ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СамедовАлександр Самедов: Звание спартаковца у меня отобрать невозможно! Янник СиннерСиннер — новый чемпион Уимблдона. Наконец-то остановил Алькараса Усман Дембеле«Челси» — «ПСЖ» 3:0. Онлайн, прямая трансляция
  • 00:14
    • «Челси» — победитель Клубного чемпионата мира
  • 21:24
    • Синнер обыграл Алькараса в финале Уимблдона-2025
  • 19:48
    • Официально: «Зенит» объявил о переходе Жерсона
    Все новости спорта

    Начнет ли «Велес» в победы новый сезон?

    Велес Сарсфилд — Тигре. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины (Клаусура), 15 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Велес Сарсфилд» — «Тигре»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Велес Сарсфилд»
    15 июля в матче чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тигре». Начало игры — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Велес Сарсфилд» — «Тигре», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Велес Сарсфилд»

    Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял 13-ю позицию.

    Команда таким образом не смогла пробиться в плей-офф турнира, отстав от его зоны на четыре очка. Также ей не удалось выйти в 1/8 финала Кубка Аргентины, где она проиграла «Ланусу» (0:2).

    Последние матчи: хозяева в своей последней игре завоевали Международный кубок. В финале они были сильнее соотечественников из «Эстудиантеса» (2:0).

    Перед этим в шестом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив не сумел выиграть, когда в чужих стенах разошелся мировой с уругвайским «Пеньяролем» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Кавана, Фернандес и Сантос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Велес Сарсфилд» выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля.

    Брайан Ромеро — лучший бомбардир команды в чемпионате Аргентины прошлого розыгрыша с четырьмя голами.

    «Тигре»

    Турнирное положение: «Тигре» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял пятую строчку.

    Команда поэтому смогла пробиться в плей-офф турнира, в котором прекратила борьбу уже на первой же стадии — в 1/8 финала.

  • Разрушитель из «Челси», новая звезда «Реала» и 40-летний бразилец. Топ-7 героев КЧМ-2025
  • Несколько человек из этой компании буквально изменили свою жизнь благодаря турниру в США
  • 12/07/2025

    • Последние матчи: гости в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины обыграли «Банфилд» (2:0) и вышли в следующий раунд.

    Перед этим клуб уже потерпел поражение на выезде, когда как раз в 1/8 финала предыдущего розыгрыша чемпионата Аргентины его оставил не у дел «Сан-Лоренсо» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Альварес, Банегас, Овьедо и Саласар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тигре» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма позволяет гостям рассчитывать максимум на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Игнасио Руссо — лучший бомбардир команды в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Велес Сарсфилда» забивала только одна команда

    • в четырех из пяти последних матчей «Тигре» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Тигре» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.85, победа «Тигре» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 3.05 и 1.38.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных играх забивали меньше 2,5 голов.

    Между тем, в двух из трех последних поединков хозяева не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Тигре» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Велес Сарсфилда».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Велес Сарсфилд — Тигре?

    Матч Велес Сарсфилд — Тигре состоится 15 июля 2025 года в 03:15 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Велес Сарсфилд — Тигре?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Тигре» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Велес Сарсфилд — Тигре?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Тигре» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Велес Сарсфилд — Тигре?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Велес Сарсфилд — Тигре?

    Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.85, победа «Тигре» — в 3.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.00
  • Прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 00:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коринтианс — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Форталеза — Сеара
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крузейро — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Платенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Майхшак — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Коллиньон — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Казо — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Дайнава — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  7.65
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Ланус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Банфилд — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жувентуде — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Велес Сарсфилд — Тигре: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 15.07.202503:15. Начнет ли «Велес» в победы новый сезон?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры