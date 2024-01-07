Тоуни и еще четыре игрока, которых «Арсенал» должен подписать зимой

Как гласит старая пословица: «Если что-то не сломано, не чини это». Однако сильное начало сезона «Арсеналом» может затмевать необходимость укрепиться в январское трансферное окно.

Из-за длительной травмы Юрриена Тимбера и предстоящего отсутствия Такехиро Томиясу, отбывающего на Кубок Азии, «канонирам», скорее всего, вскоре не хватит игроков на позиции крайнего защитника. Кроме того, сохраняющиеся проблемы с формой Томаса Парти указывают на необходимость увеличить глубину состава в полузащите.

А еще есть линия атаки. По поводу Букайо Сака и Габриэля Мартинелли мало сомнений, но отсутствие голов у Габриэля Жезуса и Эдди Нкетия вызывает беспокойство — даже несмотря на то, что бразилец действительно предлагает гораздо больше, чем просто голевые моменты.

В отличие от многих других клубов, «Арсенал» в последние несколько лет может похвастаться достойными результатами во время январских трансферных окон. В прошлом сезоне они приобрели Леандро Троссарда, который дал столь необходимую искру в атаке, а также Жоржиньо и Якуба Кивёра, которые оба были достаточно надежными, когда получали шанс на поле.

А еще в 2021 году они сделали одно из самых значительных приобретений в своей новейшей истории, пригласив нынешнего капитана Мартина Эдегора из «Реала», сначала на правах аренды.

Учитывая, что команде из северного Лондона предстоит еще один серьезный поход за титулом чемпиона Премьер-лиги, Микель Артета будет надеяться, что его январские трансферы окажут такое же влияние на игру команды.

Айван Тоуни («Брентфорд»)

Айван Тоуни globallookpress.com

Тони предстоит очень напряженный месяц. Мало того, что 17 января заканчивается отстранение нападающего «Брентфорда» за ставки, он также, вероятно, станет одним из главных героев трансферных слухов.

Интерес «Арсенала» и «Челси» к игроку, проведшему один матч за сборную Англии, известен уже давно: тренер «пчел» Томас Франк открыто признал, что его звездный игрок может покинуть клуб этой зимой. Нетрудно понять, почему топ-клубы интересуются Тоуни.

В прошлом сезоне он был смертельно опасен перед воротами, и только Эрлинг Холанн и Гарри Кейн забивали больше голов в Премьер-лиге. Его креативность и связующая игра также сильно недооценены, в результате чего «Брентфорд» повесил на него сумасшедший ценник.

Сообщения разнятся: по наименее консервативным оценкам, команда из западного Лондона хочет за центрального нападающего целых 100 миллионов фунтов стерлингов. Этого может быть достаточно, чтобы отпугнуть «Арсенал», но, потратив аналогичную сумму на Деклана Райса летом, они показали, что не боятся вкладывать значительные средства в одного игрока, если тот считается лучшим вариантом.

Потребуется некоторый творческий подход к бухучету — возможно, первоначальная аренда с возможностью выкупа, также как «Арсенал» договорился с «Брентфордом» о подписании Дэвида Райи — но трудно спорить с тем, что Тоуни станет значительным улучшением атаки, имеющейся у Артеты.

Возможно, именно это усиление поможет его команде преодолеть финишную черту в гонке за титулом.

Гонсалу Инасиу («Спортинг»)

Гонсалу Инасиу globallookpress.com

После непродолжительного флирта с Беном Уайтом в начале кампании Артета почти не изменял своей проверенной паре центральных защитников, состоящей из Вильяма Салиба и Габриэля в этом сезоне.

Этот дуэт прекрасно дополняет друг друга, но, как показало невовремя случившееся отсутствие Салиба в конце сезона 2022/23, травма может стать серьезной проблемой, поскольку защитники, которые есть в резерве у «Арсенала», не совсем на том же уровне.

Подписание Инасиу могло бы стать решением этой потенциальной проблемы. Португалец уже какое-то время является опорой «Спортинг» в обороне, и ему все еще есть куда прогрессировать, учитывая, что ему всего 22 года.

Инасиу почти не теряет мяч и любит совершать рейды вперед из обороны, а его недостаток роста с лихвой компенсируется его образцовым чтением игры. Вопрос только в том, сколько он будет стоить.

В сообщениях СМИ говорится, что «Спортинг» не желает отпускать его за сумму, меньшую, чем его отступные в размере 60 миллионов евро, что может оказаться слишком большой суммой для «Арсенала», чтобы одобрить этот трансфер в январе.

Усман Дьоманде («Спортинг»)

Усман Дьоманде globallookpress.com

Инасиу — не единственный защитник «Спортинга», с которым были связаны слухами канониры. Его партнер по центру обороны Дьоманде также вызывает интерес со стороны множества ведущих команд, включая «Арсенал».

Получив часть своего футбольного образования на знаменитой фабрике талантов «Мидтьюлланда», ивуариец в чем-то похож на Инасиу. Оба — типичные современные защитники с впечатляющей дальностью паса и способностью обыгрывать атакующих соперников, но Дьоманде значительно выше своего коллеги-одноклубника.

Это, в сочетании с тем фактом, что он на несколько лет моложе, означает, что его оценивают немного выше: запрашиваемая цена «Спортинга» составляет 69 миллионов фунтов стерлингов. Это не дешево, но «Арсенал» вполне мог бы инвестировать в стартового центрального защитника на следующее десятилетие, если он сможет продолжать прогрессировать текущими темпами.

К сожалению, если они решать подписать его, Дьоманде, скорее всего, будет недоступен в январе, поскольку он только что ворвался в состав сборной Кот-д'Ивуара перед Кубком Африки.

Йоррел Хато («Аякс»)

Йоррел Хато globallookpress.com

Пожалуй, одним из немногих ярких пятен неудачного сезона 2023/24 для «Аякса» стало появление Хато в качестве постоянного игрока основной команды.

Способный играть в центре или на левом фланге защиты, 17-летний футболист уже выглядит следующей европейской звездой, сходящей с конвейера в Амстердаме, и «Арсенал» — один из многих клубов, связанных с ним.

Несмотря на свой нежный возраст, Хато дважды в этом сезоне был капитаном «Аякса»: один раз в Лиге Европы и один раз в Кубке Нидерландов, а также забил гол в матче против «Витесса», в котором амстердамцы разгромили проблемного соперника со счетом 5:0.

Поскольку возвращения Тимбера не ждут еще несколько месяцев, Артета будет очень рад универсальности Хато в защите. Но опять же, он вряд ли обойдется дешево — даже если его контракт на «Йохан Кройф Арене» истекает в 2025 году.

Педру Нету («Вулверхэмптон»)

Педру Нету globallookpress.com

Сенсационная форма Нету в этом сезоне осталась не слишком замеченной широкой общественностью. Да, возможно он и не играл с октября, но на Рождество он все еще занимал первое место в рейтинге по количеству результативных передач — португалец не смог организовать гол только в трех из своих 10 матчей в Премьер-лиге.

В прошлом 23-летний игрок был тесно связан с «Ливерпулем», но в последние месяцы его наиболее вероятным пунктом назначения стал «Арсенал».

Способный играть на передней линии и уже зарекомендовавший себя в высшем дивизионе, он вызывает очевидные сравнения с Троссардом, которого «Арсенал» подписал 12 месяцев назад, чтобы встряхнуть свою линию атаки.

Учитывая, что Артете явно не нравятся Эмиль Смит Роу и Рейсс Нельсон, не исключено, что Нету может быть привлечен этой зимой, а один из выпускников «Хейл-Энда» отправится в обратном направлении.

Конечно, сначала португальцу нужно будет подтвердить, что он полностью восстановился.