Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ

Кристоф Дюгарри в «Бирмингем»

В январе 2003 года победитель чемпионата мира Дюгарри решил присоединиться к находившемуся под угрозой вылета «Бирмингем Сити», на правах аренды из «Бордо». Тогдашний менеджер «синих» Стив Брюс признал, что француз был «самым крупным приобретением» в истории клуба. Ожидания были высокими, и он не разочаровал.

«Бирмингем» был 16-м в лиге и на пять очков опережал идущий 18-м «Вест Бромвич», когда игрок сборной Франции перебрался на «Сент-Эндрюс», и он не знал вкуса побед до своей шестой игры, выигранной со счетом 2:1 у «Ливерпуля» . Его первый гол был забит в 33-м туре в обязательном для победы матче против «Сандерленда», что помогло «синим» добиться успеха со счетом 2:0. Его гол в Премьер-лиге в ворота «черных котов» прервал засуху, поскольку Дюгарри забил еще четыре гола, прежде чем сезон подошел к завершению.

Кристоф Дюгарри globallookpress.com

Опытный форвард забил красивый гол в победе над «Чарльтоном» со счетом 2:0 неделю спустя, а затем дубль против «Саутгемптона», идущего на восьмом месте, и помог закрепить победу со счетом 3:2. Его последний гол в том сезоне был забит в ворота «Мидлсбро»: замечательный залп, после того как он избежал офсайдной ловушки, который поставил «Сити» на путь к успеху.

Бирмингем финишировал 13-м после того, как добавление к составу Дюгарри помогло им выиграть семь из девяти матчей в период с 23 февраля по 26 апреля.

Джесси Лингард в «Вест Хэм»

В первой из двух своих аренд, Лингард в январе 2021 года перешел в «Вест Хэм» после того, как выпал из состава в «Манчестер Юнайтед» под руководством Оле Гуннара Сульшера. Атакующий полузащитник не сыграл ни одной минуты в Премьер-лиге, а это значит, что Сульшер был рад отпустить его в аренду за 18 месяцев до истечения срока его контракта на «Олд Траффорд».

Существовала неопределенность относительно того, какого игрока «молотобойцы» согласились подписать на временной основе. Беспечный Лингард не получал удовольствия от футбола — потому что он в него не играл — и можно с уверенностью сказать, что многие люди ожидали (и, вероятно, хотели), чтобы он потерпел неудачу на Лондонском стадионе.

Джесси Лингард globallookpress.com

Широкая улыбка вернулась на лицо Лингарда в его самом первом матче. «Вест Хэм» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 3:1, а арендованный у «Красных Дьяволов» игрок забил дважды. «Вест Хэм» определенно боролся за место в еврокубках, и вскоре это стало настоящей гонкой в надежде финишировать в четверке лучших. Лингард забил девять голов и отдал пять результативных передач за команду Дэвида Мойеса в 16 матчах, что привело лондонский клуб к шестому месту.

Без голов Лингарда это было бы невозможно. Если бы не ухудшение формы команды, из-за которого «Вест Хэм» проиграл три из четырех матчей в конце сезона, они бы обогнали «Челси» и заработали путевку в Лигу чемпионов.

Лингард вернулся на «Олд Траффорд» — и это не принесло ему особой пользы. В конце концов его отпустили по окончании контракта в 2022 году, прежде чем он отклонил предложение «Вест Хэма», польстившись на более крупную сумму в «Ноттингем Форесте». Дела там у него пошли не очень хорошо и он был свободным агентом, прежде чем его позвали в Корею.

Кевин Кэмпбелл в «Эвертон»

Технически Кэмпбелл присоединился к «ирискам» в марте, а это совсем не январь, но он действительно был хорош на «Гудисон Парке» и присоединился в середине сезона, так что мы посчитаем, что он тоже входит в этот список, нравится вам это или нет.

Когда Кэмпбелл был арендован у «Трабзонспора», «Эвертон» был 16-м в Премьер-лиге, и вероятность вылета была вполне реальной. Перед его третьей игрой в синей форме «Ириски» опустились в тройку худших, и болельщики не были слишком оптимистичны по поводу присутствия бывшего нападающего «Арсенала» на «Гудисон Парк». Тем не менее, Кэмпбелл забил свои первые два гола за мерсисайдцев, когда они дома обыграли «Ковентри».

Кэмпбелл стал первым арендованным игроком, получившим награду «Игрок месяца» Премьер-лиги после того, как за своим дублем против «Манчестер Сити» он отметился еще одним дублем в победе над «Ньюкаслом» со счетом 3:1 и еще двумя голами, когда «Ириски» обыграли «Чарльтон» со счетом 4:1.

Кевин Кэмпбелл globallookpress.com

Безопасность прописки «Эвертона» в АПЛ была практически обеспечена после того, как опытный нападающий забил шесть голов в трёх играх. Его последние голы в сезоне были забиты в ворота «Вест Хэма». Устав от дублей, Кэмпбелл сделал хет-трик в разгроме «молотобойцев» со счетом 6:0, а это означает, что он забил девять голов в восьми матчах за «ирисок», сыграв более чем гигантскую роль в сохранении прописки клуба в высшем дивизионе. Возможно, скоро с ним свяжется Шон Дайч.

Джо Уиллок в «Ньюкасл»

Подписанный в том же сезоне, что и Лингард, молодой игрок «Арсенала» Уиллок перебрался на «Сент-Джеймс Парк», чтобы помочь команде Стива Брюса остаться в Премьер-лиге. Приобретение опыта игры в основной команде также входило в план, но оказалось, что Уиллок сыграл свой последний матч за «канониров» после того, как настолько впечатлил «Ньюкасл», что Майк Эшли выложил 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать полузащитника на постоянной основе следующим летом.

Уиллок боролся за игровое время под руководством Микеля Артеты, ограничиваясь в основном выступлениями на групповом этапе Лиги Европы против «Дандолка» и «Мольде». Переход в аренду имел смысл для «Арсенала», Уиллока и «Ньюкасла», у которого тогда был довольно скупой владелец.

На момент прихода Уиллока «Сороки» занимали 17-е место в Премьер-лиге. Его дебют прошел как нельзя лучше: он забил гол на 16-й минуте, когда команда Брюса обыграла «Саутгемптон» со счетом 3:2. Однако «Джорди» снова не выигрывали до 11 апреля, когда Уиллок вышел на замену. Неделей ранее он сравнял счет на 85-й минуте против главного соперника «Арсенала» «Тоттенхэма», но не вышел на поле против «Бернли» на «Терф Мур». Его гол в ворота «Шпор» стал первым в семиматчевой серии, в которой он забивал в каждой игре.

Джо Уиллок globallookpress.com

Удары в ворота «Вест Хэма», «Ливерпуля», «Лестера», «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма» помогли «Ньюкаслу» финишировать 15-м и с комфортом избежать падения в Чемпиошип — преданные фанаты с «Сент-Джеймса» влюбились в кого-то, кто им не принадлежал.

Как и Лингард, Уиллок присоединился к своему временному клубу и ушел после того, как помог им достичь их конечной цели, завоевав при этом сердца болельщиков клуба. «Вест Хэм» не пошел на риск и не подписал Лингарда, а вот «Ньюкасл» сделал это с Уиллоком.

Роберт Хут в «Лестер»

Знаете, не всегда важны только атакующие игроки. Конечно, оглядываясь назад на команду, избежавшую вылета, легко сосредоточиться на том, кто забивал голы, но защитники могут внести еще больший вклад в успех команды.

Хут был в «Стоке» и не играл, получив всего три минуты игрового времени в Премьер-лиге за «гончаров», прежде чем присоединиться к команде Найджела Пирсона на правах аренды до конца сезона. Крупный немец сразу вошел в стартовый состав и начинал с первых минут каждую игру, в которой был доступен.

Ситуация у «Лестера» была намного хуже, чем у «Ньюкасла» с Уиллоком, «Бирмингема» с Дюгарри и «Эвертона» с Кэмпбеллом. Они были на дне таблицы и выглядели абсолютно безнадежно. «Лисы» проиграли три и сыграли вничью две из первых пяти игр Хута, и вылет казался еще более неизбежным.

Наконец, Хут одержал победу в Премьер-лиге со своей новой командой, когда они обыграли «Вест Хэм» со счетом 2:1 на «Кинг Пауэр» благодаря победному голу Энди Кинга на 86-й минуте. Затем они выиграли у «Вест Бромвича» со счетом 3:2, несмотря на то, что за десять минут до конца матча они уступали на один мяч. Экс-защитник «Челси» сравнял счет, а «Кто еще, если не Джейми Варди» забил победный гол в компенсированное время.

Роберт Хут globallookpress.com

Пришло время «Лисам» по-настоящему действовать, оседлав волну импульса, созданную на «Хоторнсе». «Лестер» выиграл еще две игры, доведя победную серию до четырех матчей, и, наконец, они выбрались со дна таблицы, но дома уступили «Челси», который вернул «лисов» на 20-е место.

Победы и сухие матчи над «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» помогли им выйти из зоны вылета, прежде чем ничья 0:0 с «Сандерлендом» обеспечила им безопасность. Какой лучший способ завершить один из величайших побегов в истории Премьер-лиги, чем разгром со счетом 5:1 КПР, который, кстати, финишировал последним?

Тем летом Хут подписал контракт на постоянной основе, а остальное уже история.

Юрген Клинсманн в «Тоттенхэм»

Возвращаясь к реальности, пришло время поговорить о том, как еще один атакующий игрок забивает голы и спасает команду от вылета.

Клинсманн неожиданно перешел в «Тоттенхэм» из «Монако» в 1994 году и провел один великолепный сезон на «Уайт Харт Лейн», прежде чем его перекупила немецкая «Бавария». Он забил 29 голов за «Шпор» в сезоне 94/95, когда северные лондонцы финишировали седьмыми и дошли до полуфинала Кубка Англии.

Юрген Клинсманн globallookpress.com

Он вернулся в Премьер-лигу в середине сезона 97/98, когда «Шпоры» находились чуть выше зоны вылета. Его первый гол во время его второго пребывания в клубе пришелся на победу со счетом 1:0 над лондонским «Вест Хэмом», а затем он снова забил в домашней ничьей 3:3 с «Ливерпулем». Лес Фердинанд, Давид Жинола и Клинсманн вдохновили «шпоры» на относительно сильный финиш.

Все футбольные трансферы

Немецкая легенда продолжил показывать свою прекрасную форму, одержав победы над «Кристал Пэлас», «Ньюкаслом» и «Уимблдоном», и забив четыре гола в победе над последним со счетом 6:2. К счастью для северных лондонцев, добавление Клинсмана к составу помогло спастись от вылета, заняв 15-е место с 44 очками, что на четыре очка выше, чем «Болтон», занявший 18-е место.