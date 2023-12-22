Суперлига возвращается? Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт

В зале Европейского суда в Люксембурге было принято решение, которое остановило движение европейского футбола по привычному пути.

УЕФА и ФИФА, два руководящих органа спорта на континенте и во всем мире соответственно, утром в четверг, 21 декабря, были признаны Европейским судом виновными в том, что их правила нарушают законодательство ЕС. Этот вердикт сразу же возобновил разговоры о проекте Суперлиги. с участием двух лучших клубов Испании: «Реала» и «Барселоны».

УЕФА настаивает, что эта никому не нужная угроза будет предотвращена, как это было в 2021 году, но этот сложный судебный случай привел к возрождению проекта, который, как они надеялись, уже провалился.

Предложения о новом турнире с участием 64 клубов, который будет конкурировать с Лигой чемпионов, уже были анонсированы, и сторонники перемен считают это ключевым моментом в своей борьбе. «Это великий день для истории футбола и спорта», — сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

The Athletic анализирует ключевые вопросы:

Как мы до этого дошли?

Эта история фактически началась 18 апреля 2021 года, когда 12 крупнейших клубов Европы объявили о своем присоединении к Суперлиге — новому прибыльному соревнованию, которое может конкурировать с Лигой чемпионов УЕФА.

Она обещала своим участникам несметные богатства, но довольно быстро проект рухнул и развалился на фоне протестов болельщиков и всеобщего осуждения.

Протесты фанатов в Лондоне globallookpress.com

Девять клубов, в том числе все шесть из английской Премьер-лиги, вышли из Суперлиги в течение 72 часов, но три, которые отказались махнуть рукой и забыть, «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус», вскоре начали судебные иски против УЕФА и ФИФА, настаивая на том, что их правила не соответствуют законам Евросоюза о конкуренции.

Руководящие органы футбола, как утверждали представители Европейской Суперлиги, фактически являются монополистами.

Дело, начатое в коммерческом суде Мадрида, было передано в Европейский суд, и, несмотря на предварительному вердикту генерального адвоката Атанасиоса Рантоса в декабре прошлого года о том, что правила УЕФА «совместимы с законодательством ЕС о конкуренции», финальное решение должны были вынести 15 судей Большой палаты.

Все внимание за четыре дня до Рождества было приковано к залу суда в Люксембурге.

Что было сказано в приговоре?

Много чего. Полное, несокращенное решение содержит 32 000 слов тонких юридических аргументов, но пресс-релиз, выпущенный Европейским судом, начался с резкого вступления, которое задало тон, который представил это как поражение истеблишмента.

«Правила ФИФА и УЕФА о необходимости предварительного одобрения межклубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, противоречат законодательству ЕС», — говорится в нем.

Пресс-релиз добавил, что новые отделившиеся турниры «потенциально выходят на рынок» и что исторические руководящие органы футбола должны обеспечить, чтобы их полномочия были «прозрачными, объективными, недискриминационными и пропорциональными». Короче говоря, они не должны наказывать тех, кто желает вписаться в конкурирующие турниры.

В отчете говорится: «Однако полномочия ФИФА и УЕФА не подпадают под какие-либо подобные критерии. Таким образом, ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением».

Этого решения УЕФА не ожидал и не хотел, но в приговоре была строка, подчеркивающая его ограничения. Это был просто случай, когда нужно было решить, соответствуют ли правила УЕФА и ФИФА законодательству ЕС о конкуренции. В отчете Европейского суда добавлено: «Это не означает, что такое соревнование, как проект Суперлиги, обязательно должно быть одобрено. Суд… в своем решении не выносит решения по этому конкретному проекту».

Александер Чеферин globallookpress.com

УЕФА может одержать и другие победы. Хотя предыдущие правила о предварительном одобрении были сочтены незаконными, постановление усилило роль регулятора и оператора при условии, что его правила были прозрачными и недискриминационными.

«Решение на самом деле положительное, поскольку оно охватывает ключевые особенности европейской футбольной пирамиды», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Открытые соревнования, спортивные заслуги и солидарность. Европейский суд признает, что УЕФА сохраняет за собой роль организующего и санкционирующего органа. Мы на самом деле приветствуем ясность, которую предоставил Европейский суд».

Значит, Суперлига снова в силе?

Не так быстро. Несмотря на то, что все это было отмечено как победа А22 Sports Management, управляющей компании, работающей от имени Европейской Суперлиги, сопротивление этим грандиозным планам остается ожесточенным.

УЕФА быстро сформировал единый фронт после решения Европейского суда. Нассер Аль-Хелаифи, исполнительный директор «Пари Сен-Жермен» и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) и президент испанской Ла Лиги Хавьер Табас присоединились к Чеферину на пресс-конференции, которая также включала выступления группы европейских лиг, FIFPro Europe и европейской ассоциации болельщиков

«Футбол остается единым», — сказал Чеферин. «Мой телефон забит СМС от лиг, клубов, болельщиков футбола. У меня 200 сообщений. Заинтересованные стороны в этом зале много раз расходились во мнениях, когда мы говорили о различных реформах и спорили. Но когда нам приходится говорить об открытости футбола, мы едины».

Мадридский «Реал» и «Барселона» предсказуемо быстро приветствовали это решение как знаменательный день, но на данный момент они остаются в меньшинстве. «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и миланский «Интер» осудили любую идею возрождения Европейской Суперлиги, как и английская Премьер-лига, которая заявила, что продолжает «отвергать любую подобную концепцию».

Группы болельщиков также яростно осудили проект, который они помогли сорвать два с половиной года назад. «Мы все хотим, чтобы ходячий мертвец, которым является Европейская зомби-лига, был уже прикончен», — заявила Ассоциация футбольных болельщиков.

«В европейском футболе нет места отколовшейся Суперлиге», — сказал Ронан Эвейн из европейской ассоциации болельщиков. «Мы надеялись, что цирк остался позади, но нам придется пройти через все это снова. Для них было бы лучше сдаться сейчас».

Фанаты против Суперлиги globallookpress.com

Однако это постановление говорит, что мечтать об этом рано. А22 через пару часов после решения Европейского суда объявила о своих планах провести пересмотренный отборочный турнир, в котором 64 команды будут соревноваться в трех лигах под названиями «звездная», «золотая» и «синяя». Понижение и повышение будут возможны между уровнями, при этом 20 клубов смогут проходить квалификацию каждый сезон через свои национальные лиги. Телевизионное освещение турнира также будет бесплатным для фанатов.

Чеферин посмеялся над этим предложением. «Мы смотрели так называемую презентацию А22», — сказал он. «Очень сложно решить, должно ли вас шокировать или развлекать шоу, которое мы видели. Поскольку Рождество уже близко, я выберу развлечения».

«Я так рада, что мы увидели презентацию, потому что теперь ясно, что они предлагают закрытый конкурс, о котором мы знали все время. Мы не будем пытаться их остановить. Я надеюсь, что они как можно скорее начнут свой фантастический турнир с двумя клубами. Надеюсь, они знают, что делают».

Тем не менее, А22 и, как следствие, «Реал Мадрид» и «Барселона» по-прежнему настроены очень серьезно. «Мы завоевали право конкурировать», — заявил исполнительный директор A22 Бернд Райхарт. «Монополия УЕФА закончилась. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее».

Это плохая новость для ФИФА и УЕФА?

Жизнь была бы намного проще, если бы это решение было таким же, как первоначальный приговор, вынесенный в декабре прошлого года. Это помогло бы уничтожить проект Европейской Суперлиги, лишив его какого-либо кислорода.

Однако этот результат придал смелости тем, кто пытается разрушить империю УЕФА. Компания А22 считает, что теперь у нее есть полномочия продвигать реформы и поощрять других следовать примеру «Реала» и «Барселоны», двух самых известных клубов в европейском футболе. Давайте поговорим об этом, представив, что угрозы санкций не существует. Кому это может повредить?

УЕФА, а также президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркивают, что все идет своим чередом и утверждают, что решение практически ничего не изменило. Они отразили предыдущие вызовы своей власти и будут уверены в том, что сделают это снова, когда смогут рассчитывать на поддержку стольких заинтересованных сторон. Однако теперь эта дверь осталась приоткрытой, а лицензию на продолжение заговора получили «Реал Мадрид» и «Барселона».

Джанни Инфантино и Роберт Левандовский globallookpress.com

«Если и оставались какие-либо сомнения в том, что управление спортом подлежит детальному изучению на предмет соответствия законодательству о конкуренции, то они были полностью устранены», — сказал Андре Преториус, юрист по вопросам конкуренции.

«Но что немаловажно — как отмечает суд — это не означает, что эти регулирующие полномочия были отменены и необходимо разрешить проведение таких соревнований, как Суперлига. Вместо этого суд говорит спортивным организациям, что для одобрения новых турниров им необходимо иметь более совершенные правила и процессы, которые будут прозрачными, справедливыми и объективными».

Открывает ли это путь новым турнирам, проводимым такими богатыми спонсорами, как Саудовская Аравия?

Банк JP Morgan Chase поддержал Суперлигу в 2021 году, гарантировав первоначальные инвестиции в размере 3,5 миллиарда евро. Когда проект рухнул, ему принесли извинения, хотя сопрезидент банка Дэниел Пинто отнесся к этому холодно. «Мы оформили кредит для клиента. Не нам решать, как лучше всего будет развиваться футболу в Европе и Великобритании».

Теперь, когда Европейский суд принял решение, можно предположить, что инвестиционные банки и частные инвестиционные компании снова рассмотрят возможность финансирования проекта Суперлиги, а если не они, то как насчет государства?

Саудовская Аравия уже разрушила другой вид спорта, запустив гольф-тур LIV Golf и переманив многих лучших гольфистов мира у организатора основных мужских профессиональных гольф-туров PGA Tour, что достигло кульминации в предлагаемом объединении туров. Может ли нечто подобное случиться в футболе? «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» провели лето, собирая настолько сильные и звездные команды, что есть сомнения в том, что Саудовская профессиональная лига достаточно велика для них троих.

Давайте представим себе сценарий, в котором делегация Саудовской Профессиональной лиги летит в Ньон и предлагает УЕФА пригласить в Лигу чемпионов свои звездные команды. Оскорбленные решением УЕФА отклонить это предложение, саудовцы финансируют альтернативное соревнование, переманивая лучшие европейские континентальные команды с турниров УЕФА до тех пор, пока УЕФА, подобно PGA Tour, не преклонит колени, согласившись объединить усилия.

Сборная Саудовской Аравии globallookpress.com

Одна из немаловажных проблем здесь заключается в том, что Саудовской Аравии, как хозяйке чемпионата мира по футболу 2034 года, по-видимому, придется не раздражать ФИФА попусту. Эта их воображаемая Суперлига очень сильно подорвет позиции расширенного недавно клубного чемпионата мира. Это возвращает нас к первоначальному предложению 2021 года, но с некоторыми изменениями.

Крупные клубы континента уже рассматривают английскую Премьер-лигу как Суперлигу. Она зарабатывает в три раза больше, чем Серия А, Ла Лига, Лига 1 и Бундеслига. Что, если будущее европейского футбола — это континентальная лига, способная конкурировать с Премьер-лигой, в которой противостоянием в середине таблицы, таким как «Брайтон» против «Фулхэма» в АПЛ, будет не «Торино» против «Сассуоло» или «Хетафе» против «Лас-Пальмаса», а «Рома» против «Севильи»? Может ли одна из мировых частных инвестиционных компаний профинансировать это?

Кто будет рад этому решению?

Аплодисменты были практически слышны из Мадрида, ставшего базой для этой революции. «Реал Мадрид», 14-кратный победитель Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, всегда был в авангарде планов создания Суперлиги, и это будет рассматриваться как подтверждение непоколебимой веры в проект, который был заброшен большинством прочих.

После знаменательного дня Флорентино Перес триумфально заявил, что теперь они «хозяева своей судьбы». «Мы, клубы, считаем, что наше право предлагать и продвигать европейские турниры, которые модернизируют наш вид спорта и привлекают болельщиков со всего мира, полностью признано», — сказал он.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Короче говоря, сегодня свободная Европа снова восторжествовала, как и футбол, и его болельщики. Несмотря на давление, которому мы подвергаемся уже более двух лет, сегодня торжествуют закон, разум и свобода. И именно поэтому "Реал Мадрид" продолжит работать на благо футбола».

Их заклятые враги, ставшие друзьями, «Барселона», также выразила остальной Европе свое удовлетворение.

Жоан Лапорта, предсказавший, что Суперлига может начать функционировать в течение двух лет, повторил мнение Переса в видеообращении, записанном на нескольких языках.

«"Барселона" тщательно проанализировала проблемы европейского футбола, и мы думаем, что это принесет пользу клубам, которые получат неограниченную прибыль, а в некоторых случаях и за пределами футбольного мира», — сказал Лапорта, долг клуба которого в октябре оценивался в 480 миллионов фунтов стерлингов.

«По этой причине, а также в защиту наших членов, мы считаем, что должны защитить стабильность клуба. Мы не намерены идти против национальных соревнований».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Напротив, с большим количеством ресурсов они будут более конкурентоспособными. Мы хотим диалога, который приведет к положительной синергии. Но чтобы вступить в конструктивную дискуссию, резолюцию необходимо было уточнить. Как мы уже говорили, существует ситуация монополии, и теперь перед нами открывается историческая возможность».

А22, чья бравада продолжает раздражать представителей УЕФА и ЕКА, стал еще одним, кто назвал эту победу заметной. «Это исторический день для футбола», — сказал Берндт Райхарт. «Это доказывает, что доминирующая роль УЕФА была несправедливой».

Разве новый формат Лиги чемпионов не является по сути Суперлигой?

Обновленные предложения Суперлиги намного ближе к новому формату Лиги чемпионов по сравнению с тем, на что изначально подписались отколовшиеся клубы в 2021 году. Тогда это была закрытая площадка, но теперь она будет построена на «спортивных принципах», и клубы могут быть понижены и повышены в дивизионах.

До того, как в мае 2022 года был одобрен новый план Лиги чемпионов, УЕФА выдвинул идею альтернативного формата, в котором элитные клубы Европы получали бы приоритет на основе их статуса по историческим коэффициентам. По сути, это сделало бы главное соревнование Европы закрытым.

Это подверглось резкой критике со стороны нескольких клубов, которые считали это в высшей степени несправедливым и способом для богатых клубов стать еще богаче, что привело к тому, что УЕФА изменил предложения и вместо этого ввел коэффициент стран.

Со следующего сезона количество команд, участвующих в Лиге чемпионов, увеличится с 32 до 36, то есть теперь будет 189 матчей вместо 125, а групповой этап будет заменен этапом лиги, также известным как «швейцарская модель».

Трофей Лиги чемпионов globallookpress.com

Каждой команде гарантированно предстоит сыграть восемь матчей на этапе лиги вместо запланированных 10, из которых они сыграют половину дома, а половину на выезде. Восемь лучших команд лиги автоматически выходят в плей-офф. Те, кто займет места с 9 по 24, сразятся в двухматчевом плей-офф, чтобы определить, кто выйдет в число участников 1/8 финала турнира.

В пересмотренном формате Суперлиги будут участвовать 64 команды — в группах по восемь человек с минимум 14 матчами в год — соревнующиеся в «Звездной, Золотой и Синей лигах» без постоянных членов. По словам организаторов, квалификация на турнир будет проходить через внутренние соревнования.

Могут ли клубы, оставшиеся в Суперлиге, подать в суд на выбывших?

Хотя девять из первоначальных 12 отколовшихся клубов, включая все английские команды, отказались от поддержки проекта после протестов общественности, «Ювентус», «Реал Мадрид» и «Барселона» хотели сохранить проект живым.

Затем в июне этого года «Ювентус» отказался от любых планов на будущее, оставив двух испанских гигантов последними клубами, поддерживающими проект.

Юристы заявили, что знаковое решение ЕС в четверг было хуже, чем могли ожидать ФИФА и УЕФА, что еще более подкрепляется тем фактом, что решение является обязательным и не подлежит обжалованию.

Однако они подчеркнули, что история еще не окончена.

Отвечая на вопрос о возможности того, что «Реал» и «Барселона» подадут в суд на другие клубы, Даррен Бэйли, соучредитель Sport360, сказал, что, по его мнению, это маловероятно. Он сказал: «Я думаю, что это маловероятно, не в последнюю очередь из-за необходимости поддерживать позитивные отношения между клубами в эти нестабильные времена».

Ян Зглински, доцент юридической школы Лондонской школы экономики, согласен.

Он сказал: «Соглашение было обусловлено либо (а) получением разрешения на проект Суперлиги от ФИФА/УЕФА, либо (б) подтверждением постоянной законности проекта благодаря постановлению суда/административному решению. Соответствует ли сегодняшнее решение пункту (б)? Я не думаю, что это так. Теперь разбирательство продолжится в испанском суде, и УЕФА сделает все возможное, чтобы убедить тамошних судей в том, что его новые правила выдачи разрешений соответствуют критериям, установленным Европейским Судом».

Первый проект Суперлиги поддержало 12 клубов globallookpress.com

Кэтрин Форшоу, юрист Brabners, сказала, что решение будет приветствоваться «Реалом» и «Барсой», но это само по себе не обязательно означает, что проект Суперлиги теперь будет одобрен.

Она объяснила: «Это должен решить испанский суд (и, возможно, другие юрисдикции). Решение интерпретировало законодательство ЕС и обоснованность предлагаемых действий; это не решило спор. Хотя решение действительно создает прецедент для европейских клубов, которые теперь, с позиции Европейского суда, имеют право присоединяться к другим континентальным лигам за пределами юрисдикции УЕФА без угрозы санкций, тот факт, что мы уже видели, как А22 всего через несколько часов после вынесения решения опубликовала еще одно предложение о новых соревнованиях с 64 мужскими и 32 женскими командами, играющими матчи в середине недели в системе лиг по всей Европе, является четким показателем того, что впереди еще много борьбы».

Что говорит британское законодательство?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сбросить «законодательную бомбу» на предложения Суперлиги, когда они будут обнародованы в апреле 2021 года, причем подавляющее большинство английских футбольных болельщиков были против нового турнира.

Это усилило планы по созданию независимого регулирующего органа, ключевая роль которого будет заключаться в том, чтобы не допустить отделения клубов. Закон еще не принят, но был в ноябрьской речи короля, в которой изложены планы правительства на предстоящий год.

«Клубы смогут участвовать только в соревнованиях, одобренных регулирующим органом», — говорится в правительственном документе, объясняющем планы. «Это позволит регулятору по согласованию с ФА и болельщиками не допускать участия английских клубов в отделившихся турнирах, которые не соответствуют заранее определенным критериям. Что особенно важно, это защитит АПЛ от будущей лиги, подобной Европейской Суперлиге».

Закон введет условия для клубов, желающих присоединиться к новым соревнованиям, например, чтобы это не вредило существующим лигам, а также консультации с болельщиками. Не исключено, что новый турнир сможет соответствовать этой планке, но планы четко разработаны, чтобы помешать английским клубам присоединиться к Суперлиге — и это еще до того, как мы перейдем к очень конкретным санкциям, закрепленным в недавно созданной Хартии владельцев Премьер-лиги, введенной в действие в июне 2022 года.

Форшоу сказала: «В настоящее время этим клубам грозит вычет 30 очков, если они попытаются сделать аналогичный шаг в будущем, и Премьер-лига также заявила, что им грозит штраф в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, если они попытаются еще раз отделиться. В настоящее время перед клубами Премьер-лиги стоит слишком много сдерживающих факторов; но в конечном итоге исход и успех Суперлиги будут определять национальные суды».

Как сказал Зглинский: «Европейский суд делегировал большинство ключевых оценок, касающихся обоснования правил ФИФА/УЕФА, соответствующему суду в Мадриде. Это означает, что у УЕФА будет шанс убедить испанский суд в том, что его правила выдачи разрешений на самом деле оправданы. Судя по сегодняшнему решению, это будет тяжелая битва, но они обязательно постараются».

Английские фанаты против Суперлиги globallookpress.com

В ответ на постановление в четверг правительство Великобритании подтвердило, что закон будет внесен на рассмотрение «в ближайшее время» и что он «не позволит клубам участвовать в любых подобных отделившихся турнирах в будущем».

Хотя после Джонсона в Великобритании сменилось еще два премьер-министра, а оппозиционная Лейбористская партия значительно лидирует в опросах, поскольку выборы должны состояться в ближайшее время, какие-либо изменения в этом вопросе маловероятны, поскольку Суперлига очень непопулярна в Великобритании.

Учитывая, что Премьер-лига является самым богатым турниром в мире, и ее отрыв постоянно увеличивается, не исключено, что конечной точкой может стать Премьер-лига, существующая бок о бок с Европейской Суперлигой, в которой нет английских клубов.

Так что же произойдет дальше?

Ничто не кажется настолько определенным, как было до вынесения приговора. Даже несмотря на то, что Чеферин демонстративно поощрял бунтарей сделать свой ход. «Мы не будем пытаться их остановить», — сказал он. «Надеюсь, они как можно скорее начнут свое фантастическое соревнование с двумя клубами. Надеюсь, они знают, что делают».

У УЕФА есть проблема, которая никуда не исчезнет, и даже пересмотренный формат Лиги чемпионов, в котором в следующем сезоне будут увеличены призовые фонды, не успокоит тех, кто стремится разрушить статус-кво.

УЕФА уверен, что продолжает предлагать лучший продукт, наиболее подходящую модель и самые справедливые формы распределения доходов. Поддержка ключевых заинтересованных сторон, особенно крупных групп фанатов, является еще одним столпом силы.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Это дает достаточные краткосрочные гарантии, но игнорирование долгосрочной угрозы отделения лиги было бы ошибочным. Всего 12 месяцев назад двенадцать крупнейших клубов Европы сочли это хорошей идеей, а два, а возможно, и три клуба, в том числе «Ювентус», по-прежнему открыты для возрождения проекта. Шанс на увеличение доходов не будет оставлен без внимания.

«Реал Мадрид» и «Барселона» подождут и посмотрят, сколько еще игроков, если таковые вообще будут, клюнут на их наживку. Некоторым это понравится, других слишком напугает негативная реакция общественности.

Те в Премьер-лиге, у которых в 2021 году вскружилась голова, скорее всего, будут смотреть и ждать. Они увидят, можно ли завоевать доверие, одновременно изучая сложный случай, долгосрочные последствия которого остаются неизвестными.

Проект, который УЕФА надеялся похоронить до Рождества, был снова открыт.