Трест, который лопнул. Европейская Суперлига прожила двое суток

Европейская футбольная Суперлига просуществовала чуть более двух суток — в 01:00 (мск) 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира, а в 01:00 (мск) 21 апреля шесть английских клубов объявили о выходе из него, после чего проект фактически был приостановлен. Рассказываем, как это было.

Начало конца

После двух суток прессинга со стороны УЕФА, ФИФА и национальных лиг, протестов болельщиков и язвительных комментариев со стороны футбольных экспертов, в стане отцов-основателей Суперлиги наметился раскол.

Ранее появлялась информация, что основатели нового турнира делятся на два лагеря: тех, кто до конца будет стоять за идею, и тех, кто присоединился к Суперлиге, видя в этом финансовую выгоду .

Английские клубы, составляющие половину новообразованной лиги, были из последних — они же и дрогнули первыми.

«Челси», по информации инсайдеров, последним запрыгнул в поезд Суперлиги, но уже менее чем через сутки после официального объявления руководство клуба задумалось о выходе.

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Это способствовали толпы болельщиков у «Стэмфорд Бридж», которые пришлось успокаивать легенде клуба и техническому директору «Челси» Петеру Чеху.

Вечером, 20 апреля, «Синие» первыми начали оформлять свой выход из Суперлиги — инициировал это Роман Абрамович, которому, по сообщениям инсайдеров идея была не слишком интересна с самого начала.

А официальное объявление первым сделал «Манчестер Сити» — в районе полуночи с 20 на 21 апреля (по московскому, разумеется, времени).

На это, судя по всему, повлияла онлайн-встреча руководства клуба со звездами клуба, которые высказывали опасения, что не смогут играть за сборные. К тому же Пеп Гвардиола довольно резко и публично высказался против нового проекта.

Спустя час с небольшим, скоординированно объявили через свои соцсети о выходе из Суперлиги «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

«Арсенал» очень проникновенно извинился перед фанатами, признав ошибку, «МЮ» был лаконичнее прочих, сказав лишь «Мы не будем принимать участия в Суперлиге Европы», а «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» ограничились краткими официальными заявлениями.

Последним из английских клубов объявил о прощании с Суперлигой «Челси» , после чего стало ясно, что проект будет заморожен, так как лишился половины своих участников.

«Челси» подтверждает, что начал формальные процедуры выхода из Суперлиги Европы. После того как мы присоединились к проекту в конце прошлой недели, у нас было время тщательно рассмотреть этот вопрос, и мы решили, что наше участие в турнире не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом Обращение «Челси»

Реакции руководства английских клубов

После капитуляции, владелец «Ливерпуля» Джон Хенри все же выступил с обращением, в котором принес свои извинения болельщикам и игрокам.

Хочу извиниться перед всеми болельщиками и поклонниками «Ливерпуля» за ту неразбериху, что я вызвал в последние двое суток. Этот проект нельзя было запускать без поддержки болельщиков. В Англии никто и никогда не думал об этом иначе. За эти 48 часов вы четко дали понять, что этот проект не пройдет. Мы вас услышали. Я вас услышал. Хочу извиниться перед Юргеном, Билли (Билли Хоган — исполнительный директор клуба — прим.), игроками и всеми, кто так усердно трудится в клубе для того, чтобы наши болельщики могли гордиться. В этой сложившейся неразберихе они [представители клуба] абсолютно ни при чем. Джон Хенри

После выхода «Тоттенхэма» из Суперлиги подоспел и ответ босса Дэниэла Леви, который не очень получается считать признанием своих ошибок.

Мы сожалеем о тревоге и беспокойстве, вызванных предложением сыграть в Суперлиге. Мы считали важным, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры, которая стремилась бы обеспечить более мощную финансовую устойчивость, оказывая при этом значительно большую поддержку всей футбольной пирамиде. Мы считаем, что мы не должны стоять на месте, и что спорт должен постоянно пересматривать подходы к управлению соревнованиями, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать болельщиков по всему миру. Дэниэл Леви

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке пока не выпускал персональных заявлений, но клуб обратился к болельщикам с открытым письмом.

«В последние несколько дней очередной раз мы убедились, как глубоки чувства фанатов со всего мира к нашему великому клубу и к игре, которую мы любим.

Нам и не нужно было об этом напоминать, но реакция в последние дни дала нам основу для рефлексии и основательных размышлений.

Мы никогда и не стремились заставлять вас страдать, однако когда нам пришло приглашение вступить в Суперлигу, мы, осознавая отсутствие уверенности в проекте, не хотели быть отстающими — и думали о том, как обеспечить "Арсеналу" достойное будущее.

После того, что мы услышали от вас и от футбольного сообщества в целом за последние дни, мы решили покинуть Суперлигу. Мы совершили ошибку, и мы просим прощения за нее.

Мы осознаем: понадобится время, чтобы снова заслужить вашу веру в то, что мы делаем и для чего работаем в "Арсенале", но разрешите нам быть честными: мы решили войти в Суперлигу, только чтобы защитить будущее "Арсенала".

Super League: Refund our money.

Arsenal: pic.twitter.com/2Bho2Z116D — Troll Football (@TrollFootball) April 21, 2021

Будущее клуба, который вы так любите. И игры, которую мы все так любим — за счет финансовой стабильности.

Стабильность очень важна для того, чтобы игра процветала, и мы продолжим делать все, чтобы наш клуб и футбол в целом был в безопасности, она ведь так нужна, чтобы двигаться вперед.

Систему нужно исправить. Нам нужно действовать вместе, чтобы выработать решения, которые сохранят наше будущее.

И наконец — мы осознаем, что создали очень тревожную ситуацию в концовке настолько трудного для всех нас сезона.

Наша цель — всегда принимать правильные решения на благо этого великого футбольного клуба, защищать его будущее и продвигать его вперед.

Однако в этом случае мы не приняли правильного решения, и теперь мы это полностью понимаем.Мы вас услышали».

В стане «Манчестер Юнайтед» царило молчание — зато там уже полетели головы. Председатель правления «МЮ» Эд Вудворд был одним из идейных вдохновителей создания Суперлиги. Именно он координировал присоединение всех английских клубов к турниру.

После провала проекта Вудворд поплатился должностью — спустя пару часов после выхода из Суперлиги руководство «МЮ» анонсировал уход Эда в конце года .

Я невероятно горжусь тем, что служил на благо «МЮ», для меня было честью работать в величайшем футбольном клубе мира на протяжении последних 16 лет. Клуб уверенно смотрит в будущее, и мне будет сложно уходить в конце этого года. Я буду ценить моменты, проведенные на «Олд Траффорд» в тот период, когда мы выиграли Лигу Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. Я горжусь возрождением клубной культуры и возвращению к нашему стилю. Мы вложили в состав свыше миллиарда фунтов за время моей работы, и я особенно восторгаюсь прогрессом в развитии футболистов, достигнутым при Оле-Гуннаре Сульшере и его штабе за последние два года. Уверен, что в результате всех изменений игроки этого великого клуба скоро снова будут поднимать трофеи над головой. Мы заслужили это. Я искренне хотел, чтобы мы завоевали титул чемпионов Англии, и я уверен, что основа для этого заложена. Эд Вудворд

Более того, в прессе появились слухи о желании семейства Глейзров продать манкунианский клуб , также связанное со скандалом вокруг нового проекта.

Подкуп или шантаж?

После того, как английские клубы пошли на попятный, в СМИ появились две версии,объясняющее это.

По данным Mundo Deportivo УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге .

Организация, якобы, предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.

А вот по информации The Guardian, клубы АПЛ вышли из Суперлиги под нажимом местных футбольных властей .

По данным издания, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» получили от Футбольной ассоциации Англии предупреждение о том, что им грозит отстранение от всех национальных турниров в случае участия в новом проекте.

Болельщики против Суперлиги globallookpress.com

Отмечается, что свою роль в этом сыграло и руководство страны, выразившее намерение поддержать законодательные инициативы в части запрета клубам АПЛ иметь отношение к Суперлиге.

Как бы то ни было, президент УЕФА Александер Чеферин встретил возвращение блудных сыновей с распростертыми объятиями.

Вчера я сказал, что умение признавать ошибки — это похвально. А эти клубы допустили большую ошибку. Но сейчас они возвращаются в семью. Я знаю, что они могут предложить многое не только для наших турниров, но и для всего европейского футбола. Сейчас важно вместе двигаться вперед и заново выстроить то единство, которое существовало в этом виде спорта ранее. Александре Чеферин

Тем временем члены исполкома УЕФА получили уведомление от клубов АПЛ, что те намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как приняли решение выйти из Суперлиги Европы.

Развал продолжился в Италии

Пока «Челси» еще только готовился к официальному объявлению, посыпалась итальянская часть Суперлиги — в СМИ появились новости о том, что «Милан» и «Интер» покидают проект (возможно не без помощи «Ромы», которая активно требовало этого у миланских клубов).

Лишь «Ювентус» упорно держался — главному идеологу «Суперлиги» Андреа Аньелли, как и президенту «Реала» Флорентину Пересу отступать было некуда.

Сразу после ухода английских клубов Суперлига даже выпустила бодрое заявление, как будто не веря в то, что проект на глазах гибнет, и обещая что турнир будет преобразован.

Европейская Суперлига убеждена, что существующее положение вещей в европейском футболе необходимо менять. Мы предлагаем новый европейский турнир, потому что существующая система не работает. Наше предложение направлено на то, чтобы спорт развивался, давая ресурсы и стабильность всей футбольной пирамиде. В том числе помогал преодолеть финансовые трудности, с которыми столкнулось все футбольное сообщество в результате пандемии. Новый турнир также обеспечит большие солидарные выплаты всем участникам футбольной системы. Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принять такие меры из-за давления, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейским законам и правилам. Это подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц. Учитывая текущие обстоятельства, мы разработаем наиболее подходящие шаги для изменения формы проекта, не забывая о наших целях — предложить болельщикам лучшие из возможных впечатлений, одновременно увеличивая солидарные выплаты для всего футбольного сообщества Заявление Суперлиги

Впрочем, уже через 10 часов Андреа Аньелли все-таки сдался. Президент «Ювентуса» признал, что без английской шестерки проект невозможен .

Я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в той ценности, которую он мог бы принести футбольной системе. Этот турнир мог бы стать лучшим в мире, но нет. Не думаю, что этот проект все еще работает. Турнир из шести команд — это невозможно. Андреа Аньелли

Как бы вторя ему, после полудня 21 апреля, о своем выходе из Суперлиги объявил мадридский «Атлетико» — впрочем слухи об этом намерении «матрасников» появились в СМИ одновременно с информацией о планах «Челси».

Члены совета директоров «Атлетико» встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. «Атлетико» присоединился к турниру в понедельник, находясь в обстоятельствах, которых на данный момент уже нет. Для клуба неотъемлемой составляющей жизни являются гармоничные отношения со всеми группами фанатов, которые делают «рохибланкос» семьей. Игроки первой команды и тренерский штаб выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные заслуги должны занимать первое место в сравнении с любыми другими критериями Заявление «Атлетико»

Одновременно с испанским клубом о своем уходе из проекта официально объявил миланский «Интер» , заявление которого звучало по тональности очень похоже на речь главы «Тоттенхэма» — оба клуба явно жалеют о неудаче проекта.

«Интер» подтверждает, что больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт. Инновации и инклюзивность — часть нашей ДНК с момента основания. Наша связь со всеми заинтересованными сторонами по улучшению футбольной индустрии никогда не изменится. «Интер» считает, что футбол, как и любая другая отрасль, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований в рамках принципа финансовой устойчивости, чтобы не терять интерес болельщиков всех возрастов со всего мира. С этим видением мы надеемся продолжить сотрудничать с институтами и всеми заинтересованными сторонами ради будущего спорта, который мы все любим Заявление «Интера»

Спустя час с похожим заявлением выступил и «Милан» . В заявлении «россонерии» столько места было уделено прелестям Суперлиги и необходимости футбола меняться и эволюционировать, что итальянцам даже пришлось еще раз подтвердить в комментарии ВВС, что они выходят из проекта.

Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий. Тем не менее голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и «Милан» должен внимательно прислушиваться к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта. Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола Заявление «Милана»

Последним из итальянских клубов сдался «Ювентус» . Впрочем, заявление туринцев также очень двусмысленное по тональности и не говорит, покинули они Суперлигу, зато кивает в сторону других клубов.

Нам известно, что некоторые клубы намереваются покинуть состав участников турнира, хотя необходимые юридические процедуры, предусмотренные соглашением, заключенным клубами по этому вопросу, еще не завершены. В этой ситуации мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы. «Ювентус» сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии Заявление «Ювентуса»

Ну а президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли оставалось лишь горько вздыхать об упущенных шансах, рассуждать о возможном величии и клясть нечестных партнеров (что особенно смешно, вспоминая как он поменял свою позицию по Суперлиге за последние пару лет).

Я не собираюсь рассказывать вам о том, какое количество клубов связалось со мной за последние 24 часа, чтобы узнать, могут ли они присоединиться к турниру. Может быть, они врали, но со мной контактировало определенное количество клубов. Они спрашивали, что можно сделать, чтобы войти в турнир. Доходило до той степени, что в случае, если шесть клубов из Англии решат отколоться, то это станет угрозой для Премьер-лиги, а политики увидят в этом атаку на Брекзит и их политическую систему.–Если вы расскажете мне о других методах организации таких проектов... Если бы начали спрашивать разрешение у кого-то, то, как я думаю, создание такого турнира было бы невозможно. Отношения между сторонами есть. Я видел, как они меняются со временем. Я совершенно уверен, что некоторые люди будут открыты к общению друг с другом. Я не думаю, что кому-то в нашей индустрии можно доверять. Она не является искренней или надежной Андреа Аньелли

Последний бастион

Ко второй половине дня 21 апреля в Суперлиге осталось только клуба основателя — «Реал» и «Барселона». Ну, как сказать два.... Пока клубы один за одним выходили из Суперлиги, выяснилось, что «Барселона» там и не была .

Как оказалось, президент каталонского клуба Жоан Лапорта при подписании основополагающего документа внес в него пункт о том, что «Барселона» не попадет в Суперлигу, если это решение не поддержит объединение болельщиков-«сосьос» .

Обладатели членского билета клуба часто решают голосованием весьма серьезные вопросы — именно они собрали 20 тысяч подписей за импичмент предыдущего президента клуба Бартомеу и вынудили его уйти в отставку, а потом выбрали Лапорту.

Президент «Барселоны» все продумал: пункт защищает каталонцев от штрафов за выход из турнира в случае, если члены клуба проголосуют против.

Болельщики против Суперлиги globallookpress.com

Тем не менее каталонцам покидать проект не очень хотелось. Вчером 20 апреля Лапорта встретился с главным тренером команды Роналдом Куманом, а 21 апреля — с четырьмя капитанами сине-гранатовых, чтобы прояснить позицию клуба по созданию Суперлиги Европы.

Президент каталонцев заявил, что «Барса» должна защищать собственные интересы в вопросе создания Суперлиги.

Учитывая серьезный экономический кризис, который переживают футбольные клубы из-за пандемии коронавируса, необходимо искать способ получения дополнительных доходов.

По мнению Лапорты, клубы получают слишком мало денег при распределении доходов от УЕФА и ФИФА, особенно — от Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» во главе с президентом Суперлиги Флорентино Пересом также отмалчивается .

Что теперь?

Фактически, хоть об этом и не объявлено официально, проект футбольной Суперлиги Европы закрыт . Организация открыто не признала, что он провалился, а заявила, что собирается пересмотреть формат и вернуться — сроков не обещают.

По сообщениям СМИ, ведущие клубы Европы требуют от УЕФА применить санкции к 12 командам , которые планировали создать Суперлигу.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — приводит журналист Мохамед Бухафси заявление одного из вице-президентов УЕФА.

Флорентино Перес пока остался во главе «Реала», а Андреа Аньелли — у руля «Ювентуса», но вряд ли эта неслучившаяся революция обойдется для них без последствий.

Все прогнозы на спорт

Что до идеи Суперлиги, то по мнению экспертов в спортивной экономике, противостояние УЕФА и европейских топ-клубов еще не закончено, и вполне может так случиться, что новя Европейская суперлига будет организована под флагом УЕФА.