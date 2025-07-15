Велес Сарсфилд — Тигре. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины (Клаусура), 15 июля 2025 года

15 июля в матче чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Велес Сарсфилд» и «Тигре». Начало игры — в 03:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Велес Сарсфилд» — «Тигре», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Велес Сарсфилд»

Турнирное положение: «Велес Сарсфилд» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял 13-ю позицию.

Команда таким образом не смогла пробиться в плей-офф турнира, отстав от его зоны на четыре очка. Также ей не удалось выйти в 1/8 финала Кубка Аргентины, где она проиграла «Ланусу» (0:2).

Последние матчи: хозяева в своей последней игре завоевали Международный кубок. В финале они были сильнее соотечественников из «Эстудиантеса» (2:0).

Перед этим в шестом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив не сумел выиграть, когда в чужих стенах разошелся мировой с уругвайским «Пеньяролем» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Кавана, Фернандес и Сантос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Велес Сарсфилд» выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть не лучшее состояние соперника, а также фактор своего поля.

Брайан Ромеро — лучший бомбардир команды в чемпионате Аргентины прошлого розыгрыша с четырьмя голами.

«Тигре»

Турнирное положение: «Тигре» по итогам 16-ти матчей регулярного чемпионата Аргентины прошлого розыгрыша (Апертуры) занял пятую строчку.

Команда поэтому смогла пробиться в плей-офф турнира, в котором прекратила борьбу уже на первой же стадии — в 1/8 финала.

Последние матчи: гости в своей последней игре в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины обыграли «Банфилд» (2:0) и вышли в следующий раунд.

Перед этим клуб уже потерпел поражение на выезде, когда как раз в 1/8 финала предыдущего розыгрыша чемпионата Аргентины его оставил не у дел «Сан-Лоренсо» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Альварес, Банегас, Овьедо и Саласар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тигре» выиграл лишь раз при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать максимум на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Игнасио Руссо — лучший бомбардир команды в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Велес Сарсфилда» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Тигре» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тигре» сыграл вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Велес Сарсфилд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 2.85, победа «Тигре» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 3.05 и 1.38.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных играх забивали меньше 2,5 голов.

Между тем, в двух из трех последних поединков хозяева не выиграли, и при этом было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: «Тигре» не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Велес Сарсфилда».

Ставка: только одна команда забьет за 2.13