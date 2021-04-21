Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток

Европейская футбольная Суперлига просуществовала чуть более двух суток — в 01:00 (мск) 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира, а в 01:00 (мск) 21 апреля шесть английских клубов объявили о выходе из него, после чего проект фактически был приостановлен. Рассказываем, как это было.
Начало конца
После двух суток прессинга со стороны УЕФА, ФИФА и национальных лиг, протестов болельщиков и язвительных комментариев со стороны футбольных экспертов, в стане отцов-основателей Суперлиги наметился раскол.
Ранее появлялась информация, что основатели нового турнира делятся на два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду.
Английские клубы, составляющие половину новообразованной лиги, были из последних — они же и дрогнули первыми.
«Челси», по информации инсайдеров, последним запрыгнул в поезд Суперлиги, но уже менее чем через сутки после официального объявления руководство клуба задумалось о выходе.
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Это способствовали толпы болельщиков у «Стэмфорд Бридж», которые пришлось успокаивать легенде клуба и техническому директору «Челси» Петеру Чеху.
Вечером, 20 апреля, «Синие» первыми начали оформлять свой выход из Суперлиги — инициировал это Роман Абрамович, которому, по сообщениям инсайдеров идея была не слишком интересна с самого начала.
А официальное объявление первым сделал «Манчестер Сити» — в районе полуночи с 20 на 21 апреля (по московскому, разумеется, времени).
На это, судя по всему, повлияла онлайн-встреча руководства клуба со звездами клуба, которые высказывали опасения, что не смогут играть за сборные. К тому же Пеп Гвардиола довольно резко и публично высказался против нового проекта.
Спустя час с небольшим, скоординированно объявили через свои соцсети о выходе из Суперлиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
«Арсенал» очень проникновенно извинился перед фанатами, признав ошибку, «МЮ» был лаконичнее прочих, сказав лишь «Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», а «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ограничились краткими официальными заявлениями.
Последним из английских клубов объявил о прощании с Суперлигой «Челси», после чего стало ясно, что проект будет заморожен, так как лишился половины своих участников.
«Челси» подтверждает, что начал формальные процедуры выхода из Суперлиги Европы. После того как мы присоединились к проекту в конце прошлой недели, у нас было время тщательно рассмотреть этот вопрос, и мы решили, что наше участие в турнире не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целомОбращение «Челси»
Реакции руководства английских клубов
После капитуляции, владелец «Ливерпуля» Джон Хенри все же выступил с обращением, в котором принес свои извинения болельщикам и игрокам.
Хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками «Ливерпуля» за ту неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе. За эти 48 часов вы четко дали понять, что этот проект не пройдет. Мы вас услышали. Я вас услышал. Хочу извиниться перед Юргеном, Билли (Билли Хоган — исполнительный директор клуба — прим.), игроками и всеми, кто так усердно трудится в клубе для того, чтобы наши болельщики могли гордиться. В этой сложившейся неразберихе они [представители клуба] абсолютно ни при чем.Джон Хенри
После выхода «Тоттенхэма» из Суперлиги подоспел и ответ босса Дэниэла Леви, который не очень получается считать признанием своих ошибок.
Мы сожалеем о тревоге и беспокойстве, вызванных предложением сыграть в Суперлиге. Мы считали важным, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры, которая стремилась бы обеспечить более мощную финансовую устойчивость, оказывая при этом значительно большую поддержку всей футбольной пирамиде. Мы считаем, что мы не должны стоять на месте, и что спорт должен постоянно пересматривать подходы к управлению соревнованиями, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать болельщиков по всему миру.Дэниэл Леви
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке пока не выпускал персональных заявлений, но клуб обратился к болельщикам с открытым письмом.
«В последние несколько дней очередной раз мы убедились, как глубоки чувства фанатов со всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим.
Нам и не нужно было об этом напоминать, но реакция в последние дни дала нам основу для рефлексии и основательных размышлений.
Мы никогда и не стремились заставлять вас страдать, однако когда нам пришло приглашение вступить в Суперлигу, мы, осознавая отсутствие уверенности в проекте, не хотели быть отстающими — и думали о том, как обеспечить "Арсеналу" достойное будущее.
После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку, и мы просим прощения за нее.
Мы осознаем: понадобится время, чтобы снова заслужить вашу веру в то, что мы делаем и для чего работаем в "Арсенале", но разрешите нам быть честными: мы решили войти в Суперлигу, только чтобы защитить будущее "Арсенала".
Будущее клуба, который вы так любите. И игры, которую мы все так любим — за счет финансовой стабильности.
Стабильность очень важна для того, чтобы игра процветала, и мы продолжим делать все, чтобы наш клуб и футбол в целом был в безопасности, она ведь так нужна, чтобы двигаться вперед.
Систему нужно исправить. Нам нужно действовать вместе, чтобы выработать решения, которые сохранят наше будущее.
И наконец — мы осознаем, что создали очень тревожную ситуацию в концовке настолько трудного для всех нас сезона.
Наша цель — всегда принимать правильные решения на благо этого великого футбольного клуба, защищать его будущее и продвигать его вперед.
Однако в этом случае мы не приняли правильного решения, и теперь мы это полностью понимаем.Мы вас услышали».
В стане «Манчестер Юнайтед» царило молчание — зато там уже полетели головы. Председатель правления «МЮ» Эд Вудворд был одним из идейных вдохновителей создания Суперлиги. Именно он координировал присоединение всех английских клубов к турниру.
После провала проекта Вудворд поплатился должностью — спустя пару часов после выхода из Суперлиги руководство «МЮ» анонсировал уход Эда в конце года.
Я невероятно горжусь тем, что служил на благо «МЮ», для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира на протяжении последних 16 лет. Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уходить в конце этого года. Я буду ценить моменты, проведенные на «Олд Траффорд» в тот период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. Я горжусь возрождением клубной культуры и возвращению к нашему стилю. Мы вложили в состав свыше миллиарда фунтов за время моей работы, и я особенно восторгаюсь прогрессом в развитии футболистов, достигнутым при Оле-Гуннаре Сульшере и его штабе за последние два года. Уверен, что в результате всех изменений игроки этого великого клуба скоро снова будут поднимать трофеи над головой. Мы заслужили это. Я искренне хотел, чтобы мы завоевали титул чемпионов Англии, и я уверен, что основа для этого заложена.Эд Вудворд
Более того, в прессе появились слухи о желании семейства Глейзров продать манкунианский клуб, также связанное со скандалом вокруг нового проекта.
Подкуп или шантаж?
После того, как английские клубы пошли на попятный, в СМИ появились две версии,объясняющее это.
По данным Mundo Deportivo УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге.
Организация, якобы, предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.
А вот по информации The Guardian, клубы АПЛ вышли из Суперлиги под нажимом местных футбольных властей.
По данным издания, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» получили от Футбольной ассоциации Англии предупреждение о том, что им грозит отстранение от всех национальных турниров в случае участия в новом проекте.
Болельщики против Суперлиги
Отмечается, что свою роль в этом сыграло и руководство страны, выразившее намерение поддержать законодательные инициативы в части запрета клубам АПЛ иметь отношение к Суперлиге.
Как бы то ни было, президент УЕФА Александер Чеферин встретил возвращение блудных сыновей с распростертыми объятиями.
Вчера я сказал, что умение признавать ошибки — это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку. Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола. Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее.Александре Чеферин
Тем временем члены исполкома УЕФА получили уведомление от клубов АПЛ, что те намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как приняли решение выйти из Суперлиги Европы.
Развал продолжился в Италии
Пока «Челси» еще только готовился к официальному объявлению, посыпалась итальянская часть Суперлиги — в СМИ появились новости о том, что «Милан» и «Интер» покидают проект (возможно не без помощи «Ромы», которая активно требовало этого у миланских клубов).
Лишь «Ювентус» упорно держался — главному идеологу «Суперлиги» Андреа Аньелли, как и президенту «Реала» Флорентину Пересу отступать было некуда.
Сразу после ухода английских клубов Суперлига даже выпустила бодрое заявление, как будто не веря в то, что проект на глазах гибнет, и обещая что турнир будет преобразован.
Европейская Суперлига убеждена, что существующее положение вещей в европейском футболе необходимо менять. Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, давая ресурсы и стабильность всей футбольной пирамиде. В том числе помогал преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Новый турнир также обеспечит большие солидарные выплаты всем участникам футбольной системы. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принять такие меры из-за давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам. Это подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая текущие обстоятельства, мы разработаем наиболее подходящие шаги для изменения формы проекта, не забывая о наших целях — предложить болельщикам лучшие из возможных впечатлений, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообществаЗаявление Суперлиги
Впрочем, уже через 10 часов Андреа Аньелли все-таки сдался. Президент «Ювентуса» признал, что без английской шестерки проект невозможен.
Я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в той ценности, которую он мог бы принести футбольной системе. Этот турнир мог бы стать лучшим в мире, но нет. Не думаю, что этот проект все еще работает. Турнир из шести команд — это невозможно.Андреа Аньелли
Как бы вторя ему, после полудня 21 апреля, о своем выходе из Суперлиги объявил мадридский «Атлетико» — впрочем слухи об этом намерении «матрасников» появились в СМИ одновременно с информацией о планах «Челси».
Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. «Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет. Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают «рохибланкос» семьей. Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериямиЗаявление «Атлетико»
Одновременно с испанским клубом о своем уходе из проекта официально объявил миланский «Интер», заявление которого звучало по тональности очень похоже на речь главы «Тоттенхэма» — оба клуба явно жалеют о неудаче проекта.
«Интер» подтверждает, что больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность — часть нашей ДНК с момента основания. Наша связь со всеми заинтересованными сторонами по улучшению футбольной индустрии никогда не изменится. «Интер» считает, что футбол, как и любая другая отрасль, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований в рамках принципа финансовой устойчивости, чтобы не терять интерес болельщиков всех возрастов со всего мира. С этим видением мы надеемся продолжить сотрудничать с институтами и всеми заинтересованными сторонами ради будущего спорта, который мы все любимЗаявление «Интера»
Спустя час с похожим заявлением выступил и «Милан». В заявлении «россонерии» столько места было уделено прелестям Суперлиги и необходимости футбола меняться и эволюционировать, что итальянцам даже пришлось еще раз подтвердить в комментарии ВВС, что они выходят из проекта.
Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и «Милан» должен внимательно прислушиваться к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футболаЗаявление «Милана»
Последним из итальянских клубов сдался «Ювентус». Впрочем, заявление туринцев также очень двусмысленное по тональности и не говорит, покинули они Суперлигу, зато кивает в сторону других клубов.
Нам известно, что некоторые клубы намереваются покинуть состав участников турнира, хотя необходимые юридические процедуры, предусмотренные соглашением, заключенным клубами по этому вопросу, еще не завершены. В этой ситуации мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы. «Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрииЗаявление «Ювентуса»
Ну а президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли оставалось лишь горько вздыхать об упущенных шансах, рассуждать о возможном величии и клясть нечестных партнеров (что особенно смешно, вспоминая как он поменял свою позицию по Суперлиге за последние пару лет).
Я не собираюсь рассказывать вам о том, какое количество клубов связалось со мной за последние 24 часа, чтобы узнать, могут ли они присоединиться к турниру. Может быть, они врали, но со мной контактировало определенное количество клубов. Они спрашивали, что можно сделать, чтобы войти в турнир. Доходило до той степени, что в случае, если шесть клубов из Англии решат отколоться, то это станет угрозой для Премьер-лиги, а политики увидят в этом атаку на Брекзит и их политическую систему.–Если вы расскажете мне о других методах организации таких проектов... Если бы начали спрашивать разрешение у кого-то, то, как я думаю, создание такого турнира было бы невозможно. Отношения между сторонами есть. Я видел, как они меняются со временем. Я совершенно уверен, что некоторые люди будут открыты к общению друг с другом. Я не думаю, что кому-то в нашей индустрии можно доверять. Она не является искренней или надежнойАндреа Аньелли
Последний бастион
Ко второй половине дня 21 апреля в Суперлиге осталось только клуба основателя — «Реал» и «Барселона». Ну, как сказать два.... Пока клубы один за одним выходили из Суперлиги, выяснилось, что «Барселона» там и не была.
Как оказалось, президент каталонского клуба Жоан Лапорта при подписании основополагающего документа внес в него пункт о том, что «Барселона» не попадет в Суперлигу, если это решение не поддержит объединение болельщиков-«сосьос».
Обладатели членского билета клуба часто решают голосованием весьма серьезные вопросы — именно они собрали 20 тысяч подписей за импичмент предыдущего президента клуба Бартомеу и вынудили его уйти в отставку, а потом выбрали Лапорту.
Президент «Барселоны» все продумал: пункт защищает каталонцев от штрафов за выход из турнира в случае, если члены клуба проголосуют против.
Болельщики против Суперлиги
Тем не менее каталонцам покидать проект не очень хотелось. Вчером 20 апреля Лапорта встретился с главным тренером команды Роналдом Куманом, а 21 апреля — с четырьмя капитанами сине-гранатовых, чтобы прояснить позицию клуба по созданию Суперлиги Европы.
Президент каталонцев заявил, что «Барса» должна защищать собственные интересы в вопросе создания Суперлиги.
Учитывая серьезный экономический кризис, который переживают футбольные клубы из-за пандемии коронавируса, необходимо искать способ получения дополнительных доходов.
По мнению Лапорты, клубы получают слишком мало денег при распределении доходов от УЕФА и ФИФА, особенно — от Лиги чемпионов.
Мадридский «Реал» во главе с президентом Суперлиги Флорентино Пересом также отмалчивается.
Что теперь?
Фактически, хоть об этом и не объявлено официально, проект футбольной Суперлиги Европы закрыт. Организация открыто не признала, что он провалился, а заявила, что собирается пересмотреть формат и вернуться — сроков не обещают.
По сообщениям СМИ, ведущие клубы Европы требуют от УЕФА применить санкции к 12 командам, которые планировали создать Суперлигу.
«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит журналист Мохамед Бухафси заявление одного из вице-президентов УЕФА.
Флорентино Перес пока остался во главе «Реала», а Андреа Аньелли — у руля «Ювентуса», но вряд ли эта неслучившаяся революция обойдется для них без последствий.
Все прогнозы на спорт
Что до идеи Суперлиги, то по мнению экспертов в спортивной экономике, противостояние УЕФА и европейских топ-клубов еще не закончено, и вполне может так случиться, что новя Европейская суперлига будет организована под флагом УЕФА.