Варан и еще пять игроков, которые помогут «Реалу» решить кадровые проблемы

Мадридскому «Реалу» в январе, скорее всего, придется выйти на трансферный рынок, чтобы решить несколько серьезных проблем.

В преддверии январского трансферного окна у «Реала» наверняка уже есть четкий план действий. В настоящее время «Мадрид» не может рассчитывать сразу на шестерых игроков основной команды. При этом трое из них — Давид Алаба, Эдер Милитао и Тибо Куртуа — в этом сезоне больше не сыграют. Еще двое пропустят не меньше месяца.

Очевидно, что «Реалу» придется сделать несколько приобретений. Без это достичь поставленных целей будет нереально.

«Реалу» срочно нужен центральный защитник. Можно, например, вернуть одного из игроков, который сейчас находится в аренде. Но это не единственный вариант.

И, конечно же, в самое ближайшее время снова всплывет тема возможного переезда в столицу Испании Килиана Мбаппе.

GOAL составил список из шести игроков, на которых «Реалу» надо обратить внимание этой зимой.

Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»)

Рафаэль Варан globallookpress.com

Трудно сказать, рассчитывает ли на Варана главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. В последнее время у француза не было постоянного места в стартовом составе.

Когда летом 2022 года Рафаэль перебрался на «Олд Траффорд», казалось, что он станет лидером обороны «МЮ», но этого не произошло. Хотя первую кампанию он провел не так уж и плохо.

Но при этом нет смысла отрицать, что Варан провалил начало текущего сезона. Правда, чуть позже он был весьма убедителен в матчах с «Баварией» и «Ливерпулем».

Но в «МЮ» сейчас такой беспорядок, что любому будет сложно постоянно играть на высоком уровне. И все равно есть ощущение, что Варан не так хорош, как раньше.

Возможно, Рафаэлю надо вернуться в «Реал», который остро нуждается в опытном защитнике. И есть конкретные основания, что это может произойти в самое ближайшее время. Несколько солидных источников утверждают, что в «Реале» всерьез рассматривают обратный выкуп Варана, который когда-то был здесь незаменимым игроком.

Гонсалу Инасиу («Спортинг»)

Гонсалу Инасиу globallookpress.com

Если у вас есть желание запустить трансферный слух, просто найдите молодого португальского футболиста и добавьте рядом с его именем название ведущего европейского клуба. Чемпионат Португалии в последние годы превратился в своеобразный торговый центр для элитных клубов.

Гонсалу Инасиу — один из новых многообещающих игроков, который, похоже, уже сейчас готов к переходу на новый уровень.

Атлетичный центральный защитник, за плечами которого уже три сезона в европейском футболе, в свои 22 года играет за сборную Португалии. Инасиу соответствует всем требованиям будущей звезды. Вряд ли парень затеряется в «Реале». Правда, есть финансовый нюанс — «Спортинг» хочет получить за него 60 миллионов евро.

«Реал», как известно, собирает деньги на подписание Килиана Мбаппе, поэтому трансфер Инасиу может быть чересчур дорогим удовольствием в январе. Но, с другой стороны, это шанс заполучить потенциально элитного футболиста.

Пьеро Инкапье («Байер» Леверкузен)

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Несмотря на некоторые недостатки в своей игре, все равно странно, что Инкапье до сих пор не стал основным игроком «Байера». С другой стороны, абсолютно нормально, что Хаби Алонсо не хочет ничего менять, пока его команда находится на первом месте. Но этом может привести к тому, что эквадорец начнет икать себе новую команду.

Инкапье — защитник с очень большим потенциалом, который может подойти команде Карло Анчелотти. И за него точно не придется платить слишком много. Другой вопрос, согласится ли «Байер» отпускать 21-летнего защитника зимой. Для борьбы за титул «фармацевтам» нужна глубина состава.

«Реал» в случае приобретения Инкапье может получить усиление как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В такой компании Пьеро быстро выйдет на новый уровень.

Джорджо Скальвини («Аталанта»)

Джорджо Скальвини globallookpress.com

То же самое можно сказать и про Скальвини, который в свои 20 лет регулярно играет за «Аталанту».

Более того, Джорджо уже успел дебютировать и в сборной Италии, несмотря на то, что у него пока не очень много опыта. Зато итальянец обладает отличными физическими данными для современного центрального защитника. Вряд ли у него возникнут проблемы с адаптацией в команде, которая предпочитает владеть мячом.

Самая большая проблема заключается в том, что «Реал» все-таки ищет игрока с опытом. «Мадриду» нужен защитник, который сможет сходу приносить пользу.

В случае со Скальвини все зависит от скаутского отдела «Реала»: верят ли они, что Скальвини сразу же заиграет на таком уровне?

Рафа Марин («Алавес»)

Рафа Марин globallookpress.com

А теперь не самый привлекательный, но весьма реалистичный вариант. Этим летом «Реал» подписал с Марином новый пятилетний контракт и сразу же отдал его в аренду «Алавесу». Возможно, есть смысл, чтобы он вернулся в Мадрид уже в январе.

Марин здорово проводит сезон, и лучше всего он проявил себя как раз в недавнем домашнем матче против «Реала».

Также важно учитывать, что Марин прекрасно знаком с требованиями в «Мадриде» и пользуется доверием Анчелотти. Очевидно, что это трансфер с низким уровнем риска и небольшими финансовыми обязательствами.

Если «Реал» не хочет расставаться с большими деньгами, это, возможно, самый подходящий вариант.

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»)

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе, скорее всего, в какой-то момент станет игроком «Реала». Многие уверены, что он уже принял решение о переезде в Мадрид, а подписание контракта и все остальное — просто формальность.

Кто-то и вовсе ждал Килиана в «Реале» прошлым летом, но этого не произошло. Возможный переход Мбаппе в «Королевский клуб» зимой выглядит вполне логично.

Кадровые проблемы «Реала» коснулись, как известно, не только обороны. Бразильский вингер Винисиус по-прежнему находится в лазарете.

Понятно, что осуществить такую сделку будет крайне сложно. «Пари Сен-Жермен» тоже рассчитывает бороться за победу в Лиге чемпионов, поэтому «Реалу» придется предложить лучшему клубу Франции чересчур выгодные условия.