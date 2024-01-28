На флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января

Часики действительно тикают для тех игроков, которые надеются найти новый клуб, чтобы перезапустить забуксовавшую карьеру.

В январе всегда было трудно найти хорошее соотношение цены и качества трансферов, но это зимнее окно выдалось необычайно тихим, и даже клубы Премьер-лиги неохотно тратили деньги из-за недавних мер по пресечению нарушений финансовых правил.

Следовательно, несколько игроков, отчаянно надеющихся на возрождение карьеры, все еще ищут новые клубы, и остается лишь несколько дней до того, как 1 февраля трансферное окно захлопнется.

Конечно, не все потеряно. Времени для заключения сделок еще достаточно, и бизнес будет набирать обороты, по мере того, как к концу января будет усиливаться чувство отчаяния.

Итак, какие игроки должны сделать все возможное, чтобы обеспечить трансфер в течение следующих пары дней?

GOAL составил рейтинг тех, кто больше всего нуждается в переезде: от молодых футболистов, ищущих больше игрового времени, до зачахших суперзвезд...

10. Жоау Пальинья («Фулхэм»)

Жоау Пальинья globallookpress.com

Невероятный новый контракт, безусловно, смягчил огромное разочарование, которое Жоау Пальинья испытал в день дедлайна прошлым летом: полузащитник «Фулхэма» признал, что на него и его семью «действительно повлиял» провалившийся в последний момент переход в мюнхенскую «Баварию».

Однако Пальинья признал, что его «амбиции» по-прежнему заключаются в том, чтобы играть на «более высоком» уровне — и в этом отношении у него мало времени.

Помните, что «Ливерпуль» не захотел инвестировать в 28-летнего игрока сборной Португалии, потому что он уже не соответствовал их предпочтительному возрасту.

Если Пальинья не совершит свой трансфер в ближайшее время, он, возможно, никогда не будет играть за одну из элитных команд Европы, что было бы обидно, учитывая, что он, несомненно, один из лучших опорных полузащитников в Премьер-лиге.

9. Гонсалу Рамуш («Пари Сен-Жермен»)

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» заплатил 65 миллионов евро за Гонсалу Рамуша только прошлым летом, но сообщалось, что лидеры Лиги 1 уже готовы попрощаться с игроком сборной Португалии, который забил всего три гола в чемпионате Франции и стартовал всего в восьми матчах.

Довольно очевидная проблема заключается в том, что Килиан Мбаппе находится на предпочитаемой им позиции центрального нападающего, и похоже, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Тренер Луис Энрике публично поддержал Рамуша, заявив, что он делает «впечатляющую работу для команды», но также признал, что «ПСЖ» не использует его сильные стороны, поскольку они не часто делают навесы в штрафную.

В этом контексте Рамушу был бы полезен январский трансфер, особенно если учесть острую конкуренцию за места в сборной Португалии.

Календарь и таблица Лиги 1

У Рамуша отличные результаты в матчах за свою страну (семь голов в 10 играх), но его шансы на поездку на Евро-2024 зависят от того, насколько регулярно он будет играть на клубном уровне.

8. Дивок Ориги («Милан»)

Дивок Ориги globallookpress.com

Будет ли Дивок Ориги когда-нибудь известен иначе, кроме как бывший суперзапасной игрока «Ливерпуля»? На данном этапе это начинает выглядеть маловероятным.

После абсолютно провального дебютного сезона в «Милане», в котором он сыграл всего дважды в 36 матчах во всех турнирах, бельгиец в начале сезона был отдан в аренду в «Ноттингем Форест».

Однако возвращение в Премьер-лигу пошло совсем не по плану: Ориги по-прежнему не забил, сыграв в девяти матчах.

«Форест» абсолютно не намерен использовать опцию выкупа 28-летнего футболиста, и сейчас говорят, что его отправят обратно на «Сан-Сиро», чтобы «Милан» мог попытаться продать Ориги в одну из команд МЛС, предположительно желающих приобрести его.

На данном этапе снижение уровня выглядит лучшим вариантом для нападающего, который никогда не забивал более восьми голов в чемпионате за один сезон.

7. Джесси Лингард (свободный агент)

Джесси Лингард globallookpress.com

В преддверии январского трансферного окна Джесси Лингард опубликовал свою фотографию в спортзале с сопроводительной цитатой: «Двери открываются для тех, кто хочет. Ожидание было не наказанием, это была подготовка».

Однако бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» все еще ищет новый клуб — спустя более шести месяцев после того, как с ним расстался «Ноттингем Форест».

Однако Лингард только что уволил своего агента и, как сообщается, близок к переходу в МЛС, где «Портленд Тимберс» выглядит наиболее вероятным местом назначения для бывшего игрока сборной Англии, которому пока всего 31 год.

Лингард ненадолго оживил свою карьеру, перейдя в середине сезона в «Вест Хэм» в 2021 году — возможно, он сможет сделать это снова…

6. Эмиль Смит-Роу («Арсенал»)

Эмилю Смиту Роу в этом сезоне мешала незначительная травма колена, но факт остается фактом: он вышел в стартовом составе всего в одном матче АПЛ и провел на поле всего 137 минут игрового времени.

Этого недостаточно для игрока, на счету которого три матча за сборную Англии. Он должен стать претендентом на место в команде Гарета Саутгейта на Евро-2024, но сейчас он даже не участвует в борьбе за него.

Смит-Роу — один из воспитанников «Арсенала». Его желание ждать своего шанса проявить себя в любимом клубе достойно восхищения. Но ему следовало уйти в тот момент, когда Микель Артета прошлым летом потратил смешные 65 миллионов фунтов на Кая Хаверца.

В нынешних условиях он, скорее всего, потратит впустую еще шесть месяцев своей карьеры в «Арсенале», тогда как мог бы начать — и реализовать свой огромный потенциал — почти в любом другом клубе Премьер-лиги.

5. Мойзе Кин («Ювентус»)

Мойзе Кин globallookpress.com

Возвращение Мойзе Кина в «Ювентус» стало постоянным менее года назад, но теперь очевидно, что возвращение в Турин было ошибкой.

В прошлом сезоне игрок сборной Италии забил восемь голов во всех соревнованиях, но в нынешней кампании он не забил ни разу и проигрывает борьбу за место в составе не только Аркадиушу Милику, но и новой молодой звездочке Кенану Йылдызу.

Последние сообщения в итальянских СМИ свидетельствуют о том, что «Атлетико Мадрид» заинтересован в аренде Кина на оставшуюся часть сезона, и хотя ему, возможно, будет нелегко получить игровое время на «Метрополитано», ясно, что ему нужно что-то сделать, чтобы укрепить свои надежды выступить наЕвро-2024.

Лучано Спаллетти, конечно, на данный момент не наделен обилием вариантов в атаке, но он ни за что не возложит свои надежды на известного своей недисциплинированностью форварда, который даже не играет, не говоря уже о том, чтобы забивать.

4. Трево Чалоба («Челси»)

Трево Чалоба globallookpress.com

«Мечта», о которой говорил Трево Чалоба после подписания долгосрочного контракта с «Челси» в 2021 году, за последний год превратилась в кошмар: выпускник академии ни разу не смог появиться в составе основной команды в этом сезоне из-за комбинации как травм, так и того факта, что Маурисио Почеттино явно считал его несоответствующим требованиям.

Таким образом, хотя 24-летний игрок по-прежнему вне игры из-за проблемы с подколенным сухожилием, перспектива его перехода в последние дни окна возросла в последние дни.

Команды Серии А «Милан» и «Наполи», как сообщается, взвешивают предложения по Чалобе в процессе поиска усиления центра обороны, да и в АПЛ «Ноттингем Форест» и «Фулхэм» также проявляли интерес.

Чалобе определенно нужно что-то менять. Игроку, который выглядел таким многообещающим талантом под руководством Томаса Тухеля, грозит реальная опасность дождаться момента, когда его карьера пойдет на спад на «Стэмфорд Бридж».

3. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

Аарон Рамсдейл globallookpress.com

Когда Ник Поуп выбыл из строя на четыре месяца из-за травмы плеча, полученной в начале декабря, январский переход в аренду в «Ньюкасл» имел большой смысл для Аарона Рэмсдейла.

Тем не менее, как сообщается, «канониры» отказались даже рассматривать идею позволить своему запасному вратарю присоединиться к сопернику по Премьер-лиге — и уж точно не на временной основе — оставив Рамсдейла в подвешенном состоянии по мере приближения зимнего дедлайна.

С середины сентября Рэмсдейл сыграл в Премьер-лиге всего один раз, и даже это появление произошло только благодаря тому факту, что номер один «Арсенала» Дэвид Райя не смог сыграть против «Брентфорда», у которого был куплен «канонирами».

В нынешнем виде, если Рамсдейл не обеспечит трансфер в ближайшие дни — или, что маловероятно, вернется в стартовый состав Артеты — тренер сборной Англии Гарет Саутгейт никоим образом не сможет оправдать приглашение 25-летнего футболиста на Евро-2024, даже в качестве третьего вратаря.

2. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»)

Антони Марсьяль globallookpress.com

Почему Антони Марсьяль все еще в «Манчестер Юнайтед»?! Серьезно, это не имеет никакого смысла. Француз забил восемь голов в чемпионате Англии за два с половиной года.

«Юнайтед», очевидно, хотел бы избавиться от игрока, у которого осталось всего шесть месяцев до окончания контракта, но здесь, очевидно, есть несколько проблем: во-первых, «красные дьяволы» ужасно плохо справляются с избавлением от балласта; во-вторых, их не заваливают предложениями; и, в-третьих, Марсьяль выбыл из строя на 10 недель после операции на паху.

Несмотря на все это, в интересах Марсьяля чтобы потенциальный трансфер состоялся, поэтому у него есть шанс снова сыграть в этом сезоне. Он тратит свою карьеру на «Олд Траффорд» впустую — и уже давно. Его даже не было в составе Эрика тен Хага в последних двух матчах Премьер-лиги.

Марсьялю необходимо вернуться в игру сейчас, независимо от клуба, уровня и денег, которые ему предложат.

1. Карим Бензема («Аль-Иттихад»)

Карим Бензема globallookpress.com

Когда Карим Бензема прошлым летом перебрался в Саудовскую Аравию, он сказал, что «всегда хотел приехать сюда». «Я сразу почувствовал эту любовь ко мне», — объяснил французский нападающий. «На поле и за его пределами я чувствую себя хорошо». Однако сейчас это совсем другая история.

Бензема подвергся резкой критике за свою предполагаемую лень и непрофессионализм, а надежды «Аль-Иттихада» на второй подряд титул чемпиона Саудовской Профессиональной лиги уже разбиты в клочья.

На фоне сообщений о пропущенных тренировках разговоры о возвращении в Европу усиливаются. Среди тех, кто, как сообщается, проявляет интерес к обладателю «Золотого мяча» называются «Арсенал», «Челси» и его бывшей клуб «Лион».

Бензема до сих пор хранит молчание, но если он действительно несчастлив в Джидде, 36-летнему игроку придется серьезно постараться, чтобы убедить «Аль-Иттихад» отказаться от «самого впечатляющего контракта в истории клуба». Его уход станет еще большим ударом по авторитету Про-лиги, чем уход Джордана Хендерсона.