021 году The Athletic сообщал, что отношения Лэмпарда с бывшим влиятельным гендиректором «Челси» Мариной Грановской ухудшились на фоне ухудшения формы команды, из-за которой к январю 2021 года клуб остался на восьмом месте в таблице.

Говорят, что некоторые игроки жаловались на отсутствие тактических инструкций и на то, что с ними месяцами не разговаривали. Других задела его публичная критика их выступлений.

Вполне вероятно, что Лэмпард ушел бы, если бы работал в каком-то другом клубе, кроме «Челси». Теперь он, по-видимому, возвращается, и никто не может сказать, что бывшему полузащитнику сборной Англии «не хватает яиц», в чем он однажды обвинил свой плохо выступающий «Эвертон». Его репутация либо получит новый удар, либо получит быструю перезагрузку, когда он снова приведет в форму еще один хромающий и больной клуб.

В каком-то смысле это второй шанс о котором можно только мечтать : давление в лиге несколько ослабло, и надежды на попадание в топ-4 уже почти угасли. И он получает возможность сразиться с «Реалом» в Лиге чемпионов в первом четвертьфинальном матче на следующей неделе.

Лэмпард, сохранивший веру в себя, назовет это судьбой. Если Поттер просто никогда не чувствовал себя «подходящим» для «Челси», то Лэмпард, который сломал руку, празднуя победу «Эвертона», и лихо отругал Юргена Клоппа на «Энфилде» годом ранее, достаточно ершист, чтобы соответствовать своему дерзкому стилю и обаянию.

Его ассистенты Джо Эдвардс и Крис Джонс не нуждаются в представлении молодым звездам «Челси», как и Эшли Коул, если он вернется. Энтони Бэрри также остается постоянным членом команды.

Возможно, это шокировало английский футбол, но если вы согласитесь с тем, что буквально все уже потеряло смысл в этом резко меняющемся сезоне, возвращение Лэмпарда в «Челси» вполне может иметь смысл.