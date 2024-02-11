Прыжок в неизвестность. Как Джесси Лингарда занесло в Южную Корею?

Джесси Лингард, который вышел в стартовом составе сборной Англии в полуфинале чемпионата мира в 2018 году, выиграл Кубок Англии 2016 года (забив победный гол в дополнительное время) и Лигу Европы 2017 года с клубом своего детства «Манчестер Юнайтед» и впечатливший во время аренды в 2021 году в «Вест Хэме» подписал двухлетний контракт с южнокорейским «Сеулом» с возможностью продления еще на год.

Это интересный шаг для бывшего игрока Премьер-лиги.

K-лига 1, высший дивизион Южной Кореи, представляет собой дивизион, в котором редко участвуют игроки национальных сборных из крупных европейских стран.

Но последний отрезок карьеры выдался разочаровывающим для Лингарда, который выиграл последний из своих 32 матчей за сборную в октябре 2021 года и оставался без клуба в течение восьми месяцев после своего расставания с «Ноттингем Форест» в июне. В декабре ему исполнился 31 год, и он не играл с момента двухминутного выхода на замену против своего бывшего клуба «МЮ» в Премьер-лиге 16 апреля.

«Я просто хочу снова получать удовольствие от игры в футбол и вызывать улыбки на лицах людей», — сказал Лингард. «Когда появился интерес от "Сеула", они сразу показали, что очень настроены, чтобы переход состоялся. Они прилетели в Манчестер посмотреть, как я тренируюсь, и приехали с контрактом. У меня было много устных предложений, но "ФК Сеул" показал, как сильно они хотели подписать меня, и отплатить им им за веру в меня было правильно».

После неспокойного периода, начавшегося когда «Форест» расстался с ним после истечения годичного контракта, это история его поиска нового клуба и его переезда в Сеул, ставшего прыжком в неизведанное.

Джесси Лингард globallookpress.com

Прошлым летом Лингард связался с тренером «Вест Хэма» Дэвидом Мойесом.

У атакующего полузащитника особая связь с Мойесом, который тренировал Лингарда в период с 2013 по 2014 год, будучи наставником «Манчестер Юнайтед». Затем Лингард забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 16 матчах за «Вест Хэм» Мойеса во время аренды во второй половине сезона 2020/21.

Но Лингард отказался от возвращения на Лондонский стадион, когда покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании своего контракта в 2022 году, вместо этого подписав выгодное однолетнее соглашение с недавно получившим повышение «Форестом». Он также получил предложения о контрактах на срок от двух до четырех лет от «Фулхэма» и «Ньюкасла». Настрой Лингарда заключался в том, чтобы провести хороший сезон в «Форесте», снова стать свободным агентом, а затем оценить свое будущее в надежде на возобновление интереса топ-клубов. Но все пошло совсем не так.

Несмотря на то, что годом ранее Лингард подписал контракт с другим клубом, Мойес не держал никаких обид и был рад пригласить нападающего обратно в лондонский клуб, чтобы он мог поработать над своей физической формой, одновременно находясь в поисках нового клуба. Лингард тренировался с командой в течение месяца, и Мойес был впечатлен его желанием улучшить свою физическую форму, работая вместе с тренерами по фитнесу Джошем Юэнсом и Ником Дэвисом.

Лингард был в хорошей форме и в сентябре сыграл в товарищеском матче против команды Чемпионшипа «Ипсвич Таун», но Мойес чувствовал, что если он подпишет его, Джесси не будет получать много игрового времени. В качестве предпочтительных вариантов нападения у «Вест Хэма» были Джаррод Боуэн, Михаил Антонио, Саид Бенрахма, который сейчас находится в аренде в «Лионе», новичок Мохаммед Кудус и Лукас Пакета.

Хотя Мойес не предлагал Лингарду даже краткосрочную сделку, игрок получал предложения из других мест.

В конце сентября новый главный тренер «Вулверхэмптона» Гэри О’Нил пытался подписать Лингарда. Обсуждения состоялись, но, поскольку клуб работал в рамках фиксированного бюджета из-за правил финансового фэйр-плей, руководство хотело ограничить потенциальные трансферы на вход. Из-за этого О'Нилу стало труднее получить одобрение. «Эвертон» проявил интерес, но он так и не превратился в предложение.

Лингард хотел остаться в Премьер-лиге, но стало ясно, что этого не произойдет.

Стивен Джеррард, тренер команды Саудовской профессиональной лиги «Аль-Иттифак», первоначально поинтересовался его доступностью в конце августа. Затем в октябре он снова вышел на связь, пожелав, чтобы Лингард приехал тренироваться в Саудовской Аравии, чтобы оказать давление на клуб и подписать его.

Лингард решил прилететь и тренироваться с «Аль-Иттифак» в течение трех недель в сопровождении Энди Полларда, его финансового консультанта. Он встретился с председателем Самером Аль-Мишалем и хорошо потренировался. Но после этих трех недель Джеррард заявил, что клуб не будет санкционировать сделку.

Джесси Лингард и Маркус Рашфорд globallookpress.com

В середине декабря другие команды начали следить за ситуацией Лингарда. Он получал предложения из Чемпионшипа, но не имел желания возвращаться на второй уровень английского футбола, где в начале своей карьеры он играл за ряд клубов на правах аренды из «МЮ». «Вест Бромвич» разговаривал с представителями Лингарда и дважды делал предложения. Он получил предложение в размере 50 000 фунтов стерлингов в неделю от турецкого клуба «Бешикташ», но Лингард дважды отклонил его.

Было предложение от неназванного клуба из Словакии и предложения от клубов МЛС, включая «Портленд Тимберс», но жесткий потолок зарплат означал, что эти предложения были не слишком привлекательными.

Все это приводит нас к предложению «Сеула».

Стоит отметить, что Лингард не подписался на базовую зарплату. Он присоединился к корейскому клубу, как он настаивает, ради нового опыта, коммерческих возможностей, гарантии долгосрочного контракта и желания играть снова.

«Последние восемь месяцев были тяжелыми», — сказал Лингард о времени, проведенном вне игры. «Мой принцип — никогда не сдаваться. Я знал, что мне нужно подписать контракт с клубом в январе, и тренировался каждый день по строгой программе в течение недели. У меня был личный тренер, и я в хорошей форме — физически и морально».

«Каждый имеет право на свое мнение, но я знаю, что лучше для меня и моей карьеры. Я хочу сделать К-Лигу глобальной и преуспеть здесь. Все, что я хочу, — это вернуться на поле и показать людям, на что я способен».

Джесси Лингард xportsnews.com

Интерес ФК «Сеул» появился шесть недель назад.

Предложение поступило от корейского агента клуба через Полларда. Лингард выжидал, не торопясь с решением. Он мог подписать контракт в любое время, поскольку был свободным агентом, но знал, что когда клубы завершают свои трансферные дела в конце окна, у них редко остается место для добавления в составе других игроков, и он не хотел проводить целый сезон без клуба. ФК «Сеул» отправил людей в Манчестер, чтобы внимательно следить за Лингардом, поскольку он так давно не играл. Они были довольны увиденным.

В Южной Корее существуют давние связи с «Манчестер Юнайтед», ведь Пак Чи Сон играл за клуб с 2005 по 2012 год, и у английского клуба была значительная база местных фанатов, что помогало его маркетинговому потенциалу. Футбольная зарплата Лигарда средняя, но его коммерческая имиджевая сделка потенциально очень выгодна. Он включает процент от продаж мерча, и не только футболок.

Предложение «Сеула» заинтересовало Лингарда. Велись переговоры, чтобы увидеть, как предложенный переход может стать более выгодным, ответом на этот вопрос стало коммерческое/маркетинговое партнерство. Лингард поручил Тому Кину, старшему партнеру юридической фирмы Brandsmiths, и Полларда заняться этим за него. Вскоре все было решено.

Лингард не приходит в новую команду в середине сезона, как это было бы, если бы он остался в Европе, потому что К-лига играет с марта по декабрь. «Сеул» является шестикратным чемпионом Кореи и пятикратным серебряным призеров, а также финалистом азиатской Лиги чемпионов Азии в 2013 году, но их последний чемпионский титул был завоеван восемь лет назад. Заняв седьмое место в турнире из 12 команд в прошлом сезоне, они начнут кампанию 2024 года на выезде против «Кванджу» 2 марта.

Лингард с капитаном «ФК Сеул» «ФК Сеул»

Несмотря на критику решения Лингарда переехать в Южную Корею, он может стать важной коммерческой фигурой для клуба. Пока он последние пару дней находился в Корее, готовясь к подписанию контракта, у него уже было пару коммерческих предложений от компаний за приличные деньги.

Письменных предложений от других клубов у Лингарда было немного. Многие из них были краткосрочными. Предложение «Сеула» было единственным, действительно взволновавшим его. Он мог бы поехать в Турцию или США, но хотел попробовать что-то новое и нетрадиционное для европейского игрока. Близкие к нему люди говорят, что он бесстрашно шагает в неизвестность. Но, что еще более важно, он отчаянно хочет снова начать играть в футбол.

Предложение «Сеула» о потенциальном трехлетнем контракте показывает их заинтересованность в Лингарде. Он был рад подписать его и надеется, что ФК «Сеул» станет клубом, где он снова обретет счастье.