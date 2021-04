Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток

После двух суток прессинга со стороны УЕФА, ФИФА и национальных лиг, протестов болельщиков и язвительных комментариев со стороны футбольных экспертов, в стане отцов-основателей Суперлиги наметился раскол.

Ранее появлялась информация, что основатели нового турнира делятся на два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду .

Английские клубы, составляющие половину новообразованной лиги, были из последних — они же и дрогнули первыми.

«Челси», по информации инсайдеров, последним запрыгнул в поезд Суперлиги, но уже менее чем через сутки после официального объявления руководство клуба задумалось о выходе.

Все прогнозы на футбол

Это способствовали толпы болельщиков у «Стэмфорд Бридж», которые пришлось успокаивать легенде клуба и техническому директору «Челси» Петеру Чеху.

Вечером, 20 апреля, «Синие» первыми начали оформлять свой выход из Суперлиги — инициировал это Роман Абрамович, которому, по сообщениям инсайдеров идея была не слишком интересна с самого начала.

А официальное объявление первым сделал «Манчестер Сити» — в районе полуночи с 20 на 21 апреля (по московскому, разумеется, времени).

На это, судя по всему, повлияла онлайн-встреча руководства клуба со звездами клуба, которые высказывали опасения, что не смогут играть за сборные. К тому же Пеп Гвардиола довольно резко и публично высказался против нового проекта.

Спустя час с небольшим, скоординированно объявили через свои соцсети о выходе из Суперлиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.